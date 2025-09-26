ما هو Collector Crypt؟ ثورة تداول RWA وراء مبيعات مليون بطاقة رقمية









1) حققت Collector Crypt إيرادات سنوية تجاوزت 70 مليون دولار أمريكي، ونجحت في تحويل قيمة إجمالية للبضائع (GMV) إلى أرقام مميزة.

2) تُستخدم 100% من صافي إيرادات توكن CARDS لشراء بطاقات تداول مادية للخزانة، مع دعم التوكن مباشرةً بأصول حقيقية.

3) يوفر منتج Gacha قيمة متوقعة تتراوح بين +5% و+10%، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على المقتنيات بنسبة تتراوح بين 90% و95% من سعر السوق.

4) سهّلت أداة Sniper أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في المزادات، وحصلت على عمولة 1% على العطاءات الناجحة مع استرداد كامل للمبالغ المدفوعة في العطاءات غير الناجحة.

5) يتمتع فريق Collector Crypt بخبرة تمتد لما يقرب من قرن في مجال المقتنيات، وأكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة في مجال العملات المشفرة، مع خلفيات تمتد إلى أمازون وصناديق التحوط وغيرها.









منصة Collector Crypt هي منصة تداول ثورية للمقتنيات، مُخصصة لمعالجة المشكلات المزمنة في سوق المقتنيات التقليدية، مثل بطء تسوية المدفوعات، والاحتيال المتكرر، وانعدام الكفاءة. تتمثل رؤية Collector Crypt الأساسية في بناء سوق عالي الجودة للمقتنيات، مُصمم بحيث يُمكن لأي شخص استخدامه بسهولة، بغض النظر عن إلمامه بتكنولوجيا العملات المشفرة.





أصبحت Collector Crypt بالفعل تطبيق بطاقات التداول الرائد في مجال RWA على بلوكتشين سولانا. حتى الآن، حققت المنصة إيرادات تزيد عن 70 مليون دولار، ونجحت في تحويل قيمة إجمالية للبضائع (GMV) إلى أرقام من ثمانية أرقام في المقتنيات.





يتميز الفريق الرئيسي وراء Collector Crypt بمزيج قوي من الخبرات الريادية والتقنية والصناعية. الرئيس التنفيذي هو رائد أعمال متسلسل، حقق العديد من النجاحات بدعم من رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة. يتمتع مدير التكنولوجيا بسجل حافل في تقديم حلول التسويق الرقمي لشركات Fortune 500. عمل رئيس تطوير الأعمال سابقًا في أمازون وفي صناديق التحوط، بخبرة تمتد إلى قطاعات متعددة. يضمن هذا المزيج أن تُصبح Collector Crypt ليس فقط مُبتكرة على الصعيد التقني، بل تتمتع أيضًا بكفاءة عالية في العمليات التجارية، وتوسيع السوق، والخدمات المالية. تُشكل مهارات الفريق المتكاملة وخبرته التراكمية أساسًا متينًا لنمو المنصة على المدى الطويل.













كجسر بين سوق المقتنيات التقليدية والاقتصاد الرقمي، أطلقت Collector Crypt توكن CARDS . هذا التوكن ليس مجرد أداة دفع، بل هو جوهر النظام الاقتصادي للمنصة. يراعي تصميم CARDS خصائص سوق المقتنيات بشكل كامل، مما يضمن سيولة التداول، ويتيح لحامليه على المدى الطويل إمكانية زيادة قيمتهم.













- إجمالي المعروض من CARDS هو: 2 مليار توكن





فئة التخصيص النسبة المئوية الوصف المؤسسة 36.76% محجوزة لضمان الاستدامة طويلة الأجل والنمو والتطوير المستمر للمشروع. لا يوجد بيع مخطط حاليا. مكافآت المجتمع 20.00% يتضمن إيردروب Genesis، ومكافأة المستخدمين الحقيقيين وجذب الانتباه إلى الميزات الجديدة مع تجنب عمليات الإيردروب المضاربة. تخصيص الفريق 19.50% محجوز لأعضاء الفريق المساهمين في التطوير المستمر للمنصة. جولة ما قبل التمويل الأولي 8.20% مخصص للمساهمين الأوائل الذين دعموا رؤية المشروع. TGE للبيع العام 5.00% تخصيص البيع العام. يتم استخدام جميع العائدات الصافية لشراء بطاقات التداول للخزينة. المستشارون 4.37% مخصصة للشركاء الاستراتيجيين الذين يقدمون الخبرة والتوجيه. جولة التمويل 3.67% مخصصة للمساهمين من الجولة النهائية لجمع التبرعات الخاصة. السيولة على السلسلة 2.50% تستخدم لتوفير السيولة على DEXs (مثل Raydium ) لضمان سوق تداول صحي.













يهدف إطلاق توكن CARDS إلى معالجة العديد من نقاط الضعف الطويلة الأمد في سوق المقتنيات التقليدية.

تسوية أسرع: يُسرّع هذا النظام بشكل ملحوظ من سرعة الدفع، مُلغيًا بذلك حاجة المستخدمين لانتظار التحويلات البنكية أو التأكيدات من طرق الدفع التقليدية.

الحد من الاحتيال: تُقلّل شفافية معاملات التوكن وإمكانية تتبعها من خطر الاحتيال بشكل فعّال.

سهولة عبر الحدود: يُبسّط هذا النظام المعاملات الدولية بتجنّب تحويل العملات وتعقيدات التحويلات عبر الحدود.









لقد قامت Collector Crypt ببناء نظام بيئي شامل للمنتجات يغطي كل مرحلة من مراحل عملية تداول المقتنيات.









يمكن استبدال كل NFT على منصة Collector Crypt ببطاقة RWA التي يمثلها. يمكن لهواة الجمع إيداع بطاقات مادية لسكّ RWA الترميزية، أو حرق أي NFT خاصة بهم في أي وقت لتوصيل البطاقة المقابلة مباشرةً إلى منازلهم. تتيح هذه الميزة تحويلًا سلسًا بين الأصول الرقمية والمقتنيات المادية.









طورت Collector Crypt سوقًا مصممًا خصيصًا لألعاب بطاقات التداول (TCG). يتضمن السوق جميع أدوات التصفية والاكتشاف التي يتوقعها هواة جمع العملات، مع الاستفادة الكاملة من توافقية Web3. يمكن أيضًا استخدام أي NFT على Collector Crypt عبر منصات متوافقة مثل Magic Eden ، مما يمنح هواة جمع العملات حرية وسيولة غير مسبوقة.









منتج Gacha RWA من Collector Crypt هي المنتج الأكثر رواجًا وأعلى قيمة متوقعة (EV) لحزمة التعزيز الرقمية في السوق. في المتوسط، يتمتع المستخدمون بقيمة متوقعة تتراوح بين +5% و+10%، مما يجعلها تجربة تسوق ممتعة بدلًا من كونها آلة مضاربة مفضلة لدى الجميع. تُجنى الأرباح بالكامل من خلال عمليات إعادة الشراء، مما يتيح لهواة الجمع:

احتفظ بجميع البطاقات، واحصل على مجموعة كاملة بسعر 90-95% من قيمتها السوقية (خصم مُضمّن).

بِع البطاقات غير المرغوب فيها، واحصل على بطاقات نادرة، أو ملحمية، أو أسطورية بقيمة 40-80 ضعف سعر المجموعة.

أو اجمع بين النهجين، واستمتع بإثارة فتح المجموعات دون خسارة قيمتها.









للمستخدمين الذين يرغبون في جمع القطع النادرة بدقة من أسواق Web2، تُعدّ أداة Sniper من Collector Crypt الحل الأمثل. بتحديد حد أقصى للمزايدة ودفع وديعة بعملة USDC، تُقدّم الأداة عرضًا تلقائيًا في الثواني الأخيرة وتُحوّل بطاقة التداول إلى توكن عند النجاح. تُفرض رسوم بنسبة 1% على المزادات الناجحة، بينما تُسترد كامل قيمة المحاولات الفاشلة. باستخدام هذه الأداة، سهّلت Collector Crypt تنظيم مزادات بأكثر من 10 ملايين دولار، وحصلت على بطاقات بملايين الدولارات بخصومات كبيرة على أسعار السوق.









تذكرة Card Club هي تذكرة NFT مميزة من Collector Crypt. يحصل حاملوها على وصول حصري إلى قوائم بيضاء، وإطلاق منتجات جديدة، ومزايا عضوية إضافية.









أنشأت Collector Crypt مجتمعات رسمية على Discord وX (تويتر)، مما يوفر لهواة الجمع مساحة لتبادل الأفكار، وعرض مجموعاتهم، ومناقشة اتجاهات السوق. هذه المجتمعات ليست قنوات للتواصل فحسب، بل تُعدّ أيضًا قنوات مهمة لجمع آراء المستخدمين والتحسين المستمر للمنصة.





صُممت واجهة مستخدم المنصة بتركيز كبير على تجربة المستخدم. سواءً كان ذلك إيداع المقتنيات، أو التداول، أو المشاركة في Gacha، فإن كل عملية مصممة بعناية لضمان سرعة بدء الاستخدام حتى للمستخدمين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة دعمًا شاملاً للوثائق، بما في ذلك أدلة المستخدم والأسئلة الشائعة، لمساعدة المستخدمين على الاستفادة الكاملة من ميزاتها.









تتقدم Collector Crypt بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح منصة تداول المقتنيات الرقمية الرائدة عالميًا. وتخطط المنصة لتوسيع فئات المقتنيات المدعومة لتتجاوز تركيزها الحالي على بطاقات التداول، لتشمل مجالات مثل الأعمال الفنية والتذكارات والسلع ذات الإصدارات المحدودة. وعلى الصعيد التكنولوجي، يستكشف الفريق ميزات مبتكرة، بما في ذلك شاشات الواقع المعزز (AR)، والمصادقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التوصية الذكية لتحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر.





مع استمرار تطور تقنية البلوكتشين وانتشارها على نطاق أوسع، تتمتع Collector Crypt بمكانة متميزة لتصبح مركزًا رئيسيًا يربط سوق المقتنيات التقليدية بالاقتصاد الرقمي. ولا تقتصر رؤيتها على توفير منصة تداول فحسب، بل تشمل أيضًا إنشاء منظومة متكاملة للمقتنيات، حيث يجد كل جامع قيمة ومتعة في آن واحد.









يُمثل Collector Crypt خطوةً مهمةً في التحول الرقمي لسوق المقتنيات. فمن خلال الجمع بين الخبرة في تجارة المقتنيات التقليدية وتقنية البلوكتشين المتطورة، تُهيئ المنصة بيئةً أكثر أمانًا وكفاءةً وتفاعلًا لهواة الجمع. سواءً كانوا هواة جمع متمرسًا أو وافدًا جديدًا إلى هذا المجال، يُمكن للمستخدمين الوصول إلى الأدوات والخدمات المُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.





على هذه المنصة، لم يعد الجمع مجرد عملية شراء وبيع بسيطة، بل أصبح تجربةً رقميةً زاخرةً بالإمكانيات. ومع استمرار نمو المنصة وتطورها، من المُتوقع أن تلعب Collector Crypt دورًا متزايد الأهمية في دفع سوق المقتنيات العالمي نحو الرقمنة.



