ما هو SOON؟ حل تجميعي لآلات افتراضية من سولانا لبناء نظام بيئي متعدد السلاسل عالي الأداء

مع تسارع تبني تقنية البلوكتشين، تواجه شبكات الطبقة الأولى التقليدية ضغطًا متزايدًا بسبب متطلبات المعاملات عالية الإنتاجية والتطبيقات اللامركزية المعقدة. ورغم ظهور حلول توسيع الطبقة الثانية، مثل Optimism zkSync ، لمعالجة هذه القيود، إلا أن اعتمادها على آلة الإيثريوم الافتراضية (EVM) غالبًا ما يُقيّد الأداء العام وقابلية التوسع.





تُقدّم SOON نهجًا رائدًا بدمج آلة سولانا الافتراضية (SVM) في بنية الطبقة الثانية. يُوفّر هذا الحل المُبتكر إنتاجية أعلى بكثير، وزمن وصول أقل، وقابلية توسّع مُحسّنة، ممهدًا الطريق لأنظمة بيئية لامركزية متعددة السلاسل من الجيل التالي.













SOON هو حل تجميعي عالي الأداء مبني على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، مصمم لمعالجة تحديات قابلية التوسع والتوافق وتجربة المستخدم في تقنية البلوك تشين من خلال بنية معيارية. بدلاً من الاقتصار على نظام سولانا البيئي، يوفر SOON بيئة تنفيذ عالية الأداء لسلاسل الكتل الأخرى من الطبقة الأولى، مثل الإيثيريوم BNB Chain ، مما يوفر للمطورين منصة تطوير بلوكتشين متوافقة مع مختلف السلاسل وسهلة النشر.









تتضمن عروض SOON الأساسية ما يلي:





شبكة SOON الرئيسية: شبكة طبقة ثانية متعددة الأغراض على إيثريوم، تستخدم آلة دعم متحرك (SVM) منفصلة كطبقة تنفيذ.

كومة SOON Stack: مجموعة من أدوات البنية التحتية التي تُمكّن من نشر حلول الطبقة الثانية القائمة على آلة دعم متحرك (SVM) على أي سلسلة كتل من الطبقة الأولى.

بروتوكول InterSOON: بروتوكول مراسلة بين السلاسل قائم على Hyperlane، يُمكّن من التفاعل السلس بين سلاسل الكتل المختلفة.













من أبرز إنجازات SOON المبتكرة إطار عمل SVM المنفصل. تقليديًا، تُدمج آلة سولاناالافتراضية (SVM) بشكل وثيق ضمن سلسلة كتل سولانا. إلا أن SOON تستخرج SVM وتُحوّلها إلى مكون مستقل قابل للتوصيل. يتيح هذا للمطورين نشر وتشغيل تطبيقات قائمة على SVM على أي سلسلة كتل متوافقة، وليس فقط ضمن منظومة سولانا. ومن خلال فصل SVM، تُعزز SOON بشكل كبير تنوعها وتعزز قابلية التشغيل البيني عبر سلاسل الكتل، مما يمنح المطورين بيئة تطوير أوسع وأكثر مرونة.









بفضل إمكانيات المعالجة المتوازية لآلة الدعم المتجه (SVM)، توفر SOON معالجة عالية الإنتاجية وزمن وصول منخفض للمعاملات. هذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب أداءً مكثفًا، مثل التمويل اللامركزي ( DeFi ) والألعاب والذكاء الاصطناعي AI









بفضل بروتوكول InterSOON، تُمكّن SOON من تبادل الرسائل والتواصل بسلاسة بين السلاسل. سواءً كانت SOON Mainnet أو SOON Stack أو غيرها من سلاسل الكتل من الطبقة الأولى، تضمن InterSOON تفاعلًا سلسًا بين الشبكات، مما يوفر للمستخدمين تجربة متسقة عبر مختلف الأنظمة. هذا المستوى من التوافق بين السلاسل يُعزز المرونة وقابلية التوسع، ويساهم في بناء نظام بلوكتشين أكثر ترابطًا وازدهارًا.









