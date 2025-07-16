ما هو Shardeum (SHM)؟ يكشف النقاب عن ثورة بلوكتشين للتوسع التلقائي في عام 2025





في ظل التطور السريع لتقنية البلوكتشين اليوم، لا تزال قابلية التوسع تُمثل أحد أكبر التحديات. ورغم الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة والتطبيقات اللامركزية، إلا أن رسوم المعاملات المرتفعة ومحدودية الإنتاجية أعاقتا انتشارها على نطاق واسع. يقدم Shardeum حلاً رائداً لهذه المشكلات. فتقنيته الثورية توفر إمكانيات توسع غير مسبوقة لشبكات البلوكتشين مع الحفاظ على اللامركزية والأمان.









Shardeum هي سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى قائمة على آلات القيمة الإلكترونية (EVM)، تُحقق توسعًا فريدًا للشبكة من خلال التوسع الأفقي بإضافة المزيد من العقد، وتدعم المعالجة المتزامنة لمعاملات متعددة مع الحفاظ على رسوم معاملات منخفضة دائمًا. باستخدام تقنية الهاش الديناميكية للحالة والتوسع التلقائي، تُعالج Shardeum القيود الأساسية لسلاسل بلوكتشين الحالية في مواكبة قابلية التوسع عبر Web2. SHM هو الرمز الأصلي لشبكة Shardeum، ويُستخدم لدفع رسوم المعاملات، والتحقق من صحة المراهنات، والمشاركة في الحوكمة، وتوزيع المكافآت.





1.1 ما العلاقة بين Shardeum وتوكن SHM؟





يشير Shardeum إلى منصة بلوكتشين بأكملها وبنيتها التحتية، بينما SHM هي العملة المشفرة الأصلية للشبكة، على غرار العلاقة بين إيثريوم وإيثريوم. تخدم SHM وظائف متعددة في نظام Shardeum البيئي، بما في ذلك العمل كوسيلة أساسية للتبادل، ودفع رسوم المعاملات والغاز، وتسهيل حوكمة الشبكة، وتوفير آليات المشاركة والمكافأة للمحققين.









1) تجزئة الحالة الديناميكية: يُقسّم Shardeum الشبكة في طبقة البروتوكول إلى عدة أجزاء، تُعالج كل منها المعاملات بشكل مستقل. بخلاف سلاسل الكتل التقليدية التي تُعالج المعاملات بالتتابع على سلسلة واحدة، يُمكّن Shardeum تنفيذ المعاملات بالتوازي، مما يزيد بشكل كبير من إنتاجية الشبكة مع الحفاظ على قابلية التركيب الذري.





2) إمكانية التوسع التلقائي: كأول منصة في هذا المجال، تتميز Shardeum بميزة التوسع التلقائي التي تُعدّل السعة بناءً على طلب الشبكة في الوقت الفعلي. عند زيادة حجم المعاملات، يُوسّع Shardeum شظايا إضافية ديناميكيًا للتعامل مع الحمل، مما يضمن أداءً عاليًا دون التأثير على السرعة أو التكلفة. يقيس النظام حمل الشبكة كل 60 ثانية، ويُعدّل تلقائيًا عدد عُقد التحقق المطلوبة.





3) قابلية التوسع الخطي ورسوم المعاملات المنخفضة: من خلال الجمع بين معالجة المعاملات بدون كتل وتجزئة الحالة الديناميكية، يُحقق Shardeum قابلية توسع خطي حقيقية. على سبيل المثال، إذا كانت 100 عقدة تُقدم 50 عملية نقل في الثانية، فإن 200 عقدة ستُقدم 100 عملية نقل في الثانية. بفضل خاصية التوسع التلقائي، تحافظ Shardeum على انخفاض تكاليف صيانة الشبكة مهما كان الطلب، مما يُوفر رسومًا منخفضة باستمرار للمستخدمين النهائيين.





4) إمكانية التركيب الذري بين الأجزاء: على عكس العديد من شبكات الشظايا، تحتفظ Shardeum بالقدرة على استدعاء وربط عقود ذكية متعددة ضمن معاملة واحدة، حتى عند توزيع هذه العقود على شظايا مختلفة. هذا يُوفر تجربة مستخدم أفضل وتكاليف معاملات أقل، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ عمليات معقدة في معاملة واحدة.





