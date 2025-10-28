ما هي هيمنة البيتكوين؟ دليل شامل لمخطط هيمنة البيتكوين واستراتيجيات تداوله





قد يرتفع سعر البيتكوين بنسبة 15% بين عشية وضحاها، بينما لا تشهد العملات البديلة أي تحركات تُذكر، أو قد يبقى ثابتًا بينما تشهد العملات الرقمية الأصغر حجمًا مكاسب ثنائية الرقم. تُحرك هيمنة البيتكوين هذه الديناميكيات السوقية، وهي مقياس أساسي يكشف عن أنماط تحركات سوق العملات الرقمية.

تقيس هيمنة البيتكوين حصة البيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، مُعبرًا عنها كنسبة مئوية. عندما ترتفع هيمنة البيتكوين، يشير ذلك إلى تفضيل المستثمرين لها على العملات الرقمية البديلة. أما عندما تنخفض، فعادةً ما يتدفق رأس المال إلى العملات البديلة، مما يُطلق غالبًا ما يُطلق عليه المتداولون "موسم العملات البديلة".

يمكن لفهم هذا المقياس أن يُثري تحليلات السوق وقرارات الاستثمار. يؤثر بقاء هيمنة البيتكوين عند نسبة 40% أو 70% بشكل كبير على أساليب تخصيص المحافظ وإدارة المخاطر.





أهم النقاط:

تقيس هيمنة البيتكوين حصة البيتكوين في السوق: تُحسب بقسمة القيمة السوقية للبيتكوين على إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، معبرًا عنها كنسبة مئوية.

تشير أنماط الهيمنة إلى معنويات السوق: عادةً ما يعكس ارتفاع الهيمنة سلوكًا هادفًا إلى الأمان، بينما يشير انخفاض الهيمنة إلى زيادة الرغبة في المخاطرة بالعملات الرقمية البديلة.

تُظهر الدورات التاريخية أنماطًا ملحوظة: حافظت البيتكوين على هيمنة تزيد عن 90% في السنوات الأولى، وانخفضت إلى 33% خلال طفرة عروض العملات الأولية (ICO) بين عامي 2017 و2018، وتتذبذب حاليًا بين 50% و60%.

قد تظهر فرص تداول عند مستويات معينة: لطالما تزامنت الهيمنة التي تزيد عن 65% مع قيعان السوق، بينما كانت المستويات التي تقل عن 45% تُشير أحيانًا إلى أسواق صاعدة في مراحلها الأخيرة.

تؤثر عوامل متعددة على اتجاهات الهيمنة: بما في ذلك تحركات أسعار البيتكوين، وأداء العملات الرقمية البديلة، وظروف السوق، والتطورات التنظيمية، وإطلاق العملات الرقمية الجديدة.

تُظهر الرسوم البيانية أربعة سيناريوهات للسوق: يُشكّل ارتفاع/انخفاض سعر البيتكوين، إلى جانب هيمنة البيتكوين (BTC)، ظروفًا سوقية مميزة لتحليل تخصيص المحفظة الاستثمارية.





تُمثّل هيمنة البيتكوين النسبة المئوية للقيمة السوقية للبيتكوين مقارنةً بسوق العملات الرقمية بأكمله. وتُمثّل هذه النسبة "حصة البيتكوين السوقية" في سوق الأصول الرقمية. ويتم الحساب بصيغة بسيطة: القيمة السوقية للبيتكوين مقسومة على إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، مضروبًا في 100.

على سبيل المثال، عندما تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين 600 مليار دولار أمريكي، بينما يصل إجمالي سوق العملات الرقمية إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي، فإن هيمنة البيتكوين تُعادل 50%. هذا يعني أن البيتكوين يُسيطر على نصف القيمة السوقية للعملات الرقمية في تلك اللحظة.

يُعدّ هذا المقياس مقياسًا لمعنويات السوق وتخصيص رأس المال. عادةً ما يُشير ارتفاع هيمنة البيتكوين إلى أن المستثمرين يعتبرون البيتكوين مخزنًا أكثر أمانًا للقيمة مقارنةً بالعملات البديلة. في ظل ظروف السوق المتقلبة، غالبًا ما يتدفق رأس المال من العملات المشفرة الأصغر إلى البيتكوين، مما يدفع الهيمنة إلى الارتفاع.

