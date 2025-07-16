شبكة Zypher Network: بناء ذكاء اصطناعي آمن وذكي على السلسلة





شبكة Zypher Network هي طبقة حوسبة مدعومة بـ ZK، مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين لا يعتمدون على الثقة. من خلال حلول البرمجيات الوسيطة، مثل إثبات المطالبة وإثبات الاستدلال، تضمن Zypher اتساق البيانات وسلامتها دون الكشف عن أي محتوى حساس. من خلال تمكين البنية التحتية للتطبيقات المدعومة بـ ZK، تُمكّن Zypher كلاً من البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ عمليات آمنة ومستقلة وحساسة مالياً على السلسلة.









شبكة Zypher Network هي أول طبقة حوسبة تعتمد على مبدأ "عدم المعرفة الصفرية" (ZK)، وهي مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي غير الموثوق بهم والتطبيقات اللامركزية واسعة النطاق. تدعم الشبكة عمليات ذكاء اصطناعي آمنة ومستقلة وقابلة للتحقق على السلسلة. تتحقق حلولها الوسيطة - إثبات المطالبة وإثبات الاستدلال - من بيانات الإدخال والإخراج من وكلاء الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السرية.





بفضل بنيتها التحتية القائمة على مبدأ "عدم المعرفة الصفرية"، تُمكّن Zypher المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السيناريوهات الحرجة، والمالية، وتلك التي تتطلب الخصوصية. توفر بنيتها التحتية الخالية من الغازات وتجريدها بدون خوادم خدمات ذكاء اصطناعي عالية الأداء ومنخفضة التكلفة وقابلة للتطوير، مما يجعل الذكاء الاصطناعي على السلسلة سهل الاستخدام تمامًا مثل تطبيقات Web2 التقليدية.









ZK Middleware: يتحقق من مدخلات نماذج الذكاء الاصطناعي (إثبات المطالبة) ومخرجاتها (إثبات الاستدلال) دون الكشف عن البيانات الأصلية.

تنفيذ بدون خادم: عمليات متوازية وخالية من الغازات تضمن زمن وصول منخفضًا وإنتاجية عالية لعمليات حسابية للذكاء الاصطناعي.

وكلاء الذكاء الاصطناعي اللامركزيون: نماذج ذكاء اصطناعي مستقلة وغير موثوقة في قطاعات التمويل والألعاب والتواصل الاجتماعي.

نظام بيئي مفتوح: بنية تحتية قابلة للتركيب ولا تتطلب أذونات، مما يتيح التكامل السلس لنماذج وبيانات الجهات الخارجية.









هناك أكثر من 500,000 عضو فعال في المجتمع يساهمون في تطوير النظام البيئي.

وصلت Zytron، السلسلة العامة التي تركز على الذكاء الاصطناعي من Zypher، إلى 3 ملايين مستخدم، وتدعم أكثر من 50 تطبيقًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي.









إن Zytron هي سلسلة Zypher Network العامة، المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، والمبنية على Linea، إيذانًا بالإطلاق الرسمي لشبكة Zytron الرئيسية منLayer-3. إن Zytron هو إطار عمل تجميعي بدون غاز، مصمم خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين لا يعتمدون على الثقة، ومُحسّن للتحقق من ZK. بفضل قوالب وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجة، يمكن للمستخدمين والمطورين نشر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بسهولة.









تقدم Zytron معالجة فائقة بدون معرفة مقارنةً بحلول Layer-2 التقليدية، مع معالجة أسرع 10x ورسوم غاز أقل بـ 200 مرة. تتيح عقودها المُجمّعة مسبقًا وظائف أكثر تطورًا، وهي مناسبة بشكل خاص للعمليات كثيفة الموارد، مثل جمع نقاط المنحنى الإهليلجي، والضرب القياسي، وعمليات الاقتران - وهي ضرورية للتحقق الفعال والآمن من zkSNARK على السلسلة.





تحسين الأداء: مُدمج بعمق ومُحسّن بشكل كبير على مستوى البروتوكول للحسابات التشفيرية.





رسوم غاز أقل: انخفاض كبير في تكاليف الغاز باستخدام عقود مُجمّعة مسبقًا.





معاملات أسرع: مع حد غاز إيثريوم البالغ 30 مليونًا لكل كتلة، تُقلل العقود المُجمّعة مسبقًا من تكلفة الغاز المرتبطة بـ zkSNARK، مما يسمح بمزيد من المعاملات لكل كتلة.





تطوير أسرع: يتجنب المطورون الترميز التشفيري المُعقد من خلال الاستفادة من الوظائف المُدمجة.





أمان مُحسّن: تُقدم Zytron منحنى إهليلجيًا أكثر أمانًا وتوافقًا مع SNARK، مُعالجةً قيود altbn128 في إيثريوم (مع 100-110 بت فقط من الأمان).









تُقدّم شبكة Zypher Network نموذجًا رمزيًا من الجيل التالي، مُصمّمًا لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي اللامركزي الناشئ، وبناء أساس اقتصادي متين لمستقبل Web3 المُعتمد على الذكاء الاصطناعي من ZK.





يشمل نظامها للتوكن المزدوج ZYPH للحوكمة وحوافز النظام البيئي، و ZKASH للتعدين والاستخدامات الوظيفية، مما يُتيح نموًا واسع النطاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستخدميه دون الحاجة إلى إذن.





حوافز أصلية: تدعم آليات إثبات المطالبة وإثبات الاستدلال.

تعدين متعدد الأوضاع: يغطي حوسبة الذكاء الاصطناعي، والتفاعلات، والمساهمات السلوكية.

تعدين اجتماعي مدمج: يعزز تفاعل المجتمع ومشاركته.

مواءمة القيمة: ترتبط القيمة طويلة الأجل ارتباطًا وثيقًا بالمساهمة الفعلية على السلسلة، والنشاط الحسابي، ومشاركة المستخدم.









إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.