5) توافق EVM ومتطلبات منخفضة لعقدة التحقق: يعتمد Shardeum على EVM، وهو متوافق مع أدوات ومحافظ ووظائف العقود الذكية الخاصة بـ Ethereum. يتيح هذا التوافق للمطورين نقل تطبيقات Ethereum بسهولة إلى Shardeum دون الحاجة إلى تعلم لغة برمجة أو إطار عمل جديد. بالإضافة إلى ذلك، يُقلل Shardeum من متطلبات الأجهزة اللازمة لتشغيل عقد التحقق، مما يُتيح مشاركة المزيد من أعضاء المجتمع، ويُعزز اللامركزية.









بعد حدث توليد توكن (TGE) في أوائل عام 2025، تبنى Shardeum نموذج إمداد متجاوب ديناميكي مع إمداد أولي يبلغ 249 مليون SHM، موزعًا على النحو التالي:

بيع: 91,440,000 وحدة SHM (36.72%) - فترة سماح لمدة 3 أشهر ثم استحقاق يومي خطي لمدة عامين

فريق: 76,200,000 وحدة SHM (30.6%) - فترة سماح لمدة 3 أشهر ثم استحقاق يومي خطي لمدة عامين

أساس: 55,880,000 وحدة SHM (22.44%) - تم فتحها في TGE

نظام بيئي وعمليات إيردروب: 25,480,000 وحدة SHM (10.23%) - تم فتحها في TGE





وظائف توكن SHM في نظام Shardeum البيئي

التخزين: يُخزّن المُصدّقون توكن SHM للمشاركة في الشبكة. في حال حدوث أي خلل في العقدة، يُمكن تخفيض المبلغ المُخزّن لضمان أمان الشبكة.

رسوم المعاملات: تُستخدم SHM لدفع رسوم المعاملات والغاز على شبكة Shardeum، مع حرق جميع الرسوم لإنشاء آلية انكماشية.

الحوكمة: يُمكن لمحتفظي SHM المشاركة في حوكمة الشبكة من خلال التصويت على المقترحات والتغييرات في معايير الشبكة.

المكافآت: تُوزّع SHM كمكافآت للمشاركة في الشبكة، بما في ذلك مكافآت المُصدّقين وحوافز النظام البيئي.









للمستثمرين المهتمين بشراء توكن SHM، توفر MEXC منصة سهلة وآمنة. إليك دليل شراء SHM خطوة بخطوة على MEXC:









1) سجّل حسابًا لدى MEXC: تفضل بزيارة موقع MEXC الرسمي وأكمل عملية التسجيل.

2) إيداع الأموال: أودع USDT في حسابك لدى MEXC.

3) ابحث عن زوج تداول SHM: في قسم تداول MEXC، ابحث عن "SHM" للعثور على زوج تداول في قسم تداول MEXC، ابحث عن "SHM" للعثور على زوج تداول SHM/USDT

4) وضع طلب: حدد كمية وسعر SHM الذي ترغب بشرائه، ثم أكد الصفقة.









1) سيولة عالية: توفر MEXC سجل طلبات شامل لتنفيذ الصفقات بسرعة.

2) واجهة سهلة الاستخدام: صُممت المنصة بشكل بديهي للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.

3) إجراءات أمنية قوية: طبقات أمان متعددة تحمي أصولك.

4) دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: المساعدة متاحة على مدار الساعة.

مزايا تداول SHM على منصة MEXC:





5) رسوم تداول تنافسية: تقدم MEXC رسوم تداول معقولة مقارنةً بالبورصات الأخرى. تقدم MEXC رسوم تداول معقولة مقارنةً بالبورصات الأخرى.









نبذة عن Shardeum





يمثل Shardeum نقلة نوعية في تقنية البلوكتشين، إذ يقدم حلاً لتحقيق قابلية التوسع دون المساس باللامركزية أو الأمان. إن قدرته على الحفاظ على رسوم معاملات منخفضة باستمرار بغض النظر عن ازدحام الشبكة يفتح الباب أمام تطبيقات كانت غير عملية في السابق. ومع تقدمه نحو إطلاق شبكته الرئيسية، يستعد Shardeum ليصبح منصة رائدة للتطبيقات اللامركزية من الجيل التالي - حلاً آمنًا وقابلًا للتوسع يدعم نمو Web3 ليشمل مليارات المستخدمين.





إخلاء المسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، والاستثمار بحذر، حيث أن جميع إجراءات الاستثمار تقع على عاتق المستخدم وحده.