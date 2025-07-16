ما هو Paradise Tycoon؟ دليل شامل لتوكن MOANI والاقتصاد داخل اللعبة





1) لعبة Paradise Tycoon هي لعبة metaverse متعددة اللاعبين في عالم مفتوح، حيث يمكن للاعبين بناء جزرهم الخاصة، والتفاعل اجتماعيًا، وتداول الأصول، والاستمتاع بتجربة غامرة على غرار تجربة الملياردير. لعبةهي لعبة metaverse متعددة اللاعبين في عالم مفتوح، حيث يمكن للاعبين بناء جزرهم الخاصة، والتفاعل اجتماعيًا، وتداول الأصول، والاستمتاع بتجربة غامرة على غرار تجربة الملياردير.

2) يعتمد اقتصاد اللعبة على توكن MOANI، حيث توجد جميع الأصول داخل اللعبة كتوكن غير قابلة للاستبدال (NFTs)، مما يسمح بامتلاك وتداول الجزر والزخارف وجلود الشخصيات على السلسلة، وغيرها.

3) تتميز Paradise Tycoon بنموذج اللعب والكسب الذي يدعم سهولة الانضمام للاعبين الجدد، مما يُقلل بشكل كبير من صعوبة دخول ألعاب Web3.

4) تم تطوير اللعبة بواسطة Empires Not Vampires، وهو استوديو ألعاب فنلندي من الطراز الأول، يضم فريقًا متمرسًا يتمتع بسنوات من الخبرة في تطوير ألعاب AAA وتقنية البلوك تشين.

5) لدى Paradise Tycoon خارطة طريق واضحة، تهدف إلى التوسع العالمي في عام 2025 وإنشاء اقتصاد metaverse قائم على المجتمع.





مع استمرار تطور ألعاب بلوكتشين ( GameFi ) و metaverse ، تستكشف المزيد من المشاريع سبل دمج تجارب الألعاب التقليدية مع الاقتصادات القائمة على الكريبتو لإنشاء عوالم رقمية خاصة باللاعبين. Paradise Tycoon هي إحدى ألعاب metaverse في Web3 التي تجمع بين البناء والتفاعل الاجتماعي وآليات الربح. بفضل نموذجها المميز، وبيئتها الافتراضية المصممة بإتقان، وحرية اللعب العالية، جذبت اللعبة اهتمامًا كبيرًا.









لعبة Paradise Tycoon هي لعبة بلوكتشين مبتكرة تجمع بين تقنية Web3 وعناصر عالم مفتوح وأسلوب لعب مُحاكي. يبدأ اللاعبون رحلتهم على جزيرة مهجورة، ثم يُحوّلونها تدريجيًا إلى جنة مثالية لقضاء العطلات من خلال جمع الموارد، وتطوير المباني، والتداول، والتفاعل الاجتماعي. وخلال اللعبة، يُمكن للاعبين التعاون مع لاعبين آخرين حول العالم وتداول أصول NFT داخل اللعبة لتحقيق أرباح مُحتملة.





لعبة Paradise Tycoon من تطوير استوديو Empires Not Vampires الفنلندي المستقل ذي الخبرة، والذي حققت ألعابه السابقة ملايين التنزيلات على منصات الهواتف المحمولة. تجمع اللعبة بين فهمهم العميق لتجربة المستخدم، واقتصادات اللعبة، وتصميمها المُوجه نحو المجتمع. تهدف اللعبة إلى كسر الصورة النمطية لألعاب البلوكتشين، كونها تتطلب مهارات عالية، وجودة منخفضة، وتفتقر إلى أسلوب لعب سلس، من خلال ابتكار لعبة سلسلة ألعاب مناسبة تمامًا للاعبين العاديين. تشجع Paradise Tycoon اللاعبين على بناء بيئة معيشتهم المثالية، بدلًا من الانخراط في نماذج اللعب للربح التي تستهلك الموارد. تشمل مفاهيم تصميمها الأساسية ما يلي:





لا يوجد نظام قتال : تُركّز اللعبة على السلام والبناء بدلًا من أنظمة قتال الوحوش ورفع المستويات في ألعاب MMORPG التقليدية.

