ما هو HENLO؟ نظرة متعمقة على عملة عملة الميم الأكثر رواجًا في Berachain





تأسر عملات الميم مجتمع الكريبتو بروحها المرحة وميزاتها المجتمعية. تستغل HENLO ، وهي عملة ميم ناشئة في منظومة Berachain، مكانتها الثقافية الفريدة واقتصادها الرمزي المبتكر لإعادة تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع العملات المشفرة. تتعمق هذه المقالة في أصول HENLO، وتوزيع التوكن الخاص بها، وآليات مجتمعها، وإمكانات نموها المستقبلية.









أطلق مجتمع Honey Jar (THJ) مشروع HENLO لبناء مشروع كريبتو مميز قائم على الفكاهة وثقافة الإنترنت. بخلاف العملات الرقمية التقليدية التي تُركز على الميزات التقنية والوظائف المالية، تُولي HENLO الأولوية للتفاعل الثقافي والمجتمعي، بهدف أن تكون رمزًا ثقافيًا بارزًا ضمن منظومة Berachain.





يتمحور المبدأ التوجيهي في HENLO حول تحدي التقاليد. ومن خلال شراكتها مع مشاريع راسخة مثل Ramen Finance ، استحوذت الشركة على اهتمام واسع على الفور تقريبًا. ويعتمد الفريق المؤسس على قاعدة مجتمعية قوية لإنشاء عملة ميم كوين حيوية ومسلية تلقى صدى لدى عشاق الثقافة والفكاهة.









يبلغ إجمالي عرض HENLO 100 مليار توكن. التوزيع كالتالي:

المساهمون (15%) : فترة احتفاظ لمدة 9 أشهر مع فترة سماح لمدة 3 أشهر.

المستثمرون (20%) : فترة احتفاظ لمدة 6 أشهر لضمان التزام طويل الأجل.

الحوافز والحوافز (23%) : لمكافآت المُحقق، وصناعة السوق، والسيولة DEX.

المجتمع (32%) : عبر عمليات الإيردروب وبيع Ramen Launch لتعزيز المشاركة.

الاحتياطي (10%): فترة احتفاظ لمدة 36 شهرًا لدعم التنمية المستدامة.





وتقدم HENLO أيضًا خيار oHENLO، وهو خيار شراء يسمح لمحتفظي HENLO بشراء HENLO بخصم 25%، مما يضمن عدالة السوق ويمنع التلاعب.









تؤكد شركة HENLO على النمو الذي يقوده المجتمع من خلال طرح العديد من برامج الحوافز:

برنامج الإيردروب : توزيع التوكن على 50,203 محفظة بنوعين: HENLO وoHENLO.

نظام النقاط : يُكافئ المستخدمين بنقاط مقابل مشاركتهم في الأحداث وامتلاك أصول مُخصصة؛ تُصبح النقاط قابلة للاستبدال بـ HENLO بمجرد إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Berachain.

آلية عملات الفريق: تُتيح لأعضاء المجتمع الانضمام إلى الفرق، والتنافس في التحديات، وكسب مكافآت إضافية.





تعمل هذه المبادرات على تعزيز المشاركة وتوسيع نطاق مشاركة HENLO.









حتى وقت كتابة هذا التقرير، يُتداول توكن HENLO بسعر 0.000667 دولار أمريكي تقريبًا، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي. وتخطط HENLO مستقبلًا لتوسيع نطاق منظومتها من خلال الشراكة مع مشاريع NFT إضافية، وبروتوكولات DeFi، ومنصات ألعاب لتعزيز فائدة التوكن وقيمته.













HENLO من أكثر التون رواجًا في السوق حاليًا. استفادت MEXC من مكانتها الرائدة في إدراج HENLO، مما أتاح للمستخدمين إمكانية التداول مبكرًا. لشراء HENLO على منصة MEXC، اتبع الخطوات التالية:





1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي

2) في شريط البحث، ابحث عن HENLO واختر التداول الفوري

3) حدد نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.





تتجاوز HENLO نموذج عملة الميم التقليدي بدمجها الثقافة والفكاهة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. مدعومةً باقتصاديات التوكن المبتكرة وآليات الحوافز المتنوعة، تُرسّخ HENLO حضورها بسرعة في منظومة Berachain. وبصفتها مثالاً بارزاً على الابتكار في مجال عملة الميم، تستحق HENLO الاهتمام بفضل مزيجها الفريد من الثقافة والتصميم المُوجّه نحو المجتمع.



