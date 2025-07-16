ما هو Redbrick (BRIC)؟ محرك إنشاء ألعاب Web3 مدفوع بالذكاء الاصطناعي

في ظل التطور السريع لتقنية Web3، يشهد إنشاء المحتوى نقلة نوعية غير مسبوقة. ويبرز Redbrick كمشروع مبتكر في هذه الموجة، يهدف إلى إعادة صياغة إنتاج واستهلاك الألعاب ثلاثية الأبعاد ومحتوى الميتافيرس من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة المرئية، والنماذج الاقتصادية على السلسلة.





بفضل محرك OOBC الخاص به، وأدواته القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشبكة المستخدمين العالمية، واقتصاد التوكن المتين، يُخفف Redbrick العوائق التقنية أمام إنشاء المحتوى، مع إنشاء نظام بيئي قائم على "ابتكر، العب، اربح". يوفر هذا للمطورين والمبدعين والمستخدمين طرقًا جديدة لاغتنام القيمة.









Redbrick هي منصة Web3 سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُسهّل إنشاء الألعاب ثلاثية الأبعاد، والعوالم الافتراضية، ومحتوى الميتافيرس. باستخدام نظام البرمجة المرئية Object-Oriented Block Coding (OOBC)، إلى جانب تقنية تحويل النص إلى شيفرة، يُمكن للمستخدمين إنشاء ميزات تفاعلية وبيئات ثلاثية الأبعاد ببساطة باستخدام لغة طبيعية، دون الحاجة إلى خبرة برمجية.





يوفر Redbrick سلسلة أدوات متكاملة، من الإنشاء إلى الربح، قابلة للتطبيق في التعليم والتسويق والتفاعل الاجتماعي وألعاب Web3. ومن خلال آلية C2E (الإنشاء للربح)، يُمكن للمبدعين كسب توكن BRIC عن طريق استئجار أو امتلاك أرض افتراضية ونشر المحتوى، مما يُعزز حوافز المحتوى والتطوير المشترك للنظام البيئي.









تُوازن البنية التقنية لـ Redbrick بين سهولة الاستخدام وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام للمبدعين. بفضل سلاسل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإطار العمل المتوافق مع سلاسل متعددة، يُوفر Redbrick حرية وكفاءة غير مسبوقتين لإنشاء المحتوى.









يُسرّع إنشاء المشاهد والنماذج والرسوم المتحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مساعدة مباشرة في البرمجة.









يُسرّع إنشاء المشاهد والنماذج والرسوم المتحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مساعدة مباشرة في البرمجة. - يدعم تحرير المشاهد ثلاثية الأبعاد على أجهزة متعددة (كمبيوتر شخصي، جهاز لوحي، هاتف محمول).









منصة ويب كاملة بدون تثبيت؛ تدعم التفاعلات متعددة السلاسل والتفاعلات مع جهات خارجية.

يوفر حزمة تطوير برمجيات مفتوحة لميتافيرس وجدولة محتوى متعددة المنصات لبناء منصة تعاون حقيقية متعددة السلاسل.









مكتبة أصول مدمجة شاملة (شبكات، واجهات مستخدم رسومية، مؤثرات صوتية، مكونات إعلانية، إلخ) لبناء المشاهد بسرعة.

يدعم متجر Play وملحقات Unity، متوافق مع دمج أصول اللعبة الخارجية.









تواصل Redbrick التطوير التقني مع تحقيق تقدم كبير في نمو المجتمع وتطوير النظام البيئي، مما يضع أساسًا متينًا للنجاح طويل الأمد لمنصة محتوى Web3 الخاصة بها. حققت ريدبريك حاليًا إنجازات مهمة في أدوات الإنشاء، وإصدار NFT، والمشاركة المجتمعية:





إصدار جينيسيس لاند: اكتمل البيع المسبق اكتمل البيع المسبق لرموز جينيسيس لاند غير القابلة للاستبدال (3,500 إجمالي، 500 بيع)، وتم إطلاق مكافآت ومزايا التوكن لحامليها. وزّعت أول عملية بيع مسبق 1,000 توكن BRIC بنجاح عبر عملية إيردروب على حامليها، وقدمت مكافآت التخزين وأولوية الوصول إلى عرض العملات الأولي (IEO).





