ثورة الرياضات الإلكترونية Web3 تنطلق: Gameness تكشف عن توكن GNESS لإطلاق نظام اقتصادي جديد للاعبين.





مع استمرار تكنولوجيا Web3 في إعادة تشكيل الصناعات، تدفع ابتكارات البلوكتشين بتحول جذري في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية. تستفيد Gameness من نظام التوكن المبتكر GNESS لإنشاء منظومة مغلقة تحقق الفائدة للاعبين والمطورين والعلامات التجارية على حد سواء. وباعتباره أول توكن للمنصة يتم إصداره بالكامل على منصة لامركزية (DEX)، يشكل GNESS العمود الفقري لتطبيق Gameness الفائق. ويجمع نموذج "تحقيق الإنجازات مقابل الربح" الذي يقوده المجتمع بين ألعاب Web3 والذكاء الاصطناعي بطريقة جديدة جوهريًا.

تستعرض هذه المقالة القيمة الابتكارية لـ Gameness، وتستكشف الوظائف الأساسية لتوكن GNESS، وتوضح لماذا يمثل فرصة استثمارية جذابة في ساحة Web3.









تجسر Gameness الفجوة بين Web2 وWeb3، وتضخ طاقة جديدة في صناعة الرياضات الإلكترونية من خلال تكنولوجيا البلوكتشين. وبالاعتماد على الأساس التقني لمنصتها السابقة "The Academys"، تدمج المنصة بين تجارب اللعب التقليدية وابتكار Web3. يحصل اللاعبون على مكافآت اقتصادية وملكية حقيقية للأصول الرقمية من خلال إنجازاتهم داخل اللعبة، بينما تستفيد العلامات التجارية والمطورون من أدوات المنصة لتعزيز نمو المستخدمين وزيادة التفاعل.





المفهوم الأساسي للمنصة مبني على مبدأ "التشارك المجتمعي في الإنشاء":





يشارك المستخدمون في البطولات ويحصلون على مكافآت عبر تطبيق فائق بديهي، ويحافظون على نشاطهم طويل الأمد من خلال ميزات مثل LockNess (تخزين التوكن) وNessPerience (تجارب غامرة).





يجسد الشعار "الذكاء الاصطناعي + الألعاب يدفعان النمو" الرؤية التقنية للمشروع، حيث تستخدم الخوارزميات الذكية لتحسين تجربة اللاعب وتشغيل البطولات.









باعتباره التوكن الأصلي لـ Gameness والمُصدر حصريًا عبر منصة DEX، يجسد GNESS روح التمويل اللامركزي (DeFi). وتتمثل استخداماته الأساسية في:





يشارك حاملو GNESS في إدارة DAO الخاصة بـ Gameness، حيث يصوتون على مسائل حيوية مثل قواعد بطولات الرياضات الإلكترونية ومواقع الفعاليات الواقعية، بما يحقق حوكمة حقيقية يقودها المستخدم.





من خلال آلية LockNess لتخزين التوكن، يحصل المستخدمون على مزايا تدريجية حسب حجم ومدة التخزين. يمكن لكل من اللاعبين الأفراد (B2C) والشركاء من المؤسسات (B2B) تحقيق عوائد أعلى بالاحتفاظ بـ GNESS على المدى الطويل.





تُسدد جميع المعاملات على المنصة مثل رسوم دخول البطولات وشراء الـNFTs باستخدام GNESS، لضمان استمرار تدفق التوكن داخل المنظومة.





يحصل اللاعبون على توكن GNESS ومقتنيات NFT مقابل إنجازاتهم داخل اللعبة. ويمكن حفظ هذه الأصول الرقمية في "قاعة الشهرة" الشخصية الخاصة بهم أو تداولها بحرية.





يعمل GNESS بمثابة "جواز سفر" للمشاركة في البطولات، معسكرات التدريب، واللقاءات الواقعية للمنصة؛ ويتمتع المستخدمون المميزون ("Nessies") بامتيازات حصرية بناءً على حيازتهم من التوكن وNFTs.









يبلغ إجمالي المعروض من GNESS نحو 500 مليون توكن، وتم تصميم توزيعه لتحقيق توازن بين الحوافز المبكرة للمشاركين واستقرار المنظومة على المدى الطويل من خلال اقتصاد رمزي مستدام.









يُخزن جميع بيانات البطولات، أداء اللاعبين، نتائج المباريات والمزيد على السلسلة، لمنع التلاعب وضمان بيئة تنافسية عادلة.





تنشط Gameness في 42 دولة، وتضم أكثر من 6.4 مليون مستخدم، وتهدف إلى تجاوز 10 ملايين مستخدم بحلول نهاية العام. وتُسهم شراكات استراتيجية مع Binance، وThe Sandbox، وKuCoin في تسريع النمو العالمي.





ب وراك شيفيك (Burak Çevik) (المؤسس والرئيس التنفيذي): تنفيذي سابق في ESL وBigpoint، ومؤلف كتابين عن الرياضات الإلكترونية، يجمع بين الخبرة العميقة والموارد الواسعة.

متين إردوران (Metin Erduran) (الشريك المؤسس والرئيس التقني): خبير تقني سابق في Riot Games قاد تطوير بنية المنصة الأساسية.

بوجاهان آيدين (Boğaçhan Aydın) (رئيس تطوير الأعمال): مخضرم في مجال استثمار الرياضات الإلكترونية وله سجل حافل في دمج الموارد الاستراتيجية.





يشدد الفريق على أن مستقبل GNESS يُكتب من قِبل كل مشارك، وأن قوة المجتمع هي المحرك الحقيقي.









من خلال خارطة طريق واضحة، تواصل Gameness تقدمها نحو موقع ريادي في صناعة الرياضات الإلكترونية:

جولة التمويل الأولي في 2023: أتمت جولة تمويل أولية وأبرمت شراكات مع علامات تجارية مثل Amazon وMicrosoft.

بطولات كبرى: استضافت عدة فعاليات على منصة Binance بجوائز مالية تتجاوز سبعة أرقام.

إعادة القيمة للاعبين: كشف المؤسس بوراك شيفيك في مقابلات أن المشروع تطور من منتج الجيل الأول بدافع إعادة القيمة للاعبين عبر تقنيات Web3.





يمثل إطلاق Gameness وتوكن GNESS فصلًا جديدًا في اقتصاد الرياضات الإلكترونية المعتمد على Web3. ومن خلال دمج نموذج "تحقيق الإنجازات مقابل الربح"، وبنية البلوكتشين الشفافة، وشراكات من الطراز الأول، تخلق المنصة فرصًا رابحة للاعبين والعلامات التجارية والمستثمرين. ومع إدراجه على منصة DEX في أبريل 2025، من المتوقع أن يصبح GNESS الرابط الأساسي بين العالمين الافتراضي والواقعي، مما يمهد لعصر جديد من سيادة المستخدم في مجال الرياضات الإلكترونية.





توكن GNESS مُدرجة الآن على MEXC . لشراء GNESS، اتبع الخطوات التالية:





1) افتح تطبيق MEXC أو قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي

2) في شريط البحث، أدخل GNESS واختر التداول في العقود الفورية

3) حدد نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، ثم أتمم المعاملة.









يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للمشاركة في فعاليات الإيداع والتداول، وإنجاز بعض المهام البسيطة للحصول على فرصة للفوز بمكافآت.



