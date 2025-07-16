سواء كنت تستخدم محفظة أو منصة تبادل، عند قيام المستخدمين بعمليات الإيداع والسحب، من الضروري إدخال العنوان الصحيح. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأصول الرقمية، بالإضافة إلى العنوان، يجب على المستخدمين أيضًا تسواء كنت تستخدم محفظة أو منصة تبادل، عند قيام المستخدمين بعمليات الإيداع والسحب، من الضروري إدخال العنوان الصحيح. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأصول الرقمية، بالإضافة إلى العنوان، يجب على المستخدمين أيضًا ت
تعلم/موسوعة البلوكتشين/المفاهيم الأساسية/ما هي Memos/العلامة؟

ما هي Memos/العلامة؟

7/16/2025MEXC
0m
#المفاهيم الأساسية
XRP
XRP$2.3882-3.07%
Stellar
XLM$0.2856-2.42%
COSMOS
ATOM$2.996-0.95%
Cronos
CRO$0.1275-4.20%
Hedera
HBAR$0.18101-3.31%

سواء كنت تستخدم محفظة أو منصة تبادل، عند قيام المستخدمين بعمليات الإيداع والسحب، من الضروري إدخال العنوان الصحيح. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأصول الرقمية، بالإضافة إلى العنوان، يجب على المستخدمين أيضًا تضمين Memo. Memo هو معرف فريد رقمي أو سلسلة نصية لضمان تميز عنوان الإيداع، ويُشار إليه أحيانًا بالعلامة، التاج، الرسالة، أو معرف الدفع. إنه يرتبط بعنوان الإيداع، وأي تطابق خاطئ قد يؤدي إلى فشل المعاملات وفقدان الأصول المحتمل. لذلك، من الضروري تقديم معلومات Memo دقيقة بعناية.


لماذا يجب تضمين Memo؟


من الضروري تضمين Memo لأن بعض التوكن مثل XRP تستخدم المنصة نفس العنوان لجميع المستخدمين. ولتمييز الأصول المودعة لكل مستخدم على هذا العنوان، تقوم المنصة بإنشاء Memo فريد لكل مستخدم، مما يسهل إدارة الأصول بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب بعض المشاريع تضمين Memo عند إجراء عمليات التحويل.


الكريبتو مع Memos على MEXC


فيما يلي بعض التوكن الشائع التي تحتوي على Memos والمدرج على منصة MEXC:
XRP، XLM، ATOM، CRO، HBAR، EOS، BTS، والعديد غيرها.

اعتبارات هامة عند إضافة Memo


① يتوافق Memo مع عناوين الإيداع والسحب بشكل واحد لواحد، مما يضمن تميز هذه العناوين. تعبئته بشكل غير صحيح أو تركه فارغًا قد يؤدي إلى فقدان الأصول المحتملة.

② عند اختيار شبكة الإيداع، تأكد من أن شبكة السحب على منصات التداول أو المجافظ الأخرى متوافقة مع شبكة الإيداع على MEXC. خلاف ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فقدان أصولك.

③ قد لا يتطلب بعض التوكن أو الشبكات Memo. يرجى تعديل إجراءاتك أثناء الإيداع أو السحب وفقًا للظروف المحددة. إذا لم يكن Memo مطلوبًا للسحب، اختر "لا يوجد Memo". إذا كان Memo ضروريًا، تأكد من تعبئة العنوان وMemo معًا. خلاف ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فقدان أصولك.

كيفية تعبئة Memo بشكل صحيح—الإيداعات


لنأخذ إيداع XRP كمثال.

4.1 على الموقع الإلكتروني:


انتقل إلى صفحة الإيداع، اختر [XRP] كعملة رقمية، وستظهر نافذة منبثقة بعنوان "تذكير إيداع Ripple (XRP)". حدد المربع بجانب "أنا على دراية بالمخاطر المذكورة أعلاه" وانقر على [تأكيد].


اختر [XRP] كشبكة، وانقر على [عرض العنوان وMemo] في قسم "عنوان الإيداع".


بعد إنشاء العنوان، قم بنسخ عنوان الإيداع وMemo/العلامة إلى منصة السحب المعنية.


4.2 على التطبيق:


في صفحة "المحفظة" على التطبيق، اضغط على [إيداع]، ثم اكتب "XRP" في مربع البحث للعثور على توكن XRP الذي ترغب في إيداعه.