دخل وحوافز مستمرة للمبدعين: يحصل حاملو توكن Genesis لاند غير القابلة للاستبدال على عمليات توزيع جوي لتوكن BRIC، ويمكنهم ربح مكافآت إضافية من خلال رهن أراضيهم. كما يحصلون على إمكانية الوصول إلى أحداث مجتمعية حصرية عبر الإنترنت/خارج الإنترنت، وأولوية المشاركة في المشاريع المستقبلية.









BRIC هو التوكن الأصلي لمنصة ريدبريك، ويُستخدم للحوافز والتداول والحوكمة ومزايا الأراضي





إيردروب لاند: يمنح كل بيع مسبق لرموز Genesis لاند غير القابلة للاستبدال (NFT) 1,000 توكن BRIC؛ يمكن لمالكي الأراضي ربح المزيد من المكافآت من خلال برامج "الكسب مقابل التخزين".

مبيعات المحتوى: يتداول المستخدمون أصول اللعبة، مثل المظاهر والإضافات، في السوق باستخدام BRIC.

نموذج الإعلان: يستخدم المعلنون BRIC لنشر الإعلانات، ويحصل المستخدمون على حصص من الإيرادات من خلال استهلاك المحتوى والتفاعل معه.

أولوية عرض العملات الأولي (IEO): يحظى مالكو الأراضي بأولوية الوصول إلى منصة إطلاق BRIC وIEO، مستفيدين من مزايا مبكرة على السلسلة.

آلية حرق التوكن: تخطط المنصة لاستخدام جزء من إيرادات معاملاتها في عمليات إعادة الشراء وحرق التوكن لتثبيت قيمة BRIC.









لدى Redbrick خارطة طريق تطوير واضحة تركز على بناء منظومة المحتوى الخاصة بها، وتحديث منصتها التكنولوجية، والتوسع عالميًا لتحقيق نمو مستدام.









تطوير متجر Play متوافق مع إضافات Unity، مع دمج محتوى Web2 وWeb3.

دعم تيليجرام لتوسيع نطاق التغطية ليشمل سيناريوهات Web2.

تعزيز دعم المبدعين من خلال توفير الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتشجيع الابتكار داخل النظام البيئي.









توسيع حزمة تطوير البرامج (SDK) المفتوحة لميتافيرس لتحسين التفاعل والتعاون بين السلاسل.

مواصلة تطوير نظام الإعلان والسوق لإكمال دورة "ابتكر لتربح" (C2E).









تعميق خدمات التعليم عبر Web2، واستهداف أسواق مثل جنوب شرق آسيا واليابان.

التعاون مع الحكومات والمؤسسات الكبرى لتوسيع نطاق تأثير المنصة.









تستخدم Redbrick الذكاء الاصطناعي ومنصة OOBC لتبسيط إنشاء المحتوى، ودمج المحافظ والقوالب ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) في نظام "ابتكر، العب، اربح" (C2E). بفضل مجتمعها القوي ونموذج عملاتها المميز الواضح، تتمتع Redbrick بأساس متين وإمكانات نمو واعدة. من خلال توسيع نطاق دعم السلاسل المتعددة وتحسين كفاءة الإعلانات والمحتوى، تهدف Redbrick إلى أن تكون منصة رئيسية لعالم Web3. للمتفائلين بألعاب Web3 والتعليم والمساحات الافتراضية والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يُعد Redbrick مشروعًا جديرًا بالمتابعة والانضمام.





توكن BRIC مدرج حاليًا على MEXC ومتوفر للتداول ب رسوم منخفضة للغاية . لشراء BRIC على MEXC:





1) سجّل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

2) ابحث عن "BRIC" في شريط البحث واختر التداول الفوري أو تداول العقود الآجلة.

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل عملية التداول.





يمكنك أيضًا زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في أنشطة BRIC Airdrop وربح مكافآت إضافية!



