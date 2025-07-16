1. ما هو طلب السوق؟ طلب السوق هو طلب يسمح للمستخدمين بالشراء أو البيع فورًا بأفضل سعر متاح في السوق الحالي، مما يضمن تنفيذًا سريعًا. المفاهيم المتعلقة بطلبات السوق في MEXC: سعر الشراء / سعر البيع: هو 1. ما هو طلب السوق؟ طلب السوق هو طلب يسمح للمستخدمين بالشراء أو البيع فورًا بأفضل سعر متاح في السوق الحالي، مما يضمن تنفيذًا سريعًا. المفاهيم المتعلقة بطلبات السوق في MEXC: سعر الشراء / سعر البيع: هو
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الفورية/ما هو طلب السوق

ما هو طلب السوق

7/16/2025MEXC
0m
#العقود الفورية
MX Token
MX$2.1484-1.92%

1. ما هو طلب السوق؟


طلب السوق هو طلب يسمح للمستخدمين بالشراء أو البيع فورًا بأفضل سعر متاح في السوق الحالي، مما يضمن تنفيذًا سريعًا.

المفاهيم المتعلقة بطلبات السوق في MEXC:
  • سعر الشراء / سعر البيع: هو أفضل سعر متاح في السوق عندما يقوم المستخدم بشراء أو بيع الكريبتو.
  • كمية الشراء / كمية البيع: هي كمية الكريبتو التي يحددها المستخدم للشراء أو البيع.
  • إجمالي المبلغ: هو قيمة الكريبتو التي يحددها المستخدم للشراء أو البيع.

من المهم ملاحظة أنه إذا كانت الكمية الإجمالية لطلب السوق الفردي كبيرة جدًا، فقد تحدث حالة يتم فيها إلغاء الجزء غير المنفذ من الطلب.

2. كيفية تنفيذ طلب السوق


لنقم بشرح كيفية تنفيذ طلب السوق لزوج التداول MX/USDT.

2.1 الموقع الإلكتروني


1) افتح الموقع الرسمي لـ MEXC، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انقر على [العقود الفورية] للوصول إلى صفحة التداول الفوري.

2) اختر [السوق] كنوع الطلب.


3) يمكنك اختيار تعبئة حقل "الإجمالي" أو حقل "الكمية".

4) انقر على [شراء MX] لتنفيذ الطلب بالسعر الأفضل المتاح في السوق بناءً على قيمة "الإجمالي" أو "الكمية" التي قمت بإدخالها.

5) بعد الشراء بنجاح، يمكنك عرض التوكن التي قمت بشرائها من MX في قسم "الصفقات المفتوحة".


2.2 التطبيق


1) افتح تطبيق MEXC، سجل دخولك إلى حسابك، واضغط على [التداول] في الأسفل للوصول إلى صفحة التداول الفوري.
2) اختر [السوق] كنوع الطلب.
3) يمكنك اختيار تعبئة حقل "الكمية" أو "الإجمالي".
4) اضغط على [شراء MX] لتنفيذ الطلب بأفضل سعر متاح في السوق بناءً على قيمة "الإجمالي" أو "الكمية" التي قمت بإدخالها.
5) بعد الشراء بنجاح، يمكنك عرض التوكن التي قمت بشرائها من MX في قسم "الصفقات".


عملية البيع باستخدام طلب السوق مشابهة للشراء.قم بإدخال الكمية أو القيمة الإجمالية من MX التي ترغب في بيعها، وستحصل على توكن USDT مقابل ذلك. بشكل مشابه، بعد البيع، يمكنك عرض توكن USDT المقابلة في قسم "الصفقات المفتوحة".

إخلاء مسؤولية:هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتضمنة واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هي مدخرات MEXC؟

ما هي مدخرات MEXC؟

1. ما هي مدخرات MEXC؟مدخرات MEXC هو منتج شامل أطلقته MEXC لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مجموعة متنوعة من فرص الإدخار من خلال الاحتقاظ بالتوكنات. يغطي المنتج المدخرات المرنة والثابتة ومنتجات الإدخار عل

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

أسئلة شائعة حول التداول العقود الفورية

أسئلة شائعة حول التداول العقود الفورية

التداول في العملات المشفرة قد ازداد شعبيته بين المستثمرين حول العالم، مما أدى إلى تدفق مئات بل وآلاف المتداولين يومياً على منصة MEXC للمشاركة في التداول العقود الفورية لشراء العملات المشفرة. وللمبتدئي

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

في MEXC، لا يستطيع MEXCers اكتساب العملات الرقمية من خلال التداول الفوري فحسب، بل يسعون أيضًا إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال تداول العقود الآجلة بأقل رسوم في السوق ورافعة مالية تصل إلى 500x. إذن، ما هي

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص