ما هو DeLorean Labs (DMC)؟ بناء البنية التحتية لعلامات السيارات في عالم Web3

مع توجه العلامات التجارية العالمية نحو استكشاف تطبيقات البلوكشين، تسعى DeLorean Labs إلى تحقيق دمج عميق بين صناعة السيارات التقليدية وعالم Web3. بصفتها مشروعًا مشتقًا من العلامة الأسطورية DeLorean، تركز DeLorean Labs على بناء بنية تحتية متكاملة لـ Web3، تخدم العلامات التجارية، المطورين، والمستخدمين، مع اعتماد توكن DMC كعنصر محوري يربط بين الهوية على البلوكشين، الأصول المادية، والتجارب الرقمية، بهدف تمكين العلامات الواقعية من التوسع بسلاسة نحو العالم اللامركزي.









DeLorean Labs منظمة تجريبية تابعة لعلامة DeLorean التجارية، تركّز على تصميم بنية تُعدمنظمة تجريبية تابعة لعلامة DeLorean التجارية، تركّز على تصميم بنية Web3 وتطوير تطبيقاتها. وتتمثل مهمتها في توسيع القيم الجوهرية للعلامة التجارية إلى عالم البلوكشين، واستكشاف كيفية إعادة بناء تجربة العلامة بشكل لامركزي من خلال اقتصاد التوكنات، والهويات الرقمية على السلسلة، والعقود الذكية.





لا تُصنّف DeLorean Labs كمشروع NFT تقليدي، بل تُعد بنية تحتية تُمكّن من التفاعل بين العلامات التجارية والمستخدمين عبر السلسلة. ومن خلال نظام الهوية، وآليات المكافآت، وخدمة الحجز، وهيكل اقتصادي قائم على التوكنات، تسعى المبادرة إلى تحويل DeLorean من “مصنّع سيارات” إلى “مشارك نشط في نظام Web3 البيئي”.

كما تهدف إلى ما هو أبعد من مجرد تطوير علامتها الخاصة على السلسلة؛ إذ تسعى إلى إنشاء بروتوكول Web3 معياري يمكن للعلامات التجارية الأخرى اعتماده، مما يسهّل على الشركات التقليدية نقل هوياتها وأصولها إلى البلوكشين.









تعتمد DeLorean Labs في بنيتها التطبيقية على بلوكشين Sui ، الذي يتميز بسرعة تنفيذ عالية، وزمن استجابة منخفض، ونموذج بيانات موجه نحو الكائنات (Object-Oriented)، مما يجعله مناسبًا لدعم منطق التفاعل المعقد للعلامات التجارية وأنواع الأصول المتنوعة. وقد طوّرت DeLorean Labs على هذه البنية عدة وحدات أساسية:





بروتوكول Flux: نظام هوية وسمعة قائم على السلسلة، يستخدم لتوثيق سلوك المستخدمين ومنحهم مكافآت.

نظام الحجز: يتيح للمستخدمين استخدام عملة DMC لحجز سيارات DeLorean الحقيقية أو المشاركة في فعاليات رقمية محدودة على السلسلة.

وحدات السحب العشوائي والتحفيز على السلسلة: لضمان التوزيع العادل وتعزيز ارتباط المستخدمين بالمشروع.

مجموعة أدوات تطوير للعلامات التجارية: تهدف مستقبلاً إلى تمكين علامات تجارية أخرى من دخول عالم Web3 بطريقة مشابهة.





لا تقتصر DeLorean Labs على كونها منصة مغلقة تخدم علامتها فحسب، بل تسعى إلى إنشاء بروتوكول مفتوح يخدم مجموعة واسعة من الشركاء والعلامات التجارية في رحلتهم نحو Web3.









يمثل توكن $DMC النواة الحيوية لنظام DeLorean Labs البيئي، حيث يعمل كـ"جواز دخول" إلى الشبكة وفي الوقت ذاته كنظام تحفيزي يعزز تفاعل المستخدمين مع العلامة التجارية. تتعدد استخداماته ضمن النظام البيئي وتشمل:





وظائف استخدامية: يُستخدم $DMC للمشاركة في الأنشطة المختلفة داخل النظام، وفتح محتوى حصري، ودفع رسوم السكّ (Minting)، وحجز المركبات.

قيمة اقتصادية: سيتم تداول DMC في الأسواق العامة، وسيُستخدم لبناء نماذج تحفيزية وآليات للاحتفاظ بالمستخدمين.

الارتباط بالعلامة التجارية: يمنح امتلاك DMC تجربة متكاملة تجمع بين عالم DeLorean الرقمي والمادي، مثل استبدال التوكن بسلع تذكارية، التصويت المجتمعي، أو فتح إصدارات NFT محدودة.





لا يُنظر إلى DMC كأصل رقمي مستقل، بل هو جسر حيوي يربط بين هوية العلامة التجارية وخدمات Web3.





ومن الجدير بالذكر أن إجمالي المعروض من $DMC هو 12.8 مليار توكن، مع توزيع أولي سيتم الإعلان عن هيكليته لاحقًا.













يمضي مشروع DeLorean Labs بخطى ثابتة في كل مرحلة، بدءًا من الجانب التقني إلى الجانب البيئي، ومن المجتمع إلى السيناريوهات التطبيقية، ليُنشئ تدريجيًا نموذج تفاعل كامل لعلامة تجارية في عالم Web3، وتنقسم مراحل تطوره إلى عدة مراحل رئيسية:





المرحلة الوقت المعالم الرئيسية مرحلة الإطلاق

الربع الرابع من عام 2024

إطلاق الموقع الرسمي، الكشف عن النموذج الاقتصادي للتوكن، إصدار النسخة التجريبية الأولى من Flux V1 مرحلة النمو الربع الأول من عام 2025 إطلاق حملة توزيع NFT، تفعيل نظام الحوافز للأنشطة، ونشر وظيفة حجز المركبات مرحلة التوسع في النظام البيئي الربع الثاني من عام 2025 إطلاق منصة الإطلاق DMC Launchpad، وإدخال وحدة الشراكة مع العلامات التجارية مرحلة الانفتاح والتعاون في العلامة التجارية النصف الثاني من عام 2025 توفير حزمة أدوات SDK لدعم دمج العلامات التجارية الأخرى لوظائف Web3





ومن الجدير بالذكر أنه خلال عملية بناء منظومة التفاعل على السلسلة التي تقودها DeLorean Labs، أصبحت فعالية "Time Capsule" واحدة من أبرز الأحداث الرمزية. حيث أُطلقت هذه الفعالية في عام 2024 بإصدار محدود من 8,888 قطعة رقمية ومادية، مع دعوة الممثل Christopher Lloyd (الشخصية الشهيرة Doc Brown من فيلم Back to the Future) ليكون المتحدث الرسمي، مما أثار تفاعلًا واسعًا في أوساط المجتمع.





وقد تم الكشف عن جميع كابسولات الزمن في وقت موحد، حيث حصل المستخدمون على أصول رقمية بدرجات نُدرة متفاوتة، بالإضافة إلى امتيازات رقمية ومادية شملت سيارة DeLorean Alpha5 الكهربائية، وتجربة سباق فورمولا 1، وسيارات افتراضية قابلة للاستخدام في ألعاب Web3. هذا النموذج المبتكر لم يُعزّز فقط الطابع الاحتفالي للتفاعل مع العلامة التجارية، بل نجح أيضًا ولأول مرة في دمج علامة تجارية لسيارات حقيقية مع آليات الجمع والامتيازات على السلسلة، مقدِّمًا نموذجًا واقعيًا للتفاعل الرقمي للعلامات التجارية في المستقبل.









لا تقتصر DeLorean Labs على خدمة علامة DeLorean وحدها، بل إن رؤيتها الأساسية تتمثل في بناء بنية تحتية قابلة للتوسّع لمنظومة Web3 مخصصة للعلامات التجارية. وتهدف المنصة إلى تزويد المطوّرين، وأصحاب العلامات التجارية، ومبدعي المحتوى على السلسلة، بالقدرات التالية:





أدوات API/SDK للتكامل: لتبسيط عملية إدخال العلامات التجارية إلى البلوكتشين؛

نظام الهوية والوسوم على السلسلة: لمساعدة العلامات التجارية في التعرف على المستخدمين ذوي القيمة العالية ومكافأتهم؛

وحدة إطلاق (Launchpad) منخفضة العتبة: لدعم العلامات التجارية في إصدار NFT، وتوكنات الفعاليات، وحقوق الشراء المسبق وغيرها؛

أدوات دعم الامتثال: لتبسيط الجوانب القانونية والمالية للأنشطة على السلسلة.





وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح DeLorean Labs بمثابة "Shopify Web3 للعلامات التجارية









ما يميز DeLorean Labs هو أنها لا تستخدم تقنيات البلوكتشين لمجرد مواكبة الصيحات، بل تسعى لتحويل هذه التقنية إلى أداة تخلق قيمة تجارية حقيقية على أرض الواقع. عملة DMC ليست مجرد "توكن مضاربة فارغ المحتوى"، بل تُعد حجر الأساس لاستمرار علامة DeLorean التجارية في العمل داخل الفضاء الرقمي.





ومع نضج الأصول الرقمية للعلامة التجارية، وتطور آليات هوية المستخدم ونظام الحوافز، تمضي DeLorean Labs في رسم مسار نموذجي يجمع بين علامة السيارات الشهيرة ومنطق Web3 الأصلي. ومن خلال هذه التجربة الرائدة، يمكن أن توفر نموذجًا يُحتذى به للعلامات التجارية الأخرى التي تتطلع إلى تبني اللامركزية وتعزيز تواصلها مع جمهورها.





