ما هو Bombie؟ نظام بيئي جديد للألعاب يدمج GameFi وWeb3

لعبة Bombie هو مشروع ألعاب مبتكر يدمج بين عناصر GameFi وتقنيات Web3، ويتمحور حول أسلوب لعب أساسي يقوم على قتل الزومبي لكسب المكافآت. يهدف المشروع إلى تقديم تجربة غامرة للاعبين، إلى جانب حوافز اقتصادية مستدامة.

منذ إطلاقه، حظي Bombie باهتمام واسع ومشاركة كبيرة، بفضل آلياته الفريدة في اللعب واقتصاده الترميزي المتوازن.









لعبة Bombie هو أول مشروع GameFi في العالم مستوحى من الزومبي، يدمج تقنية بلوكتشين مع عناصر الألعاب التقليدية. في اللعبة، يكسب اللاعبون مكافآت بالقضاء على الزومبي، والتي يمكن تحويلها إلى أرباح حقيقية. يعتمد المشروع نموذج توكنوميكس (اقتصاديات الترميز) العادل لضمان تنافس جميع اللاعبين على قدم المساواة، مراعيًا بذلك ميزة "المبادرة" الشائعة في العديد من ألعاب بلوكتشين التقليدية.













في لعبة Bombie، يتولى اللاعبون دور الناجين الذين يحصلون على مكافآت ترمزية داخل اللعبة بإكمال المهام وتجاوز المراحل المليئة بالزومبي. تقدم اللعبة مجموعة متنوعة من الأسلحة والعناصر، مما يسمح للاعبين باختيار معداتهم بشكل استراتيجي لزيادة فعالية القتال إلى أقصى حد.





تتميز لعبة Bombie بمجموعة متنوعة من أوضاع اللعب، بما في ذلك التحديات الفردية والمعارك التعاونية متعددة اللاعبين، لتلبية مختلف أذواق اللاعبين. كما يتوفر نظام قائمة المتصدرين لتشجيع المنافسة وزيادة تفاعل اللاعبين.













توكن BOMB هو توكن الحوكمة والفائدة الأصلي للعبة بومبي، ويبلغ إجمالي عدد التوكن المتاحة 10 مليارات. وبصفته مشروعًا مبتكرًا من GameFi، يعتمد بومب نموذج توزيع عادل عند الإطلاق، حيث سيتم توزيع 70% من التوكن مباشرةً على اللاعبين النشطين، مما يضمن استفادة أعضاء المجتمع بشكل مباشر من نمو المشروع.









توزيع الإيردروب (70%): سيتم توزيع التوكن على اللاعبين الذين شاركوا بنشاط في لعبة Bombie عبر LINE أو Telegram خلال الأشهر الستة الماضية. سيتم تحديد مبالغ التخصيص بناءً على مزيج من نشاط اللعب، وتصنيفات المتصدرين، وإجمالي المشاركة.





تخصيص الفريق (10%): تخضع توكن الفريق لفترة حظر مدتها 12 شهرًا، يتبعها استحقاق خطي خلال الأشهر الـ 12 التالية. تضمن هذه الآلية التوافق طويل الأمد بين الفريق ونمو المشروع.





أحواض السيولة (5%): لتسهيل التداول السلس وتقليل تقلبات الأسعار، سيتم تخصيص 5% من إجمالي العرض لمجموعات السيولة على سلاسل الكتل، بما في ذلك TON وKaia و Ethereum





احتياطي الخزانة (15%): ستدعم هذه الأموال التطوير المستمر للعبة، وتحديثات المنصة، وجهود التسويق، والشراكات الاستراتيجية، مما يوفر أساسًا قويًا لاستدامة المشروع على المدى الطويل.









اقتصاد اللعبة: يربح اللاعبون عملة BOMB بإكمال التحديات والفوز بالمباريات والمشاركة في البطولات. يمكن استخدام التوكن لفتح ميزات متقدمة أو تحسين تجربة اللعب.





التخرين والمكافآت: يمكن للاعبين تخزين بعملة BOMB في ألعاب أخرى لكسب عوائد إضافية، مما يشجع على المشاركة طويلة الأمد.





التكامل بين المنصات: تدعم عملة BOMB تفاعلات اقتصادية سلسة بين منصتي LINE وTelegram، مما يُشكل نظامًا موحدًا للعملات.









توزع Bombie التوكن وفق نموذج إطلاق عادل، حيث يُخصَّص 70% من إجمالي العرض عبر عمليات الإيردروب مباشرةً للاعبين النشطين. يشمل المشاركون المؤهلون المستخدمين الذين تفاعلوا بنشاط مع لعبة Bombie على LINE أو Telegram خلال الأشهر الستة الماضية. سيتم تحديد عدد التوكن المستلمة بناءً على نشاط اللعب، وتصنيفات لوحة المتصدرين، وإجمالي التفاعل.









كمشروع مبتكر من GameFi، استقطبت Bombie اهتمامًا عالميًا بفضل أسلوب لعبها الفريد، وآلية توزيعها العادل للتوكن، ونموذج حوكمتها اللامركزي. مع التطوير المستمر وتوسع منظومتها، من المتوقع أن تُصبح Bombie جسرًا بين الألعاب وتقنية البلوكتشين، مقدمةً للاعبين تجربةً غير مسبوقة ومكافآتٍ اقتصادية. وستواصل Bombie الابتكار والنمو جنبًا إلى جنب مع مجتمعها، مستكشفةً آفاقًا جديدة.





أصبحت عملة BOMB الآن مدرجة في بورصة MEXC، ويمكن للمستخدمين تداول التوكن برسوم منخفضة للغاية





1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي

2) في شريط البحث، اكتب BOMB واختر التداول الفوري أو تداول العقود الآجلة.

3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.







