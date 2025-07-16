ارتباك بشأن صناديق المؤشرات المتداولة لعقود XRP الآجلة: ما حدث بالفعل وأهميته

في مساء يوم 27 أبريل، انتشرت بسرعة عناوين رئيسية تزعم حصول ProShares على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) لثلاثة صناديق XRP متداولة في البورصة، مما أثار حماسًا كبيرًا في سوق العملات المشفرة. وقد دفع هذا المصطلح - الذي يشير ببساطة إلى "صناديق XRP متداولة في البورصة" - الكثيرين إلى الاعتقاد خطأً بأن الولايات المتحدة قد وافقت على أول صندوق تداول فوري للعملات البديلة، بعد الإطلاقات الأخيرة لصناديق التداول الفوري لعملتي BTC ETH . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قصير الأمد في معنويات السوق.









لكن الضجة لم تدم طويلًا. سرعان ما اتضح الخبر: تُطلق ProShares صناديق استثمار متداولة قائمة على العقود الآجلة، وليس منتجات فورية. ورغم كونها إنذارًا كاذبًا، تكشف هذه الحادثة عن مدى استعداد السوق لصندوق XRP متداول فوري، ومدى حساسية معنويات المستثمرين تجاه التطورات التنظيمية.









تُطلق ProShares ثلاثة صناديق استثمار متداولة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) لعقود XRP الآجلة، مُستندة إلى عقود مُتداولة من خلال اتفاقيات مبادلة، وليس من خلال امتلاك توكنات XRP فعلية.





صناديق الاستثمار المُتداولة، المُقرر إطلاقها في 30 أبريل، هي: Ultra XRP ETF (يُوفر تعرّضًا مُضاعفًا لعقود XRP الآجلة برافعة مالية)، وShort XRP ETF (يُوفر تعرّضًا مُضاعفًا لعقود XRP الآجلة العكسية)، وUltra Short XRP ETF (يُوفر تعرّضًا مُضاعفًا لعقود XRP الآجلة العكسية). تُتيح هذه الأدوات للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار XRP - سواءً على المدى الطويل أو القصير - دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه.













يُمثل طرح صناديق ProShares المتداولة في البورصة (ETFs) توسعًا إضافيًا في سوق مشتقات XRP. فعلى عكس صناديق التداول الفورية، تتبع صناديق التداول الآجلة أداء أسعار عقود XRP الآجلة، وليس أداء الأصل نفسه. وهذا يجعلها مثالية للمتداولين على المدى القصير، والمستثمرين ذوي الرافعة المالية، والمؤسسات التي تبحث عن استراتيجيات تحوّط خالية من مخاطر الحفظ. ومن خلال تقليل عوائق المشاركة، تُنوّع هذه الصناديق مجموعة الأدوات المتاحة للتفاعل مع حركة أسعار XRP.









بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مداولاتها بشأن الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة الريبل (XRP)، اتخذت البرازيل بالفعل خطوة حاسمة إلى الأمام. ففي 25 أبريل، أطلقت هاشدكس أول صندوق تداول فوري لعملة الريبل في العالم، متداولًا تحت توكن XRPH11 في بورصة B3 . يتتبع هذا الصندوق، الذي تديره شركة جينيال إنفستمينتوس (Genial Investimentos)، مؤشر ناسداك لسعر الريبل المرجعي، ويخصص ما لا يقل عن 95% من أصوله مباشرةً لعملة الريبل. لا يوفر هذا التطور للمستثمرين البرازيليين مدخلًا مباشرًا وخاضعًا للتنظيم إلى سوق الريبل فحسب، بل يُشير أيضًا إلى تنامي الشعور بالشرعية العالمية والاعتراف المؤسسي بهذه العملة.













على الرغم من أن إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة لعقود XRP الآجلة يوفر خيارات تداول أكثر للسوق، من منظور تدفقات رأس المال متوسطة وطويلة الأجل واستثمار القيمة، يبقى التركيز الحقيقي على الموافقة النهائية على صندوق XRP المتداول الفوري. سيؤدي إطلاق صندوق XRP المتداول الفوري إلى جذب رؤوس الأموال المؤسسية التقليدية، مما سيجلب تدفقات رأسمالية إضافية. صرّح إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبرغ، بأنه على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد، فإن احتمالات الموافقة على صندوق XRP المتداول الفوري مرتفعة للغاية.













