ما هو Mezo؟ بناء نظام بيئي مالي يركز على بيتكوين، بدون بنوك

مع التطور السريع لتكنولوجيا العملات المشفرة والبلوكتشين، لطالما احتلت بيتكوين (BTC)، كأول عملة مشفرة، مكانة محورية. على الرغم من وجود بيتكوين لأكثر من عقد من الزمان، إلا أن تطبيقها في التمويل اليومي لا يزال يواجه العديد من التحديات. Mezo هي منصة تركز على بيتكوين، صُممت لتذليل هذه العقبات وتمكين بيتكوين من الاندماج بشكل كامل في الحياة اليومية للناس.

1. نظرة عامة على مشروع Mezo


Mezo هي منصة تركز على بيتكوين، وهدفها الأساسي هو تمكين بيتكوين من لعب دور أكبر في التمويل اليومي من خلال مجموعة من التقنيات والخدمات المبتكرة. المنصة متوافقة مع آلات القيمة الإلكترونية (EVM)، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات لامركزية (dApps) وعقود ذكية ضمن بيئة مألوفة. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية لـ tBTC، توفر Mezo لحاملي بيتكوين وصولاً أكثر سهولة وأمانًا إلى التطبيقات المالية.

2. خلفية مشروع Mezo


منذ إطلاقه، يُنظر إلى بيتكوين على نطاق واسع على أنه "ذهب رقمي"، ويُقدّر أساسًا لكونه مخزنًا للقيمة. ومع ذلك، ظلت سيولته وتطبيقه العملي في الظروف المالية الواقعية محدودين. يتردد العديد من حاملي بيتكوين في بيع ما لديهم من بيتكوين، لكنهم يفتقرون إلى خيارات متاحة لاستخدامه للإنفاق أو الاستثمار. في التمويل التقليدي، غالبًا ما يتطلب تحويل بيتكوين إلى عملات ورقية أو مستقرة وسطاء مركزيين، مما يتعارض مع مبادئ بيتكوين المركزية ويطرح مخاطر تتعلق بالامتثال والثقة.

طُوّر Mezo لسد هذه الفجوة. فهو يوفر منصة مالية خاصة ببيتكوين، تُمكّن المستخدمين من إدارة واستخدام وتنمية ممتلكاتهم من بيتكوين بشكل أكثر فعالية. وبذلك، يدعم Mezo تطور بيتكوين من أصل مضارب إلى عنصر أساسي في التمويل اليومي.

3. رؤية Mezo الأساسية: جعل البيتكوين "خارقًا"


تتصوّر Mezo عالمًا يكون فيه استخدام البيتكوين سلسًا وبديهيًا، تمامًا مثل تمرير البطاقة المصرفية أو احتساء القهوة، وهو ما تُطلق عليه "خارقًا". من خلال دمج البيتكوين بعمق في الحياة المالية اليومية، تهدف Mezo إلى تحويل هويتها من كونها أصلًا مضاربًا إلى كونها عملة حقيقية قابلة للاستخدام.

4.1 MUSD ووظيفة الإقراض


يمكن للمستخدمين إيداع البيتكوين كضمان لفتح صفقة دين مضمون (CDP) وإصدار MUSD، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. يمكن استخدام MUSD للإنفاق والتداول والإقراض أو لمزيد من الاقتراض. سعر فائدة الاقتراض تنافسي وثابت، مما يُمكّن المستخدمين من الاستفادة من قيمة ما يملكونه من البيتكوين بكفاءة.

4.2 BTC كتوكن غاز


تستخدم Mezo بيتكوين بشكل أصلي كتوكن غاز لمعاملات الشبكة، مما يخلق تجربة مستخدم متمحورة حول بيتكوين بالكامل. لا يعزز هذا التصميم دور بيتكوين كأصل معاملاتي وثقافي فحسب، بل يضمن أيضًا إعادة توزيع رسوم الشبكة المدفوعة بالبيتكوين على المشاركين كمصدر ثابت للعائد.

4.3 جسر tBTC ودعم السلاسل المتعددة


بُنيت Mezo على tBTC، وهو أكبر بروتوكول جسر بيتكوين لامركزي، مما يتيح ترميزًا آمنًا وموثوقًا لعملات بيتكوين الحقيقية للاستخدام على السلسلة. يدعم البروتوكول التكامل مع أنظمة بيئية متعددة، بما في ذلك السلاسل المتوافقة مع EVM. جميع احتياطيات بيتكوين شفافة وقابلة للتدقيق العام في الوقت الفعلي عبر tbtc.scan، مما يضمن الثقة والمساءلة.

4.4 آلية حوافز التخزين المزدوج


تستخدم Mezo نموذج حوافز التخزين المزدوج الذي يجمع بين حوافز العائد ومشاركة المُصدِّق. يشجع هذا النهج المستخدمين على الانخراط في حوكمة الشبكة وأمنها، مما يعزز اللاصفقةية والمرونة الشاملة للبروتوكول.

4.5 النظام البيئي المالي لبيتكوين فاي


تبني Mezo نظامًا بيئيًا ماليًا محليًا يتمحور حول BTC، ويقدم خدمات مثل الإقراض، وتجميع العائدات، وإدارة الأصول. صُممت هذه البنية التحتية لتلبية احتياجات حاملي BTC وفتح آفاق استخدام جديدة لأصولهم.

4.6 بيئة ملائمة للمطورين


تتوافق Mezo مع كل من بطاقتي إيثريوم وكوزموس، مما يُمكّن المطورين من كلا النظامين من بناء تطبيقات ووحدات لامركزية بسهولة. يُعزز هذا الدعم متعدد المنصات النمو السريع للنظام البيئي وتطوير تطبيقات متنوعة.

5. رؤية Mezo للبنية المزدوجة


يُمثل إطلاق شبكة Mezo الرئيسية التنفيذ الكامل لرؤيتها للبنية المزدوجة، حيث تجمع بين بيئتين متكاملتين، الكاتدرائية والبازار، لتوفير تجربة موحدة على السلسلة تُلبي احتياجات المستخدمين ذوي الخبرة والمستخدمين الجدد على حد سواء.

الكاتدرائية هي نظام مالي آمن ومستقر، قائم على بيتكوين، يدمج أدوات التمويل اللاصفقةي الأساسية، مثل المبادلة والإقراض والربط الجسري والتخزين. جميع وظائفها مصممة خصيصًا لتتوافق مع بيتكوين، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وبديهية.

البازار بيئة تطوير لامركزية بالكامل، بدون أذونات، حيث تعمل جميع التطبيقات على شبكة Mezo وتعتمد على أصول بيتكوين. داخل البازار، يمكن لمجتمع Mezo العمل بحرية.
بناء SocialFi وGameFi وتطبيقات لاصفقةية تجريبية، مما يُوسّع باستمرار إمكانيات نظام BitcoinFi البيئي.

6. توكينوميكس Mezo


6.1 MUSD


MUSD هي العملة المستقرة الأصلية لـ Mezo، والمدعومة بالكامل باحتياطيات BTC. صُممت لمساعدة حاملي BTC على الحصول على السيولة دون الحاجة إلى بيع أصولهم. من خلال تخزين BTC، يمكن للمستخدمين فتح صفقات الدين المضمونة (CDPs) لسكّ MUSD، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. يمكن استخدام MUSD للإنفاق اليومي، وتداول الأصول، والإقراض، أو لمزيد من الاقتراض المضمون، مما يوفر فائدة وسيولة حقيقية لممتلكات البيتكوين.


6.2 نقاط مكافآت ونقاط HODL


نقاط المكافآت هي نظام نقاط المكافآت ضمن نظام Mezo البيئي. يمكن للمستخدمين ربح نقاط مكافآت من خلال قفل BTC والمشاركة في أنشطة المجتمع. يمكن استبدال هذه النقاط بعملات BTC من matsnet على الشبكة التجريبية، والتي تُستخدم للتحقق من صحة العقد وتوزيع الحوافز.

في الوقت نفسه، تُحدد درجة HODL لكل مستخدم بناءً على كمية BTC المقفلة ومدة القفل. تؤدي الدرجة الأعلى إلى مكافآت تخزين أكبر، مما يُنشئ حلقة تغذية راجعة إيجابية تُشجع على الاحتفاظ طويل الأمد والمشاركة النشطة في الشبكة.

6.3 نظام حوافز Tigris


Tigris هو محرك توزيع الحوافز الأصلي من Mezo، وهو مصمم لدمج آليات التخزين، والمشاركة في النظام البيئي، وتقاسم الإيرادات في إطار عمل مرن وقابل للترقية لتوليد الدخل. في المستقبل، سيتمكن المستخدمون من قفل Mats أو BTC للحصول على حقوق الحوكمة والوصول إلى الإيرادات التي تُولدها المنصة.

بصفتها منصة تُركز على بيتكوين، تُعزز Mezo الاستخدام اليومي لبيتكوين من خلال مجموعة شاملة من التقنيات والخدمات المالية المبتكرة. تُعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها حاملو بيتكوين، مع بناء نظام بيئي مالي أصلي لبيتكوين يُقدم حلولاً أكثر تنوعًا وسهولة في الوصول. مع استمرار تطور Mezo، من المتوقع أن يلعب بيتكوين دورًا متزايد الأهمية في النشاط المالي السائد.

تحذير المخاطر: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم " تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها هي مسؤولية المستخدم وحده.

