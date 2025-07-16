ما هي Redacted Coin (RDAC)؟ محرك جديد يُشغِّل نظامًا بيئيًا متنوعًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي وWeb3

مع دخول Web3 مرحلة جديدة من التكامل متعدد السلاسل والسيناريوهات، تعمل Redacted Coin (RDAC) على بناء منظومة مبتكرة تشمل التمويل اللامركزي (DeFi)، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الاجتماعي، والمدفوعات، والألعاب، وNFTs، من خلال نموذج مركب يجمع بين مُسرِّع ومصفوفة تطبيقات واقتصاد البيانات. ومن خلال الاستفادة من آلية الحوافز الخاصة بالتوكن الأصلي RDAC، تُحوِّل Redacted نشاط المستخدم الفعلي إلى قيمة أصول على السلسلة، مما يُمهِّد مسارات نمو جديدة لـ Web3.









Redacted Coin هي منصة تسريع عالمية للشركات الناشئة العاملة بتقنية Web3، مبنية على نموذج ثنائي المحرك يركز على كل من الفائدة ونمو المستخدمين. بخلاف المنصات التقليدية ذات المشروع الواحد، تُطوّر Redacted Coin منظومة متكاملة من منتجات متنوعة، تهدف إلى تبسيط دخول المستخدمين إلى َWeb3، مع توفير دعم شامل للمطورين في مجال حركة المرور والتمويل والتكنولوجيا.





يعتبر التوكن الأصلي الخاص بها، RDAC ، بمثابة توكن الأداة الأساسية للنظام البيئي - مما يتيح حوكمة المنصة، والوصول إلى الميزات، والعمل كوسيلة رئيسية لتفاعلات المستخدم مثل التداول، والتخزين، والإيردروب، ومساهمات البيانات.









أطلقت Redacted العديد من منتجات طبقة التطبيقات التي حققت بالفعل زخمًا أوليًا في السوق. تشمل هذه المنتجات قطاعات رئيسية، بما في ذلك ألعاب بلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والتداول، والمدفوعات، NFTs، ومنصات التواصل الاجتماعي. تشمل منصاتها الأساسية ما يلي:





RampX: منصة ربط بين السلاسل بدون غاز، تُقدم تجربة نقل أصول سلسة وسريعة وآمنة.

iAgent: نظام ألعاب على السلسلة يجمع بين تدريب البيانات المرئية ومحركات الذكاء الاصطناعي - أول منصة وكيل Web3 في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وDePIN.

Mintify: منصة تداول عالية السرعة لأصول الكريبتو'، بإجمالي تداول يتجاوز 25 مليون دولار.

FlashX: بوت تداول كريبتو قائم على تويتر (X)، يدمج استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ويدعم تداول الأصول المتعددة، بمعاملات تجاوزت 18.5 مليون دولار.

Maxis: منصة NFT مُصممة للألعاب، بإجمالي تداول يبلغ 96 مليون دولار.

Swipooor: هو "Crypto Tinder" يدمج GameFi وSocialFi، مما يُمكّن المستخدمين من الربح أثناء التواصل الاجتماعي.

BipTap: بنية تحتية بنكية للكريبتو تضم أكثر من 200,000 مستخدم، وحجم معاملات شهري يتجاوز 120 مليون دولار. PG Capital: منصة مجتمعية للمشاريع على شبكة Web3 تتيح للمستخدمين المشاركة في تمويل المشاريع في مراحلها المبكرة والحوكمة.





لا تقدم هذه المنتجات قيمة عملية للمستخدمين فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على إيجاد طلب حقيقي على RDAC داخل النظام البيئي.









يعتمد النموذج الاقتصادي لـ RDAC على نظام حلقة مغلقة من الاستخدام والتحفيز وإعادة الاستخدام، مع لمسة مبتكرة: دمج المشاركة السلوكية.





حوافز متعددة المنصات: يُتيح امتلاك أو استخدام RDAC مزايا على مستوى النظام البيئي، بما في ذلك الخصومات، وعمليات الإيردروب، والوصول الحصري.

نظام متدرج: تزداد مستويات المستخدمين بناءً على حجم المشاركة والمشاركة النشطة، مما يُتيح المزيد من فرص الربح.

تجميع البيانات على السلسلة: تُحوّل سلوكيات المستخدمين - مثل التداول والتفاعلات وإرسال البيانات - إلى أصول بيانات مُخزّنة، مما يسمح للمستخدمين بكسب مكافآت النظام البيئي. وهذا يُجسّد مفهوم "المساهمة تساوي القيمة".

