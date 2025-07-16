يتعافى XRP في ظل ظروف مواتية متعددة، ويعيد تشكيل موقعه في السوق بقوة





في الآونة الأخيرة، شهد سوق الكريبتو موجة من التطورات اللافتة للنظر، مع ظهور العملات المشفرة الراسخة واحدة تلو الأخرى، ومن بينها أداء XRP الملفت للنظر بشكل خاص. وفقًا لبيانات MEXC، ارتفع سعر XRP وتجاوز بنجاح 1.6 USDT، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد في أكثر من ثلاث سنوات.









بالمقارنة مع عملات الميم التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تكون أكثر تقلبًا، أعادت العملات المشفرة الراسخة مثل XRP تحديد موقعها ووزنها في سوق العملات المشفرة من خلال نموها المطرد وأساسها العميق للسوق على طريق التعافي.





هذا التغيير لا يأتي من العدم، ولكنه نتيجة حتمية للمزايا والفرص المتعددة للعملات المشفرة الراسخة مثل XRP . إن الزخم الصعودي الرائد لعملة XRP هو في الواقع انعكاس مباشر للعوامل المعقدة الكامنة وراءه.









مع تغيير رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ليمثل فرصة جديدة في قضية Ripple التي طال أمدها. منذ ديسمبر 2020، واجهت شركة Ripple دعوى قضائية طويلة مع هيئة SEC، حيث اتهمت الهيئة شركة Ripple بجمع ما يصل إلى 1.3 مليار دولار منذ عام 2013 من خلال أوراق مالية غير مسجلة، وهي عملة XRP. ومع ذلك، ومع وضوح القرار، بالإضافة إلى ممارسات Ripple في بيع XRP، فازت الشركة جزئيًا. حيث يتم بيع XRP في سوق الثانوية لا إصدارًا للأوراق المالية.





في الآونة الأخيرة، حاولت هيئة الأوراق المالية والبورصات استئناف الحكم الأخير للقاضية أناليسا توريس بشأن XRP، لكن الأخبار التي تفيد بأن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسل يغادر البلاد قد ضخت طاقة جديدة في السوق. يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتم تخفيف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات مثل Ripple أو تسويتها أو حتى إسقاطها نتيجة لذلك. مما لا شك فيه أن هذا التغيير الدقيق في الموقف التنظيمي قد خلق بيئة خارجية أكثر ملاءمة لتعافي XRP.









مع استرخاء البيئة التنظيمية تدريجيًا، تسعى العديد من المؤسسات بنشاط إلى إطلاق منتجات ETF (صندوق مؤشر مفتوح متداول) مرتبطة بعملة XRP، مما يزيد من مكانة XRP في السوق.





كانت Bitwise أول من قدم طلب S-1 لـ XRP ETF إلى SEC في 2 أكتوبر، وتدير الشركة حاليًا بنجاح Bitcoin ETF BITB وEthereum ETF ETHW. بعد ذلك، في 8 أكتوبر، قدمت شركة استثمار العملات المشفرة Canary Capital أيضًا طلبًا للحصول على صندوق XRP ETF الفوري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة وكشفت أنها ستستخدم مؤشر CF Ripple الخاص ببورصة شيكاغو التجارية (CME) (منتج قياسي للسعر في الوقت الفعلي) تتبع سعر XRP. منذ ذلك الحين، قدمت 21Shares أيضًا طلبًا للحصول على XRP ETF - "21Shares Core XRP TRUST" - إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في 2 نوفمبر. أصبحت شركة Ripple أكثر نشاطًا، حيث أعلنت في 26 نوفمبر أنها ستطلق أول صندوق سوق نقدي للتوكن على XRP Ledger، والذي سيرمز إلى صندوق السيولة التابع لشريكها abrdn والذي تبلغ قيمته 4.77 مليار دولار.





يتوقع جيمس سيفارت، محلل مؤسسة بلومبرج المتداولة في البورصة، أنه بحلول عام 2025، قد تتخذ القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه العملات المشفرة وقد تسمح لمنتجات مؤسسة التدريب الأوروبية بتضمين ميزات التوقيع المساحي. وقد خففت هذه السلسلة من الإشارات الإيجابية بشكل كبير من مخاوف السوق بشأن شرعية XRP. إلى جانب الموافقات المتعاقبة لـ Bitcoin Spot ETF وEthereum Spot ETF، تُظهر موجة الطلبات الخاصة بـ XRP ETF أيضًا إمكانات عالية للغاية للنجاح، مما يشير إلى مزيد من التكامل والاعتراف بها في مجال تمويل العملات المشفرة.









مع التقدم الإيجابي في الإجراءات القانونية لشركة Ripple والتحسن الكبير في البيئة التنظيمية، تتعافى ثقة السوق في XRP تدريجيًا وتنمو يومًا بعد يوم. بدأ المستثمرون في إعادة تقييم قيمتها الجوهرية وتدفقوا إلى السوق لاتخاذ الترتيبات اللازمة، وقد أدى تدفق الأموال هذا إلى تسريع عملية استرداد XRP.





XRP وSOL و وفقًا للبيانات ذات الصلة، اعتبارًا من 18 نوفمبر، تجاوز حجم التداول الأسبوعي للعملات البديلة علامة 300 مليار USDT لأول مرة منذ عام 2021. ولا تسلط هذه البيانات الضوء على نشاط معاملات السوق فحسب، بل تعكس أيضًا اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة القائمة. تعزيز كبير في الثقة بالعملات المشفرة. تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الموجة من حجم التداول المرتفع، كان حجم تداول التوكن الأربعة الرئيسية مثل DOGE PEPE يمثل %60 من إجمالي حجم التداول، وكان أدائها ملفتًا للنظر بشكل خاص وأصبح تركيز السوق.













ETH و تركز MEXC على تزويد المستخدمين بخدمات تداول العملات المشفرة الآمنة والفعالة والمريحة. باعتبارها شركة رائدة في المجال، لا تمتلك MEXC مجموعة واسعة من أنواع التداول فحسب، بما في ذلك BTC XRP والعديد من العملات المشفرة الأخرى، ولكنها حازت أيضًا على ثقة المستثمرين بفضل تكنولوجيا التداول المتقدمة وإجراءات الأمان الصارمة والجودة العالية. خدمة العملاء. بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في تداول XRP، فإن MEXC بلا شك خيار مثالي.





بأخذ تطبيق MEXC كمثال، كيفية تداول توكن XRP على المنصة؟





الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC وانقر على [التداول]؛

الخطوة 2: انقر على [العقود الفورية]، وانقر على زوج التداول وابحث مباشرةً عن [XRP/USDT]؛

الخطوة 3: انقر على [شراء XRP].







