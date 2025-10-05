مناصر "بيتكوين بقيمة مليون دولار" ماو يعتقد أنه ليس متأخراً لشراء البيتكوين

حقق بيتكوين إنجازًا آخر هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 125,559 دولارًا يوم الأحد، 5 أكتوبر، قبل أن يهدأ بالقرب من 123,500 دولار. هذا يبقي الأصول بثبات في منطقة الستة أرقام، مسجلاً مكاسب لمدة سبعة أيام بنسبة تقارب 13%.

في هذا السياق، كرر الرئيس التنفيذي لشركة Jan3 سامسون ماو توقعه الراسخ بأن بيتكوين يمكن أن يتداول في النهاية بمليون دولار. نشر بيانًا على X قائلاً إن المستثمرين لا يزال لديهم فرصة للحصول على العملة المشفرة بأقل من 200,000 دولار، لكنه حذر من أن الوقت ينفد.

تتماشى ملاحظات ماو مع تضييق العرض. هناك الآن 19.92 مليون بيتكوين متداول، قريبًا من الحد الأقصى الصارم البالغ 21 مليون، مما يترك 1.1 مليون عملة للتعدين. بالأسعار الحالية، تقدر قيمة بيتكوين بنحو 2.59 تريليون دولار، أكثر من العديد من الشركات متعددة الجنسيات وتعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العالمية الكبرى.

BTC بقيمة 200,000 دولار

ينظر المتفائلون في السوق إلى نقطة سعر 200,000 دولار كالمستوى النفسي الرئيسي التالي، وفي نظرهم من المرجح أن تسرع التدفقات المؤسسية والمنتجات المنظمة الارتفاع.

من المقرر أن تعزز صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ومخصصات الخزينة للشركات الطلب على المدى القريب، بينما يواصل المشترون من التجزئة التراكم بقوة مع كل انخفاض جديد.

يشير النقاد إلى مخاطر هذه التقييمات، لكن ماو يقول إنها ترجع إلى التبني المبكر، وليس الدخول المتأخر. يرى BTC بأقل من 200,000 دولار كنافذة قد تغلق قريبًا للمستثمرين الذين يراقبون العرض والاهتمام المؤسسي.