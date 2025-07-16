ما هي المختبرات الأكاديمية؟ الابتكار التعليمي القائم على الذكاء الاصطناعي وWeb3

بدمج الذكاء الاصطناعي مع Web3 ، تُعيد المختبرات الأكاديمية (AAX) تعريف التعليم عبر الإنترنت. تُدمج منصة EduFi حوافز التعلم والمحتوى اللامركزي وحوكمة المجتمع لسد فجوات الحوافز، وخفض التكاليف، وكسر احتكار الموارد، وبناء نظام بيئي مفتوح يُعطي الأولوية للمتعلمين والمعلمين.









أكاديميك لابز منصة تعليمية لامركزية مبنية على تقنية بلوكتشين سولانا ، تُسخّر تخصيص الذكاء الاصطناعي وحوافز Web3 لتشغيل شبكة تعليمية عالمية يقودها المجتمع. رسالتها، المتجسدة في نموذج "تعلّم، شارك، اكسب"، هي تحفيز المتعلمين وإطلاق العنان لقيمة الموارد التعليمية حول العالم.





تشمل ميزات المنصة ما يلي:





- حوكمة لامركزية: تُعيد المنصة السلطة والقيمة مباشرةً إلى المتعلمين ومنشئي المحتوى.

- حوافز مفتوحة وشفافة: يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل التعلم والتدريس والمساهمة.

- رؤية عالمية: يمكن للموارد التعليمية أن تتدفق وتُشارك بحرية في جميع أنحاء العالم.









بصفتها منصة Web3 مُخصصة لإعادة ابتكار نموذج التعليم، تجمع "أكاديميك لابز" بين رسالة واضحة وأساس تقني وعملي متين. ومن خلال دمجها العميق للتصميم المُلَعّب، والتخصيص المُعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، تُعزز المنصة كفاءة التعلم وتُعيد تعريف كيفية اكتساب المعرفة وتوزيعها. تتناول الأقسام التالية كيفية تحقيق "أكاديميك لابز" لأهدافها في الابتكار التعليمي عبر ثلاثة أبعاد: تجربة التعلم، والبنية التحتية التقنية، ونموذج الحوكمة.









تقدم أكاديميك لابس مجموعة غنية من المحتوى المُصمم بأسلوب الألعاب، مثل الاختبارات القصيرة ومقاطع الفيديو والدورات التفاعلية التي تُركز على اللغة الإنجليزية وأساسيات البلوك تشين والبرمجة. هذا النهج المُشابه للألعاب لا يجعل التعلم أكثر تشويقًا فحسب، بل يُحفز أيضًا المتعلمين ويزيد من مشاركتهم الفعالة.









تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي لتخصيص مسارات التعلم، مستفيدةً من الطبيعة اللامركزية لـ Web3 لضمان التوزيع العادل والإدارة الشفافة للموارد التعليمية. كما تخطط أكاديميك لابز لتقديم ميزات جديدة، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي وسلسلة المعرفة العالمية، لتوسيع نطاق منظومة التعلم الخاصة بها.









تطبق Academic Labs نموذج حوكمة منظمة مستقلة لامركزية (DAO)، مما يسمح لأعضاء المجتمع بالمشاركة في قرارات المنصة مثل تنظيم المحتوى وتطوير الميزات، وبالتالي تعزيز مشاركة المستخدم والملكية.









AAX هو توكن AAX الأصلي الخاص بأكاديميك لابز على بلوكتشين سولانا، ويبلغ الحد الأقصى لإمداداته 5 مليارات توكن . تشمل مزاياه الرئيسية ما يلي:





- حوافز التعلم: يحصل المستخدمون على مكافآت AAX عند إكمال مهام التعلم.

- مكافآت إنشاء المحتوى: يحصل منشئو المحتوى على مكافآت AAX بناءً على جودة أعمالهم وشعبيتها.

- حوكمة المنصة: يشارك حاملو AAX في تصويتات الحوكمة لتحديد مستقبل المنصة.





كما تُدير أكاديميك لابز برنامج "تعلم واربح"، حيث يُكمل المستخدمون مهام التحدي لكسب نقاط تُحوّل إلى توكن AAX في نهاية الفعالية.









تأسست شركة Academic Labs في عام 2023 ومقرها في سنغافورة، وقد نجحت في تنمية نظامها البيئي بسرعة من خلال التعاون الاستراتيجي والإنجازات الرئيسية:





الشراكات: تحالفات راسخة مع أكثر من 20 مشروعًا ومؤسسة رائدة في مجال Web3، تخدم مجتمعةً أكثر من مليوني مستخدم.

التمويل: أُكملت جولة تمويل بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2024، بدعم من مستثمرين بارزين، منهم DWF Labs وHTX Ventures وUOB Venture.

إدراج في البورصة: في 7 مايو 2025، أُطلقت توكن AAX على منصة في 7 مايو 2025، أُطلقت توكن AAX على منصة MEXC ، مما يُمثل خطوةً مهمةً في التوسع العالمي للمنصة.









تستعد أكاديميك لابز بنشاط لمنصة 2.0، من خلال مبادرات تشمل:





- ترقية وكلاء الذكاء الاصطناعي: توسيع قدرات تعدد اللغات ووظائف التعلم العميق.

- تطوير سلسلة المعرفة العالمية: إنشاء بنية تحتية لـ Web3 لاعتماد المحتوى التعليمي وتوزيعه.

- التوزيع الجوي الثاني للمجتمع: مكافأة المساهمين الأوائل والمتعلمين النشطين.

- توسيع منظومة المقررات الدراسية: الشراكة مع الجامعات والمعلمين المشهورين والمنصات التعليمية لتوسيع نطاق المناهج الدراسية.

- تحسين الأجهزة المحمولة وعبر المنصات: تحسين قابلية الاستخدام وميزات التفاعل الاجتماعي عبر الأجهزة.

تهدف المنصة إلى إنشاء شبكة عالمية لامركزية للمعرفة تربط المعلمين والمتعلمين والمطورين والمستثمرين، وتبني نموذجًا تعليميًا جديدًا "التعلم والكسب والتدريس والازدهار".









تجمع أكاديميك لابز بين الذكاء الاصطناعي وتقنية Web3 لإنشاء منصة تعليمية لامركزية، مدفوعة بالمجتمع، تُعالج تحديات التعلم الإلكتروني التقليدي. ولا تقتصر مكافآت AAX، التوكن الأصلي، على مكافأة التعلم وإنشاء المحتوى فحسب، بل تمنح المستخدمين أيضًا حقوق حوكمة. ومع تطور المنصة وتوسيع شراكاتها العالمية، تستعد أكاديميك لابز لإحداث تأثير كبير في مستقبل التعليم.





أصبحت توكن AAX مُدرجة الآن على منصة MEXC. يمكنك الاطلاع على بيانات أسعار AAX وتوقعاتها الفورية عبر الإنترنت، باتباع الخطوات التالية:





افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي.

في شريط البحث، ابحث عن AAX واختر التداول الفوري.

حدد نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.







