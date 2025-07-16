WorldShards: دليل المبتدئين للعب لعبة MMORPG NFT الجديدة





من بين العديد من ألعاب MMORPG، تبرز لعبة WorldShards بفضل إعدادها الفريد وأسلوب لعبها المبتكر. تم تطويرها من قبل شركة LowKick Games، وتُعد WorldShards لعبة تقمّص أدوار متعددة اللاعبين بأسلوب العالم المفتوح (sandbox)، تأخذ اللاعبين إلى عالم خيالي يُدعى Murrlandia، وهو عالم محطم يتكوّن من جزر طافية. في WorldShards، يمكن للاعبين الاستكشاف بحرية، خوض المعارك، والبناء—وكل ذلك مع امتلاك حقيقي للأصول داخل اللعبة بفضل تقنية البلوكتشين. تقدم هذه المقالة نظرة معمقة على خلفية اللعبة، وآليات اللعب، والنظام الاقتصادي، وخصائص التوكن الخاص بها.









لعبة WorldShards هي لعبة تقمّص أدوار متعددة اللاعبين (MMORPG) تمزج بين عناصر العوالم المفتوحة (sandbox) وتقنية البلوكشين. تدور أحداثها في عالم Murrlandia، وهو عالم مزقته كارثة كبرى، ويضم عددًا لا يُحصى من الجزر الطافية التي يمكن للاعبين استكشافها. بصفتك مستكشفًا، ستكشف عن أسرار مفقودة، وتقاتل الغزاة، وتسعى لإعادة بناء العالم من جديد. ما يميز WorldShards هو تخليها عن أنظمة المستويات والفئات التقليدية، حيث توفر تجربة تقدم مرنة تعتمد على العتاد وتركيبات المهارات، مما يمنح اللاعبين الحرية الكاملة في رسم طريقهم الخاص وتخصيص أسلوب لعبهم.









تعيد WorldShards تعريف تجربة ألعاب MMORPG من خلال ميزات مبتكرة، أبرزها:





1) لا نظام مستويات تقليدي: بدلاً من اعتماد نظام المستويات أو الفئات الثابتة، تتيح WorldShards للاعبين تخصيص تقدمهم من خلال دمج المعدات والمهارات بما يتناسب مع أسلوب لعبهم.





2) نظام قتال ديناميكي: يركز أسلوب القتال على الاستراتيجية، حيث يمكن للاعبين مواجهة الأعداء باستخدام تكتيكات متنوعة مثل الهجمات المباشرة، التخفي، استخدام الأدوات، أو المزج بين الأسلحة.





3) بناء على الجزر الطافية: يمتلك كل لاعب جزيرته الخاصة الطافية، يمكنه بناء منزل عليها، وإنشاء ورش عمل، ومعالجة الموارد، وصناعة المعدات.





4) اقتصاد يقوده اللاعبون: يقوم الاقتصاد داخل اللعبة على جمع الموارد، معالجتها، وتبادلها بين اللاعبين، مما يمنح المجتمع دورًا فعالًا في تسيير السوق.





5) ملكية الأصول عبر البلوكشين: بفضل تقنية البلوكشين، يحصل اللاعبون على ملكية حقيقية لأصولهم داخل اللعبة، بما في ذلك الجزر، المعدات، والتوكن.









البدء في WorldShards سهل، وفيما يلي الخطوات الأساسية:





1) الحصول على الدخول: اللعبة حالياً في مرحلة الوصول المبكر (Early Access). يجب على اللاعبين شراء رمز دخول عبر منصة OpenLoot، أو امتلاك مجموعة مؤسسين (Founder's Collectible) للحصول على حق الدخول.





2) اختر مسار تطويرك الشخصي: بما أنه لا يوجد نظام تقليدي للمستويات، يمكنك التركيز على ما يناسبك: الصناعة، القتال، أو الاستكشاف. صمّم شخصيتك حسب أسلوبك المفضل.





3) احصل على العتاد المناسب: نوع الأسلحة والمعدات التي تختارها يحدد طريقة لعبك. يمكنك مزج وتوفيق العتاد المختلف لتطوير استراتيجيات قتالية فريدة.





4) ابنِ وخصص جزيرتك الطافية: قم بجمع الموارد، وصناعة الأدوات، وتخصيص جزيرتك الخاصة لتعبّر عن هويتك داخل اللعبة.





5) انضم إلى المهام والأنشطة الاجتماعية: شكّل أو انضم إلى نقابة (Guild)، وشارك في مهام PvE التعاونية، أو استكشف الأبراج المحصنة للحصول على مكافآت نادرة. مدينة العاصمة في اللعبة تُعد مركزًا للتجارة، التفاعل المجتمعي، وتكوين التحالفات.









تتميز لعبة WorldShards باقتصاد يقوده اللاعبون ويتمحور حول جمع الموارد ومعالجتها وتبادلها. يمكن للاعبين جمع الموارد من خلال استكشاف الجزر، إكمال المهام، وهزيمة الأعداء، ثم معالجتها في جزرهم الطافية لتحويلها إلى مجموعة متنوعة من المعدات والعناصر. يمكن استخدام هذه العناصر للتقدم الشخصي أو بيعها في دار المزاد داخل اللعبة.





آلية فريدة تُعرف باسم "شقوق الأثر القديمة" (Ancient Rifts) تتيح للاعبين جمع هذه الشقوق ومعالجتها لتعزيز ندرة معداتهم وخصائصها، مما يزيد من قيمتها السوقية. كما ستطلق WorldShards نظام مزاد كامل في الربع الثاني من عام 2025 لتعزيز التداول بين اللاعبين والنشاط الاقتصادي.





.

توكن SHARDS هو التوكن الأساسي داخل اللعبة، وقد تم إطلاقه بطريقة عادلة يقودها المجتمع. يبلغ إجمالي المعروض 5 مليارات توكن، يتم إصدارها تدريجياً على مدار ست سنوات. يُخصص 60% من المعروض لمكافآت اللاعبين، و25% لتطوير النظام البيئي، و15% للتسويق ونمو المجتمع.













مكن للاعبين الحصول على توكن SHARDS من خلال الطرق التالية:

الإسقاطات العشوائية: عند تجهيز اللاعب بمقتنى يحتوي على تأثير قوة الجذب، سيكون لديه فرصة للحصول على رموز بشكل عشوائي أثناء أداء بعض الأنشطة داخل اللعبة، مثل قتال الأعداء، جمع الموارد، أو فتح الصناديق.

الاستيراد عبر محفظة الكريبتو: يمكن للاعبين أيضًا إدخال توكن SHARDS إلى اللعبة مباشرة عن طريق استيرادها من محافظهم المشفّرة لاستخدامها داخل اللعبة.









ستخدم توكن SHARDS داخل اللعبة بعدة طرق، بما في ذلك:

تحسين خصائص العناصر القابلة للجمع: عند ترقية العناصر القابلة للجمع، يجب تحسين خاصية الحظ بشكل منفصل باستخدام توكن SHARDS.

ترقية الندرة: زيادة ندرة مقتنياتك لرفع قيمتها وأدائها.

معالجة الشقوق (Rifts): تُستخدم توكن SHARDS لمعالجة الشقوق، مما يزيد من ندرة العناصر.

شراء العناصر النادرة: يمكن استخدام توكن SHARDS لشراء عناصر نادرة وقيّمة داخل اللعبة.

إعادة تعيين خصائص العناصر: إعادة تعيين إحصائيات العتاد للحصول على تركيبات أو قيم أفضل.

التداول: بصفتها عملة مشفّرة، يمكن سحب توكن SHARDS من اللعبة وتداولها في منصات العملات الرقمية.





كما يمكن للاعبين سحب توكن SHARDS إلى محافظهم المشفّرة الشخصية عبر منصة Open Loot وتداولها في البورصات الخارجية.









من خلال مزيجها من أسلوب اللعب الغامر وملكية الأصول المدعومة بتقنية البلوكشين، تضع WorldShards معيارًا جديدًا لمستقبل ألعاب MMORPG. سواء كنت تفضل الاستكشاف، القتال، الصناعة، أو التداول، فإن هذه اللعبة تقدم شيئًا للجميع. ومع تطورها وتوسع مجتمعها، تستعد WorldShards لتصبح عنوانًا بارزًا في مجال ألعاب البلوكشين. انضم إلى هذا العالم الخيالي الآن وابدأ رحلتك في Murrlandia!



