دليل المبتدئين: ما هو طلب وقف الحد وكيفية تعيينه على MEXC لتثبيت الأرباح ومنع الخسائر





سوق العملات المشفرة متقلب، ويمكن أن تتغير الأسعار بشكل حاد، وحتى التأخيرات الطفيفة قد تؤدي إلى فقدان الفرص أو تكبد خسائر غير ضرورية. يُعد طلب وقف الحد أداة تداول آلية شائعة تُتيح للمستثمرين ضبط سعر تفعيل مسبق. بمجرد الوصول إلى هذا السعر، يقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ طلب شراء أو بيع، مما يساعد المتداولين على التحكم في المخاطر وتأمين الأرباح.













طلب وقف الحد هو تعليمات مسبقة تتيح لك تحديد سعر التفعيل، وسعر الشراء/البيع، وكمية الشراء/البيع مقدمًا. عندما يصل أحدث سعر صفقة إلى سعر التفعيل الخاص بك، يقوم النظام تلقائيًا بوضع طلب محدد بالسعر الذي حددته.





هذا النوع من الطلبات مثالي للمتداولين الذين يريدون الشراء أو البيع بمجرد وصول السوق إلى سعر محدد.









1) سعر التشغيل: السعر الذي، بمجرد وصول أحدث صفقة إليه، ينشط طلبك المسبق.

2) سعر الشراء/البيع: السعر الذي ترغب في شراء أو بيع العملة المشفرة عنده.

3) كمية الشراء/البيع: كمية العملة المشفرة التي ترغب في شرائها أو بيعها.

4) مقدار الطلب: إجمالي كمية العملة المشفرة التي ترغب في شرائها أو بيعها.









افترض أن السعر الحالي لسوق BTC هو 118,500 USDT. يتوقع المستخدم أن:

إذا اخترق BTC مستوى 119,000 USDT، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صاعد.

إذا انخفض BTC دون 117,000 USDT، فسيؤكد إشارة هبوطية.





في هذه الحالة، يمكن للمستخدم ضبط:

1) طلب اخذ الأرباح: سعر التفعيل 119,000 USDT، سعر الشراء 119,200 USDT

2) طلب وقف الخسارة: سعر التفعيل 117,000 USDT، سعر البيع 116,800 USDT





يتيح هذا الإعداد للمستخدم تجنب مراقبة السوق باستمرار، حيث سيقوم النظام تلقائيًا بوضع الطلبات عند الوصول إلى مستويات الأسعار الرئيسية.





ملاحظة: في الأسواق شديدة التقلب، قد لا يتم تنفيذ طلب شراء وقف الحد إذا تحرك السعر بسرعة كبيرة.





1.3 طلبات وقف الحد مقابل طلبات الحد







طلب الحد طلب حد الإيقاف تعريف

أنت تقوم بتحديد سعر الشراء أو البيع المطلوب، وسوف يقوم النظام بالتنفيذ فقط عندما يصل سعر السوق إلى هذا المستوى. لقد قمت بتعيين سعر تشغيل، والذي بمجرد الوصول إليه، يقوم تلقائيًا بوضع طلب حد. حالة التشغيل يتم وضع الطلب على الفور وينتظر حتى يصل سعر السوق إلى السعر المحدد. يتم تفعيل الطلب فقط عندما يصل سعر السوق إلى السعر التشغيل. آلية التشغيل لا نعم (يتطلب سعرًا تشغيل وسعرً الحد) طريقة التسوية يُوضع مباشرةً في سجل الطلبات وينتظر التسوية. يظل غير نشط حتى يتم تشغيله، ثم يدخل دفتر الطلبات كطلب حد. حالة الاستخدام شراء/بيع بالسعر الذي تريده. أخذ الأرباح أو إيقاف الخسارة تلقائيًا عندما يصل السوق إلى مستوى سعر رئيسي. وظيفة التحكم في المخاطر ضعيف: يُستخدم غالبًا لوضع الطلبات الثابتة. قوي: يستخدم عادة في عمليات أخذ الأرباح/وقف الخسارة الإستراتيجية لتجنب تفويت التحركات الحرجة للسوق.









يتيح طلب أخذ الأرباح للمتداولين تأمين المكاسب بمجرد وصول السعر إلى الهدف المحدد مسبقًا. هذا يساعد على تجنب فقدان فرصة البيع المثلى بسبب الطمع أو التردد، مما يحافظ على الأرباح.









أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وصعبة التنبؤ. يمكن أن يحد طلب وقف الخسارة من الخسائر بشكل فعال. عندما يتحرك السوق عكس توقعاتك، يتيح لك الخروج بسرعة، مما يمنع المزيد من تآكل رأس المال.









غالبًا ما تؤثر العواطف مثل الخوف أو الطمع سلبًا على قرارات التداول. تنفذ طلبات وقف الحد الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقًا، مما يزيل تأثير العواطف البشرية ويجعل القرارات أكثر عقلانية وموضوعية.









مع تحديد معلمات الطلب مسبقًا، لم يعد المتداولون بحاجة لمراقبة السوق باستمرار. سيقوم النظام بتنفيذ الصفقات تلقائيًا بمجرد تحقق الشروط.













سجّل الدخول إلى حسابك على MEXC وانتقل إلى واجهة التداول. اختر وقف الحد، ثم أدخل سعر التفعيل، وسعر الشراء، والكمية. وأخيرًا، انقر على شراء BTC لتقديم الطلب.

















بعد وضع طلبك، يمكنك عرض تفاصيله ضمن الطلبات المفتوحة في لوحة الطلبات والصفقات أسفل الصفحة.













بمجرد تنفيذ طلب وقف الحد أو إلغاؤه، يمكنك مراجعة السجل ضمن الطلبات ← طلبات العقود الفورية ← سجل الطلبات.













تجنب ضبط الأسعار بعيدة جدًا عن السعر السوق: حافظ على سعر الحد قريبًا من سعر التفعيل لتقليل خطر تفعيل الطلب دون تنفيذه.

دمج التحليل الفني : عند ضبط مستويات أخذ الأرباح ووقف الخسارة، استخدم مناطق الدعم/المقاومة، خطوط الاتجاه، ومؤشرات فنية أخرى لتحديد نطاق معقول.

مراقبة حجم التداول والمعنويات السوقية: لا يضمن سعر التفعيل التنفيذ. في الأسواق شديدة التقلب أو خلال فترات السيولة المنخفضة، قد لا يتم مطابقة طلبك.









يُعد طلب وقف الحد أداة تداول آلية بسيطة وفعّالة، مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين لا يمكنهم مراقبة السوق باستمرار ويرغبون في تخطيط استراتيجياتهم مسبقًا. من خلال ضبط سعر تفعيل وسعر حد معقولين، يمكن للمتداولين اغتنام فرص السوق دون تدخل مستمر، مع إدارة المخاطر بشكل فعال.





سواء كنت مبتدئًا أو مستثمرًا متمرسًا، فإن إتقان تطبيق استراتيجيات أخذ الأرباح ووقف الخسارة بمرونة هو خطوة أساسية لتحسين كفاءة التداول وتحقيق عوائد أكثر استقرارًا. ومع ذلك، لا توجد أداة تداول خالية من المخاطر. السوق متغير باستمرار، ويجب على المتداولين مواءمة استخدام طلبات وقف الحد مع تحملهم للمخاطر وخبرتهم في التداول وتحليل السوق، مع تحسين استراتيجياتهم ومهاراتهم بشكل مستمر.











