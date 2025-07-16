ما هو FlyTrade (FLY)؟: محرك ترقية لتجربة التداول عبر السلسلة

بالنظر إلى أن نظام السلاسل المتعددة يواصل ازدهاره، أصبحت التفاعلات السلسة للأصول بين البلوكتشينات مطلبًا أساسيًا في العمليات اليومية للمستخدمين. تم إنشاء FlyTrade (FLY) لحل هذه المشكلة—بوصفه منصة تداول عبر السلاسل فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام، يهدف FlyTrade إلى إعادة تعريف تجربة التداول عبر السلاسل من خلال أذكى المسارات وأقل عدد ممكن من الخطوات.









FlyTrade هو بروتوكول سيولة عبر السلاسل مبني على مفهوم تجريد السلاسل. هدفه توحيد الوصول إلى سيولة الأصول متعددة السلاسل وتمكين التشغيل البيني السلس بين السلاسل. حاليًا، يدعم FlyTrade التداول المجمع عبر شبكات بلوكتشين رئيسية متعددة وأكثر من 18,000 أصل—بما في ذلك العملات المستقرة وتوكن LP والتوكن ذات العوائد. كان يُعرف سابقًا باسم Magpie Protocol، وقد خضع FlyTrade لإعادة تسمية كاملة وتحول في المنتج، ودخل DeFi space بإطار تداول أكثر تكاملًا قائم على تجريد السلاسل.













أنشأ FlyTrade محرك تجميع ذكي عبر السلاسل يسحب البيانات في الوقت الفعلي من مئات DEXs وأحواض السيولة. يحدد تلقائيًا أقل انزلاق وأفضل مسار للسعر، لضمان تنفيذ كل معاملة عبر السلاسل بأقصى كفاءة ممكنة.









لا يحتاج المستخدمون إلى تبديل شبكات المحفظة أو ربط الأصول يدويًا. يكتشف FlyTrade تلقائيًا سلسلة الوجهة للأصل المستهدف ويتعامل مع جميع عمليات التواصل بين السلاسل، مما يجعل الأمر بسيطًا مثل إدخال النتيجة المرغوبة، والبروتوكول يتولى الباقي.









يدعم حاليًا مجموعة واسعة من الشبكات الشائعة، بما في ذلك Ethereum وArbitrum وOptimism وPolygon وBase وzkSync و Avalanche وScroll وLinea وManta وBerachain وBlast وMetis و Fantom وغيرها—مما يغطي غالبية سيناريوهات التفاعل مع الأصول على السلسلة.









يخطط FlyTrade لتقديم ميزات تجريد الحساب مثل رعاية رسوم الغاز، التوقيع التلقائي عبر السلاسل، وإدارة المحافظ متعددة الأصول—لتوفير تجربة مستخدم سلسة عبر السلاسل، تضاهي استخدام منصة مركزية.









يرتكز اقتصاد التوكن الخاص بـ FlyTrade حول توكنه الأصلي FLY، باستخدام آلية FLYwheel حلقيّة مبتكرة مصممة لتحفيز المتداولين النشطين والمشاركين على المدى الطويل. يدعم هذا الهيكل نمو النظام البيئي بشكل مستدام وحوكمة فعّالة. يتميز النموذج بوضعين رئيسيين للمشاركة—xFLY وFLY33—لتلبية احتياجات المستخدمين النشطين وحاملي التوكن السلبيين على حد سواء.













القفل لكسب قوة التصويت: يمكن للمستخدمين قفل FLY للحصول على xFLY. كلما طالت فترة القفل، زاد وزن التصويت.

التصويت لتوجيه تخصيص الحوافز: يصوّت حاملو xFLY لتوجيه حوافز FLY لأزواج تداول محددة، مما يُحسن تدفق رأس المال.

دعم الرسوم والانزلاق: تستفيد أزواج التداول التي تحظى بعدد كبير من الأصوات من رسوم وانزلاق منخفضين.

تقاسم العائدات: يكسب حاملو xFLY حصة من رسوم المنصة بناءً على حصتهم التصويتية.

مكافآت مضاعفة: يفتح القفل النشط والتداول مكافآت مضاعفة لتشجيع المشاركة المستمرة.

آلية الخروج: الإصدار القياسي يطلق التوكن تدريجيًا خلال فترة ثلاثة أشهر، مما يساعد في الحفاظ على استقرار النظام البيئي والحد من المضاربة قصيرة الأجل. الخروج الفوري يتيح للمستخدمين سحب توكنهم على الفور؛ ولكن يتم حرق 50% من المبلغ المسحوب بشكل دائم لتقليل العرض المتداول والحفاظ على قيمة التوكن على المدى الطويل.









التصويت الخوارزمي: لا حاجة للتصويت اليدوي—يتم تخصيص الأصوات تلقائيًا من قبل النظام.

إعادة استثمار المكافآت تلقائيًا: يتم إعادة استثمار الأرباح تلقائيًا لتعزيز نمو القيمة.

بدون متطلبات قفل: FLY33 هو توكن سائل، يمكن تداوله أو نقله بحرية.

مثالي للمتداولين غير النشطين أو الحاملين على المدى الطويل: استمتع بحوافز النظام البيئي السلبية بأقل تفاعل ممكن.





يكافئ هذا النموذج المستخدمين مباشرة على نشاطهم في التداول، بدلاً من الاعتماد فقط على توفير السيولة—مما يعزز نظام تداول أكثر كفاءة وديناميكية.









خضعت عقود بروتوكول FlyTrade لعدة جولات من التدقيق الأمني من قبل جهات خارجية، وتم تجهيزها بأنظمة مراقبة مخاطر في الوقت الفعلي لضمان سلامة أصول المستخدمين. يدعم الواجهة الأمامية للمنصة المحافظ غير الحافظة الشائعة مثل MetaMask وWalletConnect وCoinbase Wallet. بالاقتران مع التحقق من التوقيعات على السلسلة، يضمن ذلك احتفاظ المستخدمين بالتحكم الكامل في أموالهم في جميع الأوقات. بالنظر إلى المستقبل، يخطط FlyTrade لدمج السيولة المجمعة من البورصات المركزية وإطلاق تطبيق جوال، مما يُتيح للمستخدمين الاستمتاع بعمليات التبادل السلسة للأصول عبر السلاسل في أي وقت وأي مكان.









يُدار FlyTrade من قبل فريق عالمي يتمتع بخبرة عميقة في تطوير منتجات Web3 والهندسة المالية والبنية التحتية للبلوكشين:





الرئيس التنفيذي: علي رحمن — مهندس Web3 ومؤسس لعدة بروتوكولات على السلسلة

الرئيس التنفيذي للاستثمار: إكرام أنصاري — خبير في الأسواق المالية يشرف على الاستراتيجية والشراكات الرأسمالية

الرئيس التنفيذي للتقنية: Gergely Hegyközi — متخصص في تطوير البلوكتشين مسؤول عن تصميم البروتوكول الأساسي





من ناحية التمويل، يحظى FlyTrade بدعم من مستثمرين من الطراز الأول بما في ذلك Jump Crypto وParaFi وRepublic وGSR وBig Brain Holdings وArkstream Capital، مما يوفر دعمًا قويًا لابتكاره التكنولوجي طويل الأجل وتوسعه في السوق.









تركز استراتيجية تطوير FlyTrade على المجالات الرئيسية التالية:





نشر ميزات تجريد الحسابات لتحسين قابلية الاستخدام للمستخدمين الجدد

إطلاق تطبيق جوال لتحسين تجربة التداول وتبسيط تسجيل الدخول إلى Web3

دمج سيولة البورصات المركزية لتعميق دفاتر الطلبات

التوسع المستمر لدعم سلاسل وأنواع أصول جديدة لتلبية احتياجات تداول متنوعة

تعزيز آليات الحوافز للمستخدمين لدفع الحكم الذاتي للمجتمع وتطوير حوكمة البروتوكول



