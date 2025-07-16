ما هو Chis AI؟ منصة مبتكرة تدمج الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين

منصة Chis AI هي منصة خدمات ذكاء اصطناعي مبتكرة تدمج تقنية الذكاء الاصطناعي مع البلوكتشين، وتقدم للمستخدمين طريقة جديدة تمامًا للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات التقليدية التي تعتمد على اشتراكات API، تعتمد Chis AIفي أذونات الخدمة على حيازة كل مستخدم من توكن CHISAI ، مما يضمن تجربة لا مركزية يقودها المستخدم.









في عصر التقدم السريع في تقنيتي الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، تواجه خدمات الذكاء الاصطناعي التقليدية تحديات عديدة مثل قيود نماذج الاشتراك، التوزيع غير المتكافئ للموارد، والتحكم المركزي. تم إنشاء Chis AIلمعالجة هذه التحديات وإعادة تعريف تقديم واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال اللامركزية.





في منصة Chis AI، يمكن للمستخدمين بسهولة ربط محفظة Web3 (مثل MetaMask) وفتح خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال امتلاك توكن CHISAI. يضمن هذا النظام القائم على التوكن توزيعًا عادلًا للخدمة ويعزز تداول التوكن ونمو قيمتها.





لا تدمج Chis AIفقط أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الشفافية والأمان في البلوكتشين، بل تستفيد أيضًا من نموذج اقتصاد توكن فريد لتقديم تجربة خدمة ذكاء اصطناعي أكثر عدلًا وكفاءة.













تعتمد Chis AI آلية مبتكرة للتحكم في الوصول بناءً على التوكن. يجب على المستخدمين امتلاك كمية معينة من توكن CHISAI لفتح خدمات الذكاء الاصطناعي المقابلة. يضمن هذا النهج توزيعًا عادلًا للموارد ويمنع احتكار الخدمة من قبل عدد قليل من المستخدمين. كما أنه يشجع على المشاركة الفعالة في نظام المنصة، حيث يمكن للمستخدمين التمتع بخدمات أكثر من خلال امتلاكهم للتوكن واستخدامها.









لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة، تقدم Chis AI نظام تعليمات متدرج. يتم تصنيف المستخدمين في مستويات مختلفة بناءً على عدد توكن CHISAI التي يمتلكونها، حيث يمنح كل مستوى عددًا يوميًا معينًا من التعليمات لخدمات الذكاء الاصطناعي. يضمن هذا النظام تجربة سلسة للمستخدمين الجدد، في الوقت الذي يكافئ فيه المستخدمين المخلصين الذين يدعمون المنصة على المدى الطويل.









تقدم Chis AI مجموعة واسعة من خدمات الذكاء الاصطناعي، تشمل تحويل النص إلى صورة، تحويل النص إلى صوت، تحويل الصورة إلى فيديو، توليد أكواد برمجية، ذكاء اصطناعي لتطبيقات البلوكتشين، تصميم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي للمحتوى والتسويق، والمزيد. تلبي هذه الخدمات احتياجات المستخدمين في سيناريوهات متعددة وتعزز من كفاءة العمل والإبداع عبر التكنولوجيا.





تحويل النص إلى صورة: يمكن للمستخدمين إدخال وصف نصي لتوليد صور AI عالية الجودة ومتنوعة الأسلوب، مناسبة لمشاريع التصميم والمواد التسويقية وغيرها.

تحويل النص إلى صوت: يوفر توليفًا صوتيًا طبيعيًا وسلسًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مع دعم لأنماط صوت ولغات متعددة، مثالي للبودكاست، الكتب الصوتية، الإعلانات، وغيرها.

تحويل الصورة إلى فيديو: يحول الصور الثابتة إلى فيديوهات ديناميكية، مما يعزز سرد القصص المرئية لـ NFTs، محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات أخرى.

توليد أكواد بالذكاء الاصطناعي: يساعد المطورين في توليد مقاطع كود فعالة، تصحيح الأخطاء، وتقديم اقتراحات ذكية؛ مع دعم لغات برمجة متعددة، بما في ذلك كود العقود الذكية لتطبيقات البلوكتشين.

ذكاء اصطناعي لتطبيقات البلوكتشين: يقدم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام Web3 البيئي، مثل تطوير العقود الذكية، نمذجة اقتصاد التوكن، وتحليل بيانات البلوكتشين.

تصميم مدعوم بالذكاء الاصطناعي: يولد عناصر تصميم UI/UX، أصول العلامة التجارية، ومرئيات إبداعية أخرى، مما يساعد المصممين على تنفيذ النماذج بسرعة.

الذكاء الاصطناعي للمحتوى والتسويق: يساعد الشركات والمبدعين في إنتاج محتوى جذاب يشمل إعلانات، منشورات التواصل الاجتماعي، ومقالات محسّنة لمحركات البحث (SEO).









تستفيد Chis AI من تقنية البلوكتشين لضمان تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة وشفافية كاملة. من خلال نموذج حوسبة هجين، تتم معالجة الطلبات على السلسلة وخارجها لتحقيق توازن بين السرعة واللامركزية. تضمن العقود الذكية عدالة المعاملات وتمنع الإساءة، مما يوفر بيئة خدمة آمنة وموثوقة للمستخدمين.













اسم التوكن: Chis AI Token

الرمز: CHISAI

إجمالي العرض: 100 مليون









التطوير: 20%

حوافز المجتمع: 15%

السيولة والإدراج في المنصات المركزية: 32.5% (50% منها لتوفير السيولة الأولية)

الخزينة: 10%

التسويق: 10%

آلية الحرق: 10%

البيع العام: 2.5%









الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي: يجب على المستخدمين امتلاك توكن CHISAI لفتح خدمات الذكاء الاصطناعي. تحدد الكمية المحتفظ بها عدد التعليمات اليومية المسموح بها.





مكافآت النظام البيئي: يمكن لحاملي التوكن كسب مكافآت إضافية من خلال التخزين والمشاركة في الحوكمة.





التخزين والحوكمة: يمنح تخزين توكن CHISAI توكن إضافي وحقوق تصويت على ترقيات المنصة، تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، وقرارات الحوكمة الأخرى.





التداول والسيولة: سيكون توكن CHISAI قابلًا للتداول في المنصات اللامركزية والمركزية، مما يتيح للمستخدمين شراء وبيع التوكن وضمان السيولة في السوق.









تعد Chis AI، كمنصة مبتكرة تدمج الذكاء الاصطناعي مع البلوكتشين، نموذجًا مميزًا في اقتصاد التوكن ونظام التعليمات المتدرج لتقديم تجربة أكثر عدلًا وكفاءة في خدمات الذكاء الاصطناعي. تلبي عروضها المتنوعة احتياجات المستخدمين المختلفة، في حين تضمن المعالجة اللامركزية والأمان الشفاف خدمة موثوقة وثقة المستخدم. مع إطلاق توكن CHISAI وازدياد الاعتراف بالسوق، من المتوقع أن تحدد Chis AI معيارًا جديدًا في قطاع خدمات الذكاء الاصطناعي، وتقود الصناعة نحو مستقبل لا مركزي يقوده المستخدم.





خلال نموها السريع، وفّرت شراكة Chis AI مع منصة التداول العالمية MEXC زخمًا كبيرًا. لقد حازت رسوم MEXC المنخفضة، والتنفيذ السريع، والتغطية الواسعة للأصول، والسيولة العالية على ثقة المستثمرين حول العالم. وفهمها العميق للمشاريع الناشئة ودعمها المستمر ساعد في تعزيز المبادرات الواعدة.









يمكن للمستخدمين أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للمشاركة في فعاليات إيداع أو تداول CHISAI للحصول على فرصة لكسب مكافآت إضافية.





