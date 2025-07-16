ما هي Lagrange؟ البنية التحتية للحوسبة عبر السلاسل الخالية من المعرفة

مع تطور النظام البيئي المتعدد السلاسل بسرعة، أصبح من أكبر التحديات في تطوير البلوكتشين تأمين، كفاءة، وقابلية التحقق من الحسابات عبر السلاسل. Lagrange يتصدى لهذا التحدي مباشرة باستخدام بروتوكول معياري وقابل للتوسع مدعوم بإثباتات المعرفة الصفرية (ZK)، مما يوفر بنية تحتية حاسمة للتطبيقات اللامركزية (dApps). مع حدث توزيع التوكن القادم، والنظام البيئي المتنامي، والإمكانات الواعدة لسعر التوكن، يظهر Lagrange كأحد أكثر إطلاقات التوكن إثارة في مجال المعرفة الصفرية والتواصل بين السلاسل.













تمكن ZK Coprocessor المطورين من استعلام البيانات على السلسلة مباشرة باستخدام أوامر مشابهة لـ SQL من العقود الذكية. وهذا يتيح:





معالجة البيانات على البلوكتشين لتكون قاعدة بيانات قابلة للتحقق ومتوافقة مع ZK.

شبكة Lagrange ZK Prover لحساب وتجميع إثباتات المعرفة الصفرية.

استعلامات منخفضة التكلفة وسريعة حتى عبر سلاسل مختلفة.





يقلل هذا بشكل كبير من رسوم الغاز والوقت اللازم للحسابات على السلسلة، مما يعزز كفاءة dApp بينما يزيد من الطلب على توكن Lagrange.









تدعم شبكة ZK Prover تطبيقات متعددة تشمل الـ rollups، الرسائل عبر السلاسل، وZK Coprocessors. تشمل الميزات:





الشبكات الفرعية المعيارية: تسمح لأي بلوكتشين أو تطبيق بالاتصال حسب الحاجة، مما يلغي نقاط الفشل الواحدة.

دعم أنظمة إثبات متنوعة: متوافقة مع أنظمة إثبات مثل Boojum وPlonky3 وPlonky2 لتلبية احتياجات الأنظمة البيئية المختلفة.

توفر عالي وكفاءة من حيث التكلفة: متكاملة مع EigenLayer، التي تستخدم أكثر من 85 مشغلًا من الدرجة المؤسسية لتشغيل الإثباتات، مما يضمن توليد الإثباتات في الوقت الفعلي وتحسين أداء التكلفة.





مع تحول هذه الطبقة إلى بنية تحتية أساسية لتطبيقات dApps، من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على سعر التوكن والقيمة طويلة الأجل لتوكن Lagrange.









يقدم Lagrange لجان الحالة للتحقق الآمن واللامركزي للحالة عبر السلاسل:





مجموعة المدققين المتوسعة ديناميكيًا: يتم استخراج الأمان من مجموعة المدققين المتزايدة والمتغيرة الحجم بشكل مستمر، مع إعادة تكديسها عبر EigenLayer.

التوافق الواسع مع السلاسل: مصمم لتوسيع نطاقه وإنشاء إثباتات الحالة لأي بلوكتشين، بغض النظر عن آلية الإجماع الخاصة به.

نظام إثبات معياري: يتيح البروتوكول إثباتات مخصصة للحالة أو التخزين أو الحساب، تتناسب مع احتياجات التطبيقات المختلفة.





يعزز هذا أمان العبور عبر السلاسل ويخلق فائدة لتوكن Lagrange، الذي يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على عمليات اللجنة.









تدعم بنية Lagrange التحتية العديد من الحالات الواقعية، مما يمنح توكنه وسعره الأساسي في السوق قوة كبيرة على المدى الطويل:





DeFi: تسعير DEX عبر السلاسل المتعددة، أسواق الإقراض، تجميع العوائد

GameFi: التحقق من أصول الألعاب عبر السلاسل، تتبع الحالة، الإنجازات

Oracles: بديل آمن ودون تأخير للأوراكل التقليدية

الذكاء الاصطناعي + البلوكتشين: تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي القابلة للتحقق على السلسلة باستخدام التوكن كوقود.





تدعم هذه الاستخدامات التبني الواسع لتوكن Lagrange، مما يعزز استخدامه في البيئات على السلسلة وخارجها.













مايو 2023: جولة تمويل ما قبل البذرة بقيمة 4 مليون دولار

مايو 2024: جولة تمويل بذرة بقيمة 13.2 مليون دولار من شركات بارزة مثل Founders Fund وArchetype و1kx.





تضع هذه الجولات الأساس لتوزيع التوكن في حدث توزيع التوكن القادم واستراتيجية التوزيع العالمي للعملات. يراهن المستثمرون على قابلية التوسع والفائدة عبر السلاسل لنموذج التوكن وإمكانات السعر المستقبلية.









تعاون Lagrange مع مشاريع بلوكتشين رئيسية تشمل:





EigenLayer، Base، Frax Finance

Mantle Network، Omni Network، AltLayer، وغيرها





في يناير 2025، دمج Lagrange مع شبكة ZK Stack اللامركزية من ZKsync — خطوة كبيرة نحو جعل توكن مركزيًا في الحسابات الآمنة عبر السلاسل.



