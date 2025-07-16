بونص نسخ التداول هو نوع خاص من الأموال التجريبية على منصة MEXC، مخصص حصريًا لنسخ التداول. بمجرد المطالبة به، يمكن للمستخدمين استخدامه للمشاركة في نسخ تداول العقود الآجلة. 1. كيف أتحقق من بونص نسخ التدبونص نسخ التداول هو نوع خاص من الأموال التجريبية على منصة MEXC، مخصص حصريًا لنسخ التداول. بمجرد المطالبة به، يمكن للمستخدمين استخدامه للمشاركة في نسخ تداول العقود الآجلة. 1. كيف أتحقق من بونص نسخ التد
تعلم/دليل المبتدئين/نسخ التداول/ما هو بونص نسخ التداول؟

ما هو بونص نسخ التداول؟

مبتدئ
7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الآجلة

بونص نسخ التداول هو نوع خاص من الأموال التجريبية على منصة MEXC، مخصص حصريًا لنسخ التداول. بمجرد المطالبة به، يمكن للمستخدمين استخدامه للمشاركة في نسخ تداول العقود الآجلة.

1. كيف أتحقق من بونص نسخ التداول الخاص بي؟


عند استلامك لبونص نسخ التداول أو عند انتهاء صلاحيته وإلغائه، ستقوم MEXC بإعلامك عبر البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، الرسائل داخل التطبيق، أو إشعارات الدفع.


يمكنك عرض بونص نسخ التداول غير المستخدم في الصفحات التالية: نسخ التداولات الخاصة بي، إعدادات معلمات نسخ التداول، وتحرير مبلغ نسخ التداول.


2. كيف أستخدم بونص نسخ التداول الخاص بي؟


عند إدخال مبلغ نسخ التداول الخاص بك، سيتم استخدام بونص نسخ التداول أولاً بشكل افتراضي.

كما هو موضح في المثال أدناه، عند إعداد معلمات نسخ التداول، إذا كنت تخطط لاستثمار إجمالي قدره 50 USDT، و20 USDT منه من بونص نسخ التداول، فستحتاج إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي 50 – 20 = 30 USDT بنفسك.


بالإضافة إلى ذلك، عند زيادة أموال نسخ التداول الخاصة بك، إذا كان هناك بونص نسخ تداول متاح في حسابك، فسيتم استخدامه أولاً بشكل افتراضي.


3. قواعد استخدام بونص نسخ التداول


1) عند المشاركة في نسخ التداول، سيتم استخدام بونص نسخ التداول الخاص بك أولاً.

2) يمكن استخدام بونص نسخ التداول كهامش لفتح الصفقات، وخصم رسوم التداول، وخصم الخسائر عند الإغلاق، وخصم رسوم التمويل.

4. ملاحظات هامة حول استخدام بونص نسخ التداول


1) يرجى استخدام بونص نسخ التداول الخاص بك خلال فترة الصلاحية. أي جزء غير مستخدم سينتهي تلقائيًا.

2) إذا حصل المستخدم على عدة بونصات نسخ تداول، فسيتم عرض تاريخ انتهاء أحدث بونص تم استلامه.


3) بونص نسخ التداول مخصص حصريًا لنسخ التداول. لا يمكن استخدامه لأنواع التداول الأخرى، ولا يمكن سحبه أو تحويله. ومع ذلك، يمكن سحب أو تحويل أي أرباح ناتجة عن استخدامه بحرية
.
4) بمجرد استخدام بونص نسخ التداول، لا يمكن إلغاؤه. إذا قمت بتقليل مبلغ الاستثمار أثناء نسخ التداول، فلن يتم استرداد الجزء من البونص الذي تم استخدامه بالفعل.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية وممارسة الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل MEXC مسؤولية قرارات المستخدمين الاستثمارية.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

1.ما هي التصفية؟التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتع

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص