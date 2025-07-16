ما هو دفتر الطلبات وعمق الطلبات؟









في تداول العملات المشفرة، يكون دفتر الطلبات عبارة عن قائمة مرتبة حسب السعر، تحتوي على جميع طلبات الشراء والبيع الحالية في السوق. تستخدم معظم البورصات المركزية نموذج دفتر الطلبات، حيث يقوم صناع السوق بإنشاء طلبات عند مستويات سعر مختلفة يتم تسجيلها في دفتر الطلبات، ويقوم المستفيدون بمطابقة هذه الطلبات لإكمال التداولات.









يشير عمق الطلبات إلى الكمية الإجمالية للطلبات عند كل نقطة سعر في دفتر الطلبات. من خلال فحص عمق الطلبات، يمكن للمتداولين فهم سيولة السوق، أي عدد الطلبات التي يمكن تنفيذها على الفور. يشير عمق الطلبات الأعمق عادةً إلى سيولة أعلى، في حين يمكن أن يؤدي عمق الطلبات الضحل إلى تقلبات سعرية أعلى أو تنفيذ تداول أبطأ.





يوفر دفتر الطلبات وعمق الطلبات معلومات ومؤشرات السوق، وتوفر مراجع بيانات لقرارات المتداولين. يمكن للمتداولين استخدام دفتر الطلبات لفهم موقف الشراء والبيع الحالي في السوق، بما في ذلك أفضل أسعار العرض والطلب ومستوى المنافسة. يساعد عمق الطلبات المتداولين على قياس سيولة السوق واحتمال تنفيذ التداول.













يتكون دفتر الطلبات عادةً من أربعة أجزاء: طلبات الشراء، وطلبات البيع، والسعر، وكمية الطلب.





طلبات الشراء: قائمة بالطلبات من المشترين الراغبين في شراء الأصول بأسعار محددة.





طلبات البيع: قائمة بالطلبات من البائعين الراغبين في بيع الأصول بأسعار محددة.





السعر: مستويات أسعار طلبات الشراء والبيع. يوضح كل مستوى سعر كمية طلبات الأصول المراد شراؤها أو بيعها.





كمية الطلب: كمية الأصول في طلبات الشراء والبيع.









4.1 تلقي الطلبات: عندما يقدم المتداولون طلبات شراء أو بيع، تتلقى منصة التداول هذه الطلبات.





4.2 تسجيل معلومات الطلب: تتضمن الطلبات عادةً معلومات مثل اتجاه التداول والكمية والسعر ووقت الطلب.





4.3 فرز الطلبات: يقوم دفتر الطلبات بفرز طلبات الشراء والبيع حسب السعر من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى، وتجميع الطلبات بنفس السعر معًا.





4.4 تحديث دفتر الطلبات: عند إنشاء طلبات جديدة، يقوم دفتر الطلبات بإدخالها في المكان المناسب حسب السعر وتحديث دفتر الطلبات.





4.5 مطابقة التداولات: عندما تتطابق أسعار طلبات الشراء والبيع، يحدث تداول.





4.6 تحديث عمق الطلب: يقوم دفتر الطلبات بتحديث عمق الطلبات وفقًا لذلك كلما تمت مطابقة الطلبات أو إلغاؤها، مما يعكس الكمية الإجمالية لطلبات الشراء والبيع عند كل نقطة سعر.





4.7 التحديثات في الوقت الفعلي: يتم تحديث سجل الطلبات في الوقت الفعلي على منصة التداول، وعرض الطلبات الجديدة والتداولات المكتملة، مما يتيح للمتداولين اتخاذ القرارات بناءً على أحدث ظروف السوق.









5.1 شفافية الأسعار: يوفر دفتر الطلبات معلومات الأسعار لطلبات الشراء والبيع في السوق، مما يسمح للمتداولين بفهم مستويات أسعار السوق الحالية بوضوح.





5.2 تقييم عمق السوق: الأسواق ذات العمق الأكبر تكون أكثر جاذبية بشكل عام لأنها توفر سيولة أعلى وفروق أسعار أصغر بين العرض والطلب، مما يجعل من الأسهل على المتداولين تنفيذ عمليات الشراء والبيع.





5.3 مراقبة السوق وتحليله: يمكن للمتداولين ملاحظة التغييرات في دفتر الطلبات لمقارنة قوى الشراء والبيع في السوق واستخدام هذه المعلومات لوضع استراتيجيات التداول والتنبؤ باتجاهات الأسعار.









6.1 العمق المدمج: يعرض النظام الطلبات استنادًا إلى دقة العرض التي قمت بتعيينها.









6.2 طرق عرض الطلبات: هناك طريقتان للعرض: المبلغ والتراكمي.

المبلغ: تعكس خلفية المخطط الشريطي كمية طلبات الشراء والبيع.

الكمية: تعكس خلفية العمق الشريطي عمق طلبات الشراء والبيع.









6.3 عرض الطلب: من خلال تحديد "عرض المتوسط والمجموع"، يحسب النظام ويعرض متوسط السعر وأسماء التوكن ومجموع التوكن المتبادل في نافذة منبثقة عند تحريك الماوس فوق بيانات الطلب.









إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.