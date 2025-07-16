"اللامركزية ليست خيارًا، بل هي السبيل الوحيد للتنمية المستدامة للبنية التحتية لسلسلة الكتل." — مجموعة أوبول 1. ما هو Obol Collective؟ Obol Collective هو أكبر نظام بيئي عالمي للمشغلين اللامركزيين، مُخص"اللامركزية ليست خيارًا، بل هي السبيل الوحيد للتنمية المستدامة للبنية التحتية لسلسلة الكتل." — مجموعة أوبول 1. ما هو Obol Collective؟ Obol Collective هو أكبر نظام بيئي عالمي للمشغلين اللامركزيين، مُخص
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/ما هو Obol ...لجيل التالي

ما هو Obol Collective؟ دليل لشبكة التحقق الموزعة من الجيل التالي

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#أخبار السوق
Obol
OBOL$0.07219-3.96%
NODE
NODE$0.03997-1.52%
DeFi
DEFI$0.001046+20.78%
MORPHO
MORPHO$2.0079+0.51%
SynFutures
F$0.011543-9.89%

"اللامركزية ليست خيارًا، بل هي السبيل الوحيد للتنمية المستدامة للبنية التحتية لسلسلة الكتل." — مجموعة أوبول

1. ما هو Obol Collective؟


Obol Collective هو أكبر نظام بيئي عالمي للمشغلين اللامركزيين، مُخصص لتوسيع شبكات البنية التحتية اللامركزية. من خلال توفير تقنية المُحقق الموزع (DV) مفتوحة المصدر، تُعزز Obol أمان شبكات البلوك تشين، وقابليتها للتوسع، ولامركزيتها، مثل الإيثريوم. يضم نظام Obol البيئي أكثر من 50 بروتوكولًا معروفًا للتحصيل، وفرق تطوير عملاء، ومشغلي عُقد، ومشاريع مجتمعية، بما في ذلك EigenLayer وLido وEtherFi وFigment وBitcoin Suisse وStakewise وNethermind وBlockdaemon وChorus One وDappnode.

تشمل الابتكارات التكنولوجية الأساسية لمجموعة Obol ما يلي:
1) الطبقة الأساسية: Charon، عميل وسيط يُمكّن المُحققين من العمل بطريقة موزعة ومقاومة للأخطاء.
2) طبقة التهيئة:
- منصة إطلاق المُحقق الموزع، وهي أداة واجهة رسومية لتكوين المُحققين الموزعين.
- مجموعة تطوير البرامج (SDK) وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Obol، والتي تدعم التكوين والتشغيل واسع النطاق لمجموعات DV، وهي مثالية لبروتوكولات التخزين والتطبيقات المماثلة.
3) المُشغل: عقدة Obol Charon Distributed Validator Node (CDVN).
4) طبقة المكافآت: تقسيمات Obol، وهي مجموعة من عقود Solidity الذكية تُستخدم لتوزيع مكافآت DV بين مُشغلي العقد المُتعددين.

تعمل Obol على دفع نمو النظام البيئي من خلال نموذج تمويل رجعي فريد من نوعه، مما يعمل على تسريع اعتماد تقنية Distributed Validator (DVs) وتعزيز التوسع المستدام للشبكات الأساسية مثل الإيثيريوم.

2. نظرة عامة على توكن OBOL: الأدوات الأساسية، الإصدار، وتخصيص الإيردروب


تشكل عملة OBOL حجر الأساس لمجموعة Obol Collective، حيث تؤدي وظائف رئيسية في الحوكمة والحوافز وتطوير النظام البيئي.

2.1 المرافق الأساسية لتوكن OBOL


1) التصويت على الحوكمة: يمكن لحاملي OBOL تفويض حقوقهم في التصويت لممثلين يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوجهات مجموعة Obol، وتحديثات البروتوكول، وتخصيص الأموال.

2) التمويل بأثر رجعي (RAF): من خلال التصويت المفوض، يُقرر حاملو OBOL المشاريع التي تتلقى تمويلًا من النظام البيئي، مما يُحفز المساهمات في الشبكة.

3) التخزين: يمكن لحاملي OBOL تخزين التوكن للحصول على stOBOL في المقابل. تُجمع مكافآت stOBOL تلقائيًا بمرور الوقت، ويمكن استخدامها في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) دون أي فترة حظر.

4) تطبيقات DeFi: سيكون OBOL قابلاً للاستخدام في مجمعات السيولة، وبروتوكولات الإقراض (مثل Morpho)، ومنصات إعادة التخزين (مثل EigenLayer وSymbiotic) في المستقبل.

5) المزيد من المرافق في المستقبل: ستواصل حوكمة المجتمع توسيع نطاق استخدام OBOL بمرور الوقت.

2.2 إصدار وتوزيع توكن OBOL


  • - يبلغ إجمالي عرض توكن 500 مليون OBOL.
- سيتم إصدار التوكن تدريجيًا وفقًا لجدول زمني مُخطط له لضمان النمو المستدام للنظام البيئي.
- سيتم تفعيل تحويلات التوكن بعد إدراج OBOL في البورصات المركزية، حيث تحدد جمعية Obol التوقيت الأمثل للتفعيل.

