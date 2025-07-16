Zora: إعادة تعريف مستقبل ملكية وسائل الإعلام









Zora هي منصة رائدة على شبكة Web3، صُممت لتمكين المبدعين من خلال ملكية لامركزية للوسائط. منذ إطلاقها في عام 2020، تطورت لتصبح نظامًا بيئيًا قويًا يجمع بين سوق NFT، وشبكة عالية الأداء من الطبقة الثانية، وميزات اجتماعية، وأدوات مصممة خصيصًا للمبدعين. تهدف زورا في جوهرها إلى تغيير طريقة إنشاء المحتوى الرقمي ومشاركته وتحقيق الدخل منه، وإعادة التحكم فيه إلى أيدي صانعيه.









تطور الإنترنت بشكل كبير من بدايات Web 1.0 إلى عصر Web 2.0 الأكثر تطورًا، حيث تحول من أنظمة مفتوحة وغير فعالة إلى منصات عالية الكفاءة، لكنها مركزية بشكل متزايد. لقد أضعفت هذه المركزية العلاقة المباشرة بين المبدعين وجماهيرهم، حيث تسيطر المنصات الرئيسية على بيانات المستخدمين وإمكانية وصولهم إليها، محتكرةً بذلك كيفية تقييم الوسائط. في الوقت نفسه، لا يزال أمن المحتوى الرقمي واستمراريته هشّين، مع الحظر المتكرر للشخصيات العامة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الرقابة وحرية تدفق المعلومات.





ظهر بروتوكول Zora استجابةً لهذه التحديات، بهدف إنشاء بروتوكول عالمي لملكية الوسائط. يُمكّن هذا البروتوكول المبدعين من امتلاك محتواهم والتفاعل مباشرةً مع جماهيرهم، متجاوزًا بذلك المنصات المركزية التقليدية. في جوهره، يتصور زورا نظامًا بيئيًا إعلاميًا لامركزيًا، مقاومًا للرقابة، سهل الوصول إليه، ومملوكًا للمستخدمين. وبذلك، يسمح للمبدعين بالاحتفاظ بالسيطرة على أعمالهم، وتحديد كيفية مشاركة القيمة، والازدهار في بيئة إبداعية مفتوحة وشفافة.





استفاد زورا من زخم طفرة التوكن غير القابلة للاستبدال (NFT)، وسرعان ما استحوذ على اهتمام مجتمع Web3 بنهجه الجديد لملكية الوسائط. في مايو 2022، جمعت المنصة 50 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية بقيادة Haun Ventures، بدعم من Coinbase Ventures وKindred Ventures وآخرين، ليصل تقييمها إلى 600 مليون دولار أمريكي. وقد ساهم هذا التمويل في تسريع نمو Zora وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في مشهد NFT المتطور.

























الوسائط كسوق: تُعيد Zora تصور ملكية الوسائط من خلال التعامل مع كل محتوى كسوق مستقل. يمكن للمستخدمين تقديم عروض على NFTs، ويتمتع المبدعون باستقلالية قبول العروض وإتمام المعاملات. كما يُتيح هذا النموذج تحصيل حقوق إعادة البيع، مما يضمن استمرار استفادة المبدعين الأصليين من نشاط السوق الثانوية.









آلية حقوق إعادة البيع: بفضل إطارها المبتكر لحقوق الملكية، تسمح Zora لمالكي الوسائط بالاحتفاظ بحصة من عائدات إعادة البيع المستقبلية. هذا لا يُحفّز فقط على مواصلة إنتاج محتوى عالي الجودة، بل يُوفّر أيضًا للمستثمرين توقعات عوائد أكثر استقرارًا. كما يُعزّز بيئةً أكثر استدامةً من خلال دفع نموّ قيمة الأصول الإعلامية على المدى الطويل.





مفهوم الوسائط المشفرة: طرحت Zora مفهوم "الوسائط المشفرة" لوصف الوسائط المتعددة المُرمّزة - مثل الصور والصوت والفيديو - والمؤمّنة على السلسلة كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs). يضمن هذا النهج التفرّد، وإمكانية التحقق، ومقاومة الرقابة. وبينما يُمكن مشاركة الوسائط على نطاق واسع، يبقى مصدرها وقيمتها الأصلية محميّين.









يتكوّن بروتوكول Zora من ثلاثة مكونات رئيسية:





عقود Zora الذكية: مُطبّقة على شبكة Ethereum الرئيسية لتسهيل سكّ الأصول الإعلامية، والمزايدة عليها، وتداولها.





