شرح YieldNest (YND): استكشاف محرك عائد جديد لإعادة تخزين إيثريوم

مع نضوج اقتصاد تخزين الإيثيريوم، أصبح من الضروري إدارة الأصول المخزنة بكفاءة وتعزيز أداء العوائد، وهو ما بات موضوعًا محوريًا في عالم التمويل اللامركزي (DeFi). وقد ظهرت YieldNest لتلبية هذه الحاجة. كمنصة لتجميع العوائد تركز على LSDFi (تمويل المشتقات السائلة للتخزين)، تهدف YieldNest إلى إطلاق القيمة الكاملة لأصول تخزين الإيثيريوم من خلال استراتيجيات معيارية وآليات إعادة توازن تلقائية.









YieldNest هي منصة ذكية لإدارة الأصول متخصصة في إعادة تخزين المشتقات السائلة المبنية على إيثيريوم (LSD). من خلال

دمج EigenLayer والعديد من بروتوكولات LSD الرئيسية مثل Lido وEther.fi وRenzo، تقوم YieldNest بتحويل أصول LSD الخاصة بالمستخدمين تلقائيًا إلى توكن مبنية على الاستراتيجية (تُسمى yTokens) قابلة لإعادة التخزين، والتركيب، والتراكم المستدام للعوائد. يوفر ذلك للمستخدمين طريقًا أكثر كفاءة وأمانًا لتحقيق العوائد.





مهمة YieldNest هي بناء بنية تحتية معيارية ومؤتمتة وآمنة للغاية لإعادة تخزين LSDFi، مما يمكّن المستخدمين من تعظيم العائد دون التضحية بالأمان.





تشمل أبرز مميزات المنصة:





استراتيجيات إعادة تخزين تلقائية: تكامل سلس مع EigenLayer وبروتوكولات LSD دون الحاجة لعمليات يدوية.

حفظ مؤسسي عالي المستوى: شراكات مع Sygnum Bank وFireblocks وآخرين لحفظ الأصول بشكل آمن.

هندسة معيارية: وحدات استراتيجية قابلة للتخصيص تدعم التكامل مع أصول وبروتوكولات متعددة.

حوكمة مرنة وشفافة: حوكمة مجتمعية وتحديثات الاستراتيجية مدعومة بتوكن YND.









جوهر YieldNest يتمثل في محرك الاستراتيجية ونموذج yTokens، المبني على إطار معياري مع أتمتة على السلسلة، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة بسهولة في استراتيجيات العائد المتقدمة الخاصة بـ LSDFi. لنستكشف المكونات الأساسية الثلاثة:









عند قيام المستخدمين بإيداع أصول LSD مثل stETH أو weETH أو ezETH في YieldNest، يتم تحويلها تلقائيًا إلى yTokens (مثل yETH). يمثل كل yToken استراتيجية إعادة تخزين ذكية وفريدة تقوم بإعادة استثمار الأرباح باستمرار لتعظيم التركيب، مع تسجيل شفاف لتكوين الأصول والعائد.

الخصائص الرئيسية لـ yTokens:





تمثل حصة من محفظة استراتيجية إعادة تخزين متنوعة

شفافية على السلسلة في مصادر العائد وتوزيع الأصول

دعم مستقبلي لأصول LSD إضافية ونشر عبر سلاسل متعددة









ميزة رئيسية لـ YieldNest هي محرك الاستراتيجية المعياري، المصمم للدمج مع بروتوكولات LSD وخدمات التحقق النشطة (AVSs). يقوم بتعديل الإعدادات ديناميكيًا بناءً على ملفات تعريف المخاطر، وأوزان البروتوكول، ومعايير تحسين العائد لتحقيق التوازن بين الأداء والأمان.





تتيح طبقة الاستراتيجية:





اختيار تلقائي لأفضل تركيبات التخزين من حيث المخاطر/العائد

تكامل مباشر مع EigenLayer لالتقاط مكافآت AVS

خدمات حفظ موسعة لـ DAOs والصناديق والمؤسسات









في بيئة شهدت فشل بروتوكولات إعادة التخزين بشكل متكرر، تعطي YieldNest الأولوية للأمان قبل كل شيء. تشمل استراتيجيات الحفظ:





تكامل مع أطراف حفظ موثوقة: شراكات مع Sygnum Bank وFireblocks وغيرهم من أمناء الحفظ من الدرجة الأولى

العقود المتعددة التوقيع وفصل الصلاحيات: العقود الأساسية تُدار بتوقيع متعدد، وتتطلب تحديثات الاستراتيجية موافقة DAO

تدقيقات شفافة: جميع الاستراتيجيات متاحة على السلسلة وتخضع لتدقيقات خارجية (مثل OtterSec)









تعتمد YieldNest نموذج توكن مزدوج: YND (توكن الحوكمة والاستخدام الأساسي) وveYND (توكن التصويت المقفل). يشكل الاثنان معًا الأساس لآليات الحوكمة والحوافز في YieldNest، مما يوازن بين الحوافز قصيرة المدى والمشاركة الاستراتيجية طويلة الأمد.









YND هو التوكن الأصلي لـ YieldNest بإجمالي عرض يبلغ مليار توكن. تشمل الاستخدامات الأساسية:

الحوكمة: يمكن قفل YND لصك veYND والمشاركة في الحوكمة

مشاركة الإيرادات: يولد YND المقفل veYND مما يتيح لحامليه كسب جزء من رسوم المنصة

حوافز النظام البيئي: يُستخدم للشراكات الاستراتيجية، ومكافآت إعادة التخزين، والإيردروبات، والمزيد





سيتم توزيع YND تدريجيًا عبر برامج الحوافز لضمان إطلاق عادل والتحكم في التضخم.









توكن veYND (Voting Escrow YND) هو توكن غير قابل للنقل يمثل YND المقفل. مستوحى من نموذج veToken في Curve، يقوم المستخدمون بقفل YND لفترة (أسبوع واحد كحد أدنى وحتى سنة) للحصول على veYND.





قفل أطول = veYND أكثر

يقل veYND مع تقليص فترة القفل

يُستخدم للحوكمة، ومشاركة الإيرادات، والتصويت على الاستراتيجيات

هذا ينسجم مع حوافز المستخدمين للنمو طويل الأجل للمنصة ويحد من المضاربة قصيرة الأجل.









يمكن لحاملي veYND التصويت على مجموعة واسعة من قضايا الحوكمة، بما في ذلك:





اختيار استراتيجيات yToken وتعديل المعلمات

هياكل الرسوم الخاصة بالبروتوكول وقواعد التوزيع

مقترحات للأصول الجديدة، وخطط الحوافز، ونمو النظام البيئي





يُنفذ التصويت على السلسلة لضمان الشفافية وتمكين المستخدمين.









تحقق YieldNest إيرادات من مكافآت إعادة التخزين، ورسوم إدارة الاستراتيجية، ورسوم التداول. يتم إعادة توزيع جزء منها لحاملي veYND كحوافز طويلة الأجل:





مشاركة رسوم البروتوكول: يحصل حاملو veYND على حصة نسبية من دخل البروتوكول

حوافز إضافية: يتم توزيع توكن YND بناءً على أوزان veYND لمكافأة الداعمين على المدى الطويل

آلية التعزيز: يحصل حاملو veYND على أوزان عوائد أعلى لـ yToken









لتحفيز المتبنين الأوائل، تطلق YieldNest حملة Y-Airdrop، وتمنح نقاط YND لـ:





المستخدمين الذين يعيدون التخزين عبر EigenLayer

حاملي LSD الذين يودعون في استراتيجيات yToken

المشاركين في المهام المجتمعية والحملات الترويجية





بعد حدث إنشاء التوكن (TGE)، ستكون هذه النقاط قابلة للاسترداد مقابل توكن YND، مما يعزز توافق المجتمع.









تم إطلاق YieldNest في أواخر عام 2023. يضم فريقها خبراء من إيثريوم Avalanche وStarkWare وBitDAO، ويتمتعون بخبرة عميقة في DeFi والتخزين والتمويل على السلسلة.





أهم المحطات:





الربع الأول 2024: اختبار الشبكة الرئيسية والتحقق من الاستراتيجية

الربع الثاني 2024: جمع 3.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية من GSR وBankless Ventures وFigment Capital وآخرين

الربع الثالث 2024: الإطلاق الرسمي لـ yETH وبرنامج نقاط المجتمع









تواصل YieldNest توسيع نظامها البيئي لإعادة تخزين LSDFi. تشمل الخطط المستقبلية:





إطلاق استراتيجيات yToken جديدة (مثل weETH، sfrxETH)

توسيع الدعم عبر السلاسل (الطبقات الثانية، EigenDA، لفائف إيثريوم)

خطة حوافز YND 2.0 (خزينة المجتمع، مكافآت التخزين طويلة الأجل)

أدوات إدارة الأصول المعيارية لـ DAOs والمستثمرين المؤسسيين

مبادرات تعليمية من خلال YieldNest Academy لتعزيز معرفة الحوكمة









مع نمو بنية إعادة التخزين مثل EigenLayer، قد تصبح منصات الاستراتيجية مثل YieldNest الجيل التالي بعد LSTs. تجعل بنية YieldNest (الخزائن المعيارية، المشتقات السائلة للتخزين، وإدارة الاستراتيجية الذكية) منها منافسًا قويًا لربط المستخدمين المحترفين والعاديين، وفتح الباب أمام التبني الجماعي في مجال إعادة التخزين.





توكن YND أصبحت متاحة الآن على MEXC. للتداول:





قم بفتح تطبيق MEXC أو الدخول إلى الموقع الرسمي وتسجيل الدخول

ابحث عن "YND" في شريط البحث للوصول إلى تداول العقود الفورية أو الآجلة

اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية/السعر، وأكمل عملية التداول





يمكنك أيضًا زيارة صفحة Airdrop+ الخاصة بـ MEXC للانضمام إلى حملة الإيردروب الخاصة بـ YND وكسب مكافآت إضافية!