في المقابل، يشير تراجع هيمنة البيتكوين إلى تزايد ثقة المستثمرين في العملات المشفرة البديلة. يحدث هذا غالبًا خلال الأسواق الصاعدة عندما تزداد الرغبة في المخاطرة ويسعى المتداولون إلى تحقيق عوائد أعلى من العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأصغر.





تختلف هيمنة البيتكوين في السوق اختلافًا جوهريًا عن مقاييس القيمة السوقية البسيطة. فبينما تقيس القيمة السوقية القيمة الإجمالية لعملة البيتكوين المتداولة، تُظهر الهيمنة موقع البيتكوين النسبي ضمن المشهد الأوسع للعملات المشفرة.





تشير القيمة السوقية إلى أن قيمة البيتكوين تبلغ 600 مليار دولار. وتكشف هيمنة البيتكوين ما إذا كانت هذه الـ 600 مليار دولار تُمثل 40% أو 70% من سوق العملات المشفرة بأكمله، وهو تمييز يكشف عن هيكل السوق وتدفقات الاستثمار.





https://www.mexc.com/price/BTC * *BTN-تداول بيتكوين على بورصة MEXC Now&BTNURL=





كيف تُحسب هيمنة بيتكوين؟ تُحسب هيمنة بيتكوين باستخدام صيغة بسيطة: (القيمة السوقية لبيتكوين / إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية) × 100. مع ذلك، فإن فهم مكونات هذه الأرقام يكشف عن فروق دقيقة مهمة تؤثر على تفسيرها.

القيمة السوقية لبيتكوين تساوي السعر الحالي مضروبًا في المعروض المتداول. مع وجود حوالي 19.7 مليون بيتكوين متداولة بسعر 43,000 دولار أمريكي لكل منها، تصل القيمة السوقية لبيتكوين إلى حوالي 847 مليار دولار أمريكي.

يشمل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية جميع الأصول الرقمية القابلة للتداول عبر البورصات ومنصات البيانات الرئيسية. يبلغ هذا الرقم الشامل حاليًا حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي موزعة على آلاف العملات الرقمية المختلفة التي يتتبعها مختلف مزودي بيانات السوق.

باستخدام هذه الأرقام، تُقدر هيمنة البيتكوين بحوالي 53% (847 مليار دولار / 1.6 تريليون دولار × 100). هذا يعني أن البيتكوين يسيطر على ما يزيد قليلاً عن نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة في ذلك الوقت.

تعرض منصات بيانات العملات المشفرة الرئيسية هيمنة البيتكوين بتحديثات فورية، حيث تعرض اتجاهات الهيمنة عبر أطر زمنية مختلفة، من التغيرات التي تحدث كل ساعة إلى أنماط تمتد لسنوات.













تؤدي قوى متعددة مترابطة إلى تقلبات هيمنة البيتكوين، مما يخلق

ديناميكيات سوقية معقدة يتعلم المشاركون المتمرسون في السوق إدراكها وتفسيرها.





تؤثر تحركات أسعار البيتكوين بشكل مباشر على حسابات الهيمنة، حيث تُشكل القيمة السوقية البسط في معادلة الهيمنة. عندما يرتفع سعر البيتكوين بينما تبقى العملات البديلة ثابتة، تزداد هيمنة البيتكوين بشكل طبيعي. ومع ذلك، خلال تحركات السوق المتزامنة حيث ترتفع جميع العملات المشفرة معًا، قد تبقى الهيمنة مستقرة على الرغم من المكاسب الكبيرة في الأسعار.

تصبح العلاقة بين سعر البيتكوين والهيمنة ملحوظة بشكل خاص خلال الأحداث الإخبارية الخاصة به. يمكن للموافقات التنظيمية، أو إعلانات التبني المؤسسي، أو التحديثات التكنولوجية الرئيسية أن تدفع سعر البيتكوين إلى الارتفاع مع تخلف العملات البديلة، مما يزيد من الهيمنة بشكل كبير.





