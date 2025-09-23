ما هي Lombard؟ ثورة بيتكوين في التمويل اللامركزي التي وصلت إلى مليار دولار من القيمة الإجمالية للأصول الثابتة (TVL) في 92 يومًا





1) حققت LBTC رقمًا قياسيًا: وصلت إلى مليار دولار من القيمة الإجمالية للأصول الثابتة (TVL) في 92 يومًا فقط، لتصبح أسرع عملة رقمية ذات عائد نموًا في تاريخ العملات المشفرة، مع توفير سيولة تزيد عن ملياري دولار لـ 12 بلوكتشين.

2) تحالف أمني قوي: مدعوم من تحالف يضم 14 مؤسسة رائدة في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك OKX وGalaxy وDCG، لحماية أصول المستخدمين.

3) نظام بيئي شامل للمنتجات: قمنا ببناء مجموعة منتجات متكاملة، بما في ذلك خزائن التمويل اللامركزي (DeFi Vaults)، وسوق التمويل اللامركزي (DeFi Marketplace)، وأدوات تطوير SDK لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

4) تكامل واسع النطاق مع التمويل اللامركزي: تم دمج المنصة بالفعل في أكثر من 80 بروتوكولًا رئيسيًا للتمويل اللامركزي، بما في ذلك مشاريع من الدرجة الأولى مثل Aave وMorpho وCurve.

5) دعم استثماري من الدرجة الأولى: حصلنا على تمويل بقيمة 16 مليون دولار أمريكي بقيادة Polychain Capital، بمشاركة BabylonChain وFranklin Templeton وOKX Ventures.



تعتبر Lombard منصة تُركز على بناء سوق رأس مال بيتكوين على السلسلة، بهدف إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيتكوين كأصل رقمي أساسي. تأسست Lombard عام 2024، وقدمت LBTC ، وهو توكن إيداع سائل لبيتكوين، مُبتكرةً نموذجًا جديدًا يدمج بيتكوين بشكل عميق مع التمويل اللامركزي. يسمح هذا لبيتكوين بالمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية على السلسلة، مما يُحقق عائدًا مع الحفاظ على السيولة. يتألف الفريق المؤسس لشركة Lombard من خبراء التمويل اللامركزي (DeFi) من Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase, وMaple، وجميعهم يتمتعون بخبرة واسعة في تأسيس وتوسيع وتشغيل شركات في مجال التمويل اللامركزي.





في يوليو 2024، أكملت Lombard جولة تمويل تأسيسية بقيمة 16 مليون دولار بقيادة Polychain. وشمل المستثمرون الآخرون كلاً من BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures, وRobot Ventures.





تُعد البيتكوين (BTC)، رائدة العملات المشفرة، موجودة منذ 16 عامًا. وقد أشعلت شرارة تطوير صناعة البلوكتشين بأكملها، مما أدى إلى ظهور ابتكارات مثل التمويل اللامركزي، والعملات المستقرة، والترميز. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن معظم عملات بيتكوين العالمية، والتي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، لا تزال مُخزّنة في محافظ باردة، غائبة إلى حد كبير عن ثورة سلسلة التوريد التي ساهمت في إحداثها. تهدف عملة بيتكوين من Lombard إلى تغيير هذا الوضع، مما يُمكّن بيتكوين من المشاركة بنشاط في الأنشطة الاقتصادية على سلسلة التوريد، وتحقيق قيمة أكبر.









توكن LBTC هو المنتج الأساسي الذي أطلقته Lombard، وهو توكن بيتكوين مُخزّن بسيولة. يُمكن للمستخدمين إيداع بيتكويناتهم على منصة Lombard والحصول على مبلغ مُعادل من LBTC في المقابل. تُشبه العملية إيداع الذهب في البنك والحصول على شهادة إيداع قابلة للتداول بحرية.





ما يُميّز LBTC:

الحفاظ على القيمة: 1 LBTC تُعادل دائمًا قيمة 1 بيتكوين.

توليد العائد: يُتيح امتلاك LBTC للمستخدمين ربح مكافآت إيداع أصلية.

السيولة: يُمكن استخدام LBTC بحرية عبر مجموعة واسعة من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

الأمان: مدعومة بتحالف أمني يضم 14 مؤسسة رائدة في مجال الأصول الرقمية.













حققت LBTC أرقامًا قياسية متعددة في تاريخ العملات المشفرة:

وصلت إلى مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في 92 يومًا فقط، مما يجعلها أسرع عملة رقمية مُدرّة للعائد نموًا حتى الآن.

جلبت أكثر من ملياري دولار أمريكي من السيولة الجديدة عبر 12 بلوكتشين.

أكثر من 80% من LBTC مُستخدمة بنشاط في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) مُختلفة.

استقطبت مشاركة أكثر من 260,000 مستخدم حول العالم.

تُبرز هذه الإنجازات الطلب القوي في السوق على بيتكوين على السلسلة.





