ما هي WLFI؟ قوة جديدة في التمويل اللامركزي ورائدة في العملات المستقرة المقومة بالدولار

World Liberty Financial (المختصرة بـ WLF أو WLFI) هي منصة تمويل لامركزي (DeFi) أطلقتها عائلة ترامب، بهدف تعزيز الابتكار في مجال التمويل الرقمي استنادًا إلى القيم الأمريكية الأساسية.





بهدف أن يصبح "جسر التمويل اللامركزي الأمريكي"، يدمج مشروع WLFI النفوذ السياسي مع التكنولوجيا المالية لربط التمويل التقليدي بالكريبتو. ويسعى إلى بناء منظومة أصول رقمية مدفوعة بالمجتمع ومعززة بالامتثال.





مع استمرار ازدهار قطاعي العملات المشفرة والتمويل اللامركزي، تتضح بشكل متزايد حدود الأنظمة المالية التقليدية. فارتفاع رسوم المعاملات عبر الحدود، وفترات التسوية الطويلة، ومشاكل الثقة مع المؤسسات المركزية، كلها عوامل تدفع الحاجة إلى ابتكار مالي عالمي.





ظهرت World Liberty Financial (WLFI) استجابةً لهذا الطلب المتزايد. ويتولى تطوير المشروع، الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته، فريق من خبراء الكريبتو المخضرمين. تهدف WLFI إلى توفير بيئة خاصة، مباشرة بين النظراء، للاقتراض والإقراض والاستثمار في الأصول الرقمية، دون الاعتماد على الوسطاء الماليين التقليديين.





تتمثل رؤية WLFI في بناء منصة مالية عالمية لامركزية، تُعزز الاستخدام الواسع للدولار الأمريكي في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال عملتها الرقمية المستقرة ( USD1 )، مما يُسهم في نهاية المطاف في تعزيز الاستقلال المالي والشمول المالي.





توكن WLFI: توكن حوكمة يُستخدم في مقترحات المجتمع والتصويت على قرارات المنصة. توكن حوكمة يُستخدم في مقترحات المجتمع والتصويت على قرارات المنصة.

عملة USD1 المستقرة: عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وتُصدر عبر بلوكتشين متعددة. عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وتُصدر عبر بلوكتشين متعددة.

البنية التحتية للتمويل اللامركزي: تشمل خططًا للإقراض والاقتراض وتوليد العائدات وميزات النظام البيئي المُوجهة من قِبل المجتمع.









توكن WLFI (توكن الحوكمة): يُمكّن تصويت المجتمع، ومقترحات الحوكمة، والترقيات المستقبلية على السلسلة.

توكن USD1 (عملة مستقرة): مربوطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ومدعومة بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية؛ تُستخدم في المدفوعات على السلسلة، والإقراض، وتوليد العائدات، وغيرها من الأنشطة المالية.





يشكل هذان التوكن معًا أساس منظومة WLFI، حيث يدعم كل منهما الآخر ويعززه.









يتبع WLFI نموذج تسجيل ولاية ديلاوير، حيث يدمج هياكل حوكمة الشركات مع عمليات الحوكمة التي يقودها المجتمع. تُدار عمليات الامتثال للبروتوكول من قِبل كيان أمريكي مسجل، يتعاون مع المجتمع لتطبيق حوكمة على السلسلة.









عملة USD1 متاحة بالفعل على إيثريوم ، و BNB CHAIN ، و TRON ، مع خطط لتوسيع نطاق توكن WLFI والتصويت على الحوكمة عبر سلاسل إضافية. هذا يضمن سيولةً متبادلةً بين السلاسل وتوافقًا سلسًا في جميع أنحاء النظام البيئي.









يمكن لأعضاء المجتمع تقديم مقترحاتهم عبر منتدى الحوكمة. بمجرد الموافقة عليها عبر التصويت السريع، ستقوم المنصة بتنفيذها. تعتمد قوة التصويت على كمية WLFI المُحتفظ بها، ولكن لكل محفظة حد أقصى قدره 5% من إجمالي العرض لمنع مركزية الطاقة.









