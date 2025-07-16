هل ستكون DePIN هي الاختراق الكبير التالي وسط حماسة رؤوس الأموال؟

في سوق الكريبتو المتغير باستمرار، يتمتع كل مفهوم ناشئ بإمكانية أن يصبح نقطة التركيز التالية في السوق. إذا نظرنا إلى الوراء، من "صيف DeFi" إلى "صيف NFT و GameFi" و "الميتافيرس"، كل مفهوم من هذه المفاهيم ترك تأثيرًا على مشهد سوق الكريبتو. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت DePIN تدريجيًا محور الاهتمام، مما جذب تدفقًا هائلًا من رأس المال والاهتمام. ووفقًا لتقرير بحثي من Messari، يتوقع التقرير بشكل جريء أن يصل حجم سوق DePIN إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2028.





إذن، مع هذا التوقع الهائل للسوق، هل يمكن أن تصبح DePIN الاختراق الكبير التالي في سوق الكريبتو؟ لا شك أن هذا سؤال يراقبه عن كثب العديد من المستثمرين والمهنيين في الصناعة.









DePIN، أو شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، هي نموذج شبكي جديد يستخدم تقنية البلوكتشين لتحفيز المستخدمين على مشاركة وإدارة البنية التحتية المادية. يشمل هذا النموذج العديد من المجالات مثل الحوسبة، والتخزين، والشبكات، وأجهزة الاستشعار، والطاقة. الهدف من DePIN هو تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال نهج لامركزي.





حاليًا، بدأ قطاع DePIN في أخذ شكله، حيث وصل إجمالي القيمة السوقية إلى حوالي 21.23 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 17.1% منذ بداية العام. وفقًا لبيانات DePINscan، اعتبارًا من أغسطس، يوجد حوالي 276 مشروعًا مرتبطًا بـ DePIN، موزعة بشكل رئيسي على مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات اللاسلكية، والطاقة، والخدمات، وأجهزة الاستشعار، والبيانات، والحوسبة.علاوة على ذلك، تظهر البيئة التنافسية لقطاع DePIN تأثيرًا واضحًا للريادة، حيث تمثل المشاريع العشرة الأولى حوالي 80.5% من القيمة السوقية، والتي تبلغ 17.08 مليار دولار.













شهد هذا العام انتعاشًا كبيرًا في استثمارات رأس المال المغامر في مشاريع DePIN. حيث أسست المؤسسات الاستثمارية الكبرى صناديق ضخمة مخصصة لهذا القطاع، مثل صندوق Borderless Capital الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والصندوق المشترك الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار من Hodler Investments و Gewan Holding، بالإضافة إلى صندوق Bitrue Ventures بقيمة 40 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، أعلنت كل من SOLLONG Foundation و Lemniscap وغيرها عن خطط تمويل رئيسية تركز على دعم المشاريع المبكرة في DePIN و Web3.





مع تدفق رأس المال، يشهد سوق DePIN مرحلة نمو سريعة. لقد أدى هذا التدفق الكبير من رأس المال إلى ظهور العديد من النجوم الجدد في مجال DePIN، بما في ذلك Project Zero في قطاع الطاقة المتجددة، الذي حصل على تمويل بقيمة 12 مليون دولار، وشبكة تتبع الرحلات الجوية Wingbits، التي جمعت 3.5 مليون دولار في تمويل مبدئي، بالإضافة إلى مشاريع مثل Andrena على Solana و Daylight على Base، التي حصلت على تمويل بلغ 18 مليون دولار و 9 مليون دولار على التوالي. علاوة على ذلك، حققت مشاريع مثل Verida و Peaq و Blockless أيضًا نموًا سريعًا من خلال عدة جولات تمويلية، مع إجمالي المبالغ التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات.