مجموعة أدوات تطوير Zora (ZDK): مجموعة تطوير برمجيات (SDK) قائمة على TypeScript تُبسّط عملية التطوير والتكامل.





Zora Subgraph: طبقة فهرسة واستعلام للبيانات مدعومة بـ The Graph، مما يُتيح وصولًا فعّالًا للبيانات على السلسلة.





أطلقت زورا أيضًا شبكتها الخاصة من الطبقة الثانية لإيثريوم - شبكة زورا - المبنية على حزمة OP، والتي توفر أداءً عاليًا ورسوم معاملات منخفضة.









شبكة زورا هي سلسلة كتل من الطبقة الثانية، طُوّرت على حزمة Optimism OP، وهي مصممة خصيصًا لدعم تطبيقات NFT والتطبيقات التي تركز على الوسائط. تشمل ميزاتها الرئيسية ما يلي:





اللامركزية ومقاومة الرقابة: بفضل بنيتها على إيثريوم، تُمكّن زورا المبدعين من امتلاك محتواهم والتحكم فيه وتحقيق الدخل منه بشكل مستقل - دون الاعتماد على منصات مركزية. تضمن بنيتها التحتية لسلسلة الكتل ثبات البيانات ومقاومة قوية للرقابة.





التحقق من تفرد المحتوى وسلامته: لحماية تفرد الوسائط وسلامتها، تستخدم زورا التحقق من المجموع الاختباري SHA-256. يتضمن كل أصل مؤشرين لعنوان URI - أحدهما للبيانات الوصفية والآخر للمحتوى نفسه - إلى جانب تجزئات مقابلة، مما يسمح بالتحقق من صحة المحتوى بشفافية وسلاسة على السلسلة.





دعم تمثيلات متعددة للقيم: تدعم Zora أشكالًا متعددة من تمثيل القيم، مما يتيح إجراء معاملات باستخدام أي توكن ERC-20 قائم على الإيثريوم. يشمل ذلك العملات المستقرة، وتوكن تعدين السيولة، وحتى توكن الحوكمة المرتبطة بعضوية المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO).





قابلية التركيب: مع تركيز Zora على المحتوى، يُعزز تصميمها قابلية التركيب - فالمنصات مبنية على المحتوى، وليس العكس. يُمكن للمطورين دمج Zora بسهولة مع بروتوكولات بلوكتشين الأخرى، مما يُتيح مجموعة واسعة من الإمكانيات الإبداعية والوظيفية.









تصدرت Zora عناوين الأخبار عندما أطلق فريق Base توكن "Base للجميع" على منصتها. ومع ذلك، أدت الأخطاء التشغيلية والارتباك الواسع النطاق حول عملات الميم إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما أثار ردود فعل سلبية من المجتمع.





على الرغم من الجدل، استمرت Zora في النمو، وجذبت مجتمعًا متزايدًا من المستخدمين والمطورين. وقد تبنت الاستوديوهات والمبدعون المستقلون على حد سواء المنصة، مستفيدين من أدواتها لصك وتداول وتحقيق الدخل من توكن NFT. ومع تطور منظومة توكن NFT، تُركز Zora على تحسين منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات قاعدة مستخدميها المتنامية بشكل أفضل.









مع استمرار نمو اقتصادات المنصات والمبدعين بوتيرة متسارعة، تُعيد Zora تعريف كيفية تحقيق القيمة، مستفيدةً من نموذج بروتوكول الإنترنت اللامركزي. Zora ليست مجرد نهج جديد لرموز NFT، بل تُرسّخ مكانتها كبنية تحتية أساسية لاقتصاد المبدعين Web3.





شراكتها مع MEXC، إحدى بورصات الأصول الرقمية الرائدة عالميًا، تُضيف زخمًا كبيرًا لنموها. تشتهر MEXC برسومها المنخفضة للغاية، وسرعة تنفيذها الفائقة، وتغطية أصولها الواسعة، وسيولتها العميقة، مما يجعلها منصة انطلاق مثالية للابتكار.





ZORA متاحة الآن للتداول الفوري والعقود الآجلة على منصة MEXC، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى سيولة عالية ورسوم تداول منخفضة ، مما يجعل المشاركة أسهل من أي وقت مضى.





كيفية شراء ZORA على MEXC:

1. افتح تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي وسجّل الدخول إليه.

3. اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، ثم أكد صفقتك.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم تعلم MEXC هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.