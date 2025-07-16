ما هو بونص نسخ التداول؟





بونص نسخ التداول هو نوع خاص من الأموال التجريبية على منصة MEXC، مخصص حصريًا لنسخ التداول. بمجرد المطالبة به، يمكن للمستخدمين استخدامه للمشاركة في نسخ تداول العقود الآجلة.









عند استلامك لبونص نسخ التداول أو عند انتهاء صلاحيته وإلغائه، ستقوم MEXC بإعلامك عبر البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، الرسائل داخل التطبيق، أو إشعارات الدفع.









يمكنك عرض بونص نسخ التداول غير المستخدم في الصفحات التالية: نسخ التداولات الخاصة بي، إعدادات معلمات نسخ التداول، وتحرير مبلغ نسخ التداول.













عند إدخال مبلغ نسخ التداول الخاص بك، سيتم استخدام بونص نسخ التداول أولاً بشكل افتراضي.





كما هو موضح في المثال أدناه، عند إعداد معلمات نسخ التداول، إذا كنت تخطط لاستثمار إجمالي قدره 50 USDT، و20 USDT منه من بونص نسخ التداول، فستحتاج إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي 50 – 20 = 30 USDT بنفسك.









بالإضافة إلى ذلك، عند زيادة أموال نسخ التداول الخاصة بك، إذا كان هناك بونص نسخ تداول متاح في حسابك، فسيتم استخدامه أولاً بشكل افتراضي.













1) عند المشاركة في نسخ التداول، سيتم استخدام بونص نسخ التداول الخاص بك أولاً.





2) يمكن استخدام بونص نسخ التداول كهامش لفتح الصفقات، وخصم رسوم التداول، وخصم الخسائر عند الإغلاق، وخصم رسوم التمويل.









1) يرجى استخدام بونص نسخ التداول الخاص بك خلال فترة الصلاحية. أي جزء غير مستخدم سينتهي تلقائيًا.





2) إذا حصل المستخدم على عدة بونصات نسخ تداول، فسيتم عرض تاريخ انتهاء أحدث بونص تم استلامه.









3) بونص نسخ التداول مخصص حصريًا لنسخ التداول. لا يمكن استخدامه لأنواع التداول الأخرى، ولا يمكن سحبه أو تحويله. ومع ذلك، يمكن سحب أو تحويل أي أرباح ناتجة عن استخدامه بحرية

.

4) بمجرد استخدام بونص نسخ التداول، لا يمكن إلغاؤه. إذا قمت بتقليل مبلغ الاستثمار أثناء نسخ التداول، فلن يتم استرداد الجزء من البونص الذي تم استخدامه بالفعل.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية وممارسة الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل MEXC مسؤولية قرارات المستخدمين الاستثمارية.