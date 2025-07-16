ما هو طلب السوق









طلب السوق هو طلب يسمح للمستخدمين بالشراء أو البيع فورًا بأفضل سعر متاح في السوق الحالي، مما يضمن تنفيذًا سريعًا.





المفاهيم المتعلقة بطلبات السوق في MEXC:

سعر الشراء / سعر البيع: هو أفضل سعر متاح في السوق عندما يقوم المستخدم بشراء أو بيع الكريبتو.

كمية الشراء / كمية البيع: هي كمية الكريبتو التي يحددها المستخدم للشراء أو البيع.

إجمالي المبلغ: هو قيمة الكريبتو التي يحددها المستخدم للشراء أو البيع.





من المهم ملاحظة أنه إذا كانت الكمية الإجمالية لطلب السوق الفردي كبيرة جدًا، فقد تحدث حالة يتم فيها إلغاء الجزء غير المنفذ من الطلب.









لنقم بشرح كيفية تنفيذ طلب السوق لزوج التداول MX/USDT.









1) افتح الموقع الرسمي لـ MEXC، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انقر على [العقود الفورية] للوصول إلى صفحة التداول الفوري.





2) اختر [السوق] كنوع الطلب.









3) يمكنك اختيار تعبئة حقل "الإجمالي" أو حقل "الكمية".





4) انقر على [شراء MX] لتنفيذ الطلب بالسعر الأفضل المتاح في السوق بناءً على قيمة "الإجمالي" أو "الكمية" التي قمت بإدخالها.





5) بعد الشراء بنجاح، يمكنك عرض التوكن التي قمت بشرائها من MX في قسم "الصفقات المفتوحة".









1) افتح تطبيق MEXC، سجل دخولك إلى حسابك، واضغط على [التداول] في الأسفل للوصول إلى صفحة التداول الفوري.

2) اختر [السوق] كنوع الطلب.

3) يمكنك اختيار تعبئة حقل "الكمية" أو "الإجمالي".

4) اضغط على [شراء MX] لتنفيذ الطلب بأفضل سعر متاح في السوق بناءً على قيمة "الإجمالي" أو "الكمية" التي قمت بإدخالها.

5) بعد الشراء بنجاح، يمكنك عرض التوكن التي قمت بشرائها من MX في قسم "الصفقات".









عملية البيع باستخدام طلب السوق مشابهة للشراء.قم بإدخال الكمية أو القيمة الإجمالية من MX التي ترغب في بيعها، وستحصل على توكن USDT مقابل ذلك. بشكل مشابه، بعد البيع، يمكنك عرض توكن USDT المقابلة في قسم "الصفقات المفتوحة".



