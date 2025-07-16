ما هي Sui؟ دليلٌ إلى الجيل القادم من نظام بلوكتشين العام عالي الأداء









1) مشروع Sui هي بلوكتشين عامة من الطبقة الأولى عالية الأداء طوّرتها شركة Mysten Labs، مبنية بلغة البرمجة Move، وتتميز بنموذج بيانات موجه للكائنات وآلية معالجة متزامنة قوية.

2) التوكن الأصلي SUI يُستخدم لدفع رسوم الغاز، كمكافآت للتخزين (Staking)، وسيمنح حقوق التصويت في الحوكمة مستقبلاً.

3) توفر Sui قدرة توسع قوية لتطبيقات مثل الألعاب على البلوكتشين، التمويل اللامركزي (DeFi)، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والهوية على السلسلة، وتهدف لبناء بنية تحتية للويب 3 تخدم مليارات المستخدمين.

4) رغم آفاقها الواعدة، تواجه Sui تحديات مثل بناء النظام البيئي من الصفر والمنافسة الشرسة بين شبكات البلوكتشين العامة؛ وتعتمد نجاحها المستقبلي على نمو مجتمع المطورين واعتماد التطبيقات في العالم الواقعي.





مع تطور تكنولوجيا البلوكتشين، بدأت تظهر قيود واضحة في الأداء، وقابلية التوسع، وتجربة المستخدم في سلاسل الكتل العامة من الجيلين الأول والثاني. فعلى الرغم من أن Ethereum تمتلك نظامًا بيئيًا غنيًا، إلا أنها كثيرًا ما تعاني من ازدحام الشبكة وارتفاع الرسوم. أما Solana ، فتوفر تحسينات كبيرة في الأداء، لكنها واجهت مشكلات تتعلق بالاستقرار. في هذا السياق، برزت شبكة Sui كسلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer 1) ذات تصميم معماري جديد.





أُطلقت شبكة Sui بواسطة شركة Mysten Labs ، وتهدف إلى بناء منصة عقود ذكية عالية الأداء، قابلة للتوسع، وموجهة للكائنات لخدمة عالم Web3. وبفضل نموذج البيانات وآلية الإجماع الفريدين لديها، تتمتع Sui بمزايا ملحوظة في معدل معالجة المعاملات، وسرعة التأكيد، ومرونة التطوير، ما أكسبها سمعة بأنها تقدم "تجربة بلوكتشين Web3 تضاهي تجربة Web2".









تم إنشاء Sui بواسطة شركة Mysten Labs، وهي شركة أسسها فريق يضم عددًا كبيرًا من الأعضاء السابقين في مشروع العملات الرقمية Diem التابع لشركة Meta (فيسبوك سابقًا) ومطوري لغة البرمجة Move. قاد العديد من الأعضاء الأساسيين في Mysten Labs سابقًا تطوير سلسلة Diem ومحفظة Novi في شركة Meta، مما منحهم خبرة عميقة في بنية الأنظمة والحوسبة الموزعة.





وعلى الرغم من أن مشروع Diem تم إيقافه في النهاية، إلا أن تقنياته الأساسية – وخاصة لغة البرمجة Move – قد تم الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مشروع Sui. أدرك فريق Sui وجود اختناقات كبيرة في قابلية التوسع وسهولة الاستخدام في الهياكل الحالية لسلاسل الكتل، ولهذا السبب قرروا تصميم سلسلة كتل من الطبقة الأولى (Layer 1) جديدة تمامًا من الصفر – وهي غير متوافقة مع آلة Ethereum الافتراضية (EVM) – بل تعتمد على نموذج جديد يركّز على الكائنات (Objects).





أطلق Sui شبكته الرئيسية (Mainnet) في مايو 2023، مع التركيز على الأداء الفائق، وتبسيط التطوير، وتحسين تجربة المستخدم. وقد تميز عن سلاسل الكتل العامة الناشئة الأخرى، وجذب استثمارات قوية واهتمامًا من شركات رائدة مثل a16z، وFTX Ventures، وJump Crypto.













تعتمد معظم أنظمة البلوكشين التقليدية (مثل Bitcoin وEthereum) على نموذج الحساب (Account Model) أو نموذج المخرجات غير المنفقة (UTXO Model) لتسجيل الحالة العالمية (World State). ومع ذلك، فإن هذه النماذج لا تدعم بشكل جيد معالجة المعاملات بشكل متوازٍ، كما تفتقر إلى المرونة في التعبير عن منطق التطبيقات المعقدة، مما يؤدي إلى محدودية في الأداء وصعوبة في تركيب العقود الذكية بطريقة مرنة ومترابطة.









يعتمد Sui على نموذج حالة فريد يركز على الكائنات (Object-Centric Model)، حيث:

يتم اعتبار جميع البيانات على السلسلة كـ "كائنات" (Objects)، بما في ذلك التوكن (Tokens)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وحالات العقود الذكية، وغيرها.

لكل كائن معرّف فريد (ID) ومالك (Owner)، ويمكن التفاعل معه عبر العقود الذكية (وحدات Move) أو من خلال توقيع المستخدم.

يتم التحكم بدقة في دورة حياة الكائنات وتغييراتها من خلال لغة Move.

يسمح هذا النموذج للنظام بتحديد المعاملات التي لا تتداخل مع بعضها البعض، مما يمكّن من تنفيذها بشكل متوازٍ على مستوى المعاملة، وبالتالي تحسين قدرة المعالجة (Throughput) بشكل كبير.













على عكس إيثريوم، الذي يعتمد بشكل كبير على تنفيذ المعاملات وفق ترتيب كلي (أي معالجة جميع المعاملات بشكل متسلسل)، يقوم Sui بمعالجة معظم المعاملات التي تخص "كائناً واحداً" (مثل تحويلات التوكن البسيطة أو سكّ الـ NFTs) عبر محرك تنفيذ متوازي دون الحاجة للوصول إلى إجماع كامل عبر الشبكة.





أما المعاملات التي تتطلب تفاعلاً بين عدة كائنات (مثل مطابقة الطلبات في البورصات اللامركزية)، فهي فقط من تدخل في عملية الإجماع المتحمل للأخطاء البيزنطية (BFT). هذا التصميم يمكّن Sui من تحقيق معدل معالجة معاملات (TPS) يتفوق كثيرًا على البلوكشينات التقليدية. حيث أظهرت الاختبارات الرسمية أن Sui قادر على معالجة أكثر من 120,000 TPS بزمن استجابة لا يتجاوز بضع مئات من الميلي ثانية.









يقدم Sui بروتوكول إجماع من مرحلتين يجمع بين Narwhal وBullshark:

ميزة Narwhal: يعمل كطبقة لتوافر البيانات (Data Availability)، يضمن بث وترتيب المعاملات.

ميزة Bullshark: يستخدم الرسم البياني المُوجه غير الدوري (DAG) لتسريع وإنهاء الإجماع بكفاءة.

تعمل هذه البنية على فصل عملية "بث المعاملات" عن "إتمام الإجماع"، ما يضمن إنتاجية عالية حتى في حال تعطل بعض العقد عن العمل.









تُعد Move لغة برمجة موجهة نحو الموارد تم تطويرها خصيصًا للبلوكشين، وتتميز بأن الموارد لا يمكن نسخها أو التخلص منها، مما يمنع فعليًا الثغرات الشائعة في العقود الذكية مثل الإنفاق المزدوج أو تلف الحالة.





قامت Sui بتوسيع Move لتطوير نسخة Sui Move، والتي تقدم أدوات إضافية لمعالجة الكائنات وتبسط تبعيات الوحدات (Modules) بشكل كبير.













محفظة Sui: أُطلقت رسميًا من قِبل مختبرات Mysten، وهي تدعم إدارة أصول سوي، وتفاعل التطبيقات اللامركزية، وتصفح الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وغيرها.





مستكشف سوي: مستكشف على السلسلة للاستعلام عن حالة المعاملات وتفاصيل الكائنات، وغيرها.





واجهة سطر طلبات سوي/مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs): مجموعات أدوات للمطورين تدعم لغات البرمجة الشائعة مثل جافا سكريبت وراست.





جسر Sui: أداة ربط بين السلاسل تربط بين إيثريوم وسلسلة BNB والشبكات الرئيسية الأخرى.









يشهد نظام سوي البيئي توسعًا سريعًا، ليشمل قطاعات متعددة:

- التمويل اللامركزي (DeFi): Turbos Finance، Cetus، Aftermath Finance

- الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): BlueMove، Keepsake، OriginByte

- الألعاب: Abyss World، Arcade Champions

- الأدوات الاجتماعية: Ethos Wallet، SuiNS (خدمة أسماء النطاقات)، وغيرها.





حاليًا، تم نشر أكثر من 200 مشروع على شبكة سوي، تشمل المحافظ، ومنصات التداول اللامركزية (DEXs)، وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وألعاب البلوكتشين، وغيرها.









سوي هو التوكن الأصلي لشبكة سوي، ويخدم الأغراض التالية:





رسوم الشبكة: يدفع المستخدمون مبلغًا صغيرًا من سوي كرسوم غاز مقابل العمليات على السلسلة (التحويلات، ونشر العقود، وما إلى ذلك)، مما يحفز المدققين على الحفاظ على أمان الشبكة.

مشاركة المُصدِّق: تستخدم SUI آلية إجماع إثبات الحصة المُفوَّض (DPoS)، مما يسمح للمستخدمين بتفويض SUI لمشغلي العقد للمشاركة في المشاركة وكسب المكافآت.

