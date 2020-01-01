إخلاء المسؤولية عن منطقة التداول +Meme

تم إصدار إخلاء المسؤولية هذا الخاص بمنطقة تداول +Meme من MEXC (المشار إليه فيما يلي باسم "إخلاء المسؤولية") بالتزامن مع بيان الإفصاح عن المخاطر الخاص بـ MEXC ويشكل جزءًا لا يتجزأ منه. من خلال المشاركة في منطقة تداول +Meme والمنتجات والأحداث المرتبطة بها، فإنك تؤكد أنك استشرت مستشاريك القانونيين المستقلين، وقرأت وفهمت، وأنك مطلع تمامًا على الأحكام الواردة هنا.

منتج منطقة تداول +MEXC Meme (يُشار إليه فيما يلي باسم "المنتج") هو أداة متخصصة مصممة للمستثمرين المتمرسين ذوي الخبرة الواسعة في سوق العملات المشفرة. ينطوي المنتج على مخاطر أعلى بكثير مقارنة بأنواع أخرى من منتجات التداول التي تقدمها MEXC. على سبيل المثال، التوكن المدرج في المنتج أكثر تقلبًا من العملات المشفرة التقليدية، وقد يتم شطبها بشكل أسرع و/أو أكثر تكرارًا من العملات المشفرة التقليدية، وقد تكون صيانتها ضعيفة مقارنة بالعملات المشفرة التقليدية. يُرجى عدم استخدام هذه الخدمة و/أو المشاركة في أي منتجات أو خدمات ذات صلة إذا كنت غير قادر على تحمل المخاطر الكاملة لخسارة الاستثمار.

من خلال تقديم المنتج، تعمل MEXC كمنصة لأغراض عرض المعلومات فقط. يتم الحصول على جميع المواد والمعلومات المعروضة من مواقع ويب تابعة لجهات خارجية ويمكن نسبها إليها. لا تؤيد MEXC بأي حال من الأحوال أو تضمن دقة و/أو صحة هذه المعلومات، سواء عن طريق الاستدلال أو التعبير. من خلال استخدام المنتج، فإنك تتعهد بأنك قمت بإجراء العناية الواجبة والبحث فيما يتعلق بقرار الاستثمار الخاص بك، واستشرت مستشاريك الماليين أو القانونيين أو الضريبيين عند الضرورة. لن تتحمل MEXC والشركات التابعة لها المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تتكبدها أثناء ممارسة أنشطتك الاستثمارية.