ما هو Obol Collective؟ دليل لشبكة التحقق الموزعة من الجيل التالي

Obol Collective هو أكبر نظام بيئي عالمي للمشغلين اللامركزيين، مُخصص لتوسيع شبكات البنية التحتية اللامركزية. من خلال توفير تقنية المُحقق الموزع (DV) مفتوحة المصدر، تُعزز Obol أمان شبكات البلوك تشين، وقابليتها للتوسع، ولامركزيتها، مثل الإيثريوم. يضم نظام Obol البيئي أكثر من 50 بروتوكولًا معروفًا للتحصيل، وفرق تطوير عملاء، ومشغلي عُقد، ومشاريع مجتمعية، بما في ذلك EigenLayer وLido وEtherFi وFigment وBitcoin Suisse وStakewise وNethermind وBlockdaemon وChorus One وDappnode.





تشمل الابتكارات التكنولوجية الأساسية لمجموعة Obol ما يلي:

1) الطبقة الأساسية: Charon، عميل وسيط يُمكّن المُحققين من العمل بطريقة موزعة ومقاومة للأخطاء.

2) طبقة التهيئة:

- منصة إطلاق المُحقق الموزع، وهي أداة واجهة رسومية لتكوين المُحققين الموزعين.

- مجموعة تطوير البرامج (SDK) وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Obol، والتي تدعم التكوين والتشغيل واسع النطاق لمجموعات DV، وهي مثالية لبروتوكولات التخزين والتطبيقات المماثلة.

3) المُشغل: عقدة Obol Charon Distributed Validator Node (CDVN).

4) طبقة المكافآت: تقسيمات Obol، وهي مجموعة من عقود Solidity الذكية تُستخدم لتوزيع مكافآت DV بين مُشغلي العقد المُتعددين.





تعمل Obol على دفع نمو النظام البيئي من خلال نموذج تمويل رجعي فريد من نوعه، مما يعمل على تسريع اعتماد تقنية Distributed Validator (DVs) وتعزيز التوسع المستدام للشبكات الأساسية مثل الإيثيريوم.









تشكل عملة OBOL حجر الأساس لمجموعة Obol Collective، حيث تؤدي وظائف رئيسية في الحوكمة والحوافز وتطوير النظام البيئي.









1) التصويت على الحوكمة: يمكن لحاملي OBOL تفويض حقوقهم في التصويت لممثلين يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوجهات مجموعة Obol، وتحديثات البروتوكول، وتخصيص الأموال.





2) التمويل بأثر رجعي (RAF): من خلال التصويت المفوض، يُقرر حاملو OBOL المشاريع التي تتلقى تمويلًا من النظام البيئي، مما يُحفز المساهمات في الشبكة.





3) التخزين: يمكن لحاملي OBOL تخزين التوكن للحصول على stOBOL في المقابل. تُجمع مكافآت stOBOL تلقائيًا بمرور الوقت، ويمكن استخدامها في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) دون أي فترة حظر.





4) تطبيقات DeFi: سيكون OBOL قابلاً للاستخدام في مجمعات السيولة، وبروتوكولات الإقراض (مثل Morpho)، ومنصات إعادة التخزين (مثل EigenLayer وSymbiotic) في المستقبل.





5) المزيد من المرافق في المستقبل: ستواصل حوكمة المجتمع توسيع نطاق استخدام OBOL بمرور الوقت.





- يبلغ إجمالي عرض توكن 500 مليون OBOL.

- سيتم إصدار التوكن تدريجيًا وفقًا لجدول زمني مُخطط له لضمان النمو المستدام للنظام البيئي.

- سيتم تفعيل تحويلات التوكن بعد إدراج OBOL في البورصات المركزية، حيث تحدد جمعية Obol التوقيت الأمثل للتفعيل.









صندوق النظام البيئي والتمويل بأثر رجعي 35.7% يدعم الابتكار والمساهمين، ويعزز التنمية اللامركزية. المستثمرون 25.4% مكافأة الداعمين الأوائل، مع جدول منح معقول. الفريق الأساسي 16.3% تحفيز المطورين وفريق التأسيس، من خلال ترتيبات الاستحقاق طويلة الأجل. الحوافز المجتمعية 12.5% يتم استخدامه للترويج لـ Obol DVs وتعزيز مشاركة المستخدم. الإيردروب 7.5% مكافأة الداعمين المجتمعيين الأوائل، مما يؤدي إلى زيادة نشاط النظام البيئي. المزاد العلني 2.7% مفتوح للعامة، وتوزيع التوكن بشكل عادل.













عنوان العقد الرسمي هو: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7









بما أن توكن OBOL لا يزال في مراحله الأولى، ينبغي التعامل مع أي توقعات سعرية بحذر. بناءً على النمو الحالي لبنية Web3 والتوقعات الواعدة لسوق المُصادقات الموزعة (DVT)، يعتقد خبراء الصناعة أن OBOL يتمتع بإمكانيات ارتفاع قيمته على المدى المتوسط والطويل. تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر OBOL ما يلي:

- التبني الواسع لتقنية المُصادقات الموزعة (DVT)

- الطلب على حلول الأمان اللامركزية من سلاسل الكتل العامة مثل إيثريوم

- سرعة توسع منظومة Obol وعدد الشراكات

- تحسين آليات الحوكمة ونموذج اقتصاد التوكن.





مع ذلك، من المهم ملاحظة أن سعر OBOL سيتأثر أيضًا بظروف السوق الأوسع، والتغييرات التنظيمية، ومتغيرات أخرى. ينبغي على المستثمرين إجراء أبحاث وتقييمات شاملة للمخاطر.









صُممت برامج حوافز Obol لتشجيع مشاركة أكبر من المطورين ومشغلي العقد وأعضاء المجتمع في بناء النظام البيئي. تشمل آليات الحوافز الرئيسية ما يلي:





1) التمويل بأثر رجعي: يُكافئ المشاريع والأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة للنظام البيئي، مما يُحدث تأثيرًا إيجابيًا يُسرّع من اعتماد المُحققين الموزعين (DVs) وتوسيع البنية التحتية.





2) برنامج إتقان الرهان: يُشجع المستخدمين على أن يصبحوا مشغلي عقد محترفين من خلال التعلم والممارسة العملية، مما يُعزز أمان الشبكة وموثوقيتها.





3) برنامج مكافأة الأخطاء: يُقدم مكافآت للمطورين الذين يحددون الثغرات الأمنية ويُصلحونها، مما يضمن سلامة البروتوكول.





4) حوافز حوكمة المجتمع: يُمكن لأعضاء المجتمع الذين يشاركون بنشاط في الحوكمة من خلال تقديم المقترحات والتصويت ربح مكافآت توكن OBOL.





تقود مجموعة Obol البنية التحتية لتقنية البلوكتشين نحو مزيد من اللامركزية والأمان وقابلية التوسع. سواء كنت مطورًا أو مشغل عقدة أو مُشاركًا منتظمًا، فإن منظومة Obol توفر دورًا وقيمة للجميع. مع اكتساب تقنية المُحقق الموزع (DV) زخمًا وتوسع استخدام توكن OBOL، تستعد Obol لأن تصبح قوة دافعة في الموجة التالية من تحول البنية التحتية لـ Web3.