الحوكمة على السلسلة: في المستقبل، ستُتيح Sui الحوكمة على السلسلة، مما يسمح لحاملي SUI بالمشاركة في التصويت على المقترحات، وتعديلات المعلمات، وعمليات الحوكمة الأخرى.

توزيع التوكن: يبلغ إجمالي عرض SUI 10 مليارات توكن، مُخصَّصة مبدئيًا على النحو التالي:

- 20% للمساهمين الأوائل والفريق؛

- 14% للمستثمرين؛

- 10% لحوافز المجتمع والنظام البيئي؛

- 50% لمؤسسة Sui (للتطوير طويل الأجل)؛

- 6% للمختبرين الأوائل ولأغراض أخرى.









للمستثمرين العاديين، يُمكنهم تداول توكن SUI على منصة MEXC مقابل رسوم منخفضة للغاية . اتبع الخطوات التالية للحصول على SUI:





1) سجّل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي

2) ابحث عن اسم توكن SUI في شريط البحث، واختر التداول الفوري أو العقود الآجلة

3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.













شبكة Sui ليست مجرد سلسلة كتل عامة عالية الأداء، بل هي أيضًا منصة بنية تحتية مصممة لتوفير قابلية التوسع، وسهولة التطوير، وسهولة الاستخدام لتطبيقات Web3. هدفها هو بناء عالم Web3 من الجيل التالي قادر على دعم مليارات المستخدمين وتفاعلات الأصول. تشمل التطبيقات العملية الرئيسية لـ Sui ما يلي:





الألعاب واسعة النطاق على السلسلة: تتطلب الألعاب تفاعلًا فوريًا وأسلوب لعب معقدًا. تُحسّن معالجة المعاملات المتوازية ونموذج الكائنات في Sui تجربة اللعب بشكل كبير، مما يُجنّب مشاكل مثل التأخير ورسوم الوقود المرتفعة.





تداول التمويل اللامركزي عالي التردد: يمكن لتطبيقات مثل تداول دفاتر الطلبات وأسواق المشتقات، والتي تتأثر بمعاملات TPS وأوقات التسوية، تشغيل منطق مطابقة معقد على منصة Sui دون أي اختناقات في الأداء.





رموز NFT وأنظمة الأصول على السلسلة: يتناسب النموذج المرتكز على الكائنات بشكل طبيعي مع تمثيل رموز NFT، ويدعم ميزات مثل رموز NFT المتداخلة والمتطورة (مثل المعدات والعناصر والشخصيات).





خدمات الهوية والبيانات على السلسلة: باستخدام كائنات قابلة للبرمجة، تتيح Sui أنظمة مرنة للوصول إلى البيانات والتحقق من الهوية، مما يساعد تطبيقات Web3 على استبدال آليات تسجيل الدخول التقليدية على Web2.













تصميم معماري متقدم يوفر قابلية توسع استثنائية





لغة برمجة Move متينة وآمنة تُمكّن من تجريد الأصول بشكل متطور





دعم بيئي راسخ، إلى جانب أدوات تطوير شاملة





مشاركة مجتمعية نابضة بالحياة وفريق ذو خبرة واسعة في هذا المجال









عدم توافق EVM، مما يُؤدي إلى عوائق كبيرة أمام عملية الانتقال





ضغوط تنافسية من سلاسل الكتل الأخرى القائمة على Move، مثل Aptos





نظام بيئي في مرحلته الأولى، مما يتطلب توسيع قاعدة المستخدمين





شكوك السوق بشأن نماذج سلاسل الكتل العامة التي تُركز على الأداء









Sui ليست أول سلسلة كتل تُركز على الأداء العالي والمعالجة المتوازية، ولكن مزيجها المبتكر من نموذج الكائن، ولغة Move، وآلية الإجماع المنفصلة يُميزها عن منافسيها من المستوى الأول. بخلاف المشاريع التي تُعطي الأولوية للتوافق، تُمثل Sui إعادة تصور جذرية للبنية التحتية الأساسية لـ Web3. بالنسبة للمطورين، توفر Sui بيئة عقود ذكية عالية الوضوح وآمنة؛ وبالنسبة للمستخدمين، توفر زمن وصول منخفضًا وتجربة تفاعلية تُشبه Web2، مما يُقلل من عوائق الدخول؛ أما بالنسبة للمستثمرين، فإن مرونة اقتصاد الرموز ونظامها البيئي المتوسع يُمثلان قيمة واعدة على المديين المتوسط والطويل.





يبقى أن نرى ما إذا كانت Sui قادرة على بناء خندق تطبيقات قوي مثل Ethereum. ومع ذلك، كمشروع بلوكتشين مع

بفضل مبادئها الهندسية القوية، تُضفي سوي بلا شكّ إبداعًا وإمكانيات جديدة على عالم Web3.



