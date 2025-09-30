دليل المبتدئين: ما هو طلب وقف الحد وكيفية تعيينه على MEXC لتثبيت الأرباح ومنع الخسائر

طلب الحد
طلب حد الإيقاف
تعريف
أنت تقوم بتحديد سعر الشراء أو البيع المطلوب، وسوف يقوم النظام بالتنفيذ فقط عندما يصل سعر السوق إلى هذا المستوى.
لقد قمت بتعيين سعر تشغيل، والذي بمجرد الوصول إليه، يقوم تلقائيًا بوضع طلب حد.
حالة التشغيل
يتم وضع الطلب على الفور وينتظر حتى يصل سعر السوق إلى السعر المحدد.
يتم تفعيل الطلب فقط عندما يصل سعر السوق إلى السعر التشغيل.
آلية التشغيل
لا
نعم (يتطلب سعرًا تشغيل وسعرً الحد)
طريقة التسوية
يُوضع مباشرةً في سجل الطلبات وينتظر التسوية.
يظل غير نشط حتى يتم تشغيله، ثم يدخل دفتر الطلبات كطلب حد.
حالة الاستخدام
شراء/بيع بالسعر الذي تريده.
أخذ الأرباح أو إيقاف الخسارة تلقائيًا عندما يصل السوق إلى مستوى سعر رئيسي.
وظيفة التحكم في المخاطر
ضعيف: يُستخدم غالبًا لوضع الطلبات الثابتة.
قوي: يستخدم عادة في عمليات أخذ الأرباح/وقف الخسارة الإستراتيجية لتجنب تفويت التحركات الحرجة للسوق.