يكمن السبب وراء الاهتمام الواسع والتوقع الكبير لمفهوم DePIN في تكاملها المبتكر لآليات التحفيز الكريبتو، والهندسة المعمارية اللامركزية، ونماذج الحوكمة التي تركز على المجتمع. هذا الدمج أحدث تغييرات ثورية في تمويل وتشغيل وحوكمة البنية التحتية التقليدية.





آلية التحفيز الكريبتو الخاصة بـ DePIN تفتح DePIN، بفضل آلية التحفيز الكريبتو الفريدة، طريقًا أكثر كفاءة ومرونة لتخصيص رأس المال في مشاريع البنية التحتية التي تتطلب استثمارات ضخمة وصيانة عالية. من خلال العمل بطريقة لامركزية، يمكن لـ DePIN التحرر من الاعتماد على النماذج التقليدية لتمويل المشاريع، مما يسمح بالتعبئة المرنة والموارد الموزعة بشكل أمثل. وهذا بدوره يدفع إلى إنشاء خدمات ومنتجات أكثر تنافسية، مما يلبي الطلب المتزايد من المجتمع على بنية تحتية فعّالة ومريحة.

استقرار وموثوقية عبر التصميم اللامركزي يبني DePIN شبكة تعتمد على نظام توزيع عالي التكرار، مما يعزز من الاستقرار والموثوقية عن طريق لامركزية البيانات والخدمات عبر عدة عقد (nodes). يضمن هذا التصميم أن الشبكة ستظل تعمل بسلاسة حتى في حالة فشل العقد الفردية أو التقلبات في الشبكة، مما يوفر ضمانًا قويًا لاستمرارية تشغيل البنية التحتية بشكل مستقر.

نموذج الحوكمة المجتمعية تتبنى DePIN نهجًا يركز على المجتمع في إدارة الشبكة، مما يمنح المجتمعات المحلية حقوق المشاركة المباشرة في إدارة الشبكة. يمكن اتخاذ قرارات تخصيص الموارد والصيانة بطريقة تتماشى بشكل وثيق مع الاحتياجات العملية والميدانية. يضفي هذا النموذج القائم على الإدارة المجتمعية طاقة وديناميكية جديدة على حوكمة وتشغيل البنية التحتية، مما يقدم رؤى وإلهامًا قيمًا لحوكمة المدن في المستقبل والخدمات العامة.بفضل هذه الابتكارات، يُتوقع أن تلعب DePIN دورًا محوريًا في تحسين البنية التحتية العالمية، وتحقيق تحول جذري في كيفية إدارة وتشغيل هذه المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة.









على الرغم من أن DePIN شهدت تدفقًا كبيرًا من رأس المال، إلا أنه يجب علينا أيضًا الاعتراف بالتحديات والشكوك التي قد تواجهها. فقد أشار تقرير وكالة التصنيف Moody's إلى أن تبني DePIN بشكل واسع قد يواجه تحديات كبيرة، مثل القوانين والتنظيمات القانونية، قضايا التوافق بين الأنظمة، ومخاطر الأمن السيبراني.





في هذا السياق، أدركت MEXC بشكل حاد الاهتمام القوي والطلب المحتمل على قطاع DePIN. فلم تقم MEXC بإدراج مجموعة متنوعة من مشاريع DePIN فقط، بل أنشأت أيضًا قسمًا مخصصًا لهذا القطاع، مما يوفر للمستثمرين خيارات تداول أكثر تنوعًا. علاوة على ذلك، قدمت MEXC رسوم تداول منخفضة جدًا، مما يساعد في تقليل تكاليف التداول للمستخدمين.









سوق DePIN، المدعوم بالاهتمام الكبير من رأس المال، يظهر إمكانيات هائلة وحيوية. أما فيما إذا كان DePIN يمكن أن يصبح حقًا نقطة التركيز الرئيسية التالية في السوق وتحقيق الاختراق الكبير، فإن MEXC ستظل تتابع عن كثب كل خطوة من خطوات تطويره.





إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المرتبطة واتخاذ الحيطة والحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.