Wave: إحداث ثورة في تداول وتمويل Web3 لعصر ذكي على السلسلة









إن Wave World (WAV) هو التوكن لنظام بيئي شامل مبني على بلوكتشين SUI، يقدم تجارب تداول وترفيه وخدمات مالية في مجال Web3. مع أكثر من 3.5 مليون مستخدم على السلسلة، وأكثر من 300 ألف عنوان نشط يوميًا، وأكثر من 500 ألف معاملة يومية، تُثبت Wave World قوتها من خلال نظام متعدد الاستخدامات وفعال.





صُمم المشروع لتبسيط تفاعل المستخدمين مع محافظ EOA من خلال دمجها مباشرةً مع منصات شهيرة مثل تيليجرام. هذا لا يُوسّع نطاقه من Web2 إلى Web3 فحسب، بل يضمن أيضًا تجربة سلسة ومريحة. Wave World ليست مجرد منصة لتداول الرموز، بل تُقدّم أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة، مثل:





وكيل تداول بالذكاء الاصطناعي: يوفر رؤى فورية للسوق، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات تداول دقيقة.

عالم الميم: يُمكّن من إطلاق وتداول عملات الميم كوين بسهولة، ليصل إلى ملايين المستخدمين.

الوصول عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تداول التوكنات فورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

القنص التلقائي: يُنفذ المعاملات تلقائيًا بدقة عالية، مما يضمن للمستخدمين عدم تفويت أي فرص ربح.

تكامل جميع منصات التداول اللامركزية: يجمع جميع منصات التداول اللامركزية في منصة واحدة لتداول سريع وفعال.

تداول آمن: التحقق على الشبكة قبل التداول، مما يضمن بيئة تداول آمنة.





مع رؤية أن تصبح بوابة شاملة لكل من المستخدمين الجدد والتجار المحترفين، تعمل Wave World بشكل مطرد على ترسيخ مكانتها في سوق البلوكتشين، وفتح فرص متعددة للكسب من خلال التداول، والتخزين، وزراعة العائد، والمنتجات المالية المختلفة.













تعمل Wave World كنظام بيئي متكامل مع خدمات مختلفة، بما في ذلك:

تداول التوكن: يمكن للمستخدمين تداول WAV من خلال أزواج تداول مثل WAV/USDT في بورصات مرموقة مثل MEXC.

اللعب للربح: تتيح الألعاب المدمجة للاعبين الاستمتاع بالترفيه وكسب توكن WAV كمكافآت.

التمويل اللامركزي (DeFi) والتخزين: يُمكّن نظام التمويل اللامركزي المستخدمين من التخزين، وجمع العائدات، وكسب دخل سلبي من المنتجات المالية اللامركزية.













يبلغ إجمالي العرض الأقصى لـ Wave World (WAV) 1,000,000,000 WAV، موزعًا عبر الفئات الرئيسية على النحو التالي:

جولة التمويل التأسيسي: 10%

جولة خاصة: 12%

جولة عامة: 1.5%

السيولة: 4%

النظام البيئي: 30%

الموسم الأول من الإيردروب: 10%

المجتمع: 15%

المستشارون والمساهمون الأوائل: 8%

الفريق: 9.5%









جولات التمويل الأولي، والخاص، والعامة لها فترة "هاوية" قبل الفتح الخطي. تمتد فترات "هاوية" الجولات الأولية والخاصة إلى 12 و9 أشهر على التوالي، بينما تُفتح الجولة العامة بالكامل بعد 4 أشهر.

يتم فتح السيولة بالكامل في منصة TGE لضمان سلاسة التداول.

يتم فتح توكن النظام البيئي تدريجيًا على مدار 60 شهرًا، ويتم توزيع الموسم الأول من التوكن بالكامل خلال 4 أشهر.

يتم قفل توكن المجتمع لمدة 5 أشهر قبل فتحها على مدار 55 شهرًا.

يتم قفل توكن المستشارين والمساهمين الأوائل والفريق لمدة عام واحد، ثم يتم إصدارها تدريجيًا على مدار 24 و48 شهرًا. تساعد هذه الآلية في الحفاظ على نمو مستقر وتمنع ضغط البيع.









لا تخدم توكن WAV كوسيلة للدفع فحسب؛ بل إنها توفر العديد من المرافق للمستخدمين والمطورين داخل النظام البيئي:





طريقة الدفع الأساسية: WAV هي العملة الأساسية في نظام Wave البيئي، وتُستخدم في المعاملات عبر التطبيقات اللامركزية (dApps)، وألعاب اللعب للربح، ومنتجات التمويل اللامركزي (DeFi)، ومنصة Wave Trading.

رسوم المعاملات وتكامل التطبيقات اللامركزية: يجب على التطبيقات اللامركزية والألعاب التابعة لجهات خارجية والمدمجة في نظام Wave البيئي استخدام WAV لرسوم المعاملات، مما يخلق طلبًا حقيقيًا على التوكن.

الأرباح والإيداع: يمكن لحاملي WAV إيداع التوكن في منتجات Wave للتمويل اللامركزي لكسب الفوائد والمكافآت، وتحسين الدخل السلبي.

وصول حصري إلى توكن الميم: من خلال WavePad وWaveStaking، يمكن لحاملي WAV الوصول المبكر إلى المبيعات المسبقة لتوكن الميم، مما يزيد من فرص الاستثمار قبل الإدراج العام.

آلية إعادة الشراء والحرق: تلتزم Wave باستخدام إيرادات المنصة لإعادة شراء توكن WAV وتوكن، مما يساعد على التحكم في التضخم وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

بفضل هذه المرافق المتنوعة، لا يعد WAV مجرد أصل للتداول، بل هو المحرك الرئيسي لنمو نظام Wave بأكمله.









تتمتع Wave بإمكانيات نمو هائلة من خلال توسيع منظومة بلوكتشين الخاصة بها على منصة Sui، ودمج التمويل اللامركزي (DeFi)، والتداول بالذكاء الاصطناعي، وتوكن الميم، والتطبيقات اللامركزية (dApps). يهدف المشروع إلى دعم وظائف سلاسل السلاسل المتعددة، وزيادة السيولة، والوصول إلى السوق العالمية.





يُتيح تطوير AI Trading أدوات تحليل السوق في الوقت الفعلي، مما يُساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. في خارطة الطريق القادمة، ستُركز Wave World على توسيع نطاق التطبيقات اللامركزية (dApps)، مما يُرسي أسسًا متينة للتطوير طويل الأمد.









باعتبارها منصة تداول رقمية رائدة عالميًا، تتميز MEXC بمزايا رسوم المعاملات المنخفضة، وسرعة التداول العالية، وتنوع التوكن الرائج، والسيولة الممتازة. تُمكّن هذه الميزات المستثمرين من اغتنام الفرص في سوق سريع التغير. تم إدراج WAV الآن في MEXC، مما يتيح لك تداول التوكن برسوم منخفضة للغاية.









1）افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وقم بتسجيل الدخول إليه.

2) استخدم شريط البحث للبحث عن توكن WAVوحدد التداول ال فور ي أو الآجل لـ WAV.

3) اختر نوع طلبك، وأدخل المعلمات مثل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.