BARD هو التوكن الأصلي لبروتوكول Lombard، وهو مصمم ليكون آلية التنسيق الاقتصادي لسوق رأس مال بيتكوين على السلسلة. وهو يُحفّز النمو، ويدعم حوكمة البروتوكول، ويتيح الوصول إلى المنتجات.





إجمالي العرض: مليار

العرض الأولي المتداول في TGE: 225 مليون

جدول الفتح الكامل: 4 سنوات









الفئة النسبة المئوية التوكن التفاصيل النظام البيئي (35%) الموسم الأول من BARD Airdrop 4% 40 مليون تم توزيعها على مرحلتين، في TGE وبعد ستة أشهر إطلاق BARD في الموسم الثاني 1.5% 15 مليون تم فتحها بالكامل في نهاية الموسم الثاني مبيعات المجتمع 1.5% 15 مليون تم فتحها بالكامل في TGE Kaito Yappers 0.16% 1.6 مليون تم توزيعها على موسمين تفعيل النظام البيئي 9.34% 93.4 مليون تم فتحها بالكامل في TGE تطوير النظام البيئي 18.5% 185 مليون استحقاق خطي على مدار 24 شهرًا مؤسسة LBF (20%) الفتح الأولي 4.25% 42.5 مليون فتح كامل في TGE الفتح اللاحق 15.75% 157.5 مليون استحقاق خطي على مدار 3 سنوات المستثمرون الأوائل (20%) —— 20% 200 مليون إغلاق لمدة 12 شهرًا بعد TGE،ثم استحقاق داخلي على مدار 36 شهرًا المساهمون الأساسيون (25%) —— 25% 250 مليون فترة سماح لمدة 12 شهرًا بعد حدث التحول الرقمي، ثم استحقاق خطي على مدار 36 شهرًا













فئة الوظيفة الدور الرئيسي التفاصيل الحوكمة اتخاذ قرارات البروتوكول يُشكل أساس حوكمة Lombard، ويمنح سلطة اتخاذ القرار للمجتمع. يمكن لحاملي التوكن المشاركة في التصويتات الرئيسية على مجموعات المُصادقين، وهياكل الرسوم، وخرائط طريق المنتج. تُوزّع منح تطوير النظام البيئي من خلال مؤسسة LBF. الأمان حماية عمليات النقل عبر السلاسل يمكن لحاملي التوكن المشاركة في BARD لتأمين عمليات نقل LBTC عبر السلاسل. مبني على بنية Chainlink CCIP والبنية التحتية Symbiotic. يُنشئ طبقة أمان لامركزية قابلة للتوسع مع اعتماد البروتوكول. نمو النظام البيئي تحفيز تأثيرات الشبكة

تمويل منح النظام البيئي والشراكات والبحث والتطوير من خلال مؤسسة LBF. يُسرّع هذا من اعتماد البروتوكول ويوسع نطاقه. يُعزز دور بيتكوين في قلب التمويل على السلسلة. فائدة البروتوكول الوصول إلى المنتج والامتيازات يوفر أولوية الوصول، وشروطًا تفضيلية، وميزات مُحسّنة. يُوسّع نطاق الفائدة بمرور الوقت من خلال الابتكار القائم على الحوكمة. يضمن بقاء BARD مركزيًا في جميع طبقات البنية التحتية لـ Lombard.





في الوقت الحالي، يُمكن لمستخدمي التجزئة شراء توكن BARD عبر عدة قنوات، بما في ذلك مباشرةً على منصة MEXC، حيث يتوفر التداول الفوري والعقود الآجلة.









أطلقت MEXC أيضًا حدثين BARD مهرجان ادر العجلة وAirdrop+، حيث يُمكن للمشاركين إكمال مهام الأنشطة لكسب المكافآت المُقابلة.









لا تقتصر Lombard على منصة LBTC فحسب، بل طورت مجموعة منتجات متكاملة مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة:









خزائن التمويل اللامركزي هي حلول آلية لإدارة العائدات، تُوزّع LBTC استراتيجيًا عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة لتحقيق عوائد أعلى. تُسهّل هذه الخزائن عملية التداول بين البيتكوين والتمويل اللامركزي من خلال توفير تجربة مستخدم سلسة، مما يُمكّن من تحقيق عائد مُحسّن دون الحاجة إلى إدارة يدوية للصفقات.





تدعم خزائن التمويل اللامركزي LBTC وwBTC وcbBTC، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات التمويل اللامركزي عبر بروتوكولات مثل Aave وPendle وUniswap. وقد تجاوز إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في خزائن التمويل اللامركزي 600 مليون دولار أمريكي.













أنشأت Lombard سوقًا شاملًا للتمويل اللامركزي ، يُتيح للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من فرص الإقراض وتداول البيتكوين. تدعم المنصة حاليًا 12 سلسلة بلوكتشين رئيسية، بما في ذلك إيثريوم، و, Arbitrum, Base, سلسلة BNB. داخل سوق التمويل اللامركزي، يُمكن للمستخدمين:

اكتشاف مخازن عالية الجودة واستراتيجيات على السلسلة

تصفية الفرص حسب سلسلة بلوكتشين، أو الأصول، أو البروتوكول، أو مستوى المخاطر

نشر الاستراتيجيات فورًا، دون الحاجة إلى مغادرة المنصة









مجموعة أدوات تطوير البرمجيات Lombard الإصدار 3 هي مجموعة أدوات رسمية مصممة للمطورين، تُقلل بشكل كبير من العوائق التقنية أمام دمج البيتكوين وتُسرّع نمو النظام البيئي. تشمل الميزات الرئيسية لمجموعة أدوات تطوير البرمجيات Lombard ما يلي:

إيداع بيتكوين وسكّ LBTC

الإيداع في التمويل اللامركزي: نشر الأصول تلقائيًا في الخزائن أو البروتوكولات المتكاملة

تتبع أرصدة LBTC، ومواقع الخزائن، والمكافآت

المطالبة بمكافآت بيتكوين وحوافز النظام البيئي

سحب بيتكوين في أي وقت









من خلال بروتوكول إيداع بيتكوين من Babylon ، يمكن لحاملي بيتكوين تفويض أصولهم للمساعدة في تأمين الشبكات وكسب مكافآت الإيداع. يمكن القيام بذلك بطريقتين: الإيداع مباشرةً مع موفري الخدمات النهائية (FPs) عبر Babylon، أو الإيداع عبر Lombard.









يُعد نموذج تحالف الأمان من أبرز ابتكارات Lombard. يتألف هذا التحالف من 14 مؤسسة رائدة في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك شركات ضخمة في الصناعة مثل OKX، وGalaxy، وDCG، وWintermute، وAmber Group، وFigment، وP2P. يقدم تحالف الأمان العديد من المزايا الرئيسية:

لامركزية المخاطر: يُلغي نقاط الفشل الفردية

تشغيل احترافي: كل عضو خبير في مجاله

حوافز متناسقة: يتشارك جميع الأعضاء مسؤولية الحفاظ على أمان النظام

شفافية على السلسلة: جميع العمليات قابلة للتحقق على السلسلة









بالإضافة إلى تحالف الأمان، تُطبّق Lombard إطارًا أمنيًا شاملًا ومتعدد الطبقات:

تخضع العقود الذكية لتدقيق العديد من شركات التدقيق رفيعة المستوى

بروتوكولات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومراقبة المخاطر

توفير إمكانية تتبع كاملة للمعاملات لضمان شفافية المستخدم

استخدام تقنية متقدمة لإدارة المفاتيح (CubeSigner) لحفظ الأصول بشكل آمن









يعتمد نجاح Lombard على قوة نظامها البيئي الأوسع. حتى الآن، تم دمج LBTC في أكثر من 80 بروتوكولًا رائدًا في التمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك:

بروتوكولات الإقراض: Aave، Morpho، Maple، وغيرها

منصات التداول: Pendle، Curve، وغيرها

منصات إعادة الإيداع: EigenLayer، Etherfi، وغيرها

البورصات الرئيسية: OKX، Bybit، MEXC، وغيرها

يتيح هذا التكامل الشامل لحاملي LBTC مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مما يُمكّنهم من تخصيص الأصول بمرونة بناءً على مستوى تحملهم للمخاطر وأهداف العائد الخاصة بهم.













للمستخدمين اليوميين، تُقدم Lombard طريقة آمنة ومباشرة لتنشيط عملات بيتكوين الخاملة، مما يُتيح لهم الحصول على عائد إضافي مع الحفاظ على القيمة الأساسية لأصولهم.





للمطورين والبروتوكولات، تُوفر Lombard بوابة سريعة وسلسة لسيولة بيتكوين. أصبحت الشراكة مع Lombard من أكثر الطرق فعاليةً للبلوكتشين والبروتوكولات للوصول إلى رأس مال بيتكوين الأصلي.





بالنسبة للقطاع الأوسع، يُعد ما تُنشئه Lombard إنجازًا بارزًا حقًا. الأمر لا يقتصر على البنية التحتية فقط. إنها قاطرة سيولة، ومحرك توزيع، وطبقة وصول تُحرك مجتمعةً المرحلة التالية من نمو الصناعة.





يحظى دور البيتكوين كذهب رقمي ومخزن للقيمة بقبول واسع النطاق، لكن Lombard تؤمن بإمكانية وصوله إلى أبعد من ذلك. ومن خلال دمج البيتكوين على سلسلة التوريد، تُبشّر Lombard بعصر جديد تلعب فيه البيتكوين دورًا فعالًا في تشكيل اقتصاد سلسلة التوريد.