مع ذلك، لن تكون الموافقة التنظيمية سهلة. فقد حافظت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على موقف حذر تجاه سوق العملات المشفرة، وخاصةً فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية. في الماضي، أجّلت الهيئة أو رفضت مرارًا طلبات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين إيثريوم . أما بالنسبة لعملة XRP، فقد تكون التحديات التنظيمية أكثر تعقيدًا. فمن ناحية، لا يزال الوضع القانوني لعملة XRP في الولايات المتحدة غامضًا، حيث لا تزال المعركة القانونية بين ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ومن ناحية أخرى، يُعد حجم سوق XRP وسيولته أصغر نسبيًا، مما قد يُصعّب تلبية متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المتعلقة بسيولة صناديق الاستثمار المتداولة وشفافيتها وحماية المستثمرين.









رغم العقبات التنظيمية، تُرسّخ العديد من شركات إدارة الأصول حضورها بنشاط في سوق صناديق XRP المتداولة الفورية. فبالإضافة إلى ProShares، قدّمت شركات مثل Grayscale و21Shares وBitwise طلبات مماثلة لصناديق XRP المتداولة الفورية. ولا تقتصر مشاركة هذه الشركات على زيادة حدة المنافسة في السوق فحسب، بل تُسهم أيضًا في تسريع عملية الموافقة على صناديق XRP المتداولة الفورية.









سيكون للموافقة على صندوق تداول XRP الفوري وإطلاقه آثار عميقة وواسعة النطاق على سوق XRP. سيعزز هذا الصندوق السيولة والشفافية بشكل كبير، مع تسريع اندماج الأصل في النظام المالي العالمي.





من خلال توفير نقطة دخول منظمة وسهلة الوصول للمستثمرين التقليديين، سيوجه صندوق التداول المتداول تدفقًا ثابتًا من رأس المال إلى XRP، مما يُحسّن عمق السوق وسهولة التداول. في الوقت نفسه، ستُحوّل الشفافية الهيكلية لصناديق التداول المتداولة تركيز المستثمرين نحو أساسيات XRP - مثل المنفعة، والتبني، وأداء الشبكة - بدلاً من المضاربة وحدها. مع ازدياد نشاط التداول القائم على صناديق التداول المتداولة، سيصبح اكتشاف الأسعار أكثر كفاءة، مما يُساعد السوق على عكس ديناميكيات العرض والطلب الحقيقية بشكل أفضل. وهذا بدوره سيقلل من التقلبات، ويحد من فرص التلاعب، ويدعم بيئة سوقية أكثر استقرارًا واستدامة.





في نهاية المطاف، ستُمثل الموافقة على صندوق تداول XRP الفوري خطوة رئيسية نحو تكامل أعمق للعملة في التمويل التقليدي، مما يُنشئ روابط أوثق بين الأصول المشفرة والنظام المالي الأوسع.









ما بدأ كقراءة خاطئة للأخبار أصبح نقطة تحول في مسيرة XRP. فبينما أثارت صناديق ProShares المتداولة في البورصة للعقود الآجلة بعض الالتباس، إلا أنها أكدت أيضًا تنامي الإقبال المؤسسي على الاستثمار في XRP.





لكن الجائزة الكبرى - صندوق تداول XRP الفوري معتمد من الولايات المتحدة - لا تزال بعيدة المنال. فالغموض القانوني، والتحفظ التنظيمي، والمنافسة الشرسة بين مديري الصناديق تعني أن الرحلة لن تكون سلسة.





ومع ذلك، ومع سقوط العوائق وتزايد اهتمام المستثمرين، من المتوقع أن تلعب صناديق XRP المتداولة في البورصة - سواءً كانت عقودًا آجلة أو فورية - دورًا محوريًا في تشكيل الموجة التالية من التقارب المالي بين العملات المشفرة.





إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، والاستثمار بحذر، حيث أن جميع إجراءات الاستثمار تقع على عاتق المستخدم وحده.