الاجتماعية أولاً : تُساهم الأحياء، وأنظمة التجمع، وتعاون النقابات في بناء مجتمع metaverse.

حوافز الإبداع : يُمكن للاعبين إنشاء وبيع تصاميم الجزر، والأثاث، والجلود، وغيرها من محتوى UGC.

توافق تقني قوي: تدعم بسلاسة الأجهزة المحمولة، ومحافظ Web3، وأسواق NFT.









يتمحور النموذج الاقتصادي لـ Paradise Tycoon حول توكن الحوكمة MOANI، ويجمع بين أصول NFT القابلة للتداول والأسواق على السلسلة لبناء اقتصاد افتراضي مستدام مدفوع باللاعبين.









يتمتع توكن MOANI بمجموعة واسعة من التطبيقات التي تُحسّن تجربة اللعب، ومن المتوقع أن تتطور وظائفه مع نمو مجتمع اللاعبين. تشمل أمثلة الاستخدام الرئيسية ما يلي:





دار المزادات : تُستخدم لتداول الموارد غير المتوفرة في جزيرة اللاعب.

متجر اللعبة : اشترِ المواد الاستهلاكية، والزينة المخصصة، وغيرها من العناصر.

رسوم الاشتراك في المسابقات : مطلوبة للمشاركة في الفعاليات والبطولات الرسمية أو التي يستضيفها المجتمع.

تداول أو تأجير الجزر : تُستخدم لشراء أو استئجار الأراضي وأصول الجزر.

المدفوعات الوظيفية للمحتوى الذي يُنشئه المستخدمون (UGC): لنشر أو الترويج أو تحسين محتوى اللاعب.









لضمان استقرار النظام البيئي على المدى الطويل، يبلغ إجمالي عرض MOANI ستة مليارات توكن. يُوزّع هذا التخصيص استراتيجيًا بين مختلف المشاركين والأغراض:





شريحة التخصيص العرض فترة الاستحقاق جولة ما قبل التمويل الأولي 10.8% 3.75% في TGE، هامش ربح لمدة 3 أشهر، ثم استحقاق شهري لمدة 24 شهرًا جولة التمويل الأولي 6% 5% في TGE، وفترة سماح لمدة شهرين، ثم استحقاق شهري لمدة 16 شهرًا جولة خاصة 4.4% 7% في THE، هامش ربح لمدة شهر واحد، ثم استحقاق شهري لمدة 12 شهرًا جولة المشاهير 0.6% 10% في THE، هامش ربح لمدة شهر واحد، ثم استحقاق شهري لمدة 10 أشهر جولة عامة 4% 15% في THE، هامش ربح لمدة شهر واحد، ثم شهريًا لمدة 8 أشهر *مكافآت الألعاب والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون 30% 5% عند TGE، ثم يتم الاستحقاق الشهري الخطي لمدة 5 سنوات المستشارين 3% هاوية مدتها عام واحد، ثم استحقاق شهري بنسبة 10% لمدة 10 أشهر الفريق والمجندين 14.2% هاوية 12 شهرًا، ثم استحقاق شهري بنسبة 4.167% لمدة 24 شهرًا العمليات والتسويق 17% 3% في THE، ثم يتم الاستحقاق شهريًا لمدة 36 شهرًا توفير السيولة 10% 33.3% عند TGE، ثم 33.3% عند 29 مليون دولار أمريكي FDV، و33.3% عند 46 مليون دولار أمريكي FDV





يعكس نموذج تخصيص توكن MOANI فلسفةً تُركّز على اللاعب على المدى الطويل، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واللاعبين والمطورين لتعزيز النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، يواصل فريق Paradise Tycoon تقديم طرق جديدة للاعبين لاستخدام MOANI، مما يُحسّن تجربة اللعب بشكل عام.













