ما هو Abstract؟ دليل المبتدئين لتقنية بلوكتشين الطبقة الثانية الموجهة للمستهلك





شهدت تقنية بلوكتشين تطورًا سريعًا خلال العقد الماضي، بدءًا من دور بيتكوين كمخزن للقيمة وصولًا إلى اعتماد إيثريوم الواسع للعقود الذكية. وهي الآن في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي. ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم، لا تزال بلوكتشين تواجه عوائق كبيرة أمام اعتمادها على نطاق واسع، حيث لا تزال تجربة المستخدم المعقدة، وتكاليفها المرتفعة، وسرعاتها البطيئة تُنفر المستخدمين العاديين.





أُنشئت Abstract استجابةً لهذه التحديات، بهدف سد الفجوة بين بلوكتشين والمستخدمين العاديين. تتمثل مهمتها في جعل بلوكتشين أكثر من مجرد أداة لعشاق التكنولوجيا والمستثمرين، بل تسعى إلى دمجها في الحياة اليومية للناس. وبصفتها شبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية تُركز على المستهلك، صُممت Abstract لتبسيط تجربة المستخدم، وتحسين كفاءة المعاملات، وتقليل عوائق الدخول، مما يُدخل تقنية بلوكتشين إلى نطاق الاستخدام العام من خلال سهولة الاستخدام.









طُوّرت Abstract بشكل مشترك من قِبل شركة Igloo Inc، الشركة الأم لمشروع Pudgy Penguins NFT، وشركة Cube Labs. تستخدم تقنية المعرفة الصفرية (ZK)، أو البراهين التشفيرية، لتمكين التحقق من المعاملات بشكل أكثر أمانًا وخصوصية.





في يونيو 2024، أعلنت الشركة عن استحواذها على Frame، وهي شبكة من الطبقة الثانية قيد التطوير تُركز على التوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، إلى جانب فريق التطوير الخاص بها، لدعم تطوير Abstract.





بعد فترة وجيزة، أعلنت الشركة عن جولة تمويل بقيمة 11 مليون دولار بقيادة شركة Founders Fund، وهي شركة رأس مال مخاطر في وادي السيليكون، بمشاركة مستثمرين من Web3، بما في ذلك 1kx وFenbushi Capital.





على عكس العديد من مشاريع بلوكتشين التي تبدأ من طبقات التمويل اللامركزي (DeFi) أو البنية التحتية، استهدفت Abstract المستخدمين النهائيين منذ البداية، لا سيما في المجالات التي تستهدف المستهلكين مثل الألعاب والوسائط الاجتماعية والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs). كما يُشكل هذا النهج الذي يُركز على المستخدم خياراتها الفريدة في البنية التقنية وتصميم المنتجات.













Abstract هي شبكة من الطبقة الثانية مبنية على إيثيريوم باستخدام تقنية ZK-Rollup. مقارنةً بسلاسل الكتل التقليدية من الطبقة الأولى، تُحسّن ZK-Rollups بشكل ملحوظ إنتاجية المعاملات وتُخفّض رسوم الغاز.





بُنيت Abstract باستخدام ZK Stack الذي طورته ZKsync، وهو إطار عمل معياري يُمكّن من إنشاء شبكات من الطبقة الثانية قابلة للتخصيص بدرجة عالية. هذا يُمكّن Abstract من الحفاظ على توافقها التام مع شبكة إيثريوم الرئيسية مع العمل بنظام منطق الشبكة ونظام الحوكمة المستقل الخاص بها.









يدمج Abstract وحدة EigenDA، وهي وحدة توافر البيانات من EigenLayer، لضمان سلامة وموثوقية كميات كبيرة من البيانات خارج السلسلة قبل التحقق منها بواسطة شبكة إيثريوم الرئيسية. يُمكّن هذا الإعداد Abstract من دعم حالات استخدام أكثر تطلبًا، مثل تطبيقات الألعاب واسعة النطاق ومنصات التداول عالية التردد.









تتوافق Abstract تمامًا مع آلة Ethereum الافتراضية (EVM)، مما يسمح لتطبيقات Ethereum اللامركزية والعقود الذكية الحالية بالعمل على الشبكة بأقل قدر من التغييرات. يمكن للمطورين ترحيل المشاريع دون الحاجة إلى إعادة كتابة الكود، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة وتعقيد النشر.













لم تُطلق Abstract التوكن الأصلي بعد، ولكن بناءً على خارطة طريق التطوير وتوقعات المجتمع، من المرجح طرح توكن في المستقبل لدعم حوافز الشبكة والحوكمة والتحصيل. من المرجح استخدام التوكن في:

الحوافز: مكافأة المطورين ومشغلي العقد والمستخدمين النشطين لتعزيز نمو النظام البيئي.

الحوكمة: السماح لحاملي التوكن بالتصويت على ترقيات البروتوكول وتغييرات المعلمات وغيرها من قرارات الحوكمة الرئيسية.

