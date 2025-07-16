ما هو Space and Time (SXT)؟ إعادة تشكيل نظام تخزين البيانات والحوسبة في بلوكتشين

في منظومة بلوكتشين، لطالما شكّل تخزين البيانات والحوسبة عقباتٍ تحد من قابلية توسع التطبيقات وتطويرها. ومع استمرار توسع التطبيقات اللامركزية ( dApps ) والعقود الذكية، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية لبيانات بلوكتشين فعّالة وآمنة وقابلة للتوسع ملحّةً بشكل متزايد. صُمّم بروتوكول Space and Time (SXT) لمواجهة هذا التحدي من خلال بناء منصة بيانات Web3 عالية الأداء وقابلة للتوسع، مدعومة ببراهين المعرفة الصفرية (ZK). يوفر البروتوكول قدرات تخزين بيانات واستعلام وتحليل متينة، مصممة خصيصًا للتطبيقات اللامركزية. ومن خلال حزمة تقنياته الرائدة، يُمكّن Space and Time الاستعلام الفوري ومعالجة بيانات بلوكتشين بكفاءة، مما يوفر مستوى غير مسبوق من دعم البنية التحتية للمطورين الذين يعملون في المنظومة اللامركزية.





تتميز منصة Space and Time بأول معالج مساعد ZK متوافق مع SQL، مما يتيح استعلامات بيانات فعالة وقابلة للتحقق مباشرةً ضمن عقود بلوكتشين الذكية. تشمل إمكانياتها الرئيسية ما يلي:





- استعلامات SQL متوافقة مع ZK: يمكن للمطورين إصدار استعلامات SQL عبر العقود الذكية، ويقوم Space and Time بالتحقق من النتائج وإرجاعها باستخدام أدلة المعرفة الصفرية، مما يضمن الدقة والسرية.

- زمن استجابة أقل من الثانية: يُنشئ المعالج المساعد ZK أدلة ضمن كل دورة كتلة، مما يسمح بالتفاعل الفوري ويتجاوز عقبات زمن الوصول والتكلفة التقليدية في بلوكتشين.

- دعم البيانات عبر السلاسل: بالإضافة إلى عمليات السلسلة المفردة، تدعم المنصة التحقق من البيانات عبر السلاسل، مما يتيح التوافق بين أنظمة بلوكتشين المتنوعة.









تقدم Space and Time أيضًا منصة بيانات لامركزية تُفهرس بيانات البلوكتشين وتستفسر عنها عبر شبكات متعددة. يمكن للمطورين الوصول إلى بيانات البلوكتشين في الوقت الفعلي من خلال واجهة برمجة تطبيقات Web3 Data، التي تغطي سلاسل رئيسية مثل Ethereum وZKsync وBitcoin وPolygon وSui وAvalanche.





- الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي: يمكن للمطورين استرداد البيانات المفهرسة مباشرةً من سلاسل مختلفة، مما يُبسط عملية بناء تطبيقات لامركزية غنية بالبيانات.

- تقليل افتراضات الثقة: يتم التحقق من صحة جميع الاستعلامات من خلال معالج ZK المساعد، مما يضمن سلامة البيانات وأمانها دون الاعتماد على وسطاء مركزيين.

- تكامل Chainlink: يُمكّن التكامل الأصلي مع Chainlink من نقل نتائج الاستعلام المُتحقق منها بسلاسة على السلسلة، مما يُعزز الشفافية والثقة عبر أنظمة التطبيقات اللامركزية.









AI Studio أداة رائدة ضمن Space and Time، تُمكّن المطورين من إنشاء استعلامات SQL ولوحات معلومات البيانات باستخدام إدخال اللغة الطبيعية. سواءً لاستعلامات قواعد البيانات الأساسية أو تحليلات البيانات المعقدة، يُؤتمت AI Studio إنشاء SQL وتصورها.





- تحويل الطلبات إلى SQL: باستخدام مطالبات بسيطة باللغة الطبيعية، يُمكن للمستخدمين إنشاء استعلامات SQL معقدة دون الحاجة إلى معرفة تقنية عميقة، مما يُقلل بشكل كبير من صعوبة البدء.

- لوحات معلومات البيانات الآلية: يُنشئ AI Studio أيضًا لوحات معلومات من نتائج الاستعلام، مما يُساعد المطورين على تفسير البيانات بسرعة واتخاذ قرارات مدروسة.













صُمم Space and Time لتحقيق أقصى كفاءة في معالجة البيانات، ومعالجة اختناقات التخزين والحوسبة الشائعة في تطبيقات البلوك تشين. من خلال فصل تخزين البيانات عن الحوسبة واعتماد آليات حوسبة خارج السلسلة، يوفر الفضاء والوقت سرعات معالجة بيانات أسرع بكثير مقارنةً بأنظمة البلوكتشين التقليدية.









صُممت منصة Space and Time مع مراعاة قابلية التوسع، وهي تدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من التطبيقات اللامركزية الصغيرة (dApps) ووصولًا إلى أنظمة المؤسسات واسعة النطاق. مع ازدياد حجم البيانات، تحافظ Space and Time على أداء عالٍ من خلال توسيع نطاق العقد وتحسين أساليب التخزين والحوسبة، مما يضمن قدرة المنصة على تلبية الطلب المتزايد.









تتضمن منصة Space and Time تقنيات أمان متقدمة، بما في ذلك التشفير المقاوم للكميات وإثباتات المعرفة الصفرية، لحماية البيانات أثناء التخزين والحساب والنقل. بفضل إثباتات المعرفة الصفرية، يمكن للمنصة التحقق من صحة البيانات دون الكشف عنها، مما يضمن خصوصية وأمان التطبيقات اللامركزية.









البنية المتينة لـ Space and Time تجعلها قابلة للتطبيق في مجموعة واسعة من القطاعات اللامركزية. فيما يلي بعض حالات الاستخدام النموذجية:









في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، تُمكّن منصة Space and Time البورصات اللامركزية (DEXs) وبروتوكولات الإقراض وأسواق المشتقات من تخزين بيانات فعّال ودعم حاسوبي. بفضل بنيتها منخفضة الكمون وعالية الإنتاجية، تُمكّن المنصة من توفير تحليلات تسعير آنية، وحلول إدارة مخاطر، وتحسين السيولة لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).









توفر منصة Space and Time قدرات تخزين وحوسبة فعّالة للبيانات لقطاعي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والميتافيرس، مما يُساعد المطورين على إدارة كميات هائلة من بيانات الأصول الرقمية. كما تدعم المنصة تفاعلات البيانات عبر السلاسل، مُقدمةً خدمات بيانات سلسة لتطبيقات الرموز غير القابلة للاستبدال متعددة السلاسل وتطوير العوالم الافتراضية.









بالاستفادة من قدرات الحوسبة والبيانات على سلسلة التوريد التي توفرها منصة Space and Time، يمكن للمؤسسات تحقيق إدارة سلسلة توريد أكثر شفافية وقابلية للتتبع. تتيح المنصة للعديد من الجهات المعنية مشاركة بيانات سلسلة التوريد ومعالجتها بأمان وكفاءة، مما يُحسّن الرؤية والكفاءة التشغيلية على امتداد السلسلة بأكملها.









لحالات الاستخدام المؤسسية، توفر Space and Time إطار عمل عالي التوسع لتخزين البيانات والحوسبة، قادر على معالجة البيانات وتحليلها آنيًا وعلى نطاق واسع. سواءً كان الأمر يتعلق بالتخزين أو التحليل أو المهام الحسابية المباشرة، توفر المنصة دعمًا موثوقًا وعالي الأداء، مُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات.









تُعيد Space and Time تعريف مشهد معالجة بيانات البلوكتشين من خلال منصتها المبتكرة لتخزين البيانات والحوسبة اللامركزية. من خلال الدمج السلس للحوسبة خارج السلسلة، وتخزين البيانات بكفاءة، وتقنيات الأمان الكمي، لا تتغلب Space and Time على قيود تخزين وحوسبة البلوك تشين فحسب، بل توفر أيضًا بنية تحتية متينة للتطبيقات اللامركزية. مع استمرار التحسين وتوسيع الشراكات، تستعد Space and Time للعب دور رئيسي في قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وعالم الميتافيرس (Metaverse).