سيتأثر سعر توكن MOANI بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب في السوق، والظروف العامة لسوق العملات المشفرة، وتطوير نظام لعبة Paradise Tycoon، ونشاط المستخدمين، والشراكات الخارجية. في حال استمرار تطور أسلوب اللعب وتوسع قاعدة المستخدمين، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على MOANI، مما قد يعزز قيمته السوقية.





تجدر الإشارة إلى أن الأصول المشفرة متقلبة بطبيعتها وتتأثر بالسياسات والسيولة ومعنويات السوق ومتغيرات أخرى. لا يزال سعر MOANI غير مؤكد إلى حد كبير. ينبغي على المستثمرين مراقبة تقدم خارطة طريق المشروع عن كثب، واستخدام MOANI على سلسلة التداول، وردود فعل السوق من البورصات الرئيسية مثل MEXC وUniswap.





ننصح المستثمرين بالحفاظ على عقلانيتهم وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. يجب اتخاذ قرارات الاستثمار بحذر بناءً على مدى تحمل الفرد للمخاطر وتوقعات السوق على المديين المتوسط والطويل. على الرغم من أن MOANI قد يحمل إمكانات كبيرة، إلا أنه يجب أيضًا الانتباه إلى المخاطر الناجمة عن التداول المضاربي ومعنويات السوق على المدى القصير.









لم تُدرج عملة MOANI للتداول بعد. حاليًا، يُمكن للاعبين الحصول على توكن MOANI بالطرق التالية:





اربح MOANI بإكمال مهام بطاقة الجنة، والمهام محدودة الوقت، وعمليات التداول داخل اللعبة.

اربح MOANI بالمشاركة في الأحداث والمسابقات الرسمية أو التي ينظمها المجتمع.

تداول مع لاعبين آخرين في دار المزادات للحصول على MOANI.

استخدم MOANI لإنشاء محتوى وبناء طريقك الخاص لتصبح قطبًا.













لعبة Paradise Tycoon هي لعبة محاكاة Web3 متعددة اللاعبين حيث يتولى اللاعبون دور أباطرة بناء جنتهم الاستوائية الخاصة من خلال البناء والإنتاج والتداول والتفاعل الاجتماعي.





1) بناء الجزر وجمع الموارد: يمتلك اللاعبون جزيرة خاصة قابلة للتخصيص، حيث يمكنهم جمع موارد مثل الخشب والخامات والمحاصيل للبناء والترقيات والتداول.

2) التدرج الوظيفي وتطوير المهارات: اختر من بين مهن مثل الحطاب، والحرفي، والمزارع. يمكن للاعبين ربح مكافآت من خلال صنع العناصر ومعالجة المواد، وفتح مهارات متقدمة تدريجيًا.

3) التعاون الاجتماعي والأماكن العامة: تتميز اللعبة بأسواق ومناطق تجمع حيث يمكن للاعبين التعاون في البناء، وتداول الموارد، أو الانضمام إلى النقابات للقيام بأنشطة جماعية.

4) مهام وتحديات المغامرة: يمكن للاعبين الانطلاق في بعثات خارج الجزيرة ومهام محدودة المدة لكسب العناصر، ونقاط الخبرة، ومكافآت توكن MOANI.

5) السوق المفتوحة ودار المزادات: يمكن تداول العناصر عبر دار مزادات داخل اللعبة باستخدام MOANI، مما يساهم في الاقتصاد الافتراضي للعبة.

6) نظام المحتوى المُنشأ من قِبل المستخدم (UGC): سيتم طرح أدوات المحتوى المُنشأ من قِبل المستخدم تدريجيًا، مما يُمكّن اللاعبين من تحميل مبانٍ وعناصر مُخصصة يُمكن تداولها كأصول.

7) الوصول عبر المنصات: اللعبة مُتاحة عبر المتصفح والهاتف المحمول، وتدعم تسجيل الدخول بنقرة واحدة، مما يُسهّل على اللاعبين الجدد ولاعبي الكريبتو.





تمزج لعبة Paradise Tycoon بين أسلوب لعب مُحاكي وعناصر Web3، مُقدمةً تجربة غامرة مبنية على الإبداع والتفاعل الاجتماعي واقتصاد التوكن الفعال.









