ما هو Privasea AI؟ قوة ناشئة تُعيد صياغة أمن الذكاء الاصطناعي من خلال الحوسبة الخصوصية

مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبحت خصوصية البيانات وأمنها تحديين مُلحّين. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية الوصول إلى بيانات نصية عادية للتدريب والاستدلال، مما قد يؤدي بسهولة إلى تسريب معلومات حساسة. ولمعالجة هذه المشكلة، طُوّرت منصة Privasea AI لحل مشكلة انعزال البيانات من خلال تقنية حوسبة الخصوصية المبتكرة، مما يوفر ضمانات قوية للخصوصية والأمان لعمليات حوسبة الذكاء الاصطناعي.









Privasea هي شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية تعتمد على تقنية التشفير التماثلي الكامل (FHE)، مما يُتيح إجراء العمليات الحسابية مباشرةً على البيانات المشفرة مع الحفاظ على الخصوصية التامة طوال العملية. ومن خلال استخدام تقنية التشفير التماثلي الكامل، تُسهّل Privasea تداول قيمة البيانات وتوفر موارد حوسبة موزعة لعمليات الذكاء الاصطناعي، مما يُنشئ بيئة آمنة وفعالة لعمليات حوسبة الذكاء الاصطناعي التي تحافظ على الخصوصية.













تُعد HESea جوهر Privasea، حيث تدمج تطبيقات عالية الأداء لأنظمة التشفير التماثلي الكامل (FHE) الشائعة، مثل TFHE وCKKS وBGV وBFV. تُوفر هذه المكتبة مفتوحة المصدر للمطورين أدوات لإجراء عمليات حسابية ومنطقية على البيانات المشفرة، وتُحسّن بشكل كبير أداء الحوسبة المشفرة من خلال تحسينات مثل حزم النصوص المشفرة والتجميع.









تعتمد واجهة برمجة تطبيقات Privasea على مكتبة HESea، وتوفر مجموعة كاملة من بروتوكولات وأدوات التطوير، مما يُمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي تُركز على الخصوصية. باستخدام هذه الواجهة، يُمكن للمطورين دمج تقنية FHE بسهولة في أنظمتهم أو منتجاتهم لإجراء تشفير البيانات، واستنتاج النماذج، والتدريب، والوظائف ذات الصلة.









Privanetix هي شبكة الحوسبة الخاصة ببريڤاسيا، وتتألف من عدة عقد لامركزية تُنفّذ مهام حساب البيانات على بيانات مُشفّرة. من خلال توزيع المهام والتعاون، تُحسّن الشبكة قابلية توسّع النظام وقدرته على تحمّل الأخطاء، مع منع تسريب المعلومات الحساسة بفعالية.









لإدارة وتحفيز عقد الحوسبة، تُوفّر بريڤاسيا حزمة عقود ذكية مُخصّصة. تُشرف هذه الحزمة على تشغيل شبكة بريڤانيتكس وتضمن تعاونًا سلسًا بين العقد. كما تُطبّق آليات تحفيز لتشجيع المزيد من العقد على الانضمام إلى شبكة الحوسبة، مما يُحسّن الأداء العام.













أنشأت Privasea نظامًا بيئيًا غنيًا بالتطبيقات، يشمل على سبيل المثال لا الحصر:





1) ImHuman: تطبيق يستخدم آليات مصادقة بيومترية ومشفرة لإنشاء توكن NFT "هوية بشرية" على السلسلة لمنع الروبوتات على منصات التواصل الاجتماعي.





2)BotOr_NotABot: أداة للتحقق من صحة المستخدم، تُستخدم على نطاق واسع في سياقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والشبكات الاجتماعية، ومنظمات اللامركزية المستقلة (DAO).





3) DeepSea: طبقة بنية تحتية تُمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل بأمان، مما يمنع أي تسرب للمعلومات الحساسة.









PRAI هو توكن الخدمة الأصلي لنظام Privasea البيئي، ويدعم DeepSea وImHuman. يمكن للمستخدمين الدفع مقابل خدمات الذكاء الاصطناعي التي تحافظ على الخصوصية باستخدام PRAI، مثل الحوسبة المشفرة، وتنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي، وتفعيل وكلاء الذكاء الاصطناعي المُخصصين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام PRAI لدفع رسوم المعاملات، ودعم وظائف التخزين والحوكمة، وتمكين خدمات التحقق البشري المتقدمة ضمن تطبيق ImHuman.









اسم التوكن: Privasea AI PRAI (PRAI)

إجمالي العرض: 1,000,000,000 PRAI









تخصيص توكن PRAI كالتالي:





التخصيص النسبة صك العملة 1 30.00% المستثمرين 13.45% التسويق والمجتمع 12.97% احتياطي 10.05% المساهمون الأوائل 9.04% الفريق 8.00% صك العملة 2 5.00% السيولة 4.00% إيردروب العقود الآجلة 3.00% محفظة Binance IDO 2.00% التسويق والمجتمع 2 2.00% الاستراتيجية 0.50%













Privasea AI هي بنية تحتية رائدة في مجال حوسبة الخصوصية، تستفيد من التشفير المتماثل الكامل (FHE) لتمكين عمليات الذكاء الاصطناعي على البيانات المشفرة دون الحاجة إلى فك التشفير. لا يقتصر هذا على معالجة تحديات الخصوصية الأساسية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية فحسب، بل يُخفف أيضًا بشكل كبير من عوائق تفاعل المطورين والمستخدمين النهائيين مع الذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على الخصوصية.





في توسعها السريع، وفرت شراكة Privasea AI مع MEXC، البورصة العالمية الرائدة، زخمًا قويًا للنمو. بفضل رسومها المنخفضة للغاية، وتداولها عالي السرعة، وتغطية أصولها الشاملة، وسيولتها العميقة، اكتسبت MEXC ثقة المستثمرين حول العالم. كما أن تركيزها الكبير على المشاريع الناشئة ودعمها يجعلها حاضنة مثالية للتوكن عالية الجودة.





