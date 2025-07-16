ما هو Trusta.AI؟ القوة الدافعة للذكاء الاصطناعي تُعيد تشكيل منظومة الثقة على Web3

في ظل ثورة Web3 التي تقودها تقنية البلوكتشين، أصبحت آليات التحقق من الهوية والثقة عقبات رئيسية تعيق تطوير النظام البيئي. تواجه أنظمة الهوية المركزية التقليدية مخاطر اختراق البيانات، بينما تتسم البيانات السلوكية على السلسلة بالتجزئة وتفتقر إلى بروتوكولات موحدة، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل "زراعة الإيردروب" و"هجمات Sybil".





في ظل هذه الظروف، ظهرت Trusta.AI (المعروفة سابقًا باسم Trusta Labs). تأسست Trusta.AI بمشاركة مختبرات ذكاء اصطناعي رائدة وفرق أمنية من كبرى شركات التكنولوجيا المالية العالمية، تستفيد Trusta.AI من AI + blockchain باعتبارها التكنولوجيا الأساسية لبناء شبكة هوية لامركزية، بهدف إعادة تعريف معيار الثقة في عصر Web3









تأسست شركة Trusta.AI على يد فريق ذي خبرة واسعة، ينتمي أعضاؤه الأساسيون إلى كبرى شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بخبرة تزيد عن عقد في البحث والتطوير في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأمن تقنية البلوكتشين، والأنظمة الموزعة. نال المشروع التقدير لأول مرة بفوزه في هاكاثون Gitcoin للبيانات المفتوحة، وجمع لاحقًا أكثر من 3 ملايين دولار كتمويل تأسيسي، بدعم من مؤسسات رائدة في مجال تقنية البلوكتشين، مثل Solana Arbitrum . في مارس 2025، أعلنت Trusta.AI عن ترقية رئيسية لهويتها، إيذانًا بتحولها من أداة للتحقق من الهوية إلى مزوّد بنية تحتية للهوية مدعوم بالكامل بالذكاء الاصطناعي.









صُممت البنية التقنية لمنصة Trusta.AI مع التركيز على قابلية التوسع والتكامل. ومن خلال الجمع بين تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تهدف المنصة إلى توفير تحقق فعال من الهوية وأمان قوي.









تدعم Trusta.AI التحقق من الهوية عبر سلاسل متعددة، وتستوعب جهات متنوعة، بما في ذلك البشر، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والروبوتات. وهي متوافقة مع مختلف أشكال المصادقة، مثل المستندات، والبيانات الحيوية، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما يوسع نطاق التحقق من الهوية بشكل كبير. حتى الآن، أصدرت Trusta.AI أكثر من 2.5 مليون عملية تحقق على السلسلة عبر شبكات رئيسية مثل Linea، وBNB Chain، وTON.









أطلقت Trusta.AI نموذجًا خماسي الأبعاد لتقييم القيمة على السلسلة يُسمى MEDIA، والذي يُقيّم المستخدمين بناءً على خمسة معايير: رأس المال، والمشاركة، والتنوع، وحقوق الهوية، والولاء. تتراوح الدرجات من 0 إلى 100. يُتيح هذا الإطار تقييمًا دقيقًا لسلوك المستخدمين على السلسلة، وقد اعتمدته سلاسل رائدة مثل Celestia لفحص وتحليل مستخدمي AirDrop.









في عصر الذكاء الاصطناعي، قدّمت Trusta.AI أول إطار عمل للهوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي. يهدف المشروع إلى إصدار هويات قابلة للتحقق لمليون وكيل ذكاء اصطناعي بحلول نهاية عام 2025، مما يُعالج تحديات "تفاعل نوايا الذكاء الاصطناعي" و"تقييم ائتمان الذكاء الاصطناعي". يُمكّن هذا الإطار وكلاء الذكاء الاصطناعي من المشاركة في عمليات الإطلاق العادل، وعمليات الإيردروب، والإقراض، وغيرها، مما يُسهم في تطوير اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على "البرمجة كثقة".













توفر TrustScan درجات مخاطر Sybil، وتقييمات قيمة الهوية، ودرجات الائتمان لمستخدمي السلسلة. تخدم مشاريع Web3، والمستثمرين المؤسسيين، والمستخدمين الأفراد. بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تُحلل TrustScan بيانات البلوكتشين الخام لإنتاج رؤى معمقة حول السمعة والمخاطر. وهي مدمجة مع Gitcoin Passport، وتدعم تقييم الهوية اللامركزية (DID).









إن TrustGo منتج موجه للمستخدم، يوفر أدوات تحليل قائمة على الوسائط لتقييم عناوين المحافظ عبر خمسة أبعاد رئيسية. يركز على التحليل المتعمق للبيانات على السلسلة لتحسين عملية اتخاذ القرار وضمان سلامة التداول. يدعم حاليًا سبع سلاسل: zkSync، وStarknet، وLinea، وBase، وScroll، وManta، وMantle.









يوفر هذا المنتج إطارًا معياريًا وقابلًا للتطوير لإصدار الشهادات الرقمية وتخزينها والتحقق منها عبر سلاسل متعددة. ويستخدم بروتوكولات اتصال متعددة السلاسل (مثل LayerZero أو Axelar) لضمان التوافق بين شبكات blockchain المختلفة.









تتحقق خدمة Trusta.AI من الهوية والسمعة عبر آليات مثل إثبات الإنسانية وإثبات وكيل الذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 2.5 مليون شهادة مُصدرة بالكامل على السلسلة، تستخدم الخدمة عقودًا ذكية لتخزين بيانات الاعتماد والتحقق منها، مما يضمن ثباتها وشفافيتها.













يُعد توكن TA العنصر الأساسي الذي يُغذي منظومة Trusta.AI، حيث يبلغ إجمالي العرض الأقصى مليار توكن. داخل شبكة الهوية، يلعب توكن TA دورًا أساسيًا، ويؤدي الوظائف الرئيسية التالية:





1) يجب على المساهمين الراغبين في تقديم خدمات ضمن منظومة Trusta.AI إيداع مبلغ معين من توكن TA. تتطلب الأدوار المختلفة عتبات إيداع مختلفة للتأهل للخدمات المقابلة.





2) يعمل توكن TA كطريقة دفع ضمن منظومة Trusta، مما يُتيح تبادل القيمة بين مختلف المشاركين.





3) يُمكن لحاملي التوكن المشاركة في إدارة منظومة Trusta.AI، والتصويت على التوجه المستقبلي لـ Trusta.AI والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية، مما يحقق استقلالية حقيقية للمجتمع، ويوفق بين التطوير ومصالح جميع المشاركين.





4) مع الإطلاق المرتقب لشبكة Trusta.AI الرئيسية، سيعمل توكن TA كتوكن غاز، ويلعب دورًا حاسمًا في العمليات. سيتم استخدامه لدفع رسوم المعاملات والخدمات، مما يضمن أداءً مستقرًا وفعالًا للشبكة الرئيسية.









الربع الأول من عام 2025: التكامل الكامل للذكاء الاصطناعي: التكامل مع نظام التشغيل Virtual وAI16Z's Eliza، وإصدار أول بطاقة هوية قابلة للتحقق من الذكاء الاصطناعي.

الربع الثاني والثالث من عام 2025: خدمات الذكاء الاصطناعي + هوية الكريبتو: إطلاق خدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطوير نظام تقييم ائتماني قائم على الذكاء الاصطناعي.

الربع الرابع من عام 2025: الذكاء الاصطناعي + شبكة الهوية اللامركزية: إطلاق شبكة الهوية الرئيسية Trusta.AI وتطبيق اقتصاد التوكن.





مع تزايد ترابط تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، يبدو مستقبل الاقتصادات الرقمية والذكاء الاصطناعي واعدًا. وتُعد تقنيات وخدمات Trusta.AI في مجال التحقق من الهوية وتقييم الائتمان جاهزة للاعتماد على نطاق واسع في مختلف حالات استخدام الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يلعب إطار عمل هوية وكيل الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، وقد يُصبح بنية تحتية أساسية لنموه المستمر.





إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



