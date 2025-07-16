لماذا انتشر توكن الميم PAIN بسرعة؟ استرداد 80%، دعم المشاهير، وجنون الميمات عبر الإنترنت





أصبحت عملات الميم ظاهرة فريدة في سوق العملات الرقمية، حيث تمزج بين ثقافة الإنترنت والتكنولوجيا المالية لجذب اهتمام واسع. مؤخرًا، جذب مشروع الميم PAIN، المستوحى من شخصية الميم الشهيرة "Hide the Pain Harold"، اهتمامًا كبيرًا في السوق. يستعرض هذا المقال أصل المشروع، أدائه في مرحلة البيع المسبق، التحديات التي يواجهها، وإمكاناته المستقبلية.









جاء إنشاء PAIN بفضل المهندس المجري أندراش إشتفان أرأتو، الذي بدأت رحلته في عالم الميمات حوالي عام 2010 عندما شارك في جلسة تصوير هاوية. تم شراء هذه الصور من قبل موقع للصور المخزنة واستخدامها تجاريًا. ومع مرور الوقت، انتشرت صورة محددة لأرأتو يظهر فيها بابتسامة تحمل لمحة من المرارة، مما أكسبها شهرة عالمية. أصبحت هذه الصورة الوجه الأيقوني لميم "Hide the Pain Harold"، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كرمز للابتسامات القسرية والمشاعر المكبوتة. في عام 2025، تعاون أرأتو مع فريق Memeland لإطلاق PAIN، محولًا هذا الميم الشهير إلى مشروع عملة رقمية.













لا يمكن فصل نجاح توكن PAIN عن قوة تأثير المشاهير. فإلى جانب الترويج النشط من قبل أندراش إشتفان أرأتو نفسه، حظي المشروع أيضًا باهتمام شخصيات معروفة أخرى. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، التقط أرأتو صورة مع مؤسس Binance، Changpeng Zhao (CZ)، خلال أسبوع Binance للبلوكشين. انتشرت الصورة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من تسليط الضوء على PAIN وجذب اهتمامًا أوسع بالمشروع.





علاوة على ذلك، ساهم دعم Memeland بشكل كبير في تعزيز تأثير PAIN. فقد قامت Memeland بالترويج للتوكن عبر قنواتها الرسمية، مما وسّع نطاق وصوله. بالإضافة إلى ذلك، قدم مؤسس 9GAG، راي تشان، دعمًا غير مباشر لـ PAIN من خلال Memeland. وخلال عدة فعاليات، سلط الضوء على التكامل بين ثقافة الميمات وتكنولوجيا البلوكشين، مستخدمًا أسلوبه الفكاهي لدعم المشروع.













جذب البيع المسبق لـ PAIN انتباه عدد كبير من المستثمرين، ليصبح محطة بارزة في سوق العملات الرقمية. في غضون 48 ساعة فقط، جمع المشروع حوالي 185,976 SOL (ما يقارب 38 مليون دولار)، متجاوزًا بفارق كبير عملات الميم الشهيرة الأخرى مثل SLERF (حوالي 10 ملايين دولار) وBOME (حوالي 1.8 مليون دولار)، حيث جمع PAIN ما يعادل 3.8 ضعف و21 ضعف إجمالي كل منهما على التوالي. هذا الأداء القياسي وضع PAIN في صدارة سوق عملات الميم، مما يعكس جاذبية ثقافة الميم والحماس الكبير الذي يتمتع به المشروع في السوق.





في خطوة لتعزيز الثقة داخل المجتمع، أعلن فريق PAIN عن خطة استرداد واسعة النطاق. وعلى الرغم من جمع رأس مال ضخم، قرر الفريق إعادة 80% من المبلغ المُجمَّع إلى المشاركين، مع الاحتفاظ بـ 20% فقط لتغطية احتياجات المشروع الأساسية، مثل توفير السيولة، وإطلاق المنصة، ورسوم الإدراج المحتملة. تمت رؤية هذه الخطوة كدليل على التزام المشروع بالمجتمع، حيث تعكس نهجًا شديد الشفافية. وعلى عكس العديد من مشاريع الميم التي تتبع أسلوب "اجمع واهرب"، عززت استراتيجية PAIN المتمحورة حول المجتمع مصداقيته وسمعته بشكل كبير.









يشير ظهور PAIN إلى اندماج أعمق بين ثقافة الميم وتقنيات العملات المشفرة والبلوكشين. وبفضل التأثير العالمي لشخصية "Hide the Pain Harold"، تمكنت PAIN من ترسيخ مكانتها بقوة في سوق عملات الميم. يُبرز نهجها الشفاف، وخاصةً من خلال إعادة 80% من الأموال المُجمَّعة، التزامها تجاه المجتمع، مما عزز سمعتها القوية في سوق غالبًا ما يكون مليئًا بالاحتيال والمضاربة.



