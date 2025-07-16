منذ نشأتها، واجهت تقنية البلوكتشين "معضلة الثلاثية" بين الأداء والأمان واللامركزية. غالبًا ما تواجه البنى المعمارية التقليدية القائمة على آلة افتراضية واحدة قيودًا في قابلية التوسع والتشغيل البيني، فيمنذ نشأتها، واجهت تقنية البلوكتشين "معضلة الثلاثية" بين الأداء والأمان واللامركزية. غالبًا ما تواجه البنى المعمارية التقليدية القائمة على آلة افتراضية واحدة قيودًا في قابلية التوسع والتشغيل البيني، في
ما هي Mango Network؟ نظرة شاملة على الجيل القادم من تقنية بلوكتشين المعيارية

7/16/2025
منذ نشأتها، واجهت تقنية البلوكتشين "معضلة الثلاثية" بين الأداء والأمان واللامركزية. غالبًا ما تواجه البنى المعمارية التقليدية القائمة على آلة افتراضية واحدة قيودًا في قابلية التوسع والتشغيل البيني، في حين أن التعايش بين سلاسل كتل متعددة يؤدي إلى تجزئة الأصول والسيولة. تتعامل Mango Network مع هذه المشكلة من زوايا متعددة، بما في ذلك تصميم البروتوكول الأساسي، والتواصل عبر السلاسل، وسلاسل أدوات المطورين. ومن خلال النهج المعماري القائم على الوحدات ودعم آلات افتراضية متعددة، تحقق أداءً عاليًا وتكلفة منخفضة وتجربة مستخدم متكاملة، مما يوفر نموذجًا جديدًا للبنية التحتية للويب 3 الجيل التالي.

1. ما هي Mango Network؟


شبكة Mango Network هي بلوكتشين عامة من Layer 1 تدعم كلًّا من آلات EVM وMoveVM الافتراضية. من خلال بروتوكول الاتصال بين الآلات الافتراضية OPStack وOP-Mango المطوّر ذاتيًا، تمكّن Mango قابلية التشغيل البيني للبيانات والعقود بين الآلات الافتراضية المختلفة. الهدف الأساسي هو بناء شبكة بنية تحتية كاملة للمعاملات لتوفير تجربة Web3 عالية الأداء ومتعددة السلاسل للمطورين والمستخدمين.

تمت كتابة Mango Network بلغة Rust وMove، وتتميز ببرمجة موجهة للموارد والتحقق الشكلي. يمكنها دعم أكثر من 45,000 معاملة في الثانية في سيناريوهات التوازي العالي (مع بعض الادعاءات الرسمية التي تصل إلى 297,450 TPS). تم بناء الشبكة بهيكلية معيارية تفصل الوظائف الأساسية مثل التنفيذ والإجماع وتوافر البيانات وحل النزاعات إلى وحدات مستقلة، مما يسمح للمطورين بتحسين الأداء والأمان في كل مرحلة.

1.1 بنية متعددة الآلات الافتراضية


دعم Multi-VM: متوافقة مع كل من EVM السائدة وMoveVM عالية الأمان، يمكن للمستخدمين والمطورين نشر العقود واستدعائها على أي آلة افتراضية دون القلق بشأن الاختلافات الأساسية.

تقنية OPStack: تماشيًا مع الرؤية المعيارية لـ Optimism Stack، تقوم Mango بتقسيم المكونات الأساسية مثل التنفيذ والإجماع وتوافر البيانات، مما يعزز التخصيص والمرونة. كما تمكّن التواصل السلس بين الآلات الافتراضية المختلفة من خلال بروتوكول OP-Mango.

1.2 الأداء الأساسي والأمان


معدل نقل بيانات استثنائي: تدعي رسميًا أن الشبكة يمكن أن تصل إلى 297,450 TPS، ويمكنها بشكل ثابت توفير أكثر من 45,000 TPS في السيناريوهات الواقعية، مع تأكيد للمعاملات في أقل من ثانية، لتلبية احتياجات تطبيقات DeFi والألعاب عالية التردد.

برمجة موجهة للموارد: تم تطويرها بلغة Move، وتدعم أصناف الموارد والتحقق الشكلي بشكل أصلي، مما يمنع فعليًا هجمات إعادة الإدخال والإنفاق المزدوج في العقود الذكية.

أمان معياري: يتم تقسيم الوظائف الأساسية إلى وحدات مستقلة لتقليل سطح الهجوم. كما تدعم ميزات متقدمة مثل إثباتات المعرفة الصفرية (ZK) والتخزين الموزع، مما يعزز الخصوصية ومقاومة الرقابة.

2. إطلاق Mango Network التجريبية


في 31 ديسمبر 2024، تم إطلاق الشبكة التجريبية (Devnet) لـ Mango Network رسميًا، مما يشير إلى انتقال المشروع إلى مرحلة التحقق العام وبناء نظام المطورين.

يمكن للمستخدمين المشاركة في المهام التفاعلية للشبكة التجريبية، بما في ذلك التفاعل مع المنصات الرسمية، وتجربة تطبيقات النظام البيئي مثل Mango Swap وMango Bridge ومحفظة Plugin، بالإضافة إلى التفاعل مع تطبيق BeingDex للحصول على فهم أعمق لميزات وأداء Mango Network.

2.1 الميزات الأساسية للشبكة التجريبية لـ Mango


Mango Swap: منصة تبادل توكن لامركزية تدعم مبادلة الأصول الشائعة مثل MGO وUSDT وMAI.
Mango Bridge: جسر أصول متعدد السلاسل يغطي شبكات مثل BTC وETH وBNB، مما يسمح للمستخدمين بالمطالبة بتوكن تجريبية للتحقق عبر السلاسل.
Being DEX: منصة تداول تعتمد على دفتر الطلبات تدعم تنفيذ الطلبات على السلسلة، ورسوم K-line، وميزات متقدمة أخرى، تكمل نموذج Uniswap V3.

2.2 أدوات المطورين للشبكة التجريبية لـ Mango


توفر الشبكة التجريبية الرسمية صنابير (faucets)، ومجموعات SDK، وعقودًا تجريبية، ووثائق شاملة، مما يتيح للمطورين إعداد بيئة Devnet كاملة محليًا لتصحيح أخطاء العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApp).

بعد إطلاق الشبكة التجريبية، أظهرت Mango Network أداءً قويًا، حيث تم تنزيل أكثر من 500,000 محفظة، وتم تسجيل أكثر من 120 مليون تفاعل على الشبكة.


3. حدث الإيردروب لMango Network


بعد إطلاق الشبكة التجريبية لـ Mango، أطلقت الشبكة حدث إيردروب تحفيزي لمدة 45 يومًا (Odyssey). يمكن للمستخدمين تجميع نقاط الإيردروب من خلال إكمال مهام مثل تسجيل المحفظة، وربط حسابات التواصل الاجتماعي، وتبديل التوكن، والجسر متعدد السلاسل، وتداول DEX، والتفاعل عبر الهاتف المحمول. كلما زادت النقاط، زاد عدد توكن MGO التي سيتم توزيعها في المستقبل.

وفقًا للمعلومات الرسمية، سيتم توزيع 10% من إجمالي المعروض من توكن MGO عبر إيردروبات لأنشطة الشبكة التجريبية والرئيسية.

4. معلومات تمويل Mango Network


اعتبارًا من 14 فبراير 2025، أكملت Mango Network جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 13.5 مليون دولار، بقيادة KuCoin Ventures. شمل المستثمرون المشاركون CatcherVC وTido Capital وConnectico Capital وBecker Ventures وAinfra Ventures وT Fund وMobile Capital، وغيرهم.

سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها في هذه الجولة بشكل أساسي لتدقيق أمان الشبكة الرئيسية ونشرها، والاستعداد لحدث توليد التوكن (TGE)، والحوافز البيئية، وبناء المجتمع. سيساعد ذلك المشروع على إطلاق الشبكة الرئيسية كما هو مخطط وبدء التعاون البيئي على نطاق واسع.

5. كيفية شراء توكن MGO على MEXC


باعتباره أحد أكثر التوكن الجديدة المنتظرة في السوق، لا يزال MGO غير متاح على معظم المنصات الكبرى. وتشتهر MEXC باكتشاف الأصول عالية الجودة، وهي ملتزمة بتقديم توكن رائجة وعالية الإمكانيات للمستخدمين. مع مجموعة واسعة من التوكن، ورسوم منخفضة للغاية، وبيئة تداول آمنة ومستقرة، نالت MEXC ثقة قاعدة مستخدمين عالمية.

تم إدراج توكن MGO الآن على منصة MEXC. قم بزيارة منصة MEXC اليوم لاقتناص هذه الفرصة المبكرة والتقدم في هذا القطاع الناشئ. يمكنك شراء MGO على MEXC باتباع الخطوات التالية:

1) افتح وسجل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي.
2) ابحث عن "MGO" في شريط البحث واختر التداول الفوري أو تداول العقود الآجلة.
3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل صفقتك.


يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للمشاركة في أحداث الإيداع/التداول ذات الصلة. من خلال إكمال مهام بسيطة، ستحصل على فرصة للفوز بتوكن MGO أو مكافآت بونص USDT.

إخلاء مسؤولية: لا توفر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية وتوخي الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل MEXC مسؤولية قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.

