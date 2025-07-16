ما هي MYX Finance؟ نموذج جديد لتداول المشتقات على السلسلة

تم إطلاق تداول MYX الفوري الآن على منصة MEXC. يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للمشاركة في حدث توزيع MYX المجاني.





مع التقدم السريع لتقنية البلوكشين، يواصل التمويل اللامركزي (DeFi) تطوره من خلال الابتكار المستمر. ويُعد تداول المشتقات أحد القطاعات الرئيسية داخل DeFi، وهو يشهد تحوّلًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن الحواجز العالية للدخول، والعمليات المعقدة، والانزلاق السعري الكبير سواء في البورصات المركزية أو اللامركزية، تجعل من الصعب على العديد من المستثمرين العاديين المشاركة.





وفي هذا السياق، تم إنشاء MYX Finance لمعالجة هذه التحديات من خلال الابتكار التكنولوجي، مما يتيح وصولًا متساويًا إلى تداول Alpha للجميع.









BTC، مشروع MYX Finance هو بروتوكول مشتقات رقمية تم احتضانه من قبل D11 Labs، ويُعد أول منصة تداول لامركزية (DEX) للعقود الدائمة تطبّق مفهوم تجريد الشبكات (Chain Abstraction). من خلال حساب موحد واحد، يمكن للمستخدمين التداول عبر سلاسل متعددة دون الحاجة لتبديل المحافظ أو دفع رسوم الجسور بين الشبكات. تدعم المنصة مجموعة متنوعة من الأصول، مثل: USDC ، USDT، ETH BNB ، و SOL ، وتوفّر عقودًا دائمة برافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا. تهدف MYX Finance إلى الجمع بين تجربة التداول السلسة التي تقدمها المنصات المركزية مع الأمان الذي توفّره اللامركزية.





دعم من مستثمرين كبار في القطاع مثل Sequoia China و HashKey Capital Consensys ، شهدت MYX نموًا هائلًا على شبكتي LineaوBNB Chain، لتصبح بسرعة أسرع بروتوكول مشتقات نموًا في عام 2024، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها المنافس الرئيسي لـ Hyperliquid.









آلية MPM: في جوهر MYX توجد آلية MPM (آلية مطابقة السيولة) الخاصة بها، والتي تقوم بمطابقة المراكز الطويلة والقصيرة بذكاء، مما يتيح تداولًا بدون انزلاق سعري، ورسوم منخفضة، وكفاءة عالية في استخدام رأس المال. على عكس نماذج دفتر الطلبات التقليدية، لا تعتمد MPM على قيمة إجمالية مقفلة (TVL) عالية للحفاظ على السيولة المستقرة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التداول على المستخدمين.





الحساب الموحد: يمكن للمستخدمين تداول المشتقات عبر سلاسل وأصول متعددة باستخدام حساب واحد فقط، دون الحاجة لتبديل المحافظ أو استخدام الجسور بين السلاسل أو دفع رسوم الغاز. يقدم هذا التصميم تجربة تداول سلسة مماثلة للبورصات المركزية (CEX) مع بنية تحتية لامركزية.





تداول سلس: ميزة التداول السلس في MYX Finance تستفيد من تقنية تجريد التشفير (encryption abstraction) لدمج أمان البورصات اللامركزية (DEXs) مع سهولة استخدام البورصات المركزية. من خلال تفويض واحد فقط، يمكن للمستخدمين التداول في أي وقت دون تأكيد التوقيع المتكرر أو الدفع المسبق لرسوم الغاز، مما يحسن كفاءة التنفيذ بشكل كبير.





إدراج غير مُقيّد: تدعم MYX إدراج أي أصل جديد دون الحاجة لإذن، بما في ذلك العملات الميمية الجديدة والأصول ذات القيمة السوقية المنخفضة. طالما أن المجتمع يوافق، يمكن لتلك الرموز الوصول إلى أسواق سيولة عميقة على المنصة.





رافعة مالية عالية ورسوم منخفضة: تقدم MYX رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا، مع رسوم تداول منخفضة جدًا، تقارن مع البورصات المركزية، إلى جانب معدلات تمويل تنافسية للغاية.













تم تنظيم تخصيص توكن MYX بعناية لمكافأة الداعمين الأوائل، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتمكين المستثمرين، وذلك لدعم النمو طويل الأمد للنظام البيئي. يبلغ إجمالي المعروض من توكن MYX عدد 1,000,000,000 (مليار) توكن، ويتم توزيعه على النحو التالي:





مكافآت المجتمع: 450 مليون MYX (45%)

الفريق والمستشارون: 200 مليون MYX (20%)

المستثمرون المؤسسيون: 200 مليون MYX (20%)

السيولة المجتمعية الأولية: 100 مليون MYX (10%)

الاحتياطي المستقبلي: 50 مليون MYX (5%)









مشروع MYX هو التوكن الأساسي الذي يدعم طبقة السيولة المتسلسلة لـ MYX Finance، وهو مصمم لاستقطاب القيمة عبر المنصة. تشمل وظائفه الرئيسية ما يلي:





الحوكمة: يمكن لحاملي MYX المشاركة في قرارات الحوكمة، بما في ذلك التصويت على اتجاه تطوير المنصة وقواعد البروتوكول الأساسية.

مكافآت التخزين: يمكن للمستخدمين تخزين رموز MYX على المنصة لكسب عوائد إضافية. يحصل المستفيدون على جزء من رسوم التداول كمكافآت وأيضًا يحصلون على حقوق المشاركة في الحوكمة.

آلية التحفيز: تعد MYX رمزًا تحفيزيًا، حيث تكافئ المستخدمين الذين يساهمون في النظام البيئي للمنصة، مثل مزودي السيولة، والمتداولين، والمطورين.

التوسع عبر السلاسل: ستلعب MYX دورًا في دفع توسع البروتوكول عبر العديد من أنظمة البلوكتشين، ودعم التداول عبر السلاسل وتوافق الأصول.









تُعالج MYX Finance التحديات الرئيسية في تداول مشتقات التمويل اللامركزي (DeFi) التقليدية من خلال آلية إدارة الحسابات المبتكرة (MPM) ونظام حسابات التجريد التسلسلي. من خلال توفير تجربة مستخدم تُضاهي تجربة البورصات المركزية مع الحفاظ على شفافية وأمان اللامركزية، تُقدم MYX حلاً مُقنعًا للجيل القادم من التداول عبر السلسلة. مع نمو نظامها البيئي وتطور ميزاتها المُستمر، تتمتع MYX بمكانة مُتميزة تُؤهلها لأن تُصبح لاعبًا رئيسيًا في مستقبل التمويل اللامركزي.





في تطورها السريع، دخلت MYX Finance في شراكة مع البورصة العالمية الرائدة MEXC، مما يوفر زخمًا قويًا لنمو المشروع.





تشتهر MEXC برسومها المنخفضة، وسرعة تنفيذها الفائقة، وتغطيتها الواسعة للأصول، وسيولتها العميقة، وقد اكتسبت ثقة المستثمرين حول العالم. كما أن تركيزها الدقيق على المشاريع الناشئة وآلياتها الداعمة القوية تجعلها أرضًا خصبة لتنمية مشاريع Web3 ذات الإمكانات العالية.





تداول MYX في السوق الفوري أصبح الآن متاحًا على MEXC، حيث يمكن للمستخدمين تداول الرمز مع رسوم منخفضة للغاية





1) افتح وقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي

2) ابحث عن MYX في شريط البحث واختر زوج التداول MYX الفوري

3) اختر نوع الطلب، أدخل الكمية، السعر، والمعلمات الأخرى لإتمام الصفقة.



