ما هو Tap Da Doge: رائد ثورة النقر للربح في Web3

7/16/2025
مع اجتياح ألعاب Web3 للعالم وازدياد دمج تقنية البلوكتشين في صناعة الترفيه، برزت Tap Da Doge كعنوان مميز بفضل فكرتها الفريدة وأسلوب لعبها الجذاب. تم تطويرها كـ لعبة تفاعلية مبتكرة على تطبيق تيليغرام، حيث تجمع Tap Da Doge ببراعة بين تقنية البلوكشين وشخصيات NFT وثقافة الميم، لتقدم تجربة غامرة ممتعة، مجزية، وسهلة الوصول للجميع.

1. ماهو Tap Da Doge?


مشروع Tap Da Doge هي لعبة تفاعلية مبنية على تيليغرام، وتجسد نموذج "اضغط لتربح (Tap-to-Earn)"، حيث تمزج بين الترفيه وسهولة اللعب وإمكانية الربح في تجربة سلسة واحدة. يتحكم اللاعبون بشخصيات NFT لكسب المكافآت من خلال أسلوب اللعب. ورغم سهولة تعلمها، إلا أن اللعبة تتطلب توقيتًا دقيقًا، وردود فعل سريعة، وتفكيرًا استراتيجيًا، مما يجعلها ممتعة لكل من المبتدئين والمحترفين.
بشعارها "اضغط. اقفز. اربح."، تؤكد Tap Da Doge على بساطة الربح من خلال اللعب. لكن رؤيتها تتجاوز مجرد الترفيه — إذ تهدف Tap Da Doge إلى خفض الحاجز أمام دخول عالم العملات الرقمية، من خلال تحويل المشاركة في البلوكتشين إلى تجربة ممتعة واجتماعية وسهلة الوصول، لتشجيع المستخدمين على استكشاف Web3 بطريقة مرحة وجذابة.

2. لميزات الأساسية للعبة Tap Da Doge


2.1 التكامل مع تيليجرام


بصفتها تطبيقًا مصغرًا على تيليغرام، لا تتطلب Tap Da Doge أي تنزيلات إضافية. يمكن للمستخدمين الدخول إلى اللعبة مباشرة من داخل تيليجرام، مما يجعل الوصول إليها سلسًا وخاليًا من العوائق.

2.2 ظام شخصيات الـ NFT


يمكن للاعبين امتلاك شخصيات NFT فريدة، لكل منها مظهرها وسماتها الخاصة، مما يضيف قيمة قابلة للجمع ويعزز تنوع أسلوب اللعب.

2.3 آلية اضغط لتربح


قوم اللاعبون بالضغط لجعل شخصياتهم تقفز فوق العقبات وتُنجز التحديات. تؤدي الحركات الناجحة إلى كسب مكافآت، مما يوفر تجربة حقيقية من نوع "العب لتربح" من خلال تفاعل بسيط.

2.4 محتوى غني داخل اللعبة


تُقدم ميزات مثل Woofboxes وDogemart وآلية التخزين (Staking) مجموعة متنوعة من الأدوات والمكافآت والترقيات، مما يعزز متعة اللعب وقابلية الاستمرار فيه على المدى الطويل.

3. ماهو توكن RUN؟


3.1 معلومات أساسية عن RUN


توكن RUN هو التوكن الأصلي لنظام Tap Da Doge، ويتميز بإجمالي عرض محدود مما يمنحه ندرة طبيعية. يتم إصداره على شبكة BNB، وعنوان العقد الذكي هو: 0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966

تتم عملية إصدار وتوزيع توكن RUN وفق مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول جميع المستخدمين على فرصة للمشاركة في نظام المشروع. توزيع التوكن يتم على النحو التالي:

المساهمون الأوائل: 1%
البيع العام (IDO): 8.92%
السيولة: 10%
إيردروب الشركاء: 7%
التسويق: 4.08%
صندوق المكافآت (بدون تعدين مسبق): 69%

3.2 الوظائف الرئيسية لتوكن RUN


وسيلة تبادل: يُستخدم توكن RUN كعملة أساسية داخل نظام Tap Da Doge، حيث يمكن استخدامه لشراء العناصر، والوصول إلى الخدمات، والمشاركة في الأنشطة داخل اللعبة.

آلية تحفيز: يمكن للمستخدمين كسب توكن RUN من خلال لعب اللعبة، أو إتمام المهام، أو المساهمة في المجتمع.

الحوكمة: يحصل حاملو توكن RUN على حقوق في الحوكمة، مما يتيح لهم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وتقديم الأفكار لتطويره في المستقبل.

4. كيفية شراء توكن RUN على منصة MEXC


تجمع Tap Da Doge بين أسلوب اللعب الكلاسيكي وتقنية البلوكتشين لتقديم تجربة "اضغط لتربح" بسيطة، ممتعة، وذات عائد اقتصادي. وبفضل نظام الشخصيات الفريد عبر NFT، وتنوع الميزات داخل اللعبة، إلى جانب مجتمع نشط، تبرز Tap Da Doge كواحدة من أبرز ألعاب Web3. ومع إطلاق توكن RUN واستمرار تطور النظام البيئي، فإن Tap Da Doge في موقع مثالي لجذب قاعدة أوسع من المستخدمين، لتصبح مشروعًا رائدًا في مجال ألعاب البلوكتشين.

وفي مسيرتها السريعة نحو النمو، شكلت شراكة Tap Da Doge مع منصة التداول العالمية الرائدة MEXC دفعة قوية لتوسعها. وتُعرف MEXC برسوم تداول منخفضة، وسرعة تنفيذ فائقة، وتغطية واسعة للأصول، وسيولة ممتازة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للمستثمرين حول العالم. كما أن رؤيتها الثاقبة ودعمها القوي للمشاريع الناشئة يجعل منها منصة انطلاق مثالية لابتكارات Web3 عالية الجودة.

تم الآن إطلاق تداول توكن RUN في سوق العقود الفورية على منصة MEXC، ويمكنك تداوله برسوم منخفضة جدًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) قم بفتح تطبيق MEXC وتسجيل الدخول، أو قم بزيارة الموقع الرسمي
2) أدخل "RUN" في شريط البحث واختر تداول RUN في العقود الفورية
3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، ثم أتمم الصفقة



إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المحتوى لا تُعد نصيحة في مجالات الاستثمار أو الضرائب أو القانون أو الشؤون المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُعد توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم منصة "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المحتملة والتصرف بحذر عند اتخاذ قرارات استثمارية. لا تتحمل MEXC أي مسؤولية عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.

