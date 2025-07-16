ما هو برنامج وكيل MEXC؟ عمولات عالية، بدون عوائق

بصفتها بورصة عالمية رائدة للعملات الرقمية، حافظت MEXC على تركيزها القوي على تداول العقود الفورية والآجلة، مع العمل باستمرار على تحسين عروضها. بفضل سنوات خبرتها الطويلة في هذا المجال، أصبحت MEXC المنصة المفضلة لمتداولي العقود الآجلة، بفضل هيكل رسومها التنافسي للغاية وعمقها السوقي الاستثنائي.





بالإضافة إلى تطوير المنتجات، تتعاون MEXC بنشاط مع قادة الرأي والمؤثرين المحددين KOL لتعزيز النمو المشترك وبناء منظومة تداول عقود آجلة سليمة ومستدامة.





برنامج وكلاء MEXC هو مبادرة شراكة عالمية مصممة لتعزيز تداول العقود الآجلة من خلال التعاون مع قادة الرأي ومنشئي المحتوى وقادة المجتمع في هذا المجال.





بانضمامك إلى MEXC كوكيل، يمكنك التوافق مع رسالتنا، وتعكس قيمنا، والترويج الفعال لمنصة تداول MEXC. عند انضمامك كمسوق بالعمولة، ستحصل على رمز إحالة فريد، يُمكنك مشاركته مع هواة التداول عبر المقالات، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو أي قنوات ترويجية. ستحصل على عمولة مدى الحياة عن كل مستخدم نشط تُحيله بنجاح.





ملاحظة: لا تقبل MEXC التداول أو الطلبات من المستخدمين في البلدان/المناطق التالية: كوريا الشمالية، كوبا، السودان، سوريا، إيران، شبه جزيرة القرم، الصين القارية، إندونيسيا، سنغافورة، فنزويلا، كندا، الولايات المتحدة، وغيرها.









بصفتك وكيل لمنصة MEXC، يُمكنك تعظيم تأثيرك والاستمتاع بمعدلات عمولة تزيد عن ضعف متوسط السوق. لكل مستخدم تُحيله، يُمكنك ربح عمولة إحالة تصل إلى 70%، بالإضافة إلى عمولة إضافية بنسبة 10% من عمولة الوكيل. على سبيل المثال، إذا حقق المستخدم "أ" (إحالتك المباشرة) 100 دولار أمريكي كرسوم تداول، فستربح 70 دولارًا أمريكيًا. إذا أشار المستخدم "أ" إلى المستخدم "ج"، فستحصل على 10% من رسوم تداول المستخدم "ج" أيضًا.









تقدم MEXC مجموعة منتجات شاملة تدعم 1,291 زوجًا من العقود الآجلة، بما في ذلك BTC وETH، ورافعة مالية تصل إلى 500X، مما يُلبي مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول. مع استمرار الأحداث بدون رسوم ورسوم تداول العقود الآجلة التي تقل بكثير عن متوسط السوق، يستفيد المتداولون ذوو التردد العالي من انخفاض تكاليف التداول. بالإضافة إلى ذلك، تُقلل السيولة الكبيرة التي توفرها MEXC بشكل كبير من انزلاق طلبات الشراء الكبيرة، مما يوفر بيئة تداول مستقرة وفعالة.





أقامت MEXC شراكات مع أكثر من 73,000 KOLs في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مما عزز مكانة علامتها التجارية وعزز الثقة بها. حتى الآن، وزّعت المنصة أكثر من 6,200 BTC كعمولات على الوكلاء التابعين لها - في الوقت المحدد دائمًا ودون أي تأخير - مما يعزز سمعتها في هذا المجال من حيث الموثوقية. تلتزم MEXC التزامًا صارمًا بمعايير الامتثال المالي الدولية، مستخدمةً فصلًا متعدد الطبقات للصناديق وأنظمة متطورة للتحكم في المخاطر لضمان أقصى قدر من أمان الأصول للمستخدمين.









1） سجّل الدخول إلى الموقع الرسمي لـ MEXC وانتقل إلى العقود الآجلة ← نظرة عامة على العقود الآجلة.





2） مرر لأسفل الصفحة وابحث عن قسم الوكيل. انقر على قدّم الآن.







3） في صفحة الوكيل، انقر على تفعيل حالة الوكيل. املأ المعلومات المطلوبة كما هو مطلوب، ثم انقر على تفعيل الآن لإكمال طلبك.











1) افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC وانقر على إحالة.

2) مرر لأسفل الصفحة للعثور على برنامج وكلاء MEXC، ثم انقر على تفعيل الآن.

3) املأ المعلومات المطلوبة، وانقر على تفعيل الآن لإكمال طلبك.







يوفر برنامج وكلاء MEXC فرصة ممتازة - سواء كنتَ خبيرًا في هذا المجال، أو قائدًا مجتمعيًا، أو من هواة الكريبتو، يمكنك استثمار نفوذك من خلال مشاركة منصة تداول موثوقة وعالية الجودة. انضم إلى شركة رائدة عالميًا وشارك في نمو اقتصاد الكريبتو!





تحذير المخاطر: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.



