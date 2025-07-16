ما هي StakeStone (STO)؟ نظرة متعمقة على كيفية تعظيم هذه المنصة للسيولة متعددة السلاسل للعائدات





في سوق الكريبتو، غالبًا ما يُنظر إلى السيولة والعائد على أنهما هدفان متعارضان. ومع ذلك، تُقدم StakeStone حلاً مبتكرًا كبنية تحتية للسيولة متعددة السلاسل، تستخدم التوكن الأصلي STO لحلّ هذه المعضلة. فهي تُحقق سيولة عالية وعوائد مُحسّنة. تستكشف هذه المقالة الميزات الرئيسية لـ StakeStone وكيف تُعيد تعريف السيولة في مجال الأصول الرقمية.









StakeStone هي بنية تحتية متطورة للسيولة متعددة السلاسل، تُقدم STOو SBTC، وهما أصلان يُمثلان نسخًا سائلة من ETH وBTC. من خلال دعم شبكة إيداع ديناميكية، تُحلّ StakeStone التعارض بين الأصول المُقفلة والسيولة الموجودة في نماذج الإيداع التقليدية. تقدم المنصة ثلاثة أصول سائلة رئيسية:

STO ETH: عملة إيثريوم سائلة ذات عائد

SBTC: أصل بيتكوين سائل متعدد السلاسل

STOBTC: نسخة بيتكوين مُولّدة للعائد





بخلاف بروتوكولات التخزين الأخرى، تُمكّن StakeStone المستخدمين من سحب الأموال في أي وقت على أي سلسلة بلوكتشين مدعومة دون فترة حظر، مما يحقق سيولة حقيقية عبر السلاسل.









تقدم StakeStone حلولاً مبتكرة لأربع نقاط ضعف رئيسية في سوق الكريبتو:





1）التوازن بين قفل الأصول والسيولة: يُجبر التخزين التقليدي المستخدمين على الاختيار بين تحقيق العائد أو الحفاظ على السيولة. يُمكّن StakeStone كليهما.

2）سيولة مجزأة: تُجمّع مجموعات LRT مُختلفة، مما يُبسّط تجربة المستخدم.

3）تحديات السلاسل المتوافقة مع الطبقة الثانية وآلات القيمة المُضافة: تُساعد StakeStone سلاسل L2 الناشئة وسلاسل بلوكتشين على جذب سيولة ETH.

4） تعقيد تكامل المطورين: يُبسّط هذا التكامل عملية دمج توكن إعادة الإيداع السائلة (LRTs).





منذ إطلاق شبكتها التجريبية في يوليو 2023، أحرزت StakeStone تقدمًا ملحوظًا، بما في ذلك أكثر من 310,000 ETH (ما يعادل حوالي 870 مليون دولار أمريكي) من إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، وانضمام 96,000 مستخدم، والتكامل الناجح مع أكثر من 10 بروتوكولات.









بصفته توكن الحوكمة الأصلي لنظام StakeStone البيئي، يخدم STO أغراضًا متعددة:

1）الحوكمة: يمكن لحامليها التصويت على المقترحات الرئيسية التي تؤثر على تطوير المنصة.

2）عوائد معززة: يمنح قفل STO veSTO، مما يفتح الباب أمام فوائد عوائد أعلى.

3）آلية إعادة الضبط الموسمية: تضمن حوكمة عادلة من خلال منع حاملي الأصول طويلة الأجل من الهيمنة على المقترحات.

4）الوصول إلى الأصول الاحتياطية عبر المبادلة والحرق: يوفر قيمة مستدامة لحاملي STO.

5）قابلية التشغيل عبر السلاسل: قابلة للاستخدام بسلاسة عبر سلاسل كتل متعددة.

6）كفاءة رأس مال محسنة: اربح دخلًا سلبيًا مع الحفاظ على السيولة.





تشمل تطبيقات StakeStone STO-Fi (سوق سيولة عبر السلاسل)، وLiquidityPad (منصة إطلاق سيولة عبر السلاسل)، وSTO.Pay (حل دفع مبتكر للتمويل اللامركزي)، مما يوفر للمستخدمين أدوات شاملة لإدارة السيولة.









مقارنةً بخدمات التخزين على السيولة مثل Lido وRocket Pool، تقدم StakeStone العديد من المزايا الرئيسية:

1）حل شامل عبر السلاسل: يجمع بين المراهنة على السيولة، والتشغيل البيني عبر السلاسل، وتحسين العائد.

2）دعم الأصول المتعددة: يدعم كلاً من ETH وBTC، مما يوفر خيارات سيولة متنوعة.

3）بنية معيارية: تتيح تعديلًا مرنًا للاستراتيجيات الأساسية دون التأثير على ممتلكات المستخدمين من STO.

4）تجربة سلسة عبر السلاسل: الوصول إلى الأصول واستخدامها عبر سلاسل متعددة مع الحفاظ على العائد الأساسي.

5）استراتيجيات عائد مُحسّنة: تعظيم العائدات تلقائيًا دون الحاجة إلى إدارة نشطة للمستخدمين.

6）تكامل عميق مع النظام البيئي: شراكات استراتيجية مع النظم البيئية الناشئة مثل Berachain وLinea وMonad وPlume.

7（نموذج حوكمة مبتكر: يستخدم حوكمة قائمة على المقاييس مع إعادة ضبط موسمية لضمان عملية اتخاذ قرار عادلة.









MEXC هو الحل الأمثل منصة لشراء STO، تُقدم للمستخدمين تجربة تداول سلسة ومريحة. اتبع الخطوات التالية لشراء STONE

على MEXC:





1）أنشئ حساب MEXC: تفضل بزيارة الموقع الرسمي لـ MEXC وأكمل عملية التسجيل.

2）إيداع الأموال: أودع USDT أو أي عملات رقمية أخرى في حساب MEXC الخاص بك.

ابحث عن زوج تداول STO: في شريط البحث، اكتب STO واختر زوج 3）في شريط البحث، اكتب STO واختر زوج STO/USDT

4）تقديم طلبك: اختر مبلغ STO الذي ترغب بشرائه وأكد المعاملة.





بصفتها بورصة رائدة عالميًا للعملات الرقمية، توفر MEXC سيولة عالية، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ودعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ورسوم تداول منخفضة، مما يجعلها منصة مثالية للحصول على توكنSTO.





تُعيد StakeStone تعريف السيولة في عالم العملات الرقمية بفضل بنيتها التحتية المبتكرة متعددة السلاسل. من خلال الجمع بين الوصول إلى السيولة وتعظيم العائد، توفر STO وSBTC قيمة لا مثيل لها للمستخدمين. مع استمرار توسع التمويل اللامركزي (DeFi) عبر سلاسل متعددة، من المتوقع أن تلعب StakeStone دورًا رئيسيًا في ربط أنظمة بلوكتشين.