يعتمد مشروع SOON على بنية معيارية تتكون من ثلاثة مكونات أساسية: SOON Mainnet، وSOON Stack، وInterSOON. تُعدّ SOON Mainnet حلاً متعدد الاستخدامات من الطبقة الثانية، مما يوفر بيئة تنفيذ عالية الأداء. SOON Stack عبارة عن مجموعة من الأدوات المتوافقة التي تدعم نشر وتشغيل شبكات الطبقة الثانية القائمة على SVM على أي طبقة أولى أساسية. يعمل InterSOON كبروتوكول مراسلة عبر السلاسل، مما يضمن تواصلاً سلساً بين شبكات البلوكتشين المختلفة. يمنح هذا التصميم المعياري مشروع SOON مرونةً وقابليةً للتوسع استثنائيتين، مما يسمح له بالتكيف بفعالية مع متطلبات السوق المتغيرة.













اسم التوكن: SOON

إجمالي العرض الأولي: مليار

معدل التضخم السنوي: 30%









المجتمع - 51%: يتم توزيعها من خلال الإصدار العادل ومكافآت الداعمين على المدى الطويل.

النظام البيئي - 25%: مخصصة لدعم نمو النظام البيئي والشراكات.

عمليات الإيردروب والسيولة - 8%: تُستخدم لجذب مستخدمين جدد وتوفير سيولة التبادل.

المؤسسة/الخزانة - 6%: مخصصة للاستدامة طويلة الأمد وعمليات المشروع.

المساهمون الأساسيون والفريق - 10%: مكافآت للفريق الأساسي والمساهمين الأوائل.













الحوكمة: يمكن لمحتفظي العملات المشاركة في قرارات الحوكمة الرئيسية على شبكة SOON الرئيسية ومنصة SOON Stack، بما في ذلك ترقيات البروتوكول، وتخصيص الموارد، وآليات الحوافز.





حوافز النظام البيئي: تشجع الابتكار والمشاركة من خلال مكافأة المطورين ومشاريع النظام البيئي.





التخزين: يُعزز تخزين SOON أمان الشبكة. يحصل حاملو العملات على عائد سنوي قدره 3%.









تقدم SOON حلاً عالي الأداء وقابلاً للتطوير من الطبقة الثانية، وذلك بفضل بنيتها المنفصلة SVM، وقدرات المعالجة المتوازية، ودعمها متعدد السلاسل، وتصميمها المعياري المرن. وتضفي اقتصاداتها الرمزية المبتكرة وحوكمتها المجتمعية حيوية متجددة على منظومة بلوكتشين. ومع تزايد الدعم من شبكات الطبقة الأولى واستمرار نضوج التكنولوجيا، تستعد SOON لتحقيق انتشار أوسع وتأثير أكبر في مجال بلوكتشين.





مع استمرار SOON في ازدهارها، توفر شراكتها مع بورصة MEXC العالمية الرائدة زخمًا قويًا للنمو المستقبلي. وقد اكتسبت MEXC ثقة المستثمرين حول العالم بفضل رسوم تداولها المنخفضة، وسرعات معاملاتها الفائقة، وتغطيتها الواسعة للأصول، وسيولتها العميقة. كما أن رؤيتها الثاقبة للمشاريع الناشئة ودعمها الشامل يجعلانها أرضًا خصبة لتنمية ابتكارات بلوكتشين عالية الإمكانات.









١) سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

٢) أدخل كلمة "قريبًا" في شريط البحث، ثم اختر التداول الفوري أو العقود الآجلة.

٣) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر المطلوبين، ثم قدّم طلبك.





بالإضافة إلى التداول الفوري، لا تفوت حدث الإيردروب لتوكن SOON عبر صفحة +MEXC Airdrop - شارك الآن للحصول على فرصة للفوز بمكافآت مثيرة!









إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



