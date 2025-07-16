مشروع Newton هو مشروعٌ مُخصَّصٌ لبناء طبقة بنية تحتية لامركزية تُركِّز على تمكين أتمتة سلسلة البيانات القابلة للتحقق، وتفويضات مُفوَّضة آمنة. من خلال دمج بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs)، وإثباتات المعرفمشروع Newton هو مشروعٌ مُخصَّصٌ لبناء طبقة بنية تحتية لامركزية تُركِّز على تمكين أتمتة سلسلة البيانات القابلة للتحقق، وتفويضات مُفوَّضة آمنة. من خلال دمج بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs)، وإثباتات المعرف
تعلم/منطقة التوكن الرائج/تقديم المشاريع/ما هو Newto...

ما هو Newton؟ بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قابلة للتحقق من أجل تمويل لامركزي آلي

مشروع Newton هو مشروعٌ مُخصَّصٌ لبناء طبقة بنية تحتية لامركزية تُركِّز على تمكين أتمتة سلسلة البيانات القابلة للتحقق، وتفويضات مُفوَّضة آمنة. من خلال دمج بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs)، وإثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs)، وبنية معيارية قائمة على الوكيل، يُوفِّر بروتوكول Newton عملية الأتمتة بأكملها على السلسلة، مما يُحسِّن الشفافية، وقابلية التركيب، والثقة بشكل كبير.

1. خلفية مشروع Newton


مع استمرار تطور تقنية البلوكتشين، برز التمويل اللامركزي (DeFi) كقوة رئيسية في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، لا تزال العديد من حلول التمويل اللامركزي الحالية تعتمد على الروبوتات المركزية أو التنسيق خارج السلسلة، مما يؤدي إلى محدودية الشفافية، وضعف الأمان، وزيادة افتراضات الثقة. أُطلق مشروع Newton لمواجهة هذه التحديات من خلال إدخال الأتمتة اللامركزية، مقدمًا نهجًا جديدًا كليًا للبنية التحتية المالية على السلسلة.

أطلقت مؤسسة ماجيك Newton منصة Newton، بدعم من منظمة ملتزمة بتعزيز ابتكار وتبني تقنية البلوك تشين. تهدف مؤسسة ماجيك Newton إلى بناء نظام مالي أكثر انفتاحًا وشفافية وكفاءة من خلال بنية تحتية لامركزية متطورة.

2. الميزات الرئيسية لمشروع Newton


2.1 الأتمتة اللامركزية


يُقدّم بروتوكول Newton آلية أتمتة لامركزية تُمكّن من تنفيذ العمليات المعقدة على السلسلة تلقائيًا، دون تدخل مركزي. هذا لا يُحسّن الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يُقلّل أيضًا بشكل كبير من الاعتماد على الثقة، مُعزّزًا الشفافية والأمان في منظومة التمويل اللامركزي.

2.2 تفويض مفوض آمن


باستخدام بروتوكول Newton، يُمكن للمستخدمين تفويض الوكلاء بأمان للعمل نيابةً عنهم دون الكشف عن مفاتيحهم الخاصة أو معلوماتهم الحساسة لأي طرف ثالث. تُفعّل هذه الوظيفة من خلال أذونات قابلة للبرمجة، مما يضمن تنفيذ جميع الإجراءات فقط وفق شروط يوافق عليها المستخدم، مما يُعزز بشكل كبير أمان أصول المستخدم.

2.3 دمج بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) وإثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs)


يجمع بروتوكول Newton بين عناصر TEE وZKPs لإرساء أساس ثقة متين لأتمتة السلسلة. تضمن عناصر TEE السرية والنزاهة أثناء الحوسبة، بينما تتيح ZKPs التحقق من صحة العمليات دون الكشف عن تفاصيل حساسة، مما يعزز أمن النظام وحماية خصوصيته.

2.4 هندسة الوكيل المعيارية


يعتمد بروتوكول Newton على بنية معيارية قائمة على الوكلاء، تُمكّن المطورين من بناء ونشر مجموعة واسعة من الخدمات الآلية بسهولة. يُحسّن هذا التصميم كفاءة التطوير، ويعزز الابتكار والمنافسة، ويفتح آفاقًا أوسع لحالات الاستخدام والحلول ضمن منظومة التمويل اللامركزي (DeFi).

3. ما هو NEWT؟


NEWT هو التوكن الأصلي لـ ERC-20 لبروتوكول Newton.

3.1 نظرة عامة على التوكن


  • رمز التوكن: NEWT
  • إجمالي العرض: 1,000,000,000 NEWT

3.2 تخصيص التوكن


صُمم التخصيص الأولي لتوكن NEWT لمواءمة الحوافز بين المساهمين الأساسيين والداعمين الأوائل ومجتمع بروتوكول Newton الأوسع، مع ضمان استدامة النظام البيئي على المدى الطويل. يُخصص 60% من هذه المكافآت للمجتمع، و18.5% للمساهمين الأساسيين، و16.5% للمستثمرين الأوائل، و5% لمختبرات Magic.


3.3 أداة توكن NEWT


إيداع الإجماع الآمن (dPoS): يمكن للمحققين ومشغلي الوكلاء إيداع توكن NEWT للمساعدة في تأمين الشبكة وكسب مكافآت الإصدار.

رسوم المعاملات والأذونات: يُستخدم NEWT لدفع جميع الإجراءات المتعلقة بالوكيل، بما في ذلك منح الأذونات أو تحديثها أو إلغاؤها، بالإضافة إلى رسوم الغاز لعمليات التنفيذ.

ضمانات سجل النماذج: يجب على المطورين إيداع NEWT لتسجيل نماذج الوكلاء. كما يقدم المشغلون NEWT كضمان لتقديم خدمات الوكلاء وتحقيق إيرادات من مدفوعات المستخدمين.

الحوكمة: مع تطور البروتوكول، سيتمكن المودعون من المشاركة في حوكمة DAO، بما في ذلك تعديلات المعلمات، وتوزيع الأموال، ومقترحات المجتمع.

4. كيفية شراء NEWT على MEXC؟


يتميز بروتوكول Newton ببنيته التقنية المبتكرة والتطلعية. من خلال دمج تقنيات TEE وZKP وإطار عمل معياري قائم على الوكلاء، لا يقتصر Newton على معالجة العديد من القيود الحالية في حلول التمويل اللامركزي (DeFi)، مثل الثقة والأمان وقابلية التركيب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للابتكار المالي المستقبلي.

على سبيل المثال، من خلال دمج العقود الذكية مع الأتمتة على السلسلة، يُمكّن Newton تداول المشتقات المالية واستراتيجيات إدارة المخاطر الأكثر تقدمًا. وعند دمجه مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُمكن Newton أيضًا دعم الإدارة الذكية للأصول واتخاذ قرارات استثمارية أكثر اعتمادًا على البيانات.

بصفتها رائدة في مجال التمويل الآلي اللامركزي، تعمل Newton على صياغة مستقبل التمويل اللامركزي بمزاياها التقنية الفريدة ونهجها السوقي الثاقب. وبالنظر إلى المستقبل، تُرسّخ Newton مكانتها لتصبح بنية تحتية أساسية في النظام المالي اللامركزي، مقدمةً خدمات مالية أكثر أمانًا وكفاءةً وذكاءً للمستخدمين حول العالم.

حاليًا، يُدرج NEWT في MEXC، وهو متاح للتداول الفوري والآجل، برسوم تداول منخفضة للغاية. لشراء NEWT على MEXC:

1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي.
2) في شريط البحث، اكتب NEWT واختر التداول الفوري أو العقود الآجلة.
3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