2.3 تخصيص توكن OBOL


صندوق النظام البيئي والتمويل بأثر رجعي
35.7%
يدعم الابتكار والمساهمين، ويعزز التنمية اللامركزية.
المستثمرون
25.4%
مكافأة الداعمين الأوائل، مع جدول منح معقول.
الفريق الأساسي
16.3%
تحفيز المطورين وفريق التأسيس، من خلال ترتيبات الاستحقاق طويلة الأجل.
الحوافز المجتمعية
12.5%
يتم استخدامه للترويج لـ Obol DVs وتعزيز مشاركة المستخدم.
الإيردروب
7.5%
مكافأة الداعمين المجتمعيين الأوائل، مما يؤدي إلى زيادة نشاط النظام البيئي.
المزاد العلني
2.7%
مفتوح للعامة، وتوزيع التوكن بشكل عادل.


2.4 عنوان عقد توكن OBOL


عنوان العقد الرسمي هو: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. توقع سعر توكن OBOL


بما أن توكن OBOL لا يزال في مراحله الأولى، ينبغي التعامل مع أي توقعات سعرية بحذر. بناءً على النمو الحالي لبنية Web3 والتوقعات الواعدة لسوق المُصادقات الموزعة (DVT)، يعتقد خبراء الصناعة أن OBOL يتمتع بإمكانيات ارتفاع قيمته على المدى المتوسط والطويل. تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر OBOL ما يلي:
- التبني الواسع لتقنية المُصادقات الموزعة (DVT)
- الطلب على حلول الأمان اللامركزية من سلاسل الكتل العامة مثل إيثريوم
- سرعة توسع منظومة Obol وعدد الشراكات
- تحسين آليات الحوكمة ونموذج اقتصاد التوكن.

مع ذلك، من المهم ملاحظة أن سعر OBOL سيتأثر أيضًا بظروف السوق الأوسع، والتغييرات التنظيمية، ومتغيرات أخرى. ينبغي على المستثمرين إجراء أبحاث وتقييمات شاملة للمخاطر.

4. برامج حوافز Obol


صُممت برامج حوافز Obol لتشجيع مشاركة أكبر من المطورين ومشغلي العقد وأعضاء المجتمع في بناء النظام البيئي. تشمل آليات الحوافز الرئيسية ما يلي:

1) التمويل بأثر رجعي: يُكافئ المشاريع والأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة للنظام البيئي، مما يُحدث تأثيرًا إيجابيًا يُسرّع من اعتماد المُحققين الموزعين (DVs) وتوسيع البنية التحتية.

2) برنامج إتقان الرهان: يُشجع المستخدمين على أن يصبحوا مشغلي عقد محترفين من خلال التعلم والممارسة العملية، مما يُعزز أمان الشبكة وموثوقيتها.

3) برنامج مكافأة الأخطاء: يُقدم مكافآت للمطورين الذين يحددون الثغرات الأمنية ويُصلحونها، مما يضمن سلامة البروتوكول.

4) حوافز حوكمة المجتمع: يُمكن لأعضاء المجتمع الذين يشاركون بنشاط في الحوكمة من خلال تقديم المقترحات والتصويت ربح مكافآت توكن OBOL.


OBOL هو توكن مُطلق حديثًا حظي باهتمام واسع، ولكنه لا يزال غير متوفر في معظم البورصات الرئيسية. تُعرف MEXC بتركيزها على اكتشاف الأصول عالية الجودة، وتوفر وصولًا مبكرًا إلى التوكن الرائج وذات الإمكانات العالية. بفضل مجموعة متنوعة من الإدراج، ورسومها المنخفضة للغاية، وبيئة تداول آمنة وموثوقة، تحظى MEXC بثقة المستخدمين حول العالم.

توكن OBOL مُدرج الآن على MEXC. تفضل بزيارة منصة MEXC الآن لاغتنام الفرصة المُبكرة.ity and gain exposure to this promising new sector! You can purchase OBOL on MEXC by following these steps:

1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجّل دخولك إليه.
2) ابحث عن توكن HOME في شريط البحث، واختر التداول الفوريأو الآجللتوكن OBOL
3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى، وأكمل عملية التداول.


يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للانضمام إلى أنشطة الإيداع والتداول ذات الصلة. ما عليك سوى إكمال المهام السهلة للحصول على فرصة ربح توكن OBOL أو مكافآت USDT.

تقود مجموعة Obol البنية التحتية لتقنية البلوكتشين نحو مزيد من اللامركزية والأمان وقابلية التوسع. سواء كنت مطورًا أو مشغل عقدة أو مُشاركًا منتظمًا، فإن منظومة Obol توفر دورًا وقيمة للجميع. مع اكتساب تقنية المُحقق الموزع (DV) زخمًا وتوسع استخدام توكن OBOL، تستعد Obol لأن تصبح قوة دافعة في الموجة التالية من تحول البنية التحتية لـ Web3.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المادة أي نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، والاستثمار بحذر، حيث أن جميع إجراءات الاستثمار تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين

مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية،

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3

في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3: بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

توكن LABUBU: من الألعاب العصرية إلى الميمات، رحلة خيالية لإحساس عالمي

حتى لو لم تكن تمتلك Labubu بعد، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الظاهرة الثقافية العالمية.1. ما هو Labubu؟إن Labubu، بطل سلسلة &#34;الوحوش&#34; التي ابتكرها الفنان البلجيكي الصيني Kasing Lung منذ عام 2015

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

ابتكار تكنولوجي في عالم البلوكتشين: كيف تعيد Pi Network رسم خارطة مستقبل العملات الرقمية؟

عندما ندخل عام 2025، تقف شبكة Pi عند مفترق طرق بين الفرص والتحديات — حيث تطورت من تجربة طموحة في التعدين عبر الهاتف المحمول إلى واحدة من أكثر مشاريع البلوكشين إثارة للجدل والنقاش عالميًا. وبفضل نموذجه

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص