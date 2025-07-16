ما هو CUDIS؟ إنشاء معيار صحي لامركزي وبناء نظام بيئي شامل للعافية

مشروع CUDIS هو مشروع صحي مبتكر مبني على بلوكتشين سولانا. من خلال دمج الأجهزة القابلة للارتداء، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات Web3، يستخدم نموذج الانتقال للربح "Move-to-Earn" لتحفيز المستخدمين على تبمشروع CUDIS هو مشروع صحي مبتكر مبني على بلوكتشين سولانا. من خلال دمج الأجهزة القابلة للارتداء، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات Web3، يستخدم نموذج الانتقال للربح "Move-to-Earn" لتحفيز المستخدمين على تب
مشروع CUDIS هو مشروع صحي مبتكر مبني على بلوكتشين سولانا. من خلال دمج الأجهزة القابلة للارتداء، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات Web3، يستخدم نموذج الانتقال للربح "Move-to-Earn" لتحفيز المستخدمين على تبني عادات نمط حياة صحي.


1. خلفية مشروع CUDIS


في إدارة الصحة التقليدية، عادةً ما تكون بيانات المستخدم تحت سيطرة منصات مركزية، مما يفتقر إلى حماية الخصوصية والحوافز الاقتصادية. مع تطور تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر DePIN (شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية) كمحرك حاسم لتبني Web3 في العالم الحقيقي.

يهدف CUDIS إلى منح المستخدمين التحكم في بياناتهم الصحية الخاصة من خلال التقنيات اللامركزية وتوفير مكافآت اقتصادية للسلوك الصحي من خلال تحقيق الدخل من البيانات. من خلال الجمع بين الأجهزة القابلة للارتداء، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، يبني CUDIS نظامًا صحيًا يتمحور حول المستخدم حيث يمتلك الأفراد بياناتهم فعليًا، مما يجعل السعي وراء طول العمر أكثر تخصيصًا، ويمكن تتبعه، ومكافأته.

2. الميزات الأساسية لـ CUDIS


2.1 سيادة بيانات الصحة المملوكة للمستخدم


تم بناء CUDIS على البلوكتشين، ويقدم منصة آمنة وشفافة لإدارة البيانات الصحية. يمكن للمستخدمين إدارة بياناتهم الصحية بأمان، ومشاركتها، أو الاحتفاظ بها بشكل خاص، مما يضمن الملكية الكاملة والتحكم الكامل في رؤاهم الصحية الشخصية.

2.2 تتبع طول العمر في الوقت الفعلي ورؤى مخصصة


يعمل CUDIS على دمج التكنولوجيا القابلة للارتداء، ومحور طول العمر المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق خارق مدعوم بالبلوكتشين لتمكين المستخدمين من تتبع صحتهم في الوقت الفعلي وتلقي توصيات مخصصة لطول العمر. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تصفية المعلومات المضللة وتقديم استراتيجيات مدعومة علميًا لتعزيز الرفاهية البيولوجية.

2.3 منتجات وخدمات طول عمر مختارة بعناية


تجاوزًا للتتبع والرؤى، يقدم CUDIS مجموعة من المنتجات والبرامج والخدمات المختارة بعناية والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين الصحية المحددة، مما يوفر حلولاً شاملة لإدارة الصحة.

2.4 الحوافز الاقتصادية والمكافآت


ينفذ CUDIS نظام مكافآت لتشجيع المشاركة الصحية النشطة. يمكن للمستخدمين الذين يحسنون صحتهم كسب توكن CUDIS كشكل من أشكال الحوافز الاقتصادية.

3. مجموعة منتجات CUDIS


خاتم CUDIS: خاتم ذكي يراقب المقاييس الصحية في الوقت الفعلي.

تطبيق CUDIS الفائق: تطبيق شامل لإدارة البيانات الصحية، وتلقي التدريب من الذكاء الاصطناعي، وتتبع المكافآت.

شبكة بيانات CUDIS: منصة مشاركة بيانات لامركزية تتيح للمستخدمين كسب المكافآت من خلال مشاركة البيانات الصحية.

مركز طول العمر "Longevity Hub": منصة تجمع بين متجر DApp ومنصة إطلاق مشاريع داخل نظام طول العمر.

4. ما هو CUDIS؟


4.1 تفاصيل التوكن


  • اسم التوكن: CUDIS
  • إجمالي العرض: 1 مليار

4.2 توزيع التوكن


  • النظام البيئي: 15%
  • البيع العام: 25%
  • المستشارون: 5%
  • الخزينة: 9%
  • فريق التطوير: 15%
  • المستثمرون: 17%
  • السيولة: 5.87%
  • التسويق: 8.13%


4.3 استخدامات التوكن


مكافآت السلوك الصحي: يمكن للمستخدمين كسب توكن CUDIS من خلال الانخراط في أنشطة صحية.

تحقيق الدخل من البيانات: يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة بياناتهم الصحية بشكل مجهول مقابل مكافآت من التوكن.

المدفوعات مقابل المنتجات والخدمات: يمكن استخدام التوكن داخل Longevity Hub لشراء السلع والخدمات المتعلقة بالصحة.
التخزين والحوكمة: يمكن للمستخدمين تخزين التوكن للمشاركة في حوكمة المنصة وكسب مكافآت إضافية.

5. كيفية شراء CUDIS على MEXC


يلتزم CUDIS بتعزيز الصحة العامة وطول العمر من خلال الابتكار التكنولوجي. من خلال دمج الأجهزة القابلة للارتداء، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، فإنه يقدم حل إدارة صحية من الجيل التالي. تم تصميم اقتصاده الرمزي لتحفيز مشاركة المستخدمين ومساهماتهم، مما يساعد على بناء نظام صحي مستدام. للمستثمرين المهتمين بتقنية الصحة وتطبيقات Web3، يعد CUDIS مشروعًا يستحق المتابعة.

توكن CUDIS مدرج حاليًا على MEXC، حيث يمكنك التداول برسوم منخفضة للغاية.

1) افتح وسجل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي.
2) ابحث عن "CUDIS" في شريط البحث واختر التداول بالعقود الفورية أو الآجلة.
3) اختر نوع الطلب، أدخل الكمية والسعر، وأكمل الصفقة.

يمكنك أيضًا زيارة صفحة حدث +MEXC Airdrop للمشاركة في أحداث إيداع وتداول CUDIS للحصول على فرصة للفوز بمكافآت سخية!

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانون أو الشؤون المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمنة وتوخي الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل MEXC مسؤولية قرارات المستخدمين الاستثمارية.