التخزين: قد يُطلب من المُحققين أو مُشغّلي العقد تخزين التوكن كضمان لضمان أمان الشبكة والسلوك النزيه.





على الرغم من عدم إصدار التوكن رسميًا، إلا أن Abstract قد جذب بالفعل اهتمامًا كبيرًا من المطورين والمشاريع. تُظهر المعلومات المتاحة للجمهور أن العديد من تطبيقات Web3، بما في ذلك سوق NFT Magic Eden ومنصة تحليلات blockchain Dune Analytics، تستكشف بنشاط التكامل مع Abstract.









على الرغم من أن Abstract لم تُصدر بعد تفاصيل حول التوكن الأصلي، إلا أنه يُمكن للمستخدمين بالفعل الاستعداد لعملية توزيع محتملة من خلال التفاعل مع الشبكة. تشمل الفرص الحالية ما يلي:





إطلاق الشبكة الرئيسية: انطلقت الشبكة الرئيسية لـ Abstract رسميًا في أوائل عام 2025. يُمكن للمستخدمين الآن كسب نقاط خبرة وشارات من خلال التفاعل مع الشبكة.

نظام نقاط الخبرة: تُكسب إجراءات مثل ربط أسماء النطاقات وتداولها وإصدارها على Abstract المستخدمين نقاط خبرة. قد يؤثر مقدار نقاط الخبرة المُتراكمة بشكل مباشر على حجم مكافآت التوزيعات المستقبلية.

نظام الشارات: يُتيح إكمال مهام محددة الحصول على شارات، والتي قد تُخوِّل حامليها الحصول على مكافآت إضافية.









محفظة بلوكتشين مُركّزة على المستخدميجب معالجة أكبر عائق أمام دخول السوق - المحفظة. غالبًا ما تتطلب المحافظ التقليدية من المستخدمين حفظ عبارات أولية، وتثبيت إضافات للمتصفح، أو دفع رسوم وقود باهظة، وكلها عوامل تُعيق تبنيها على نطاق واسع.





تُقدم Abstract حلاً لهذه المشكلة من خلال التنفيذ الكامل لتجريد الحساب وطريقة مصادقة حديثة - Passkey. يمكن للمستخدمين إنشاء محافظهم والوصول إليها باستخدام البيانات البيومترية، أو أرقام التعريف الشخصية (PIN) للجهاز، أو كلمات المرور. بدون عبارات أولية، وبدون إضافات للمحفظة. والنتيجة هي تجربة سلسة تُشبه Web2، مع الحفاظ على التحكم الكامل في الأصول على مستوى Web3.





بالإضافة إلى ذلك، تدعم محافظ Abstract المعاملات بدون رسوم وقود، مما يعني أن جميع تكاليف السلسلة تُغطى من قِبل المنصة أو مُزود التطبيق اللامركزي. هذا يُخفف بشكل كبير من صعوبة الأمر على المستخدمين الجدد ويجعل الانضمام إلى Web3 أكثر سهولة وسهولة.









لا تهدف Abstract إلى أن تكون مجرد "بديل أسرع لإيثريوم"، بل تتمثل مهمتها الأساسية في بناء شبكة بلوكتشين سهلة الوصول حقًا للمستهلكين العاديين. ولتحقيق هذه الغاية، تشمل مجالات تركيزها الرئيسية ما يلي:





- ألعاب Web3: دعم ألعاب جماعية واسعة النطاق، آنية، ذات اقتصادات معقدة داخل اللعبة، بفضل بنيتها التحتية منخفضة الكمون وعالية الإنتاجية.

- التوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs) والمقتنيات الرقمية: الاستفادة من خبرة Pudgy Penguins لإنشاء نظام بيئي متكامل لسكّ الأصول الرقمية وتداولها وعرضها.

- المنصات الاجتماعية: دعم الجيل القادم من تطبيقات التواصل الاجتماعي على السلسلة من خلال أنظمة الهوية، وحوافز المحتوى، والمدفوعات الصغيرة.

- تطبيقات Web3 للتجارة والعلامات التجارية: تمكين العلامات التجارية الرئيسية من الوصول إلى مستخدمي تقنية البلوك تشين بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة.









يتميز الملخص بأنه أحد مشاريع Web3 القليلة التي بُنيت من الصفر مع مراعاة احتياجات المستخدمين العاديين. من خلال الجمع بين مزايا تقنية ZK، والتوافق الكامل مع EVM، والمعاملات بدون غاز، والمصادقة المبسطة، تتمتع Abstract بمكانة ممتازة لتصبح واحدة من أولى شبكات الطبقة الثانية التي تحقق تطبيقًا فعليًا. مع إطلاق شبكتها الرئيسية رسميًا في أوائل عام 2025، من المتوقع أن تتبعها موجة جديدة من التطبيقات اللامركزية (dApps) التي تركز على المستخدم.





أكثر من مجرد منصة بلوكتشين أخرى، تُمثل Abstract بوابةً أساسيةً لعصر المستهلك Web3. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة المتفجرة التالية من تبني بلوكتشين بمشاريع كهذه.