2) الشبكة: شبكة إيثريوم الرئيسية

3) إجمالي العرض: 100 مليار توكن



4.2 هيكل تخصيص التوكن





وفقًا للورقة الذهبية الرسمية ، فإن التوزيع المتوقع لتوكن WLFI هو كما يلي:





مبيعات التوكن: 35%

نمو المجتمع والحوافز:32.5%

تخصيص الداعمين الأوليين: 30%

الفريق والمستشارون: 2.5%













WLFI توكن يركز بشكل كامل على الحوكمة. لا يمنح حامليه أي حقوق في توزيع الأرباح أو تقاسمها. تكمن قيمته بشكل أساسي في دوره في حوكمة المنصة واتخاذ القرارات في المجتمع.





جميع توكن WLFI قيد الحظر حاليًا. أكمل المشروع ثلاث جولات بيع مسبق حتى الآن، وهي مفصلة على النحو التالي:





الجولة الأولى: أُطلقت في أكتوبر 2024 بسعر 0.015 دولار أمريكي للتوكن الواحد، مع طرح 20 مليارتوكن (20% من إجمالي العرض)، وجمعت إجمالي عرض 300 مليون دولار أمريكي.





الجولة الثانية: تلت الجولة الأولى مباشرةً، بسعر 0.05 دولار أمريكي للتوكن الواحد، وعرضت 5 مليارات توكن (5% من إجمالي العرض).





الجولة الثانية: اختتمت هذه الجولة في 14 مارس 2025، وجمعت 250 مليون دولار أمريكي.





كانت أول جولتين من جولات البيع المسبق لـ WLFI مفتوحة للجمهور، بينما كانت الجولة الثالثة مخصصة للمؤسسات ولم تكن متاحة للعامة، بسعر رمزي قدره 0.10 دولار أمريكي.





وفقًا للمعلومات المتاحة للجمهور، باعت WLFI إجمالي عرض26.05 مليار توكن عبر الجولات الثلاث، وهو ما يمثل 26.05% من إجمالي العرض. مع ذلك، نظرًا لأن الجولة الثالثة لم تكن مفتوحة للجمهور، فقد تختلف أرقام البيع المسبق الفعلية قليلاً.









تخطط WLFI للتكامل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي الرئيسية مثل Aave، مما يُمكّن USD1 من المشاركة في أسواق الإقراض وزراعة العائدات. يهدف المشروع أيضًا إلى بناء

منصة DEX، وبوابة NFT، وأدوات محفظة لدعم نظام مالي شامل على السلسلة.









أقامت WLFI شراكة مع صندوق Aqua 1، ومقره الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز اعتماد WLFI وUSD1 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف طويل المدى في إنشاء بنية تحتية مالية متوافقة وعابرة للحدود لتقنية Web3.









استجابةً للتدقيق التنظيمي المتزايد من جهات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تعمل منصة WLFI بنشاط على تحسين معايير الشفافية الخاصة بها. ويشمل ذلك نشر سجلات الحوكمة، وإضفاء الطابع الرسمي على مقترحات الحوكمة، وتعزيز الامتثال القانوني الشامل.









برزت World Liberty Financial (WLFI) بسرعة كشركة رائدة في مجال تمويل Web3، مدعومة بروابط سياسية قوية، وهيكل امتثال قوي، ونظام رمزي مزدوج مبتكر. يركز المشروع على اقتصاد التوكن القائم على الحوكمة، مع ترسيخ USD1 كأساس ثابت للمدفوعات عبر السلسلة والبنية التحتية المالية. خلال الأشهر المقبلة، ستكون التطورات الرئيسية، مثل مقترحات حوكمة WLFI، وآليات تداول التوكن، والبنية التحتية عبر السلسلة، محورية. سيعتمد تطور WLFI من "تجربة كريبتو مدعومة من ترامب" إلى "جسر مالي أمريكي حقيقي على Web3" على قدرتها على التعامل مع الديناميكيات السياسية والتنظيمية المعقدة.





في ظل هذه الظروف، أطلقت MEXC WLFI على منصة تداول ما قبل السوق، مما يسمح للمستخدمين بتداول الرمز قبل إدراجه الرسمي في السوق الفورية. يتيح هذا للمستثمرين فرصة مبكرة لترتيب أوضاعهم قبل إطلاق WLFI في السوق الأوسع.