في نافذة التذكير بالإيداع المنبثقة، اضغط على [أنا على دراية بالمخاطر المذكورة أعلاه]. ثم، اضغط على [عرض العنوان وMemo]، وسيتم إنشاء العنوان.

انسخ عنوان الإيداع وMemo/العلامة إلى منصة السحب المعنية، وتحقق من تطابق الشبكة. تأكد مما إذا كنت تود الإيداع في الحساب الفوري أو حساب العقود الآجلة، ثم أكمل إيداع أصول XRP.



كيفية تعبئة Memo بشكل صحيح—عمليات السحب


لنأخذ سحب XRP كمثال.

5.1 على الموقع الإلكتروني:


انتقل إلى صفحة السحب، اختر [العنوان] تحت "السحب إلى"، ثم قم بتعبئة الحقول "العنوان" - "الشبكة" - "معرف [Memo/العلامة]" - "المبلغ"، واضغط على [إرسال].
(إذا كان عنوان XRP الخاص بك لا يتطلب Memo، يمكنك تحديد المربع الخاص بـ "لا يوجد معرف [Memo/علامة] " ومتابعة عملية السحب.)



5.2 على التطبيق:


في صفحة "المحفظة" على التطبيق، اضغط على [سحب]، ثم اكتب "XRP" في مربع البحث للعثور على توكن XRP الذي ترغب في سحبه، واختر [السحب على السلسلة] كطريقة للسحب.

في صفحة السحب، أدخل عنوان السحب، اختر XRP كشبكة للسحب، ثم قم بإدخال معرف Memo/علامة، وأدخل مبلغ السحب. بعد التأكد من صحة المعلومات، اضغط على [تأكيد]. (إذا كان عنوان XRP الخاص بك لا يتطلب Memo، يمكنك تحديد المربع الخاص بـ "لا يوجد معرف [Memo/علامة]" ومتابعة عملية السحب.)




تغطي المعلومات أعلاه أساسيات Memos وأهميتها. من الضروري التأكد من تعبئتها بشكل صحيح. إذا لم تقم بتعبئة Memo أو قمت بإدخاله بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع إلى المقال "التقديم لاسترجاع الإيداع بسبب عدم تعبئة Memo أو تعبئته بشكل غير صحيح" للحصول على تعليمات الاسترجاع. إذا قمت بالسحب إلى عنوان خاطئ أو أدخلت Memo بشكل غير صحيح، يمكنك العثور على الحلول في المقال "ماذا لو قمت بالسحب إلى عنوان خاطئ أو أدخلت Memo غير صحيح؟"


إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، ولا تُعتبر نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم تعلم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بالاستثمار واتخاذ الحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات استثمار المستخدمين.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

الملخص1) يُفعّل بروتوكول x402 رمز حالة HTTP 402، الذي كان خاملاً لمدة 30 عامًا، مما يُمكّن من إمكانيات الدفع عبر الويب الأصلية.2) تُحدث رسوم البروتوكول الصفرية والتسوية في ثانيتين ثورة في قيود التكلفة

What is MAITRIX (REDACTED)? A Stablecoin Protocol for Decentralized AI

What is MAITRIX (REDACTED)? A Stablecoin Protocol for Decentralized AI

1) بروتوكول MAITRIX: بروتوكول عملة مستقرة ذكي للذكاء الاصطناعي اللامركزي، يهدف إلى أن يكون بمثابة طبقة البنية التحتية المالية الأساسية لـ DeFAI.2) بنية ثنائية الطبقات: تتكون من منصة إطلاق العملات المس

كيفية اختيار أزواج تداول العقود الآجلة

كيفية اختيار أزواج تداول العقود الآجلة

باعتبارها واحدة من منصات تداول العملات المشفرة الرائدة عالميًا، تلتزم MEXC بتوفير خيارات استثمارية عالية الجودة للمستخدمين. نظرًا للتنوع الكبير في خيارات تداول العقود الآجلة، قد يجد المستخدمون الجدد ص

ما هو KYC؟

ما هو KYC؟

الخلاصةإن KYC (اعرف عميلك) هو متطلب تنظيمي شائع يجب على مقدمي الخدمات المالية الالتزام به. تعمل عمليات تفتيش KYC على مكافحة الأنشطة غير القانونية وغسيل الأموال. في الواقع، KYC هو مقياس رئيسي للوائح مك

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص