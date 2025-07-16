ما هي شبكة CESS؟ بنية تحتية جديدة لسيادة البيانات والتخزين اللامركزي في عصر Web3

شبكة CESS (نظام تخزين النظام البيئي المستمر) عبارة عن بنية تحتية ناشئة للبيانات لامركزية تجمع بين تقنية البلوكتشين العامة وشبكة توصيل المحتوى عالية السرعة لتزويد المستخدمين بحل إدارة بيانات أكثر أمانًا وخصوصية وسيادة.









مع استمرار تطور Web3، تواجه خدمات السحابة المركزية التقليدية، مثل AWS وGoogle Cloud، تحديات متزايدة، تشمل ثغرات أمنية في البيانات، وانتهاكات للخصوصية، وتكاليف تشغيلية مرتفعة، ومخاوف تتعلق بالرقابة. وقد طُوّر نظام CESS لمعالجة هذه المشكلات الحرجة.





لا يقتصر نظام CESS على توفير تخزين آمن وعالي التوافر للبيانات فحسب، بل يُقدّم أيضًا شبكة توزيع محتوى مبتكرة (CD²N) تُسهّل الوصول إلى البيانات ومشاركتها والتعاون فيها بكفاءة ضمن منظومة Web3. وتتمثل مهمته في إنشاء بنية تحتية شاملة لتخزين Web3 تجمع بين حماية الخصوصية، والأداء المؤسسي، وتقديم محتوى قوي، وقدرات التعلم الموحد بالذكاء الاصطناعي.









تبني شبكة CESS بنية تخزين وتسليم بيانات قابلة للتطوير ولامركزية من خلال أربع طبقات أساسية:





طبقة بلوكتشين: توفر تخزين البيانات، وإدارة الملكية، ووظائف العقود الذكية لضمان سلامة البيانات وتحفيز مشاركة الشبكة.





طبقة موارد التخزين الموزعة: تجمع بين عقد الإجماع والتخزين لإدارة البيانات الوصفية، ومعالجة المعاملات، وتخزين بيانات المستخدم، وتحسين تخصيص الموارد.





طبقة شبكة توصيل المحتوى: تستخدم تقنية CD²N اللامركزية وتقنية الند للند، مستفيدةً من عقد التخزين المؤقت والاسترجاع لتمكين نقل البيانات بسرعة مع تقليل التكاليف.





طبقة الواجهة: توفر واجهة سطر الأوامر (CLI)، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK)، ومجموعة بروتوكولات الذكاء الاصطناعي CESS لتسهيل تفاعل المستخدم وضمان خصوصية البيانات أثناء تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.









التخزين اللامركزي وتسليم المحتوى: تُنشئ شبكة CESS شبكة تخزين لامركزية وتوزيع محتوى تُوفر خدمات تخزين واسترجاع بيانات فعّالة لتطبيقات Web3.





تفويض البيانات وإعادة تشفير الوكيل: من خلال إعادة تشفير الوكيل، يُمكن للمستخدمين منح وصول مؤقت إلى بياناتهم المشفرة دون الكشف عن المفاتيح الأصلية، مما يُعزز حماية خصوصية البيانات.





آلية إجماع الاختيار الدوراني العشوائي (R²S): تُعزز آلية إجماع R²S الفريدة في CESS لامركزية الشبكة وأمانها، مما يضمن الموثوقية والكفاءة في عمليات التخزين والاسترجاع.





أنواع العقد المتعددة: تتكون شبكة CESS من أربعة أنواع من العقد - عقد الإجماع، وعقد التخزين، وعقد التخزين المؤقت، وعقد الاسترجاع - والتي تتعاون معًا للحفاظ على استقرار الشبكة وتشغيلها.













اسم التوكن: CESS

إجمالي العرض: 10 مليارات









صُمم تخصيص توكن CESS بعناية لتعزيز تطوير المنصة على المدى الطويل. من إجمالي العرض، خُصص 15% للمساهمين الأوائل، و10% للمستثمرين الأوائل، و10% لتنمية المجتمع والحوافز والترويج، و5% للتعاون التجاري مع شركاء السحابة، و5% تُخصصها المؤسسة لحالات الطوارئ ودعم النظام البيئي المستقبلي؛ و30% لعقد التخزين، و15% لعقد الإجماع، و10% لتطوير طبقة التخزين المؤقت.













توكن CESS هو العملة المشفرة الأصلية لشبكة CESS، ويلعب أدوارًا حيوية متعددة في النظام البيئي. فهو يُتيح للمستخدمين المشاركة في حصص الشبكة لكسب دخل سلبي، ويمنح حاملي الرمز حقوق حوكمة للتأثير على التطوير المستقبلي لشبكة CESS، وهو أساسي للوصول إلى خدمات التخزين المختلفة على الشبكة، ويسمح لهم باستخدام إمكانيات التخزين اللامركزية لـ CESS.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