تكشف أنماط هيمنة موسم العملات البديلة عن سلوك دوري للسوق يتكرر عبر دورات سوقية مختلفة. خلال مواسم العملات البديلة، عادةً ما تنخفض هيمنة البيتكوين مع تحول رأس المال من البيتكوين إلى العملات المشفرة الأصغر بحثًا عن عوائد أعلى. تؤثر فئات العملات البديلة الرئيسية على هيمنة البيتكوين بشكل مختلف بناءً على قيمتها السوقية وحجم تداولها. يمكن لرموز نظام إيثريوم أن تحرك مجتمعةً رأس مال كافٍ للتأثير بشكل كبير على المركز النسبي للبيتكوين. عندما تشهد قطاعات مثل رموز التمويل اللامركزي، أو العملات المشفرة للألعاب، أو عملات الميم، ارتفاعات منسقة، فإنها يمكن أن تقلل مجتمعةً من هيمنة البيتكوين بشكل كبير.





تُظهر هيمنة البيتكوين أنماطًا متوقعة خلال دورات السوق المختلفة، والتي تُشكل أساس العديد من الأطر التحليلية. خلال أسواق الهبوط، تزداد هيمنة البيتكوين عادةً مع سعي المشاركين في السوق إلى الأمان النسبي للبيتكوين وسيولته الراسخة.

تحدث ظاهرة "البحث عن الأمان" هذه لأن البيتكوين يحتفظ بأعلى حجم تداول يومي، وأوسع قبول مؤسسي، وأطول سجل تشغيلي بين العملات المشفرة. عندما يزداد عدم اليقين في السوق، يميل المشاركون إلى تعزيز مراكزهم في البيتكوين بدلاً من الحفاظ على التعرض لمراكز عملات بديلة أكثر تقلبًا.

على النقيض من ذلك، غالبًا ما تشهد أسواق الصعود تراجعًا في هيمنة البيتكوين مع عودة الثقة وزيادة الرغبة في المخاطرة. خلال هذه الفترات، يسعى المتداولون بنشاط لتحقيق عوائد محتملة أعلى من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الأصغر، مما يدفع تدفقات رأس المال بعيدًا عن البيتكوين إلى العملات الرقمية البديلة.





تُحدث التطورات التنظيمية آثارًا دائمة على أنماط الهيمنة، تتجاوز تحركات الأسعار قصيرة الأجل. يمكن للأطر التنظيمية الواضحة خصيصًا للبيتكوين، مثل موافقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو حلول الحفظ المؤسسي ، أن تُؤدي إلى زيادات مستدامة في الهيمنة على مدى فترات طويلة.

تتضح آثار التبني المؤسسي عندما تُعلن الشركات الكبرى أو مديرو الاستثمار عن تبني سندات الخزانة للبيتكوين. عادةً ما تُحفز هذه الإعلانات ضغوطًا شراءً على البيتكوين تحديدًا، بدلًا من العملات الرقمية عمومًا، مما يُؤدي إلى ضغط تصاعدي على مقاييس هيمنة البيتكوين.





https://www.mexc.com/price/BTC * *BTN-تداول بيتكوين على بورصة MEXC Now&BTNURL=





يكشف تاريخ هيمنة بيتكوين عن مراحل مميزة شكلت مشهد العملات المشفرة اليوم، حيث تقدم كل مرحلة رؤى قيّمة لفهم ديناميكيات السوق الحالية.

حافظت بيتكوين على أعلى هيمنتها خلال سنواتها التكوينية، مستحوذةً على حصة سوقية تزيد عن 90% باستمرار حتى عام 2016. بلغت هيمنة بيتكوين ذروتها في عام 2013 عند حوالي 94% نظرًا لقلة البدائل المجدية في مجال العملات المشفرة.

رسخت هذه الفترة مكانة بيتكوين كعملة مشفرة أساسية، مما ساهم في بناء شبكة من العملات المشفرة وشهرة واسعة للعلامة التجارية، مما لا يزال يؤثر على سلوك السوق. أدت المنافسة المحدودة إلى تدفق جميع استثمارات العملات المشفرة تقريبًا إلى بيتكوين، مما هيأ الظروف لحصة سوقية شبه احتكارية.

شهدت هيمنة البيتكوين في عام 2017 تقلبات كبيرة مع ظهور عروض العملات الأولية في سوق العملات المشفرة. تُظهر البيانات التاريخية انخفاض الهيمنة من أكثر من 85% في أوائل عام 2017 إلى أدنى مستوياتها عند حوالي 33% بحلول أوائل عام 2018.

يعكس تراجع الهيمنة دورانًا كبيرًا لرأس المال، حيث اتجه المستثمرون إلى آلاف مشاريع العملات الجديدة الواعدة بتطبيقات تقنية البلوك تشين. مكّنت منصة العقود الذكية لإيثريوم من ازدهار إنشاء العملات، حيث استحوذت عروض العملات الأولية الناجحة على أجزاء من حصة البيتكوين السوقية التي كانت مهيمنة سابقًا.