وبحسب التقارير، فإن الحد الأقصى لإمدادات RDAC هو مليار توكن، مع تفصيل التوزيع على النحو التالي:









التوزيع الفئة الوصف 26.66% النظام البيئي يتم استخدامه لدعم تطوير النظام البيئي Redacted، بما في ذلك احتضان المنتج، وحوافز المطورين، وبناء البنية التحتية. 25.00% المجتمع يتم تخصيصها لأعضاء المجتمع لتحفيز المشاركة والمساهمات، ويتم توزيعها جزئيًا عبر الإيردروب ووسائل أخرى. 13.00% المساهمون يتم تخصيصها للمساهمين الأساسيين والمطورين كمكافأة لعملهم في المشروع. 11.30% جولة التمويل الأولي مخصصة للمستثمرين في المرحلة المبكرة لدعم التطوير الأولي للمشروع. 6.00% السيولة يتم استخدامها لتوفير السيولة في البورصات وضمان تداول التوكن. 5.00% المستشارين يتم تخصيصها لفريق الاستشاري للمشروع كمكافأة للتوجيه والدعم الاستراتيجي. 4.54% ملاك دائري مخصص للمستثمرين الملائكة الأوائل لدعم مرحلة إطلاق المشروع. 4.30% البيع العام

تم فتح 1.41% في TGE، هاوية شهر واحد، تليها عملية استحقاق خطية على مدى شهرين. 4.20% البيع الخاص تم فتح 0.83% في TGE، هاوية شهر واحد، تليها عملية استحقاق خطية على مدى 9 أشهر.





Spartan Group وAnimoca Brands وPolygon VenturesوManifold Trading. تُعرّف Redacted نموذجها الاقتصادي الرمزي بأنه "كلما زاد استخدامك، زادت المكافآت"، بهدف تعزيز التفاعل المستمر وتراكم القيمة. ووفقًا للمعلومات العامة، أكملت Redacted جولتين تمويليتين رئيسيتين، بدعم من مؤسسات مرموقة، منها





جولة التمويل الأولي: في يونيو 2024، أكملت Redacted في يونيو 2024، أكملت Redacted جولة تمويل أولي بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة The Spartan Group، بمشاركة Saison Capital وAnimoca Brands وPolygon Ventures وغيرها.

البيع العام: في مارس 2025، جمعت Redacted مبلغ 3 ملايين دولار من خلال بيع التوكن عام.





ويبلغ إجمالي التمويل من هاتين الجولتين 13 مليون دولار، ويستخدم في المقام الأول لدعم تطوير وتوسيع النظام البيئي Redacted.









Redacted ليس مجرد توكن منصة أو توكن حوكمة آخر. إنه نظام اقتصادي متعدد الأبعاد مبني على منتجات فعلية واحتياجات المستخدمين، ويهدف إلى حل تحديين أساسيين تواجههما معظم مشاريع Web3: نقص قاعدة المستخدمين ونقص الإيرادات الحقيقية. من خلال توجيه الإيرادات الفعلية من منتجات نظامها البيئي إلى قيمة RDAC، تخلق Redacted تآزرًا عميقًا بين التوكن وتطبيقاته. في الوقت نفسه، تستخدم البيانات السلوكية ومساهمات المستخدمين لتحديد مجموعات المستخدمين ذات القيمة الحقيقية على المدى الطويل، مما يشكل نموذج نمو عضوي. علاوة على ذلك، تلتزم Redacted بتزويد المستخدمين من المؤسسات والأفراد بمنصة مشتركة تجمع بين سهولة الاستخدام والربحية، وتكسر الحواجز بين الاستثمار والتطبيق. تتمثل رؤية Redacted Coin في أن تصبح شبكة تعاون أصول قائمة على التطبيقات في عالم Web3: ربط فعال بين المطورين والمستخدمين ورأس المال والبيانات. من خلال التعاون متعدد الأدوار، تهدف إلى تعزيز زخم النظام البيئي باستمرار وتحقيق نمو لامركزي مستدام حقيقي.









RDAC ليس مشروعًا للتوكن معزولًا، بل هو نظام بيئي جديد قائم على حالات استخدام فعلية، ونشر تطبيقات متعددة، وحوافز قائمة على البيانات. سواء كنت مستثمرًا أو مطورًا أو مستخدمًا عاديًا، توفر Redacted مسارات مشاركة واضحة وأساليب لاستقطاب القيمة. مع انتقال Web3 نحو نمو قائم على التطبيقات، يمكن أن تكون مصفوفة تطبيقات Redacted Coin متعددة السلاسل وآليات الحوافز بوابة رئيسية لمرحلة نمو سوق الكريبتوالقادم.





