ما هو Tari؟ بناء نموذج يُولي الخصوصية الأولوية لإدارة الأصول

مشروع Tari هو بروتوكول بلوكتشين مفتوح المصدر يركز على إدارة الأصول الرقمية وحماية الخصوصية. يهدف إلى تزويد المستخدمين بمنصة آمنة وفعالة وقابلة للتوسع لإصدار وتداول الأصول الرقمية. من خلال بنيته الفريدة المكونة من طبقتين وآلية التوكن المزدوج، يحقق Tari أمانًا أساسيًا ويوفر في الوقت نفسه مرونة على الطبقة العليا لتلبية احتياجات تطبيقات الأصول الرقمية المتنوعة.









مع التطور السريع لتقنية البلوكتشين، ازداد تنوع وحجم الأصول الرقمية بشكل كبير. ومع ذلك، لا تزال منصات البلوكتشين الحالية تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وقابلية التوسع، وتجربة المستخدم. تم إنشاء Tari لمعالجة هذه المشكلات، ويهدف إلى بناء بروتوكول بلوكتشين يركز على إدارة الأصول الرقمية وحماية الخصوصية، مما يوفر للمستخدمين منصة آمنة وفعالة وقابلة للتوسع لإصدار وتداول الأصول الرقمية.





رؤية Tari هي إنشاء منصة لا مركزية تدعم إصدار وإدارة وتداول الأصول الرقمية: تجمع بين الخصوصية وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام لتلبية الاحتياجات المتنوعة لتطبيقات الأصول الرقمية.













يعتمد Tari على بنية من طبقتين:





Minotari (XTM) : الطبقة الأساسية وهي بلوكتشين يستخدم آلية إثبات العمل (PoW) وتوفر أمان الشبكة وحماية الخصوصية.

شبكة Ootle (XTR): مبنية فوق Minotari، وتركز على إصدار وإدارة الأصول الرقمية، وتدعم منطق الأصول المعقد ووظائف العقود الذكية.





تتيح هذه البنية لـ Tari ضمان أمان قوي على الطبقة الأساسية مع توفير مرونة على طبقة التطبيقات لدعم مجموعة واسعة من حالات استخدام الأصول الرقمية.









يعتمد Tari على بروتوكول Mimblewimble، مما يضمن سرية جميع المعاملات بشكل افتراضي—حيث يتم إخفاء مبالغ المعاملات وعناوين المشاركين لحماية خصوصية المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Tari جدول تجزئة موزع (DHT) وشبكة Tor للاتصالات، مما يعزز من الخصوصية ومقاومة الرقابة.









يلتزم Tari بتوفير تجربة مستخدم سهلة. يقدم تطبيق Tari Universe الذي يتيح للمستخدمين التعدين بسهولة، وإدارة الأصول، والوصول إلى ميزات متعددة. كما يوفر محفظة Aurora المحمولة، المتاحة على Android وiOS، مما يسهل على المستخدمين إدارة الأصول الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.













يعتمد Tari على نموذج توكن مزدوج يتكون من Minotari (XTM) وTari Token (XTR)، ولكل منهما أغراض مميزة:





Minotari (XTM) : التوكن الأصلي للبلوكتشين في الطبقة الأساسية، يُستخدم لتأمين الشبكة ودفع آليات الحوافز.

Tari Token (XTR): يتم سكّه من خلال حرق XTM بنسبة 1:1، ويشغّل عمليات الأصول الرقمية على شبكة Tari الرقمية للأصول (DAN)، مثل إصدار NFTs وتذاكر الفعاليات والعناصر داخل الألعاب.





يضمن هذا التصميم أمانًا قويًا على الطبقة الأساسية، مع توفير مرونة على طبقة التطبيقات. كما تساعد آلية الحرق في التحكم في عرض التوكنات وتخفيف التضخم.









يمتلك XTM حدًا أقصى ثابتًا للإصدار يبلغ 21 مليار توكن ويتبع جدول إصدار يتناقص أُسيًا. بعد حوالي 27.8 عامًا من الإطلاق، يستقر الإصدار السنوي عند 1% من إجمالي العرض كآلية "tail emission" لمكافأة المعدنين بشكل مستمر وتأمين الشبكة. عند الإطلاق، تم تعدين 30% من توكنات XTM مسبقًا وتوزيعها كما يلي: 5% لحوافز المجتمع، 9% لتمويل البنية التحتية، 4% لمكافآت المساهمين، و12% للمشاركين الأوائل. تخضع هذه التخصيصات لفترات قفل وجداول استحقاق لضمان الالتزام طويل الأجل.









XTR مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ XTM. لإجراء العمليات على الطبقة الثانية، يجب على المستخدمين حرق XTM بنسبة 1:1 لصك XTR. ضمن شبكة Ootle، يتم حرق جزء من رسوم المعاملات وتوزيع الجزء الآخر على المدققين. يستخدم Tari نموذج "Turbine" وخوارزمية "Throttle" لتنظيم معدل الحرق ديناميكيًا، والحفاظ على ربط مرن بين XTM وXTR.









تم تصميم توكنوميكس Tari مع التركيز على الاستدامة. يتم التحكم في معدل إصدار XTM من خلال دالة تناقص أُسية، مما يمنع الإفراط في الإصدار والتضخم. في الوقت نفسه، تضمن آلية "tail emission" أن يتلقى المعدنون مكافآت عادلة على المدى الطويل، مما يحفز المشاركة المستمرة في الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم نموذج Turbine النظام من خلال تحويل XTM إلى XTR عبر الحرق الديناميكي، مما يحافظ على توازن القيمة بين التوكنين ويدعم الاستقرار طويل الأجل للنظام البيئي بأكمله.





بفضل خلفيته الفريدة، وميزاته القوية، وتوكنوميكسه المصممة بعناية، يقدم مشروع Tari فرصًا وتحديات جديدة في مجال البلوكتشين. من خلال خفض الحواجز أمام التعدين، وتوفير موارد تعليمية غنية، وتطبيق نموذج اقتصادي مبتكر، جذب Tari اهتمامًا ومشاركة واسعة. ومع استمرار تطور الأصول الرقمية، يبدو أن Tari مهيأ للعب دور رئيسي في الاقتصاد الرقمي المستقبلي كبنية تحتية أساسية لإدارة الأصول.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة والاستثمار بحذر. لا يتحمل MEXC مسؤولية قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.