مثّلت هيمنة البيتكوين في عام 2018 أدنى نقطة في الدورة، حيث وصل نشاط المضاربة إلى مستويات غير مستدامة. ومع ذلك، أظهرت هذه الفترة مرونة البيتكوين الكامنة عندما فشلت معظم مشاريع عروض العملات الأولية خلال سوق الهبوط اللاحق، مما أدى إلى تعافي الهيمنة تدريجيًا.

واجهت هيمنة البيتكوين في عام 2021 تحديات جديدة ناجمة عن بروتوكولات التمويل اللامركزي واعتماد المؤسسات للعملات البديلة. بخلاف طفرة عروض العملات الأولية (ICO) المضاربية في عام 2017، شهدت هذه الدورة ظهور بروتوكولات وظيفية تُولّد عائدًا قابلًا للقياس وتُظهر فائدة ملموسة.حاليًا، يتقلب مؤشر هيمنة بيتكوين عادةً بين 50% و60%، مما يعكس سوقًا أكثر نضجًا وتنوعًا مع استخدامات راسخة تتجاوز تخزين القيمة. لا تزال هيمنة بيتكوين اليوم متأثرة بعوامل السوق التقليدية، مع دمج ديناميكيات جديدة مثل مشاركة المؤسسات في التمويل اللامركزي (DeFi).









تتطلب استراتيجية تداول هيمنة بيتكوين الفعّالة فهم كيفية إشارة أنماط الهيمنة إلى تحولات أوسع في السوق ودورات دوران رأس المال التي تخلق فرصًا مربحة.





تعمل أنماط هيمنة بيتكوين كمؤشرات لموسم العملات البديلة، حيث توفر إشارات لقرارات توقيت دوران المحفظة. عندما تظهر ظروف موسم هيمنة بيتكوين، يمكن للمتداولين المستعدين وضع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

يحدث الإعداد التقليدي لموسم العملات البديلة عندما يرتفع سعر بيتكوين بينما تنخفض الهيمنة في الوقت نفسه. يشير هذا المزيج إلى دخول رؤوس أموال جديدة إلى العملات الرقمية البديلة أسرع من البيتكوين، مما يُولّد زخمًا مستدامًا لارتفاعات العملات الرقمية البديلة التي قد تستمر لأشهر.

يراقب المشاركون المتمرسون في السوق انخفاض الهيمنة دون المستويات النفسية الرئيسية عند حوالي 50-55% خلال اتجاهات البيتكوين الصاعدة. وقد سبق هذا الانهيار الفني أحيانًا فترات تفوق العملات الرقمية البديلة، على الرغم من اختلاف التوقيت والمدة بشكل كبير.

عندما تتراجع هيمنة البيتكوين خلال أسعارها المستقرة أو الصاعدة، فإن ذلك يُشير إلى زيادة الرغبة في المخاطرة في السوق ونشاط دوران العملات الرقمية البديلة. يُتيح هذا الوضع، الذي يُتيح هيمنة البيتكوين في موسم العملات الرقمية البديلة، فرصًا في العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات مقترحات القيمة الأساسية القوية.





يجمع تحليل معنويات سوق هيمنة البيتكوين بين أنماط الرسم البياني الفنية ومحركات السوق الأساسية التي تؤثر على نفسية المستثمر. عادةً ما يُشير ارتفاع الهيمنة خلال فترات عدم اليقين في السوق إلى سلوك اللجوء إلى الأمان، بينما يُشير انخفاض الهيمنة إلى تزايد تحمل المخاطر لدى المشاركين في السوق.

يتتبع بعض المتداولين الهيمنة إلى جانب مؤشرات أخرى مثل مؤشرات التقلب ومقاييس المعنويات. قد يوفر هذا النهج متعدد المقاييس سياقًا إضافيًا يتجاوز المؤشرات الفردية، مع أنه لا يوجد نهج يضمن إشارات موثوقة.

تاريخيًا، تزامنت قراءات هيمنة البيتكوين التي تزيد عن 65% مع بعض قيعان السوق، مع أنه لا ينبغي الاعتماد على هذا النمط في قرارات التداول. في المقابل، حدثت هيمنة أقل من 45% أحيانًا خلال أسواق الصعود في مراحلها المتأخرة، مع أن هذا ليس مؤشرًا ثابتًا.





