Reddio هو حل توسيع Layer 2 عالي الأداء يعتمد على إيثريوم ومصمم لمعالجة مشاكل التوسع والكفاءة الحسابية في سلاسل الكتل التقليدية من خلال تقنيات التنفيذ المتوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات. 1. خلفية المReddio هو حل توسيع Layer 2 عالي الأداء يعتمد على إيثريوم ومصمم لمعالجة مشاكل التوسع والكفاءة الحسابية في سلاسل الكتل التقليدية من خلال تقنيات التنفيذ المتوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات. 1. خلفية الم
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/ما هو Reddi...سومات (GPU)

ما هو Reddio؟ يُحدث ثورة في أداء Layer 2 بفضل التوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات (GPU)

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي
Solayer
LAYER$0.2344-2.57%
NodeAI
GPU$0.08307-10.33%
DeFi
DEFI$0.001064+22.43%
Sleepless AI
AI$0.06068-2.44%
Yellow Umbrella
YU$0.0000953-2.65%

Reddio هو حل توسيع Layer 2 عالي الأداء يعتمد على إيثريوم ومصمم لمعالجة مشاكل التوسع والكفاءة الحسابية في سلاسل الكتل التقليدية من خلال تقنيات التنفيذ المتوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات.

1. خلفية المشروع


مع التطور السريع لتقنية البلوكتشين، أصبحت قيود الأداء عائقًا رئيسيًا أمام التبني الجماعي. تواجه آلة الإيثريوم الافتراضية التقليدية (EVM)، التي تعالج المعاملات بشكل متسلسل، صعوبة في مواكبة التطبيقات عالية الإنتاجية. ومع تزايد الطلب من قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، وألعاب البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي (AI)، هناك حاجة متزايدة لبنية تحتية حاسوبية قوية. وتواجه Reddio هذا التحدي بنهج ثوري.

يهدف Reddio إلى حل الاختناقات التي تواجهها آلة القيمة المُضافة (EVM) أثناء معالجة المعاملات. من خلال توفير التنفيذ المتوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات (GPU)، يُحسّن Reddio إنتاجية وكفاءة تقنية البلوك تشين بشكل كبير، مما يوفر دعمًا قويًا للبنية التحتية للتطبيقات عالية الأداء في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب والحلول المُعززة بالذكاء الاصطناعي.

2. أهم النقاط التكنولوجية


2.1 هندسة EVM المتوازية


يُقدّم Reddio آلية تنفيذ متوازية تتيح معالجة المعاملات داخل الكتلة نفسها في آنٍ واحد عبر خيوط متعددة. وهذا يُوظّف موارد الخادم متعدد الأنوية بفعالية، مما يُحسّن الإنتاجية بشكل كبير ويُخفّض تكاليف المعاملات.

2.2 تسريع وحدة معالجة الرسومات (GPU) مع التوافق مع CUDA


طورت Reddio آلة EVM متوازية متوافقة مع CUDA (CuEVM)، تترجم أوامرها إلى تعليمات CUDA. بفضل الاستفادة من قوة الحوسبة المتوازية لوحدة معالجة الرسومات (GPU)، تحقق Reddio كفاءة حسابية غير مسبوقة.

2.3 الهندسة المعمارية المعيارية


بُني Reddio على إطار عمل Yu القائم على Golang، ويتميز بتصميم معياري يدعم التكامل المرن لمختلف الآلات الافتراضية، وطبقات توفر البيانات، وآليات الإجماع. يمكن للمطورين تخصيص بيئات التنفيذ لحالات استخدام محددة مع الاستفادة من ميزات متقدمة مثل دعم توفر البيانات، ومقاومة MEV، والإجماع عالي الأداء. يضمن هذا التصميم قابلية التوسع والتوافق التام مع منظومة Ethereum.

3. ما هو توكن RDO؟


3.1 معلومات أساسية عن توكن RDO


  • اسم التوكن: RDO
  • إجمالي العرض: 10 مليار RDO

3.2 تخصيص توكن RDO


تُوازن استراتيجية توزيع التوكن في Reddio بين اللامركزية، ونمو النظام البيئي، وحوافز أصحاب المصلحة، والاستدامة طويلة الأجل. وتُوزّع هذه التوكن على النحو التالي:

  • المجتمع: 8.00%
  • حوافز الأمن والشبكات: 25.00%
  • نمو النظام البيئي: 22.76%
  • الخزانة: 6.96%
  • المساهمون: 21.80%
  • المستثمرون الاستراتيجيون: 15.48%


3.3 أداة توكن RDO


RDO هو توكن الخدمة الأصلي لنظام Reddio البيئي، وهو بمثابة المحرك الاقتصادي الذي يُشغّل عمليات الشبكة، ويُحفّز مشاركة المجتمع، ويدعم استقرار الشبكة بشكل عام. له مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك دفع رسوم المعاملات، ومكافآت المشاركة، ومشاركة المُصدّق، وحقوق التصويت في حوكمة المجتمع، ومبادرات نمو النظام البيئي.

4. كيفية شراء RDO على MEXC


تُقدّم Reddio تحسيناتٍ ثوريةً في أداء منظومة إيثريوم من خلال بنيتها المبتكرة للتنفيذ المتوازي وتقنية تسريع وحدة معالجة الرسومات. ويُمثّل إطلاق التوكن الأصلي، RDO، فصلاً جديداً في تطوير المشروع. سواءً كنتَ مطوراً أو مستثمراً، تُقدّم ريديو حلاً عالي الأداء من Layer 2 يستحق اهتمامك. ومع استمرار توسّع المنظومة ونضجها، تُعدّ Reddio على أهبة الاستعداد لتصبح بنيةً تحتيةً أساسيةً لتطبيقات Web3 من الجيل التالي، مما يُحفّز على اعتماد تقنية البلوك تشين على نطاق واسع.

تم الآن إدراج RDO على منصة MEXC، حيث يمكنك تداول التوكن برسوم منخفضة للغاية.

1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه.
2) ابحث عن اسم التوكن "RDO" في شريط البحث، ثم اختر تداول العقود الفورية أو العقود الآجلة.
3) اختر نوع طلبك، وأدخل المبلغ والسعر، وأكمل المعاملة.

يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للانضمام إلى أحداث الإيداع والتداول الخاصة بـ RDO للحصول على فرصة للفوز بمكافآت سخية!

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

1.ما هي التصفية؟التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتع

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

1. تسجيل الدخول1.1 كيف يمكنني تسجيل الدخول إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى رقم هاتفي المحمول أو بريدي الإلكتروني؟إذا كنت تتذكر كلمة سر حسابك:على الويب: في صفحة تسجيل الدخول الرسمية، أدخل حسابك وكلمة السر

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص