ما هي Memos/العلامة؟





سواء كنت تستخدم محفظة أو منصة تبادل، عند قيام المستخدمين بعمليات الإيداع والسحب، من الضروري إدخال العنوان الصحيح. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأصول الرقمية، بالإضافة إلى العنوان، يجب على المستخدمين أيضًا تضمين Memo. Memo هو معرف فريد رقمي أو سلسلة نصية لضمان تميز عنوان الإيداع، ويُشار إليه أحيانًا بالعلامة، التاج، الرسالة، أو معرف الدفع. إنه يرتبط بعنوان الإيداع، وأي تطابق خاطئ قد يؤدي إلى فشل المعاملات وفقدان الأصول المحتمل. لذلك، من الضروري تقديم معلومات Memo دقيقة بعناية.









من الضروري تضمين Memo لأن بعض التوكن مثل XRP تستخدم المنصة نفس العنوان لجميع المستخدمين. ولتمييز الأصول المودعة لكل مستخدم على هذا العنوان، تقوم المنصة بإنشاء Memo فريد لكل مستخدم، مما يسهل إدارة الأصول بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب بعض المشاريع تضمين Memo عند إجراء عمليات التحويل.









فيما يلي بعض التوكن الشائع التي تحتوي على Memos والمدرج على منصة MEXC:

XRP، XLM، ATOM، CRO، HBAR، EOS، BTS، والعديد غيرها.









① يتوافق Memo مع عناوين الإيداع والسحب بشكل واحد لواحد، مما يضمن تميز هذه العناوين. تعبئته بشكل غير صحيح أو تركه فارغًا قد يؤدي إلى فقدان الأصول المحتملة.





② عند اختيار شبكة الإيداع، تأكد من أن شبكة السحب على منصات التداول أو المجافظ الأخرى متوافقة مع شبكة الإيداع على MEXC. خلاف ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فقدان أصولك.





③ قد لا يتطلب بعض التوكن أو الشبكات Memo. يرجى تعديل إجراءاتك أثناء الإيداع أو السحب وفقًا للظروف المحددة. إذا لم يكن Memo مطلوبًا للسحب، اختر "لا يوجد Memo". إذا كان Memo ضروريًا، تأكد من تعبئة العنوان وMemo معًا. خلاف ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فقدان أصولك.









لنأخذ إيداع XRP كمثال.









انتقل إلى صفحة الإيداع، اختر [XRP] كعملة رقمية، وستظهر نافذة منبثقة بعنوان "تذكير إيداع Ripple (XRP)". حدد المربع بجانب "أنا على دراية بالمخاطر المذكورة أعلاه" وانقر على [تأكيد].









اختر [XRP] كشبكة، وانقر على [عرض العنوان وMemo] في قسم "عنوان الإيداع".









بعد إنشاء العنوان، قم بنسخ عنوان الإيداع وMemo/العلامة إلى منصة السحب المعنية.













في صفحة "المحفظة" على التطبيق، اضغط على [إيداع]، ثم اكتب "XRP" في مربع البحث للعثور على توكن XRP الذي ترغب في إيداعه.





في نافذة التذكير بالإيداع المنبثقة، اضغط على [أنا على دراية بالمخاطر المذكورة أعلاه]. ثم، اضغط على [عرض العنوان وMemo]، وسيتم إنشاء العنوان.





انسخ عنوان الإيداع وMemo/العلامة إلى منصة السحب المعنية، وتحقق من تطابق الشبكة. تأكد مما إذا كنت تود الإيداع في الحساب الفوري أو حساب العقود الآجلة، ثم أكمل إيداع أصول XRP.

















لنأخذ سحب XRP كمثال.









انتقل إلى صفحة السحب، اختر [العنوان] تحت "السحب إلى"، ثم قم بتعبئة الحقول "العنوان" - "الشبكة" - "معرف [Memo/العلامة]" - "المبلغ"، واضغط على [إرسال].

(إذا كان عنوان XRP الخاص بك لا يتطلب Memo، يمكنك تحديد المربع الخاص بـ "لا يوجد معرف [Memo/علامة] " ومتابعة عملية السحب.)

















في صفحة "المحفظة" على التطبيق، اضغط على [سحب]، ثم اكتب "XRP" في مربع البحث للعثور على توكن XRP الذي ترغب في سحبه، واختر [السحب على السلسلة] كطريقة للسحب.





في صفحة السحب، أدخل عنوان السحب، اختر XRP كشبكة للسحب، ثم قم بإدخال معرف Memo/علامة، وأدخل مبلغ السحب. بعد التأكد من صحة المعلومات، اضغط على [تأكيد]. (إذا كان عنوان XRP الخاص بك لا يتطلب Memo، يمكنك تحديد المربع الخاص بـ "لا يوجد معرف [Memo/علامة]" ومتابعة عملية السحب.)





















إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، ولا تُعتبر نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم تعلم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بالاستثمار واتخاذ الحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات استثمار المستخدمين.