في Paradise Tycoon، لا تعد NFTs مجرد "عناصر" أو "صور"، بل إنها بمثابة الأساس لملكية الأصول والمزايا داخل اللعبة:





الـ NFT للجزر: يمكن للاعبين استخدام توكن MOANI لشراء جزر نادرة، وملحمية، وأسطورية. تدعم هذه الجزر الأكبر عددًا أكبر من المباني، مما يسمح للاعبين بجمع المزيد من الموارد واكتساب ميزة تنافسية في الصياغة والأحداث.

الـ NFT للأدوات: لكلNFT مستواه وندرته ومجموعته الخاصة من السمات. تقدم الأدوات ذات المستوى الأعلى إحصائيات أفضل، بينما قد تأتي NFTs الملحمية والأسطورية بقدرات فريدة ومجموعات بونص.

الـ NFT للمرور: يتيح امتلاك NFT مرور الجن مكافآت أكبر مع ارتقائ اللاعبين في المستوى، بما في ذلك بونص توكن MOANI.

الـ NFT للملحقات والحيوانات الأليفة: يوفر هذا الـ NFT تحسينات زخرفية لكل من شخصيات اللاعب والمنازل.













تم تطوير Paradise Tycoon بواسطة Empires Not Vampires، وهو استوديو مقره فنلندا يتمتع بخبرة عميقة في كل من تطوير الألعاب وتقنية البلوكتشين.





الفريق الأساسي:

(الرئيس التنفيذي) Anssi Jäppinen : يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صناعة الألعاب، مع التركيز على ألعاب المحاكاة وألعاب صندوق الحماية.

(المدير الإبداعي) Juuso Heinisuo : خبير في العديد من استوديوهات الألعاب الأوروبية، مع تركيز كبير على تصميم السرد وأسلوب اللعب الذي يوجه اللاعب.

(الرئيس التنفيذي للعمليات) Heikki Rautio: قاد استراتيجية الأعمال ونمو المجتمع للعديد من مشاريع بلوكتشين.





الفريق الاستشاري: يأتي المستشارون من مشاريع Web3 الرائدة مثل Animoca Brands وPolygon وYGG SEA، حيث يقدمون رؤى احترافية في تصميم tokennomics، والنشر عبر السلسلة، والمشاركة المجتمعية.









تتمثل مهمة فريق Paradise Tycoon في بناء لعبة بلوكتشين متوافقة مع أنظمة التشغيل الاجتماعية، بنظام اقتصادي مستدام وملكية أصول رقمية دائمة، مما يخلق قيمة تدوم لعقود.





يهدف الفريق إلى إثبات أن تقنية بلوكتشين، من خلال الملكية الرقمية، يمكنها تحسين جودة الألعاب الشائعة بشكل كبير. من خلال توفير تجربة انضمام سهلة وتفاعل فائق للمستخدمين، تسعى Paradise Tycoon إلى جذب المستخدمين غير الكريبتو إلى بيئة ألعاب Web3، وقيادة الجيل القادم من ألعاب Web3.









لعبة Paradise Tycoon ليست مجرد لعبة عالم مفتوح تُركز على البناء والاستكشاف والتفاعل الاجتماعي، بل تُمثل تجربةً استشرافيةً في بيئة ألعاب Web3. بفضل نهجها الذي يُركز على اللاعب، تُدمج اللعبة الاقتصاد المستدام، والملكية الحقيقية للأصول الرقمية، والحوكمة اللامركزية في أسلوب اللعب اليومي، مُجسدةً بذلك رؤية "ابتكر، امتلك، واربح من خلال اللعب".





مع نضج اقتصاد توكن MOANI، وتوسع نظام NFT، واستمرار الفريق في الابتكار في كل من التكنولوجيا والمحتوى، تُشكل Paradise Tycoon جنةً رقميةً مفتوحةً وشاملةً وديناميكيةً. هذا ليس مجرد إنجازٍ في عالم ألعاب البلوكتشين، بل هو أيضًا خطوةٌ جريئةٌ نحو دمج الترفيه مع القيمة الحقيقية.



