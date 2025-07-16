ما هو Reddio؟ يُحدث ثورة في أداء Layer 2 بفضل التوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات (GPU)

Reddio هو حل توسيع Layer 2 عالي الأداء يعتمد على إيثريوم ومصمم لمعالجة مشاكل التوسع والكفاءة الحسابية في سلاسل الكتل التقليدية من خلال تقنيات التنفيذ المتوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات.









مع التطور السريع لتقنية البلوكتشين، أصبحت قيود الأداء عائقًا رئيسيًا أمام التبني الجماعي. تواجه آلة الإيثريوم الافتراضية التقليدية (EVM)، التي تعالج المعاملات بشكل متسلسل، صعوبة في مواكبة التطبيقات عالية الإنتاجية. ومع تزايد الطلب من قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، وألعاب البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي (AI)، هناك حاجة متزايدة لبنية تحتية حاسوبية قوية. وتواجه Reddio هذا التحدي بنهج ثوري.





يهدف Reddio إلى حل الاختناقات التي تواجهها آلة القيمة المُضافة (EVM) أثناء معالجة المعاملات. من خلال توفير التنفيذ المتوازي وتسريع وحدة معالجة الرسومات (GPU)، يُحسّن Reddio إنتاجية وكفاءة تقنية البلوك تشين بشكل كبير، مما يوفر دعمًا قويًا للبنية التحتية للتطبيقات عالية الأداء في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب والحلول المُعززة بالذكاء الاصطناعي.













يُقدّم Reddio آلية تنفيذ متوازية تتيح معالجة المعاملات داخل الكتلة نفسها في آنٍ واحد عبر خيوط متعددة. وهذا يُوظّف موارد الخادم متعدد الأنوية بفعالية، مما يُحسّن الإنتاجية بشكل كبير ويُخفّض تكاليف المعاملات.









طورت Reddio آلة EVM متوازية متوافقة مع CUDA (CuEVM)، تترجم أوامرها إلى تعليمات CUDA. بفضل الاستفادة من قوة الحوسبة المتوازية لوحدة معالجة الرسومات (GPU)، تحقق Reddio كفاءة حسابية غير مسبوقة.









بُني Reddio على إطار عمل Yu القائم على Golang، ويتميز بتصميم معياري يدعم التكامل المرن لمختلف الآلات الافتراضية، وطبقات توفر البيانات، وآليات الإجماع. يمكن للمطورين تخصيص بيئات التنفيذ لحالات استخدام محددة مع الاستفادة من ميزات متقدمة مثل دعم توفر البيانات، ومقاومة MEV، والإجماع عالي الأداء. يضمن هذا التصميم قابلية التوسع والتوافق التام مع منظومة Ethereum.













اسم التوكن: RDO

إجمالي العرض: 10 مليار RDO









تُوازن استراتيجية توزيع التوكن في Reddio بين اللامركزية، ونمو النظام البيئي، وحوافز أصحاب المصلحة، والاستدامة طويلة الأجل. وتُوزّع هذه التوكن على النحو التالي:





المجتمع: 8.00%

حوافز الأمن والشبكات: 25.00%

نمو النظام البيئي: 22.76%

الخزانة: 6.96%

المساهمون: 21.80%

المستثمرون الاستراتيجيون: 15.48%













RDO هو توكن الخدمة الأصلي لنظام Reddio البيئي، وهو بمثابة المحرك الاقتصادي الذي يُشغّل عمليات الشبكة، ويُحفّز مشاركة المجتمع، ويدعم استقرار الشبكة بشكل عام. له مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك دفع رسوم المعاملات، ومكافآت المشاركة، ومشاركة المُصدّق، وحقوق التصويت في حوكمة المجتمع، ومبادرات نمو النظام البيئي.









تُقدّم Reddio تحسيناتٍ ثوريةً في أداء منظومة إيثريوم من خلال بنيتها المبتكرة للتنفيذ المتوازي وتقنية تسريع وحدة معالجة الرسومات. ويُمثّل إطلاق التوكن الأصلي، RDO، فصلاً جديداً في تطوير المشروع. سواءً كنتَ مطوراً أو مستثمراً، تُقدّم ريديو حلاً عالي الأداء من Layer 2 يستحق اهتمامك. ومع استمرار توسّع المنظومة ونضجها، تُعدّ Reddio على أهبة الاستعداد لتصبح بنيةً تحتيةً أساسيةً لتطبيقات Web3 من الجيل التالي، مما يُحفّز على اعتماد تقنية البلوك تشين على نطاق واسع.