تُعدّل استراتيجيات تخصيص محفظة هيمنة البيتكوين حجم المراكز بناءً على اتجاهات الهيمنة والتعرف التاريخي على الأنماط. تحافظ مناهج الاستثمار المحافظة على أوزان أعلى للبيتكوين عندما تتجه الهيمنة نحو الصعود، مما يعكس تفضيل السوق للأصول الرقمية الراسخة.

قد تُخفّض استراتيجيات المحفظة الجريئة تخصيص البيتكوين إلى 30-40% عندما تنخفض الهيمنة عن 50%، مما يسمح بزيادة التعرض لفرص العملات البديلة الواعدة. ومع ذلك، يتطلب هذا النهج إدارة محفظة نشطة وأنظمة قوية للتحكم في المخاطر نظرًا لخصائص تقلب العملات البديلة.

غالبًا ما تُحدد أطر استراتيجيات الاستثمار في هيمنة البيتكوين نقاط انطلاق مُحددة مسبقًا لقرارات إعادة التوازن المنهجية. على سبيل المثال، قد يُحفز ارتفاع نسبة الهيمنة فوق 60% عمليات جني أرباح العملات البديلة، بينما قد يُشير انخفاض نسبة الهيمنة دون 45% إلى انخفاض تعرض العملات البديلة نظرًا لظروف الفقاعة المحتملة.





https://www.mexc.com/price/BTC * *BTN-تداول بيتكوين علي MEXC Now&BTNURL=





يتطلب تحليل مخطط هيمنة البيتكوين فهم الأنماط الفنية وسياق السوق الأساسي الذي يُحرك تقلبات الهيمنة على مدى فترات زمنية مختلفة.

يتبع تحليل مخطط هيمنة البيتكوين مبادئ الرسوم البيانية المُعتمدة مع مراعاة ديناميكيات سوق العملات المشفرة الفريدة. غالبًا ما تتطور مستويات الدعم والمقاومة عند عتبات مهمة نفسيًا مثل مستويات الهيمنة 40% و50% و60%.

تتضمن مخططات الهيمنة تشكيلات فنية مألوفة مثل الرأس والكتفين، والمثلثات، وقنوات الاتجاه طويلة الأجل. ومع ذلك، غالبًا ما تُظهر مخططات الهيمنة دوراتٍ طويلة الأجل تستمر لعدة أشهر أو سنوات، مما يتطلب الصبر ومنظورًا أوسع للسوق.

كثيرًا ما تتزامن الاختراقات من أنماط الرسم البياني الرئيسية مع تغييرات كبيرة في نظام السوق تؤثر على قطاعات العملات المشفرة بأكملها. قد يشير اختراق الهيمنة فوق 65% إلى ظروف سوق هبوطية ممتدة، بينما قد يشير الاختراقات دون 40% إلى اقتراب ذروة سوق صاعدة مبهجة.

يكشف تحليل ارتباط هيمنة البيتكوين مقابل سعر البيتكوين عن أربعة ظروف سوقية مميزة. يشير ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الهيمنة إلى ارتفاعات البيتكوين، بينما يشير ارتفاع الأسعار مع انخفاض الهيمنة إلى بدء مواسم العملات البديلة. يُظهر انخفاض الأسعار مع ارتفاع الهيمنة تصحيحات السوق مع هروب إلى

سلوك الأمان، بينما يشير انخفاض الأسعار مع انخفاض الهيمنة إلى مراحل هبوط واسعة النطاق في السوق.

يوفر هذا النهج التحليلي المتكامل تفسيرًا أكثر دقة للسوق مقارنةً بدراسة أيٍّ من المقياسين بمفرده.









لهيمنة البيتكوين العديد من القيود الهيكلية التي يجب على المستثمرين المحترفين فهمها عند تفسير إشارات الهيمنة لاتخاذ قرارات استثمارية.

تُحدث العملات المستقرة تشوهات كبيرة في حسابات هيمنة البيتكوين، لأنها تُمثل دولارات مُرمزة بدلًا من استثمارات مضاربة في العملات المشفرة. تتمتع العملات المستقرة الرئيسية مثل USDT وUSDC وBUSD الآن برأس مال سوقي كبير، مما يُقلل بشكل مصطنع من نسبة الهيمنة المحسوبة للبيتكوين.

تنشأ تعقيدات هيكل السوق من إدراج توكن البيتكوين المُغلفة ومنتجات البيتكوين الاصطناعية عبر شبكات بلوكتشين مُختلفة. قد تُضخّم هذه المنتجات إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، مع تمثيلها نفس القيمة الاقتصادية الأساسية لعملة البيتكوين، مما قد يُشوّه حسابات هيمنة البيتكوين التقليدية.

يُصبح تداول هيمنة البيتكوين مُشكلةً عندما يعتمد المُتداولون حصريًا على إشارات الهيمنة دون مراعاة سياق السوق الأوسع، وأنماط حجم التداول، والتطورات الأساسية التي تُؤثر على أسواق العملات المشفرة.

تشمل قيود التحليل الحساسية للأحداث الشاذة، والإعلانات التنظيمية التي تؤثر على عملات مشفرة مُحددة، والمشكلات الفنية في شبكات بلوكتشين المُنفصلة. يُمكن أن تُؤدي المشكلات الفنية أو الإجراءات التنظيمية الكبيرة المُتعلقة بعملات مشفرة مُفردة إلى تحريف حسابات الهيمنة مؤقتًا دون أن تعكس التغيرات الحقيقية في معنويات السوق.

تُدمج استراتيجيات الاستثمار الاحترافية تحليل الهيمنة كعنصر واحد ضمن أطر تحليلية شاملة، بدلًا من اعتباره مُتنبئًا مُستقلًا بتحركات السوق المُستقبلية.













ما هي هيمنة البيتكوين (BTC)؟

تقيس هيمنة البيتكوين القيمة السوقية للبيتكوين كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.





ماذا تعني هيمنة البيتكوين؟

تشير إلى حصة البيتكوين النسبية في السوق وتفضيل المستثمرين لها والعملات الرقمية البديلة.





كيف تُحسب هيمنة البيتكوين؟

تساوي هيمنة البيتكوين القيمة السوقية للبيتكوين مقسومة على إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، مضروبة في 100.





ماذا يحدث عندما تنخفض هيمنة البيتكوين؟

يشير انخفاض الهيمنة عادةً إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية البديلة، مما قد يُشير إلى بداية موسم العملات الرقمية البديلة.





ماذا يحدث عندما ترتفع هيمنة البيتكوين؟

يعكس ارتفاع الهيمنة عادةً سلوكًا تفضيليًا للمستثمرين، حيث يُفضل المستثمرون البيتكوين على العملات الرقمية البديلة الأكثر خطورة خلال ظروف السوق غير المستقرة.





متى ستنخفض هيمنة البيتكوين؟

تتراجع الهيمنة عادةً خلال الأسواق الصاعدة عندما تزداد ثقة المستثمرين ويتدفق رأس المال إلى العملات الرقمية البديلة سعيًا وراء عوائد أعلى.





ما هي هيمنة البيتكوين حاليًا؟

تتراوح الهيمنة الحالية بين 50% و60%، مع إمكانية تتبعها آنيًا على منصات بيانات العملات المشفرة الرئيسية.





كيف يمكنني التحقق من هيمنة البيتكوين؟

يمكن مراقبة هيمنة البيتكوين على مواقع بيانات سوق العملات المشفرة الرئيسية ومنصات الرسوم البيانية المتقدمة.





ما هو مخطط هيمنة البيتكوين؟

يعرض مخطط هيمنة البيتكوين النسبة المئوية لحصة البيتكوين السوقية التاريخية على مر الزمن، وغالبًا ما يتضمن أدوات تحليل فني لتحديد الاتجاهات.





https://www.mexc.com/price/BTC * *BTN-تداول بيتكوين علي MEXC Now&BTNURL=





تُعدّ هيمنة البيتكوين أداة أساسية لفهم ديناميكيات سوق العملات المشفرة. فعندما ترتفع الهيمنة، فإنها تشير إلى تفضيل السوق للاستقرار النسبي للبيتكوين، بينما يكشف انخفاض الهيمنة عن ثقة متزايدة في العملات المشفرة البديلة.

يتطلب تحليل الهيمنة الناجح دمج أنماط الرسم البياني مع فهم أساسيات السوق. غالبًا ما تظهر فرص التداول خلال فترات الاختراق الكبيرة للاتجاهات فوق 60% أو دون 45%، مع ضرورة مراعاة هذه المستويات في سياق السوق الأوسع.